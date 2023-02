Missouri girls Class 1 swimming and diving championships: Top finishers from state

The Missouri girls state swimming and diving championships for Class 1 took place Friday and Saturday at the City of St. Peters Rec-Plex.

Westminster Christian came away with the top team score, finishing in the top two of five separate events (three wins). Parkway West and Central in Cape Girardeau finished almost neck-and-neck for second and third, respectively.

Here is a look at the complete results for Missouri Class 1.

Note: Race distances in yards.

Team scores: 1. Westminster Christian, 257; 2. Parkway West, 225; 3. Central (Cape Girardeau), 224; 4. Villa Duchesne, 166; 5. Parkway Central, 154; 6. Clayton, 127; 7. Ladue Horton Watkins, 120; 8. Carl Junction, 114; 9. West Plains, 89; 10. Mehlville, 80; 11. Notre Dame de Sion, 74; 12. Savannah, 66; 13. Webb City, 59; 14. Pembroke Hill, 49; 15. Washington, 48; T16. Platte County, 46; T16. Rockwood Summit, 46; 18. St. Teresa’s Academy, 41; T19. John Burroughs, 37; T19. Father Tolton Regional Catholic, 37; 21. Lebanon, 35.5; T22. Lutheran South, 32; T22. St. Francis Borgia, 32; 24. Grain Valley, 29; 25. Smithville, 23; 26. Webster Groves, 17; T27. New Covenant Academy, 14; T27. St. Charles West, 14; T29. Greenwood, 13; T29. Hannibal, 13; 31. Parkway North, 8; 32. Kearney, 7; 33. North Point, 6; T34. Belton, 5; T34. Winnetonka, 5; 36. St. Pius X, 4; 37. Fort Zumwalt North, 3; 38. Springfield Glendale, 1.5.

Championship finals (1-8) results and KC-area consolation finals (9-16) finishers

200 medley relay: 1. Villa Duschesne, 1:48.62; 2. Westminster Christian, 1:49.24; 3. Parkway West, 1:50.87; 4. Ladue Horton Watkins, 1:51.46; 5. Mehlville, 1:53.46; 6. Clayton, 1:55.69; 7. Washington, 1:56.79; 8. Savannah, 1:57.12; 12. Smithville, 1:58.21; 13. Platte County, 1:58.54.

200 freestyle: 1. Kurre, Savannah, 1:52.42; 2. Hervey, Father Tolton, 1:53.21; 3. Arbeiter, Lutheran South, 1:54.02; 4. Sheridan, West Plains, 1:57.90; 5. Lang, Parkway West, 1:58.86; 6. Ringwald, Central (Cape Girardeau), 1:58.95; 7. Matheny, Parkway West, 2:00.35; 8. Stouffer, Clayton, 2:00.80; 10. Sesler, St. Teresa’s Academy, 2:00.56.

Story continues

200 individual medley: 1. Schoeck, Westminster Christian, 2:02.72; 2. Bezzant, Ladue Horton Watkins, 2:06.32; 3. Brown, Villa Duchesne, 2:07.59; 4. Rutlowski, Parkway West, 2:08.93; 5. Dickson, Central (Cape Girardeau), 2:10.11; 6. Em. Welch, Clayton, 2:12.54; 7. Alvegaard-Strubble, Pembroke Hill, 2:13.44; 8. Kuhlmann, Clayton, 2:13.92.

50 freestyle: 1. Miller, Carl Junction, 23.60; 2. Ringwald, Central (Cape Girardeau), 23.79; 3. Murawski, Parkway West, 23.82; 4. Mohart, St. Francis Borgia, 24.18; 5. Mizell, Lebanon, 24.24; 6. Schoedel, Villa Duchesne, 24.56; 7. Zhang, Parkway Central, 24.77; 8. Sundy, Carl Junction, 24.85; 15. Beard, Grain Valley, 25.62.

One-meter diving (top 16 make finals): 1. Marriott, Central (Cape Girardeau), 412.85 points; 2. Narciso, Notre Dame de Sion, 349.60; 3. Lehmann, Notre Dame de Sion, 338.90; 4. Schloss, Westminster Christian, 334.10; 5. Cao, Central (Cape Girardeau), 327.75; 6. McAuley, Clayton, 324.50; 7. Glisson, Parkway West, 323.35; 8. Rogers, Grain Valley, 320.00; 9. Fields, Parkway Central, 318.80; 10. Williams, Kearney, 312.00; 11. Fromm, North Point, 310.45; 12. Knopke, Notre Dame de Sion, 310.30; 13. Bernhardt, Westminster Christian, 309.65; 14. Weinzerl, Winnetonka, 305.30; 15. Axtwell, Notre Dame de Sion, 301.90; 16. Ryan, St. Pius X, 299.65.

100 butterfly: 1. Renaud, Westminster Christian, 56.82; 2. Rutkowski, Parkway West, 56.92; 3. Kraeger, Villa Duchesne, 58.00; 4. Dickson, Central (Cape Girardeau), 58.14; 5. Wilkinson, Rockwood Summit, 58.32; 6. Wolf, Westminster Christian, 59.31; 7. Hsieh, Ladue Horton Watkins, 59.64; 8. Huang, Parkway Central, 59.68; 10. Palmer, Smithville, 59.88; 13. Beard, Grain Valley, 1:02.30; 14. Fugate, St. Teresa’s Academy, 1:02.63.

100 freestyle: 1. Kurre, Savannah, 51.28; 2. Ringwald, Centeal (Cape Girardeau), 51.73; 3. Murawski, Parkway West, 51.87; 4. Mohart, St. Francis Borgia, 53.25; 5. Miller, Carl Junction, 53.94; 6. Zhang, Parkway Central, 54.25; 7. Hays, Platte County, 54.94; 8. Stouffer, Clayton, 55.65; 12. Sesler, St. Teresa’s Academy, 55.44.

500 freestyle: 1. Hervey, Father Tolton, 4:59.87; 2. Renaud, Wesminster Christian, 5:04.71; 3. Arbeiter, Lutheran South, 5:07.66; 4. Sheridan, West Plains, 5:10.46; 5. Kraeger, Villa Duchesne, 5:13.87; 6. Lang, Parkway West, 5:15.68; 7. Dean, Central (Cape Girardeau), 5:15.70; 8. Matheny, Parkway West, 5:24.01; 13. Sutton, Notre Dame de Sion, 5:28.68; 15. As. Dunlop, Winnetonka, 5:31.57.

200 freestyle relay: 1. Central (Cape Girardeau), 1:38.52; 2. Parkway Central, 1:39.16; 3. Westminster Christian, 1:39.50; 4. Carl Junction, 1:40.42; 5. West Plains, 1:42.69; 6. Parkway West, 1:43.14; 7. Pembroke Hill, 1:43.24; 8. Mehlville, 1:43.36; 10. Notre Dame de Sion, 1:43.91; 11. St. Teresa’s Academy, 1:44.20; 14. Platte County, 1:45.01.

100 backstroke: 1. Schoeck, Westminster Christian, 55.06; 2. Kuhlmann, Clayton, 58.59; 3. Schoedel, Villa Duchesne, 58.94; 4. Sundy, Carl Junction, 59.68; 5. Hsieh, Ladue Horton Watkins, 59.81; 6. Alvegaard-Struble, Pembroke Hill, 59.88; 7. Wolf, Westminster Christian, 1:00.03; 8. Hrsic, Mehlville, 1:00.70; 11. Palmer, Smithville, 1:01.25; 12. Adams, Belton, 1:02.65.

100 breaststroke: 1. Bezzant, Ladue Horton Watkins, 1:03.96; 2. Brown, Villa Duchesne, 1:06.73; 3. Kauffeld, Washington, 1:08.14; 4. Maxey, Mehlville, 1:08.18; 5. Hu, John Burroughs, 1:08.31; 6. Hays, Platte County, 1:09.12; 7. Garrison, St. Charles West, 1:10.54; 8. Mollenhoff, Westminster Christian, 1:10.97; 10. DeLay, Platte County, 1:10.94; 11. Meraz, Notre Dame de Sion, 1:11.26; 14. Tran, St. Pius X, 1:12.80.

400 freestyle relay: 1. Central (Cape Girardeau), 3:33.95; 2. Parkway West, 3:35.51; 3. Westminster Christian, 3:36.68; 4. Villa Duchesne, 3:36.91; 5. Parkway Central, 3:40.27; 6. West Plains, 3:45.65; 7. Carl Junction, 3:46.62; 8. Webb City, 3:47.92; 10. St. Teresa’s Academy, 3:47.01; 11. Grain Valley, 3:49.36; 12. Notre Dame de Sion, 3:49.67.