National League Leaders
THROUGH MAY 26
BATTING
G
AB
R
H
BA
Ohtani, LAD
53
211
40
71
.336
Betts, LAD
54
212
41
71
.335
Arraez, SD
53
224
31
75
.335
Contreras, MIL
52
208
43
69
.332
Profar, SD
56
188
32
60
.319
Bohm, PHI
53
203
25
64
.315
Ozuna, ATL
50
183
29
57
.311
Díaz, COL
43
155
17
47
.303
Turang, MIL
48
165
21
50
.303
Winn, STL
45
143
16
43
.301
___
HOME RUNS
Ozuna, ATL
15
Harper, PHI
13
Ohtani, LAD
13
Alonso, NYM
12
Hernández, LAD
12
Walker, ARI
10
McMahon, COL
10
Marte, ARI
10
7 tied
9
___
RUNS BATTED IN
Ozuna, ATL
47
Bohm, PHI
47
Contreras, MIL
43
Harper, PHI
41
Hernández, LAD
38
Steer, CIN
35
Ohtani, LAD
35
Cronenworth, SD
34
Smith, LAD
33
Morel, CHC
33
Walker, ARI
33
___
STOLEN BASES
De La Cruz, CIN
31
Turang, MIL
19
Acuña, ATL
16
Young, WAS
15
Doyle, COL
14
Kim, SD
13
Ohtani, LAD
13
Stott, PHI
13
Rojas, PHI
11
Steer, CIN
11
Thomas, WAS
11
___
SLUGGING PERCENTAGE
Ohtani, LAD
.621
Ozuna, ATL
.612
Betts, LAD
.542
Harper, PHI
.541
Contreras, MIL
.529
Bohm, PHI
.502
McMahon, COL
.500
Hernández, LAD
.493
Marte, ARI
.493
Profar, SD
.484
___
ON-BASE PERCENTAGE
Betts, LAD
.431
Profar, SD
.416
Contreras, MIL
.405
Ohtani, LAD
.403
Ozuna, ATL
.396
Freeman, LAD
.390
Harper, PHI
.381
McMahon, COL
.377
Tauchman, CHC
.376
Arraez, SD
.374
___
RUNS SCORED
Contreras, MIL
43
Betts, LAD
41
Schwarber, PHI
41
Ohtani, LAD
40
Acuña, ATL
38
De La Cruz, CIN
36
Chapman, SF
35
Marte, ARI
35
Tatis, SD
35
Walker, ARI
35
___
HITS
Arraez, SD
75
Betts, LAD
71
Ohtani, LAD
71
Contreras, MIL
69
Bohm, PHI
64
Tovar, COL
62
Profar, SD
60
Marte, ARI
58
Freeman, LAD
57
McMahon, COL
57
Ozuna, ATL
57
Reynolds, PIT
57
___
BASES ON BALLS
Schwarber, PHI
39
Betts, LAD
36
Harper, PHI
32
Kim, SD
32
Freeman, LAD
31
Nimmo, NYM
31
Profar, SD
29
Steer, CIN
29
Walker, ARI
28
Acuña, ATL
27
McMahon, COL
27
___
DOUBLES
Bohm, PHI
21
Ohtani, LAD
17
Adames, MIL
16
Tovar, COL
16
Contreras, MIL
15
Freeman, LAD
15
Arcia, ATL
14
Betts, LAD
14
Chapman, SF
14
Smith, LAD
13
d'Arnaud, ATL
13
___
TRIPLES
Abrams, WAS
4
Carroll, ARI
4
Betts, LAD
3
Blackmon, COL
3
Sosa, PHI
3
17 tied
2
___
TOTAL BASES
Ohtani, LAD
131
Betts, LAD
115
Ozuna, ATL
112
Contreras, MIL
110
Marte, ARI
104
Bohm, PHI
102
Hernández, LAD
101
Tovar, COL
101
Harper, PHI
98
McMahon, COL
97
___
EARNED RUN AVERAGE
Imanaga, CHC
0.84
Assad, CHC
1.70
Suárez, PHI
1.75
López, ATL
1.75
Sale, ATL
2.12
Williams, WAS
2.29
Hicks, SF
2.33
Wheeler, PHI
2.53
Abbott, CIN
2.68
Webb, SF
2.74
___
WON-LOST
Suárez, PHI
9-1
Sale, ATL
8-1
Gray, STL
6-2
Nola, PHI
6-2
Glasnow, LAD
6-3
Keller, PIT
6-3
Wheeler, PHI
6-3
Imanaga, CHC
5-0
Paxton, LAD
5-0
Garrett, NYM
5-2
Yamamoto, LAD
5-2
___
GAMES PITCHED
Walker, SF
28
Rogers, SF
27
López, NYM
26
Floro, WAS
25
Law, WAS
25
Mantiply, ARI
25
Miller, SF
25
Nardi, MIA
25
Romero, STL
25
8 tied
24
___
SAVES
Helsley, STL
16
Suarez, SD
15
Finnegan, WAS
14
Iglesias, ATL
12
Bednar, PIT
11
Díaz, CIN
10
Alvarado, PHI
9
Doval, SF
9
Megill, MIL
8
Phillips, LAD
8
___
INNINGS PITCHED
Webb, SF
72.1
Suárez, PHI
72.0
Nola, PHI
71.0
Keller, PIT
67.2
Wheeler, PHI
67.2
Glasnow, LAD
67.0
Cease, SD
65.2
Greene, CIN
64.2
Quantrill, COL
63.2
Sale, ATL
63.2
___
STRIKEOUTS
Glasnow, LAD
87
Cease, SD
82
Sale, ATL
78
Suárez, PHI
77
Wheeler, PHI
76
Greene, CIN
71
Peralta, MIL
71
Yamamoto, LAD
69
Jones, PIT
68
King, SD
67
___
COMPLETE GAMES
Fried, ATL
2
Garrett, MIA
1
Keller, PIT
1
Nola, PHI
1
Suárez, PHI
1
___
SHUTOUTS
Fried, ATL
1
Garrett, MIA
1
Nola, PHI
1
Suárez, PHI
1
The Associated Press