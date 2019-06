MLB Draft picks 2019: Complete results from Rounds 1-40 in baseball draft

The 2019 MLB Draft class was loaded with hitting talent, with Oregon State catcher Adley Rutschman and Colleyville Heritage HS (Texas) shortstop Bobby Witt Jr. going first and second in the draft, respectively. At a time when baseball is already enjoying a tremendous youth movement, the next generation of stars at the plate seem destined to provide a similar lift to the league.

Join DAZN to watch 'ChangeUp,' a new MLB live whiparound show

Position players dominated the top of the draft, making up nine of the first 10 selections. Nick Lodolo (Reds) was the lone pitcher taken in the top 10.

Scroll to continue with content Ad

In truth, it will be difficult to judge how teams do in this draft for several years. After all, players from the 2016 MLB Draft are only just now starting to arrive at the big league level. Nonetheless. people will be quick to make assessments. We believe the Diamondbacks are the early frontrunners for best draft class considering the amount of picks they had in the first two rounds.

Sporting News tracked this year's selections as they were made throughout the 2019 MLB Draft. Below are the complete results, pick by pick.

MORE 2019 MLB DRAFT:

Weakest farms entering draft | Best late-round steals since 2000



MLB Draft picks: Round 1 results

Story continues

Pick No. Team Player Pos. School 1. Baltimore Orioles Adley Rutschman C Oregon State 2. Kansas City Royals Bobby Witt Jr. SS Colleyville Heritage HS (TX) 3. Chicago White Sox Andrew Vaughn 1B California 4. Miami Marlins J.J. Bleday OF Vanderbilt 5. Detroit Tigers Riley Greene OF Hagerty HS (FL) 6. San Diego Padres C.J. Abrams SS Blessed Trinity HS (GA) 7. Cincinnati Reds Nick Lodolo LHP TCU 8. Texas Rangers Josh Jung 3B Texas Tech 9. Atlanta Braves Shea Langeliers C Baylor 10. San Francisco Giants Hunter Bishop OF Arizona State 11. Toronto Blue Jays Alek Manoah RHP West Virginia 12. New York Mets Brett Baty 3B Lake Travis HS (TX) 13. Minnesota Twins Keoni Cavaco 3B Eastlake HS (CA) 14. Philadelphia Phillies Bryson Stott SS UNLV 15. Los Angeles Angels Will Wilson SS NC State 16. Arizona Diamondbacks Corbin Carroll CF Lakeside HS (WA) 17. Washington Nationals Jackson Rutledge RHP San Jacinto College North (TX) 18. Pittsburgh Pirates Quinn Priester RHP Cary-Grove HS (IL) 19. St. Louis Cardinals Zack Thompson LHP Kentucky 20. Seattle Mariners George Kirby RHP Elon 21. Atlanta Braves Braden Shewmake SS Texas A&M 22. Tampa Bay Rays Greg Jones SS UNC Wilmington 23. Colorado Rockies Michael Toglia 1B UCLA 24. Cleveland Indians Daniel Espino RHP Georgia Premier Academy (GA) 25. Los Angeles Dodgers Kody Hoese 3B Tulane 26. Arizona Diamondbacks Blake Walston LHP New Hanover HS (NC) 27. Chicago Cubs Ryan Jensen RHP Fresno State 28. Milwaukee Brewers Ethan Small LHP Mississippi State 29. Oakland Athletics Logan Davidson SS Clemson 30. New York Yankees Anthony Volpe SS Delbarton School (NJ) 31. Los Angeles Dodgers Michael Busch 1B UNC 32. Houston Astros Korey Lee C California

Compensation picks

Pick No. Team Player Pos. School 33. Arizona Diamondbacks Brennan Malone RHP IMG Academy 34. Arizona Diamondbacks Drey Jameson RHP Ball State

Competitive balance Round A

Pick No. Team Player Pos. School 35. Miami Marlins Kameron Misner CF Missouri 36. Tampa Bay Rays JJ Goss RHP Cypress Ranch HS (TX) 37. Pittsburgh Pirates Sammy Siani CF William Penn Charter School (PA) 38. New York Yankees T.J. Sikkema LHP Missouri 39. Minnesota Twins Matt Walner RF Southern Miss 40. Tampa Bay Rays Seth Johnson RHP Campbell University 41. Texas Rangers Davis Wendzel 3B Baylor

Join DAZN to watch 'ChangeUp,' a new MLB live whiparound show

MLB Draft picks: Round 2 results

Pick No. Team Player Pos. School 42. Baltimore Orioles Gunnar Henderson SS John T. Morgan Academy (AL) 43. Boston Red Sox Cameron Cannon SS Arizona 44. Kansas City Royals Brady McConnell SS Florida 45. Chicago White Sox Matthew Thompson RHP Cypress Ranch HS (TX) 46. Miami Marlins Nasim Nunez SS Collins Hill HS (GA) 47. Detroit Tigers Nick Quintana 3B Arizona 48. San Diego Padres Joshua Mears RF Federal Way HS (WA) 49. Cincinnati Reds Rece Hinds SS IMG Academy 50. Texas Rangers Ryan Garcia RHP UCLA 51. San Francisco Giants Logan Wyatt 1B Louisville 52. Toronto Blue Jays Kendall Williams RHP IMG Academy 53. New York Mets Josh Wolf RHP St. Thomas HS (TX) 54. Minnesota Twins Matt Canterino RHP Rice 55. Los Angeles Angels Kyren Paris SS Freedom HS (CA) 56. Arizona Diamondbacks Ryne Nelson RHP Oregon 57. Pittsburgh Pirates Matt Gorski CF Indiana 58. St. Louis Cardinals Trejyn Fletcher CF Deering HS (ME) 59. Seattle Mariners Brandon Williamson LHP TCU 60. Atlanta Braves Beau Philip SS Oregon State 61. Tampa Bay Rays John Doxakis LHP Texas A&M 62. Colorado Rockies Aaron Schunk 3B Georgia 63. Cleveland Indians Yordys Valdes SS McArthur HS (FL) 64. Chicago Cubs Chase Strumpf 2B UCLA 65. Milwaukee Brewers Antoine Kelly LHP Wabash Valley College (IL) 66. Oakland Athletics Tyler Baum RHP UNC 67. New York Yankees Josh Smith 2B LSU 68. Houston Astros Grae Kessinger SS Ole Miss 69. Boston Red Sox Matthew Lugo SS Carlos Beltran Baseball Academy (PR)

Competitive balance Round B

Pick No. Team Player Pos. School 70. Kansas City Royals Alec Marsh RHP Arizona State 71. Baltimore Orioles Kyle Stowers CF Stanford 72. Pittsburgh Pirates Jared Triolo 3B Houston 73. San Diego Padres Logan Driscoll C George Mason 74. Arizona Diamondbacks Tommy Henry LHP Michigan 75. Arizona Diamondbacks Dominic Fletcher OF Arkansas 76. Seattle Mariners Isaiah Campbell RHP Arkansas 77. Colorado Rockies Karl Kauffmann RHP Michigan

Compensation picks

Pick No. Team Player Pos. School 78. Los Angeles Dodgers Jimmy Lewis RHP Lake Travis HS (TX)

MLB Draft picks: Round 3 results

Pick No. Team Player Pos. School 79. Baltimore Orioles Zach Watson CF LSU 80. Kansas City Royals Grant Gambrell RHP Oregon State 81. Chicago White Sox Andrew Dalquist RHP Redondo Union HS (CA) 82. Miami Marlins Peyton Burdick CF Wright State 83. Detroit Tigers Andre Lipcius 3B Tennessee 84. San Diego Padres Hudson Head CF Winston Churchill HS (TX) 85. Cincinnati Reds Tyler Callihan 2B Providence School of Jacksonville HS (FL) 86. Texas Rangers Justin Slaten RHP New Mexico 87. San Francisco Giants Grant McCray CF Lakewood Ranch HS (FL) 88. Toronto Blue Jays Dasan Brown CF Abbey Park HS (ON) 89. New York Mets Matthew Allan RHP Seminole HS (FL) 90. Minnesota Twins Spencer Steer SS Oregon 91. Philadelphia Phillies Jamari Baylor SS Benedictine School (VA) 92. Los Angeles Angels Jack Kochanowicz RHP Harriton HS (PA) 93. Arizona Diamondbacks Tristin English 1B Georgia Tech 94. Washington Nationals Drew Mendoza 3B Florida State 95. Pittsburgh Pirates Matt Fraizer CF Arizona 96. St. Louis Cardinals Tony Locey RHP Georgia 97. Seattle Mariners Levi Stoudt RHP Lehigh 98. Atlanta Braves Michael Harris LHP Stockbridge HS (GA) 99. Tampa Bay Rays Shane Sasaki CF Iolani HS (HI) 100. Colorado Rockies Jacob Wallace RHP Connecticut 101. Cleveland Indians Joseph Naranjo 1B Rueben S. Ayala HS (CA) 102. Los Angeles Dodgers Ryan Pepiot RHP Butler 103. Chicago Cubs Michael McAvene RHP Louisville 104. Oakland Athletics Marcus Smith CF Pembroke Hill HS (MO) 105. New York Yankees Jacob Sanford CF Western Kentucky 106. Houston Astros Jordan Brewer CF Michigan 107. Boston Red Sox Ryan Zeferjahn RHP Kansas

MLB Draft picks: Round 4 results

Pick No. Team Player Pos. School 108. Baltimore Orioles Joseph Ortiz SS New Mexico State 109. Kansas City Royals Michael Massey 2B Illinois 110. Chicago White Sox James Beard CF Loyd Star HS (MS) 111. Miami Marlins Evan Edwards 1B North Carolina State 112. Detroit Tigers Ryan Kriedler SS UCLA 113. San Diego Padres Matt Brash RHP Niagara 114. Cincinnati Reds Ivan Johnson 2B Chipola College (FL) 115. Texas Rangers Cody Freeman SS Etiwanda HS (CA) 116. San Francisco Giants Tyler Fitzgerald SS Louisville 117. Toronto Blue Jays Will Robertson RF Creighton 118. New York Mets Jake Mangum CF Mississippi State 119. Minnesota Twins Seth Gray 3B Wright State 120. Philadelphia Phillies Erik Miller LHP Stanford 121. Los Angeles Angels Erik Rivera LHP Puerto Rico Baseball Academy 122. Arizona Diamondbacks Glenallen Hill Jr. SS Santa Cruz HS (CA) 123. Washington Nationals Matt Cronin LHP Arkansas 124. Pittsburgh Pirates J.C. Flowers RHP Florida State 125. St. Louis Cardinals Andre Pallante RHP UC Irvine 126. Seattle Mariners Tim Elliott RHP Georgia 127. Atlanta Braves Kasey Kalich RHP Texas A&M 128. Tampa Bay Rays Graeme Stinson LHP Duke 129. Colorado Rockies Brenton Doyle RF Shepherd University 130. Cleveland Indians Christian Cairo SS Calvary Christian HS (FL) 131. Los Angeles Dodgers Brandon Lewis 3B UC Irvine 132. Chicago Cubs Chris Clarke RHP USC 133. Milwaukee Brewers Nick Kahle C Washington 134. Oakland Athletics Kyle McCann C Georgia Tech 135. New York Yankees Jake Agnos LHP East Carolina 136. Houston Astros Colin Barber CF Pleasant Valley HS (CA) 137. Boston Red Sox Noah Song RHP Navy

MLB Draft picks: Round 5 results

Pick No. Team Player Pos. School 138 Baltimore Orioles Darrell Hernaiz SS Americas HS (TX) 139 Kansas City Royals John Rave CF Illinois State 140 Chicago White Sox Dan Metzdorf LHP Boston College 141 Miami Marlins Evan Fitterer RHP Aliso Niguel HS (CA) 142 Detroit Tigers Bryant Packard LF East Carolina 143 San Diego Padres Chris Lincoln RHP UC Santa Barbara 144 Cincinnati Reds Evan Kravetz LHP Rice 145 Texas Rangers Kellen Strahm CF San Jose State 146 San Francisco Giants Garrett Frechette 1B Orange Lutheran HS (CA) 147 Toronto Blue Jays Tanner Morris SS Virginia 148 New York Mets Nathan Jones RHP Northwestern State 149 Minnesota Twins Will Holland SS Auburn 150 Philadelphia Phillies Gunner Mayer RHP San Joaquin Delta College 151 Los Angeles Angels Garrett Stallings RHP Tennessee 152 Arizona Diamondbacks Conor Grammes RHP Xavier 153 Washington Nationals Tyler Dyson RHP Florida 154 Pittsburgh Pirates Grant Ford RHP Nevada 155 St. Louis Cardinals Connor Thomas LHP Georgia Tech 156 Seattle Mariners Austin Shenton 3B Florida International 157 Atlanta Braves Stephen Paolini CF St. Josephs School (CT) 158 Tampa Bay Rays Ben Brecht LHP UC Santa Barbara 159 Colorado Rockies Will Ethridge RHP Ole Miss 160 Cleveland Indians Hunter Gaddis RHP Georgia State 161 Los Angeles Dodgers Jack Little RHP Stanford 162 Chicago Cubs Josh Burgmann RHP Washington 163 Milwaukee Brewers Thomas Dillard C Ole Miss 164 Oakland Athletics Jalen Greer SS St. Rita HS (IL) 165 New York Yankees Ken Waldichuk LHP St Marys 166 Houston Astros Hunter Brown RHP Wayne State 167 Boston Red Sox Jaxx Groshans C Kansas

MLB Draft picks: Round 6 results

Pick No. Team Player Pos. School 168 Baltimore Orioles Maverick Handley C Stanford 169 Kansas City Royals Dante Biasi LHP Penn State 170 Chicago White Sox Avery Weems LHP Arizona 171 Miami Marlins MD Johnson RHP Dallas Baptist 172 Detroit Tigers Cooper Johnson C Ole Miss 173 San Diego Padres Drake Fellows RHP Vanderbilt 174 Cincinnati Reds Graham Ashcraft RHP UAB 175 Texas Rangers Cody Bradford LHP Baylor 176 San Francisco Giants Dilan Rosario SS Colegio Marista HS (PR) 177 Toronto Blue Jays Cameron Eden SS California 178 New York Mets Zach Ashford CF Fresno State 179 Minnesota Twins Sawyer Gipson RHP Mercer 180 Philadelphia Phillies Andrew Schultz RHP Tennessee 181 Los Angeles Angels Zach Peek RHP Winthrop 182 Arizona Diamondbacks Andrew Saalfrank LHP Indiana 183 Washington Nationals Jackson Cluff SS BYU 184 Pittsburgh Pirates Will Matthiesen P Stanford 185 St. Louis Cardinals Pedro Pages C Florida Atlantic 186 Seattle Mariners Michael Limoncelli RHP Horseheads HS (NY) 187 Atlanta Braves Tanner Gordon RHP Indiana 188 Tampa Bay Rays Colby White RHP Mississippi State 189 Colorado Rockies Gavin Hollowell RHP St. John's 190 Cleveland Indians Jordan Brown SS Junipero Serra HS (CA) 191 Los Angeles Dodgers Aaron Ochsenbein RHP Eastern Kentucky 192 Chicago Cubs Ethan Hearn C Mobile Christian School (AL) 193 Milwaukee Brewers Nick Bennett LHP Louisville 194 Oakland Athletics Seth Shuman RHP Georgia Southern 195 New York Yankees Hayden Wesneski RHP Sam Houston State 196 Houston Astros Matthew Barefoot CF Campbell 197 Boston Red Sox Chris Murphy LHP San Diego

MLB Draft picks: Round 7 results

Pick No. Team Player Pos. School 198 Baltimore Orioles Johnny Rizer OF TCU 199 Kansas City Royals Noah Murdock RHP Virginia 200 Chicago White Sox Karan Patel RHP UT San Antonio 201 Miami Marlins Bryan Hoeing RHP Louisville 202 Detroit Tigers Zach Hess RHP LSU 203 San Diego Padres Connor Lehmann RHP Saint Louis 204 Cincinnati Reds Eric Yang C UC Santa Barbara 205 Texas Rangers Brandon Sproat RHP Pace HS (FL) 206 San Francisco Giants Armani Smith LF UC Santa Barbara 207 Toronto Blue Jays L.J. Talley 2B Georgia 208 New York Mets Luke Ritter 2B Wichita State 209 Minnesota Twins Anthony Prato SS Connecticut 210 Philadelphia Phillies Brett Schulze RHP Minnesota 211 Los Angeles Angels Davis Daniel RHP Auburn 212 Arizona Diamondbacks Spencer Brickhouse 1B East Carolina 213 Washington Nationals Todd Peterson RHP LSU 214 Pittsburgh Pirates Blake Sabol C USC 215 St. Louis Cardinals Jack Ralston RHP UCLA 216 Seattle Mariners Adam Macko LHP Vauxhall HS (AB) 217 Atlanta Braves Darius Vines RHP CSU Bakersfield 218 Tampa Bay Rays Jake Guenther 1B TCU 219 Colorado Rockies Jared Horn RHP California 210 Cleveland Indians Xzavion Curry RHP Georgia Tech 211 Los Angeles Dodgers Nick Robertson RHP James Madison 212 Chicago Cubs Brad Deppermann RHP North Florida 213 Milwaukee Brewers Gabe Holt CF Texas Tech 214 Oakland Athletics Drew Millas C Missouri State 215 New York Yankees Nick Paciorek RHP Northwestern 216 Houston Astros Blair Henley RHP Texas 217 Boston Red Sox Brock Bell RHP State College of Florida Manatee

MLB Draft picks: Round 8 results

Pick No. Team Player Pos. School 218 Baltimore Orioles Griffin McLarty RHP College of Charleston 219 Kansas City Royals Drew Parrish LHP Florida State 220 Chicago White Sox Ivan Gonzalez C West Virginia 221 Miami Marlins Tevin Mitchell RF UC Santa Barbara 222 Detroit Tigers Jack Kenley SS Arkansas 223 San Diego Padres Andrew Mitchel LHP San Jose State 224 Cincinnati Reds Quin Cotton CF Grand Canyon 225 Texas Rangers John Matthews RHP Kent State 226 San Francisco Giants Caleb Killian RHP Texas Tech 227 Toronto Blue Jays Angel Camacho 3B Jacksonville 228 New York Mets Conner Wollersheim LHP Kent State 229 Minnesota Twins Casey Legumina RHP Gonzaga 230 Philadelphia Phillies Nate Fassnacht SS George Washington 231 Los Angeles Angels Kyle Brnovich RHP Elon 232 Arizona Diamondbacks Dominic Canzone OF Ohio State 233 Washington Nationals Jeremy Ydens OF UCLA 234 Pittsburgh Pirates Austin Roberts RHP Sacramento State 235 St. Louis Cardinals Logan Gragg RHP Oklahoma State 236 Seattle Mariners Ty Adcock RHP Elon 237 Atlanta Braves Ricky DeVito RHP Seton Hall 238 Tampa Bay Rays Nathan Wiles RHP Oklahoma 239 Colorado Rockies Jacob Kostyshock RHP Arkansas 240 Cleveland Indians Will Brennan CF Kansas State 241 Los Angeles Dodgers Ryan Ward LF Bryant 242 Chicago Cubs Davidjohn Herz LHP Terry Sanford HS (NC) 243 Milwaukee Brewers David Hamilton SS Texas 244 Oakland Athletics Jose Dicochea RHP Sahuarita HS (AZ) 245 New York Yankees Zach Greene RHP South Alabama 246 Houston Astros Luis Guerrero CF Miami Dade CC Kendall 247 Boston Red Sox Wil Dalton CF Florida

MLB Draft picks: Round 9 results

Pick No. Team Player Pos. School 248 Baltimore Orioles Connor Gillispie RHP Virginia 249 Kansas City Royals Clay Dungan SS Indiana State 250 Chicago White Sox Tyson Messer RHP Campbell 251 Miami Marlins Evan Brabrand RHP Liberty 252 Detroit Tigers Austin Bergner RHP North Carolina 253 San Diego Padres Jason Blanchard LHP Lamar 254 Cincinnati Reds TJ Hopkins CF South Carolina 255 Texas Rangers Zak Kent RHP VMI 256 San Francisco Giants Simon Whiteman SS Yale 257 Toronto Blue Jays Philip Clarke C Vanderbilt 258 New York Mets Joe Genord 1B South Florida 259 Minnesota Twins Brent Headrick LHP Illinois State 260 Philadelphia Phillies Rudy Rott 1B Ohio 261 Los Angeles Angels Zach Linginfelter RHP Tennessee 262 Arizona Diamondbacks Bobby Ay RHP Cal Poly SLO 263 Washington Nationals Hunter McMahon RHP Texas State 264 Pittsburgh Pirates Ethan Paul SS Vanderbilt 265 St. Louis Cardinals Todd Lott CF Louisiana-Lafayette 266 Seattle Mariners Mike Salvatore SS Florida State 267 Atlanta Braves Cody Milligan 2B Cowley County CC 268 Tampa Bay Rays Evan McKendry RHP Miami (FL) 269 Colorado Rockies Isaac Collins 2B Creighton 270 Cleveland Indians Will Bartlett C IMG Academy (FL) 271 Los Angeles Dodgers Alec Gamboa LHP Fresno CC 272 Chicago Cubs Tyler Schlaffer RHP Homewood Flossmoor HS (IL) 273 Milwaukee Brewers Darrien Miller RHP Clovis HS (CA) 274 Oakland Athletics Colin Peluse RHP Wake Forest 275 New York Yankees Spencer Henson 1B Oral Roberts 276 Houston Astros Peyton Battenfield RHP Oklahoma State 277 Boston Red Sox Cody Scroggins RHP Arkansas

MLB Draft picks: Round 10 results