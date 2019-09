NFL cuts tracker 2019: Roster news, updates, notable cuts for all 32 teams

Because of how NFL roster cuts work in 2019, with coaches having to trim their rosters from 90 players all the way down to 53 in one period, news and updates from around the league came in fast and furious before and after the 4 p.m. ET deadline on Saturday, Aug. 31.

As soon as Week 4 NFL preseason games ended Thursday night, coaches were tasked with a handful of key roster decisions, but the work didn't end there. A total of 1,184 players became available either as free agents or via the waiver system, so those coaches were paying attention to who got cut around the league.

MORE: Explaining NFL roster cut rules, schedule

Scroll to continue with content Ad

Now that the the NFL roster cut deadline has arrived, there is a 24-hour window for teams to claim players who were placed on waivers. An hour after that waiver claim period ends Sunday, teams will be permitted to begin forming their 10-player practice squads.

So, yeah; there's a lot going on. We tracked all the notable cuts as rosters were trimmed Friday and Saturday.

NFL cuts tracker 2019: Notable roster cuts

Saturday, Aug. 31

LeSean McCoy, RB, Bills

Cardale Jones, QB, Chargers

Malik Jefferson, LB, Bengals

David Mayo, LB, 49ers

Jordan Matthews, WR, 49ers

Brian Hoyer, QB, Patriots

Kevin Hogan, QB, Broncos

DeShone Kizer, QB, Packers

Kurt Coleman, S, Bills

Keelan Doss, WR, Raiders

Luke Falk, QB, Jets

Davis Webb, QB, Jets

Kyle Fuller, CB, Dolphins

Braxton Miller, WR, Browns

Eli Rogers, WR, Steelers

Marcus Allen, CB, Steelers

Corey Levin, OL, Titans

Dakota Allen, CB, Rams

Blair Walsh, K, Falcons

Ziggy Hood, DT, Saints

Demaryius Thomas, WR, Patriots

Jaylen Watkins, S, Chargers

Tom Savage, QB, Lions

Laquon Treadwell, WR, Vikings

Josh Doctson, WR, Redskins

Bo Scarborough, RB, Seahawks

Friday, Aug. 30

Story continues

Brandon Marshall, ILB, Raiders

Shane Ray, OLB, Ravens

Terrelle Pryor, WR, Jaguars

Su'a Cravens, S, Broncos

Teez Tabor, CB, Lions

Pharoh Cooper, WR, Cardinals

Datone Jones, DT, Jaguars

Elijah McGuire, RB, Jets

Darius Jackson, RB, Cowboys

Sam Young, OT, 49ers

Luke Willson, TE, Raiders

Elliott Fry, K, Ravens

Corn Elder, CB, Panthers

Josh Ferguson, RB, Texans

Christian Westerman, G, Bengals

Jacquizz Rodgers, RB, Saints

Cameron Artis-Payne, RB, Panthers

Michael Floyd, WR, Ravens

Bryan Anger, P, Texans

Paxton Lynch, QB, Seahawks

Cody Kessler, QB, Eagles

Kayvon Webster, CB, Saints

George Iloka, S, Cowboys

J'Marcus Webb, OT, Colts

When is the NFL roster cut deadline?

Date and time: Saturday, Aug. 31 at 4 p.m. ET

Prior to 2017, teams utilized multiple roster cut deadlines throughout the preseason to trim their personnel. Then the league's owners voted to create the format still used today — one deadline to trim rosters from 90 players to 53 players upon the conclusion of the preseason.

In 2019, that deadline was Saturday, Aug. 31 at 4 p.m. ET. Because all Week 4 NFL preseason games were played Thursday, Aug. 29, the majority of NFL roster cuts were expected to occur Friday, Aug. 30, but will continue to trickle out after the deadline.

On Sunday, Sept. 1, the claiming period for players placed on waivers at the final roster reduction will expire at noon ET.

List of final NFL roster cuts by team

(Final roster cuts began upon the conclusion of all Week 4 NFL preseason games. The cutdown period continued through its 4 p.m. ET deadline on Saturday, Aug. 31. Team tracker via NFL.com)

Arizona Cardinals

QB Drew Anderson, QB Charles Kanoff, RB Wes Hills (waived/injury settlement), RB Dontae Strickland, WR Pharoh Cooper, WR Chad Williams, WR A.J. Richardson, WR Isaac Zico, OL Rees Odhiambo (waived/injured), OL Colby Gossett, OL Coleman Shelton, OL William Sweet (waived/injured), OL Parker Ehinger, OL Patrick Lawrence, OL Jacob Ohnesorge, TE Ricky Seals-Jones, TE Darrell Daniels, TE Caleb Wilson, TE Drew Belcher, DL Bruce Hector, DL Pasoni Tasini, DL Siupeli Anau, DL Sterling Bailey, LB Vontarrius Dora, LB Cameron Malveaux, LB Pita Taumoepenu (waived/injured), LB Dante Booker, S Jonathan Owens, S Tyler Sigler, CB Brandon Williams (waived/injured), CB Nate Brooks, CB Deatrick Nichols, P Ryan Winslow

Atlanta Falcons

S Parker Baldwin, LB Yurik Bethune, WR Christian Blake, RB Tony Brooks-James, LB Richie Brown (waived/injured), CB Taveze Calhoun (waived/injured), LB Bruce Carter, DT Stefan Charles, S Chris Cooper, LB Tre Crawford, TE Thomas Duarte, QB Danny Etling, OL Adam Gettis, TE Alex Gray (waived/injured), WR Devin Gray, WR Marcus Green, OL Sean Harlow, DE Austin Larkin, S Ronald Martin, LB Chase Middleton, DE Durrant Miles, C Chandler Miller, CB Jalen Myrick, CB Ryan Neal, DE Chris Odom, TE Logan Paulsen, LB Del'Shawn Phillips (waived/injury settlement), OT Jaelin Robinson, CB Jayson Stanley (waived/injury settlement), K Giorgio Tavecchio, DT Jacob Tuioti-Mariner, K Blair Walsh, OL John Wetzel, WR C.J. Worton, DT Justin Zimmer

Baltimore Ravens

QB Joe Callahan, K Elliott Fry, WR Jaylen Smith, WR Joe Horn Jr., WR Michael Floyd, TE Matt Orzech, LB Shane Ray, LB Silas Stewart, G Patrick Vahe, G Isaiah Williams, OT Darrell Williams, WR, Antoine Wesley, WR Sean Modster, TE Cole Herdman, TE Charles Scarff, OT Marcus Applefield, G R.J. Prince. P Cameron Nizialek, RB Christopher Ezeala, RB De'Lance Turner, RB Tyler Ervin, DE Aaron Adeoye, DE Zach Sieler, DB Stanley Jean-Baptiste, DB Brynden Trawick, DB Maurice Canady, DB Terrell Bonds, LB Donald Payne, LB E.J. Ejiya, DT Gerald Willis, DT Willie Henry, RB Kenneth Dixon (reserve/injured), DB Tavon Young (reserve/injured), DB Fish Smithson (reserve/injured), OT Randin Crecelius (reserve/injured), LB Alvin Jones (reserve/injured)

Buffalo Bills

DE Sam Acho, TE Nate Becker, WR Victor Bolden Jr., TE Kyle Carter, S Kurt Coleman, WR Nick Easley, DE Jeff Holland, QB Tyree Jackson, OT Jarron Jones, LB Deon Lacey, CB Cam Lewis, CB Ryan Lewis, OL Erik Magnuson, WR Ray-Ray McCloud, RB LeSean McCoy, K Chase McLaughlin, CB Captain Munnerlyn, RB Marcus Murphy, DT Kyle Peko, WR Cam Phillips, CB Lafayette Pitts, OL Demetrius Rhaney, CB Denzel Rice, WR David Sills, TE Keith Towbridge, RB Christian Wade, S Abraham Wallace, DT L.T. Walton, WR Duke Williams, DE Eddie Yarbrough, DT Roderick Young, LB Tyrel Dodson (commissioner's exempt list), LB Vosean Joseph (reserve/injured), RB Senorise Perry (reserve/injured)

Carolina Panthers

RB Cameron Artis-Payne, QB Taylor Heinicke, CB Lorenzo Doss, WR Aldrick Robinson, LS Andew DePaola, LB Brandon Bell, G Tyler Catalina, C Parker Collins, CB Corn Elder, DT Woodrow Hamilton, G Taylor Hearn, TE Cole Hunt, WR Damion Jeanpiere, WR Andre Levrone, WR Jaydon Mickens, CB Ryan Pulley, WR Rashad Ross, TE Jason Vander Laan, LB Antwione Williams, C John Yarbrough, G Kofi Amichia (waived/injured), S Damian Parms (waived/injured), WR Terry Godwin, DE Bryan Cox Jr., LB Jared Norris, S Cole Luke, G Rishard Cook, S Corrion Ballard, CB Josh Thornton, S Quin Blanding, TE Temarrick Hemingway, DT Bijhon Jackson, LB Sione Teuhema, WR DeAndrew White, TE Marcus Baugh (waived/injured), K Graham Gano (reserve/injured), G Kitt O'Brien (reserve/injured)

Chicago Bears

RB Ryan Nall, WR Tanner Gentry, DE Jonathan Bullard, OLB Kylie Fitts, OLB James Vaughters, CB Stephen Denmark, RB Josh Caldwell, WR Joe Walker, WR Taquan Mizzell Sr., WR Marvin Hall, WR Thomas Ives, WR Jordan Williams-Lambert, TE Ellis Richardson, TE Jesper Horsted, TE Ian Bunting, OL Jordan McCray, OL Alex Bars, OL Sam Mustipher, OL Marquez Tucker, OL Joe Lowery, OL Tommy Doles; DL Jonathan Harris, DL Jalen Dalton, DL Daryle Banfield, ILB Jameer Thurman, OLB Chuck Harris, OLB Matt Betts, CB Michael Joseph, CB John Franklin III, CB Clifton Duck, S Jonathon Mincy Sr., S Doyin Jibowu, LS John Wirtel, QB Tyler Bray, TE Dax Raymond (reserve/injured), G Blake Blackmar (reserve/injured)

Cincinnati Bengals

G John Jerry, TE Moritz Böhringer, CB Jordan Brown, WR Ventell Bryant, CB Anthony Chesley, WR Cody Core, LB Deshaun Davis, LB Noah Dawkins, RB Jordan Ellis, OT Justin Evans, RB Quinton Flowers, TE Jordan Franks, CB Davontae Harris, S Trayvon Henderson, LB Malik Jefferson, S Tyree Kinnel, C Brad Lundblade, WR Stanley Morgan, CB KeiVarae Russell, TE Mason Schreck, WR Hunter Sharp (injury settlement), G Keaton Sutherland, LB Curtis Akins, C Kirk Barron, S Demetrious Cox, LS Dan Godsil, CB Tony Lippett, DT Dare Odeyingbo, DT Christian Ringo (injury settlement), LB Sterling Sheffield, DE Immanuel Turner, K Tristan Vizcaino, G Christian Westerman, RB Rodney Anderson (reserve/injured), QB Jeff Driskel (reserve/injured), CB Darqueze Dennard (reserve/physically unable), OT Jonah Williams (reserve/physically unable), G Alex Redmond (reserve/suspended)

Cleveland Browns

LB Ray-Ray Armstrong, P Britton Colquitt, DT Carl Davis, T Bryan Witzmann, WR Dorian Baker, DT Brandin Bryant, TE Stephen Carlson, TE Seth DeValve, T Brian Fineanganofo, RB Trayone Gray, LB Willie Harvey, S J.T. Hassell, WR Ishmael Hyman, CB Robert Jackson, K Greg Joseph, CB Donnie Lewis Jr., S Montrel Meander, WR Braxton Miller, RB A.J. Ouellette, DE Jarrell Owens, CB Lenzy Pipkins, DT Brian Price, DE Wyatt Ray, S Tigie Sankoh, T Brad Seaton, WR Damon Sheehy-Guiseppi, LB Anthony Stubbs, T Travis Vornkahl, LB Dedrick Young II, WR Derrick Willies, G Willie Wright, DE Anthony Zettel, G Kyle Kalis (waived/injured), FB Joe Kerridge (waived/injured), CB Phillip Gaines (reserve/injured), WR Antonio Callaway (reseve/suspended), RB Kareem Hunt (reserve/suspended), TE Rico Gathers (reserve/suspended)

Dallas Cowboys

Juwann Bushell-Beatty, Jake Campos, Taryn Christion, Jordan Chunn, Chris Covington, Reggie Davis, Treston Decoud, Jalen Guyton, Nate Hall, Mitch Hyatt, Darius Jackson, Mike Jackson, Marcus Lucas, Lukayus McNeil, Donovan Olumba, Justin Phillips, Kyle Quiero, Kasey Redfern, Drew Scott, Shakir Soto, Ricky Walker, Mike Weber, Mike White, Cedrick Wilson, Daniel Wise, Ryan Yurachek, George Iloka, Codey McElroy (waived/injured), Tyvis Powell (waived/injured), Jameill Showers (waived/injured), Noah Brown (reserve/physically unable), Jalen Jelks (reserve/injured), Jon'Vea Johnson (reserve/injured), Daniel Ross (reserve/injured), Chris Westry (reserve/injured), Cody Wichmann (reserve/injured), Robert Quinn (reserve/suspended)

Denver Broncos

G Don Barclay, TE/FB Orson Charles, OL Chaz Green, S Shamarko Thomas, FB George Aston, T Quinn Bailey, WR Trinity Benson, LB Keishawn Bierria, OL Adam Bisnowaty, OL Jake Brendel, WR Fred Brown, LB Jamal Carter, CB Rashard Causey, S Su’a Cravens, WR Steven Dunbar Jr., OLB Ahmad Gooden, QB Kevin Hogan, CB Alijah Holder, RB Devontae Jackson, CB Trey Johnson, G/C Sam Jones, OL Tyler Jones, WR Brendan Langley, T John Leglue, WR Kelvin McKnight, RB Khalfani Muhammad, QB Brett Rypien, DL Deyon Sizer, CB Linden Stephens, TE Moral Stephens, RB David Williams, DE DeShawn Williams, C Ryan Crozier (waived/injured), LB Joe Dineen (waived/injured, OLB Dadi Nicolas (waived/injured), S Dymonte Thomas (waived/injured)

Detroit Lions

S Andrew Adams, OL Luke Bowanko, CB Andre Chachere, WR Jordan Lasley, DE Eric Lee, WR Tommylee Lewis, DE Mitchell Loewen, T Ryan Pope, P Ryan Santoso, G Micah St. Andrew, CB Jamar Summers, RB James Williams, CB Johnathan Alston, DT John Atkins, LB Malik Carney, TE Jerome Cunningham, OT Andrew Donnal, LB Garret Dooley, WR Jonathan Duhart, DT P.J. Johnson, DT Fredrick Jones, WR Tom Kennedy, C Leo Koloamatangi, LB Steven Longa, TE Isaac Nauta, OT Matt Nelson, QB Luis Perez, LB Anthony Pittman, WR Brandon Powell, QB Tom Savage, DT Ray Smith, RB Justin Stockton, CB Teez Tabor, RB Mark Thompson, TE Austin Traylor, S Charles Washington, DE Jonathan Wynn, WR Andy Jones (waived/injured)

Green Bay Packers

G Dejon Allen, TE Evan Baylis, FB Tommy Bohanon, RB Tra Carson, G Anthony Coyle, T Gerhard de Beer, CB Kabion Ento, K Sam Ficken, LB James Folston, RB Keith Ford, S Natrell Jamerson, LB Markus Jones, CB Jocquez Kalili, QB DeShone Kizer, WR Allen Lazard, DL James Looney, S Tray Matthews, TE Pharoah McKever, WR J’Mon Moore, T Yosh Nijman, G/T Adam Pankey, CB Jackson Porter, LB Randy Ramsey, WR Teo Redding, CB Nydair Rouse, DL Olive Sagapolu, LB Brady Sheldon, DL Deon Simon, WR Malik Taylor, QB Manny Wilkins, FB Malcolm Johnson (waived/injured), WR Equanimeous St. Brown (reserve/injured), OLB Greg Roberts (reserve/physically unable), OLB Curtis Bolton (waived/injured), S Ibraheim Campbell (reserve/physically unable)

Houston Texans

ILB Tyrell Adams, P Bryan Anger, WR Floyd Allen, OLB Jesse Aniebonam, CB Derrick Baity Jr., OLB Davin Bellamy, CB Briean Boddy-Calhoun, RB Damarea Crockett, OLB Jamal Davis II, OT Christian DiLauro, WR Johnnie Dixon, NT Javi Edwards, S Austin Exford, RB Josh Ferguson, WR Chad Hansen, DE Joel Heath, S A.J. Hendy, RB Karan Higdon Jr., DE Albert Huggins, S Chris Johnson, WR Tyron Johnson, T Rick Leonard, WR Steven Mitchell Jr., NT Walter Palmore, CB Jermaine Ponder, OLB Gimel President, G Malcolm Pridgeon, G Maurquice Shakir, WR Vyncint Smith, DE Tracy Sprinkle, QB Jordan Ta'amu and WR Jester Weah. ILB B.J. Bello (waived/injured), ILB Xavier Woodson (waived/injured), QB Joe Webb III (reserve/injured)

Indianapolis Colts

TE Gabe Holmes, DT Caraun Reid, TE Ross Travis, OT J’Marcus Webb, RB Charcandrick West, S Micah Abernathy, OT Jackson Barton, CB Jalen Collins, WR Ashton Dulin, G Jake Eldrenkamp, OT Antonio Garcia, DE Gerri Green, DE Obum Gwacham, K Cole Hedlund, WR Krishawn Hogan, CB Isaiah Langley, WR Roger Lewis, LB Skai Moore, C Daniel Munyer, DE Carroll Phillips, DT Johnny Robinson, DT Sterling Shippy, G Nate Theaker, S Jacob Thieneman, WR Jordan Veasy, QB Phillip Walker, RB Aca’Cedric Ware, RB Marquis Young, WR Penny Hart (waived/injured), S Isaiah Johnson (waived/injured), WR Marcus Johnson (waived/injured), S Kai Nacua (waived/injured), CB Shakial Taylor (waived/injured), LB Ahmad Thomas (waived/injured), QB Chad Kelly (reserve/suspended)

Jacksonville Jaguars

DL Datone Jones, OT Josh Wells, LB Ramik Wilson, RB Thomas Rawls, LB Davis Tull (injury settlement), DT Lyndon Johnson, S C.J. Reavis, CB Quenton Meeks, OL Ka’John Armstrong, WR Tyre Brady, CB Tae Hayes, RB Elijah Hood, TE Charles Jones, WR Raphael Leonard, TE Carson Meier, Joshua Moon, CB Picasso Nelson, CB Saivion Smith, OL Bunchy Stallings, LB Connor Strachan, DT Kalani Vakameilalo, WR Michael Walker, CB Brandon Watson,DL Andrew Williams, TE Donnie Ernsberger, QB Alex McGough, TE Ethan Wolf, WR Quadree Henderson, DT Michael Hughes, WR Tre McBride, OL Donnell Greene (waived/injured), RB Devante Mays (waived/injured), OL KC McDermott (waived/injured) OL Leonard Wester (waived/injured), OL Ben Ijalana (reserve/injured), WR Terrelle Pryor Sr. (reserve/injured), LB Jake Ryan (reserve/non-football injury)

Kansas City Chiefs

G Jeff Allen, OT Dino Boyd, WR Jamal Custis, WR Rashard Davis, LB Raymond Davison, DE Hunter Dimick, WR Jody Fortson, P Jack Fox, TE Manasseh Garner, G Zack Golditch, DT Justin Hamilton, LB D'Juan Hines, S Harold Jones-Quartey, TE Nick Keizer, QB Chase Litton, RB Marcus Marshall, DE Rob McCray, G Kahlil McKenzie, CB Herb Miller, CB Dakari Monroe, OT Pace Murphy, C Jimmy Murray, OT Chidi Okeke, QB Kyle Shurmur, S Andrew Soroh, WR Cody Thompson, WR Jalen Tolliver, CB D'Montre Wade, DT Cavon Walker, WR Felton Davis (waived/injured), CB Michael Hunter (waived/injured), WR Gehrig Dieter (reserve/injured), DE Breeland Speaks (reserve/injured), LB Darius Harris (reserve/non-football injury), CB Morris Claiborne (reserve/suspended), WR De’Anthony Thomas (reserve/suspended)

Los Angeles Chargers

DE Patrick Afriyie, G Larry Allen, G Chris Brown, OT Blake Camper, DE Thomas Costigan, RB Jeremy Cox, G Spencer Drango, WR Malachi Dupre, RB Derrick Gore, CB Kemon Hall, DT Reggie Howard, TE Ben Johnson, QB Cardale Jones, DE Anthony Lanier, CB Bradford Lemmons, WR Justice Liggins, DT Dee Liner, TE Vince Mayle, DT T.Y. McGill, OT Jamar McGloster, WR Jason Moore, RB Detrez Newsome, P Tyler Newsome, WR Andre Patton, S Adarius Pickett, CB Rodney Randle, CB Jeff Richards, WR Artavis Scott, WR Jordan Smallwood, TE Matt Sokol, CB Arrion Springs, C Tanner Volson, S Jaylen Watkins, OT Brant Weiss, LB Kyle Wilson, LB Elijah Zeise, OT Russell Okung (reserve/non-football illness)

Los Angeles Rams

QB Brandon Allen, G Abdul Beecham, TE Kendall Blanton, TE Romelio Brooker, TE Keenen Brown, RB Matt Colburn, DE Jake Gervase, WR Jalen Greene, OT Brandon Hitner, C Vitas Hrynkiewicz, DT Bryant Jones, OT Matt Kaskey, LB Ketner Kupp, WR Johnathan Lloyd, P Brock Miller, WR Austin Proehl, DB Ramon Richards, DT Boogie Roberts, LB Dakota Allen, OT Chandler Brewer, DT Marquise Copeland, RB Justin Davis, DB Donte Deayon, DE Landis Durham, DE John Franklin, WR Khadarel Hodge, RB John Kelly, G Jeremiah Kolone, DB Steven Parker, DB Kevin Peterson, QB John Wolford, WR Alex Bachman (waived/injured), LB Josh Carraway (waived/injured), DB Dominique Hatfield (waived/injured), LB Trevon Young (waived/injured), LB Micah Kaiser (reserve/injured), C Aaron Neary (reserve/suspended)

Miami Dolphins

Brice Butler, Tank Carradine, Tyler Patmon, Dwayne Allen (injury settlement), Tony Adams, Cornell Armstrong, Jalen Davis, Nick DeLuca, Michael Dunn, Wesley Farnsworth, Kenneth Farrow, Isaiah Ford, Kyle Fuller, Dewayne Hendrix, Tyrone Holmes, Reece Horn, Trenton Irwin, Jaryd Jones-Smith, Joey Mbu, Torry McTyer, Aaron Monteiro, Nik Needham, Jamiyus Pittman, Durval Queiroz Neto, T.J. Rahming, David Rivers, Jake Rudock, Maurice Smith, Terrance Smith, Cory Thomas, Tre' Watson, Robert Nkemdiche (reserve/physically unable), Cordrea Tankersley (reserve/physically unable)

Minnesota Vikings

DE Ade Aruna (waived/injured), WR Jeff Badet, FB Khari Blasingame, QB Jake Browning, LB Reshard Cliett, T Aviante Collins, DT Curtis Cothran, WR Davion Davis, LB Devante Downs, C Cornelius Edison, RB De'Angelo Henderson, TE Cole Hikutini, WR Alexander Hollins, CB Craig James, DE Stacy Keely, C John Keenoy, LB Greer Martini, CB Nate Meadors, WR Dillon Mitchell, T Storm Norton, DT Tito Odenigbo, DE Anree Saint-Amour, DE Karter Schult, QB Kyle Sloter, LB Cameron Smith, S Derron Smith, CB Duke Thomas, WR Laquon Treadwell, P/K Kaare Vedvik, T Nate Wozniak, S Isaiah Wharton (waived/injured), WR Brandon Zylstra, CB Holton Hill (reserve/suspended), TE David Morgan (reserve/physically unable), DE Tashawn Bower (reserve/non-football injury)

New England Patriots

TE Stephen Anderson, TE Andrew Beck, WR Braxton Berrios, RB Nick Brossette, OL Cole Croston, WR Ryan Davis, OL James Ferentz, OL Tyler Gauthier, LB Terez Hall, DL Trent Harris, DB A.J. Howard, QB Brian Hoyer, OL Martez Ivey, FB Jakob Johnson, DL Ufomba Kamalu, OL Cedrick Lang, LB Calvin Munson, DL David Parry, WR Damoun Patterson, LB Christian Sam, TE Eric Saubert, OL Dan Skipper, OL Tyree St. Louis, WR Demaryius Thomas, DL Nick Thurman, DB Ken Webster, LB Scooby Wright III, C David Andrews (reserve/injured), OL Hjalte Froholdt (reserve/injured), DB Malik Gant (reserve/injured), DL Derek Rivers (reserve/injured), OL Yodny Cajuste (reserve/non-football injury), WR Cameron Meredith (reserve/physically unable)

New Orleans Saints

OL Fisayo Awolaja, WR Simmie Cobbs Jr., WR Travin Dural, WR Cyril Grayson Jr., DL Corbin Kaufusi, LB Drew Lewis, LB Darnell Sankey, FB Shane Smith, TE A.J. Derby, DL Geneo Grissom, G/C Ryan Groy, RB Jacquizz Rodgers, CB Kayvon Webster, RB Kerwynn Williams, S Chris Banjo, FB Michael Burton, DT Ziggy Hood, OT Michael Ola, DL Sylvester Williams, TE Dan Arnold, WR Emmanuel Butler, DB T.J. Green, LB Porter Gustin, C Marcus Henry, WR Lil'Jordan Humphrey, OL Derrick Kelly II, TE Alize Mack, DL Devine Ozigbo, DB Terrell Williams Jr., Jermon Bushrod (reserve/retired), CB Marcus Sherels (reserve/injured), G/OT Marshall Newhouse (reserve/injured), G/C Tom Cameron (reserve/injured), LB Will Compton (reserve/injured), LB Colton Jumper (reserve injured), LB Josh Martin (reserve/injured), DT David Onyemata (reserve/suspended)

New York Giants

QB Kyle Lauletta, DT Chris Slayton, RB Jon Hilliman, WR TJ Jones, WR Reggie White, Jr., TE C.J. Conrad, TE Jake Powell, OL Paul Adams, OL Evan Brown, OL Malcolm Bunche, OL James O'Hagan, DL Freedom Akinmoladun, DL Jake Ceresna, DL John Jenkins, LB Joey Alfieri, LB Jake Carlock, LB Terrence Fede, LB Avery Moss, LB Josiah Tauaefa, DB Tenny Adewusi, DB Terrell Sinkfield, Jr., P Johnny Townsend, LS Taybor Pepper, LB Keion Adams, DB Kenny Ladler, T Victor Salako, DB Henre' Toliver, WR Alex Wesley, T Chad Wheeler, DB Ronald Zamort, DB Kamrin Moore, LB Jonathan Anderson (injured/reserve), T George Asafo-Adjei (injured/reserve), WR Brittan Golden (injured/reserve), TE Scott Simonson (injured/reserve), RB Rod Smith (injured/reserve)

New York Jets

QB Luke Falk, QB Davis Webb, RB Valentine Holmes, RB Elijah McGuire, WR Quincy Adeboyejo, WR Deontay Burnett, WR Charone Peake, WR Jeff Smith, WR Deonte Thompson, WR Tim White, TE Eric Tomlinson, T Calvin Anderson, OL Ryan Anderson, OL Ben Braden, OL Wyatt Miller, G Jordan Morgan, T Eric Smith, C Jon Toth, DL Justin Alexandre, DL Trevon Sanders, DL MyQuon Stout, LB Stephone Anthony, LB James Burgess, LB Jamey Mosley, LB Jachai Polite, LB Anthony Wint, CB Bless Austin, CB Alex Brown, CB Kyron Brown, CB Tevaughn Campbell, CB Marcus Cooper, S Godwin Igwebuike, S Derrick Kindred, CB Mark Myers, P Matt Darr

Oakland Raiders

DE Alex Barrett (waived/injured), RB Mack Brown, LB Bryson Allen-Williams, TE Brandon Barnes, LB James Cowser, CB Joshua Holsey, DB Makinton Dorleant, OL Cameron Hunt, LB Brandon Marshall, S Jordan Richards, DT Eddie Vanderdoes, TE Luke Willson, DT Gabe Wright, WR Keon Hatcher, WR Keelan Doss, LB Jason Cabinda, WR Marcell Ateman, DE Quinton Bell, RB James Butler, LB Jason Cabinda, LB Te'von Coney, G Lester Cotton Sr., WR Keelan Doss, LB Koa Farmer, WR Rico Gafford, WR Keon Hatcher, G/T Denver Kirkland, CB Dylan Mabin, T Justin Murray, CB Nick Nelson, WR De'Mornay Pierson-El, T Tyler Roemer, DT Anthony Rush, FB Keith Smith, DE Ethan Westbrooks, LB Kyle Wilber, TE Paul Butler, DT Justin Ellis (injured/reserve), G Richie Incognito (reserve/suspended), CB Nevin Lawson (reserve/suspended)

Philadelphia Eagles

G/C Stefen Wisniewski, RB Josh Adams, TE Alex Ellis, DT Treyvon Hester, G Sua Opeta, TE Joshua Perkins, RB Boston Scott, RB Wendell Smallwood, QB Clayton Thorson, OT Brett Toth, WR Greg Ward, DE Kasim Edebali, DE Eli Harold, LB Hayes Pullard, CB Orlando Scandrick, TE Will Tye, WR Carlton Agudosi, S Trae Elston, C Anthony Fabiano, S Deiondre' Hall, CB Ajene Harris, CB Josh Hawkins, QB Cody Kessler, OT Riley Mayfield, CB Jeremiah McKinnon, WR Marken Michel, RB Donnel Pumphrey, G Keegan Render, CB Sojourn Shelton, LB Alex Singleton, WR DeAndre Thompkins, S Jason Thompson, DT Kevin Wilkins, LB Chris Worley, TE Richard Rodgers (reserve/injured), CB Jalen Mills (reserve/physically unable)

Pittsburgh Steelers

QB Devlin Hodges, RB Trey Edmunds, RB Travon McMillian, RB Malik Williams, WR Trey Griffey, WR Johnny Holton, WR Tevin Jones, WR Brandon Reilly, WR Eli Rogers, WR Diontae Spencer, TE Micky Crum, TE Kevin Rader, TE Christian Scotland-Williamson, TE Trevor Wood, OL Garrett Brumfield, OL Derwin Gray, OL J.C. Hassanauer, OL Patrick Morris, OL Damian Prince were released, DB Marcus Allen, DB Dravon Askew-Henry, DB Marcelis Branch, DN Jhvonte Dean, DB P.J. Locke, DB Trevon Mathis, LB Jayrone Elliott, LB Christian Kuntz, LB Tegray Scales, LB Sutton Smith, LB Robert Spillane, DL Winston Craig, DL Greg Gilmore, DL Henry Mondeaux, DL Casey Sayles, DL Conor Sheehy, K Matthew Wright, P Ian Berryman

San Francisco 49ers

DL Jay Bromley, CB Chris Campbell, DB Jordan Holland, CB Dontae Johnson, OL Wesley Johnson, TE Tyree Mayfield, CB Quinten Rollins, RB Brandon Wilds, OT Sam Young, DB Antone Exum Jr., LB Demetrius Flannigan-Fowles, DL Jamell Garcia-Williams, G Joshua Garnett, DL Kevin Givens, S Marcell Harris, TE Daniel Helm, WR Malik Henry, LB Elijah Lee, WR Jordan Matthews, LB David Mayo, DL Damontre Moore, LB LaRoy Reynolds, G Ross Reynolds, S Tyree Robinson, QB Wilton Speight, WR Chris Thompson, DL Jordan Thompson, OL Najee Toran, DL Jeremiah Valoaga, RB Austin Walter, RB Jeff Wilson Jr., DB Adrian Colbert (waived/injured), OL Andrew Lauderdale (waived/injured), RB Jerick McKinnon (reserve/injured), WR Nick Williams (reserve/injured), TE Garrett Celek (reserve/physically unable), LS Kyle Nelson (reserve/suspended)

Seattle Seahawks

FB Nick Bellore, WR Jaron Brown, DE Cassius Marsh, C Marcus Martin, DT Jamie Meder, DB DeShawn Shead, QB Geno Smith, CB Jamar Taylor, QB J.T. Barrett, WR Jazz Ferguson, TE Jackson Harris, OT Will Holden, TE Jacob Hollister, LB Jawuan Johnson, WR Kahlil Lewis, S Shalom Luani, QB Paxton Lynch, KR J.D. McKissic, DT Earl Mitchell, WR Nyqwan Murray, OT Elijah Nkansah, WR Keenan Reynolds, G Jordan Roos, TE Wes Saxton, RB Bo Scarbrough, DE Logan Tago, CB Simeon Thomas, G Landon Turner, RB Xavier Turner, T Brian Wallace, WR Terry Wright, LB Juwon Young, CB Jeremy Boykins (waived/injured), LB Justin Currie (waived/injured), DT Demarcus Christmas (reserve/physically unable), G Phil Haynes (reserve/physically unable), G Jordan Simmons (reserve/injured), DT Jarran Reed (reserve/suspended)

Tampa Bay Buccaneers

S Lukas Denis, WR Matthew Eaton, CB De'Vante Harris, G Ruben Holcomb, OLB Farrington Huguenin, WR Anthony Johnson, OLB David Kenney, C Josh LeRibeus, WR DaMarkus Lodge, ILB Corey Nelson, TE Scott Orndoff, OT William Poehls, DL Elijah Qualls, OT Brock Ruble, WR Spencer Schnell, ILB Emmanuel Smith, QB Vincent Testaverde, DL Stevie Tu'ikolovatu, G Salasi Uhatafe, RB Bruce Anderson, S John Battle, DL Terry Beckner, T Cole Boozer, S Kentrell Brice, WR Emanuel Hall, S Isaiah Johnson, TE Jordan Leggett, OLB Noah Spence, C Nate Trewyn, CB Mazzi Wilkins, WR K.J. Brent (waived/injured), DL Jeremiah Ledbetter (waived/injured), WR Cortrelle Simpson (waived/injured), QB Nick Fitzgerald (waived/non-football injury), RB Andre Ellington, K Cairo Santos, OLB Jason Pierre-Paul (reserve/non-football injury), CB Ryan Smith (reserve/suspended)

Tennessee Titans

OL Hroniss Grasu, OL Austin Pasztor, TE Ryan Hewitt, DB Kenneth Durden, DB D'Andre Payne, DB JoJo Tillery, DB Michael Jordan, DB Kareem Orr, DB LaDarius Wiley, DL Chris Nelson, DL Braxton Hoyett, DL Frank Herron, DL Amani Bledsoe, LB Derick Roberson, LB Ukeme Eligwe, LB Quart'e Sapp, LB LaTroy Lewis, LB Eric Cotton, OL A.T. Hall, OL Aaron Stinnie, OL Corey Levin, OL Tyler Marz, P Austin Barnard, QB Logan Woodside, RB Akeem Hunt, RB Jeremy McNichols, RB Alex Barnes, TE Parker Hesse, WR DeAngelo Yancey, WR Anthony Ratliff-Williams, WR Papi White, WR Cody Hollister, WR Tanner McEvoy, DL Jeffery Simmons (reserve/non-football injury), LT Taylor Lewan (reserve/suspended)

Washington Redskins

CB Adonis Alexander, LB Andrew Ankrah, DL Ryan Bee, LB B.J. Blunt, DL Jonathan Bonner, WR Jehu Chesson, DL Khairi Clark, WR Josh Doctson, LB Marquis Flowers, G Jerald Foster, OT Blake Hance, CB Deion Harris, TE J.P. Holtz, LB Gary Johnson, G Zac Kerin, WR Darvin Kidsy Jr., CB Ashton Lampkin, DL Austin Maloata, QB Jalan McClendon, S JoJo McIntosh, TE Donald Parham Jr., OT Timon Parris, RB Samaje Perine, WR Brian Quick, S Jeremy Reaves, RB Craig Reynolds, OT Corey Robinson, WR Cam Sims, LB Marcus Smith II, G Hugh Thornton, CB D.J. White, DL JoJo Wicker, LB Darrell Williams, TE Matt Flanagan (waived/injured)