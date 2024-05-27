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National League Leaders

The Canadian Press - Olympics 2022
·4 min read

THROUGH MAY 26

BATTING

G

AB

R

H

BA

Ohtani, LAD

53

211

40

71

.336

Betts, LAD

54

212

41

71

.335

Arraez, SD

53

224

31

75

.335

Contreras, MIL

52

208

43

69

.332

Profar, SD

56

188

32

60

.319

Bohm, PHI

53

203

25

64

.315

Ozuna, ATL

50

183

29

57

.311

Díaz, COL

43

155

17

47

.303

Turang, MIL

48

165

21

50

.303

Winn, STL

45

143

16

43

.301

___

HOME RUNS

Ozuna, ATL

15

Harper, PHI

13

Ohtani, LAD

13

Alonso, NYM

12

Hernández, LAD

12

Walker, ARI

10

McMahon, COL

10

Marte, ARI

10

7 tied

9

___

RUNS BATTED IN

Ozuna, ATL

47

Bohm, PHI

47

Contreras, MIL

43

Harper, PHI

41

Hernández, LAD

38

Steer, CIN

35

Ohtani, LAD

35

Cronenworth, SD

34

Smith, LAD

33

Morel, CHC

33

Walker, ARI

33

___

STOLEN BASES

De La Cruz, CIN

31

Turang, MIL

19

Acuña, ATL

16

Young, WAS

15

Doyle, COL

14

Kim, SD

13

Ohtani, LAD

13

Stott, PHI

13

Rojas, PHI

11

Steer, CIN

11

Thomas, WAS

11

___

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAD

.621

Ozuna, ATL

.612

Betts, LAD

.542

Harper, PHI

.541

Contreras, MIL

.529

Bohm, PHI

.502

McMahon, COL

.500

Hernández, LAD

.493

Marte, ARI

.493

Profar, SD

.484

___

ON-BASE PERCENTAGE

Betts, LAD

.431

Profar, SD

.416

Contreras, MIL

.405

Ohtani, LAD

.403

Ozuna, ATL

.396

Freeman, LAD

.390

Harper, PHI

.381

McMahon, COL

.377

Tauchman, CHC

.376

Arraez, SD

.374

___

RUNS SCORED

Contreras, MIL

43

Betts, LAD

41

Schwarber, PHI

41

Ohtani, LAD

40

Acuña, ATL

38

De La Cruz, CIN

36

Chapman, SF

35

Marte, ARI

35

Tatis, SD

35

Walker, ARI

35

___

HITS

Arraez, SD

75

Betts, LAD

71

Ohtani, LAD

71

Contreras, MIL

69

Bohm, PHI

64

Tovar, COL

62

Profar, SD

60

Marte, ARI

58

Freeman, LAD

57

McMahon, COL

57

Ozuna, ATL

57

Reynolds, PIT

57

___

BASES ON BALLS

Schwarber, PHI

39

Betts, LAD

36

Harper, PHI

32

Kim, SD

32

Freeman, LAD

31

Nimmo, NYM

31

Profar, SD

29

Steer, CIN

29

Walker, ARI

28

Acuña, ATL

27

McMahon, COL

27

___

DOUBLES

Bohm, PHI

21

Ohtani, LAD

17

Adames, MIL

16

Tovar, COL

16

Contreras, MIL

15

Freeman, LAD

15

Arcia, ATL

14

Betts, LAD

14

Chapman, SF

14

Smith, LAD

13

d'Arnaud, ATL

13

___

TRIPLES

Abrams, WAS

4

Carroll, ARI

4

Betts, LAD

3

Blackmon, COL

3

Sosa, PHI

3

17 tied

2

___

TOTAL BASES

Ohtani, LAD

131

Betts, LAD

115

Ozuna, ATL

112

Contreras, MIL

110

Marte, ARI

104

Bohm, PHI

102

Hernández, LAD

101

Tovar, COL

101

Harper, PHI

98

McMahon, COL

97

___

EARNED RUN AVERAGE

Imanaga, CHC

0.84

Assad, CHC

1.70

Suárez, PHI

1.75

López, ATL

1.75

Sale, ATL

2.12

Williams, WAS

2.29

Hicks, SF

2.33

Wheeler, PHI

2.53

Abbott, CIN

2.68

Webb, SF

2.74

___

WON-LOST

Suárez, PHI

9-1

Sale, ATL

8-1

Gray, STL

6-2

Nola, PHI

6-2

Glasnow, LAD

6-3

Keller, PIT

6-3

Wheeler, PHI

6-3

Imanaga, CHC

5-0

Paxton, LAD

5-0

Garrett, NYM

5-2

Yamamoto, LAD

5-2

___

GAMES PITCHED

Walker, SF

28

Rogers, SF

27

López, NYM

26

Floro, WAS

25

Law, WAS

25

Mantiply, ARI

25

Miller, SF

25

Nardi, MIA

25

Romero, STL

25

8 tied

24

___

SAVES

Helsley, STL

16

Suarez, SD

15

Finnegan, WAS

14

Iglesias, ATL

12

Bednar, PIT

11

Díaz, CIN

10

Alvarado, PHI

9

Doval, SF

9

Megill, MIL

8

Phillips, LAD

8

___

INNINGS PITCHED

Webb, SF

72.1

Suárez, PHI

72.0

Nola, PHI

71.0

Keller, PIT

67.2

Wheeler, PHI

67.2

Glasnow, LAD

67.0

Cease, SD

65.2

Greene, CIN

64.2

Quantrill, COL

63.2

Sale, ATL

63.2

___

STRIKEOUTS

Glasnow, LAD

87

Cease, SD

82

Sale, ATL

78

Suárez, PHI

77

Wheeler, PHI

76

Greene, CIN

71

Peralta, MIL

71

Yamamoto, LAD

69

Jones, PIT

68

King, SD

67

___

COMPLETE GAMES

Fried, ATL

2

Garrett, MIA

1

Keller, PIT

1

Nola, PHI

1

Suárez, PHI

1

___

SHUTOUTS

Fried, ATL

1

Garrett, MIA

1

Nola, PHI

1

Suárez, PHI

1

The Associated Press

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