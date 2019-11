Mathieu Van der Poel wins again at Ambiancecross

Mathieu van der Poel

World champion Mathieu van der Poel (Correndon-Circus) continued his romp through the cyclo-cross calendar Saturday in Belgium, handily winning the Ambiancecross ahead of Tim Merlier (Creafin-Fristands), Quinten Hermans (Telent Baloise Lions) and Tom Pidcock (Trinity Racing).





# Rider Name (Country) Team Result 1 1 Mathieu Van der Poel (Ned) Corendon-Circus 0:58:15 2 2 Tim Merlier (Bel) Creafin – Fristads 0:00:14 3 3 Quinten Hermans (Bel) Telenet Baloise Lions 0:00:23 4 4 Thomas Pidcock (GBr) Trinity Racing 0:00:43 5 5 Diether Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:00:55 6 6 Toon Aerts (Bel) Telenet Baloise Lions 0:01:09 7 7 Jim Aernouts (Bel) Telenet Baloise Lions 0:01:11 8 8 Felipe Orts Lloret (Spa) Cyclo-Cross Team Teika-Gsport-Bh 0:01:30 9 9 Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:01:43 10 10 Daan Soete (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 11 11 Gianni Vermeersch (Bel) Creafin – Fristads 0:01:49 12 12 Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:02:16 13 13 Gage Hecht (USA) 0:02:24 14 14 Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:02:26 15 15 Dieter Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:02:59 16 16 Mathijs Wuyts (Bel) Tarteletto-Isorex 0:03:24 17 17 Sander Lemmens (Bel) 0:03:42 18 18 Ingmar Uytdewilligen (Bel) Tarteletto-Isorex 0:03:53 19 19 Thibaut De Smet (Bel) Tarteletto-Isorex 0:04:09 20 20 Pieter-Jan Vliegen (Bel) 0:04:14 21 21 Jarno Liessens (Bel) 0:04:15 22 22 Gert Smets (Bel) Creafin – Fristads 0:04:24 23 23 Joran Wyseure (Bel) 0:04:40 24 24 Joachim Van Looveren (Bel) 0:04:42 25 25 Kenny Roelandt (Bel) 0:04:57 26 26 Victor Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:05:08 27 27 Vincent Baestaens (Bel) Group Hens-Maes Containers 0:05:22 28 28 Robin Alderweireld (Bel) 0:05:34 29 29 Dolf Pemen (Bel) 0:05:35 30 30 Mick Van Dijke (Ned) 0:05:37 31 31 Mathieu Willemyns (Bel) 0:05:52 32 32 Yente Peirens (Bel) 0:06:00 33 33 Senne De Meyer (Bel) 0:06:16 34 34 Dario Tielen (Bel) 0:06:25 35 35 Nicolas De Smet (Bel) 0:06:30 36 36 Kenneth Van Compernolle (Bel) 0:06:46 37 37 Jarno Jordens (Bel) 0:07:14 38 38 Maximilian Möbis (Ger) 39 39 Arno Van den Broeck (Bel) 40 40 Sander De Vet (Bel) 41 41 Tomas De Laet (Bel) 42 42 Yoni De Bock (Bel) 43 43 Maxim Vanluchene (Bel) 44 44 Jason Van Compernolle (Bel) 45 45 Stan Godrie (Ned) 46 46 Wannes Vanden Bussche (Bel) 47 47 Wouter Goosen (Bel) 48 48 Joe Williams (GBr) 49 49 Jari Merveillie (Bel) 50 50 Tyler Cloutier (USA) 51 51 Gianni Quintelier (Bel) 52 52 Siebe Tormans (Bel) 53 53 Maarten Clauwaert (Bel) 54 54 Lennick Van der Smissen (Bel) 55 55 Jelle De Bock (Bel) 56 56 Niels Koyen (Bel) 57 57 William Weatherill (GBr) 58 58 Felix Barker (GBr) 59 59 Vincent Oger (Bel) 60 60 Ylber Sefa (Alb) 61 61 Senna Van Cutsem (Bel) 62 62 Jenko Bonne (Bel) Tarteletto-Isorex DNF DNF Mees Hendrikx (Ned) DNF DNF Lennert Meulemans (Bel) DNF DNF Nick Peers (Bel) DNF DNF Andres Verdonck (Bel) DNS DNS Bart Artz (Ned)

Scroll to continue with content Ad