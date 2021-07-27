新市試驗Main Street行人專用區

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從巴黎到倫敦、格拉斯哥到邁阿密、魁北克城到東京，世界各地都有行人專用道路，禁止車輛駛入。

新市會加入行人專用行列嗎？

新市正考慮一個試驗計劃，可能今年底或明年實施，將Main Street在特定時段改成行人專用。指定範圍由Water Street到Botsford Street或者Park Avenue。

市長John Taylor說，試驗計劃一定要經市議會批准，亦要諮詢商業促進區(BIA)，店東和居民。這個試驗計劃是新市本屆議會的重點項目。

Taylor說這個構思已經反覆思量多年，如果最終落實，意味每年7月至8月，Main Street就會禁止車輛行駛。

他說自己是行人專用區的忠實粉絲，而新市的優勢是Main Street與交通繁忙的央街分隔。

「我相信新市的Main Street將成為一個受歡迎的景點，創造商機。在歐洲甚至在美國，行人專用區在合適配套下都會大賣。」

他闡釋，合適配套包括設備齊全、引進街頭表演、籌辦節慶，令Main Street變成一個讓人流漣忘返的地方。

市中心的商舖對此提議意見兩極。

食肆東主Boris Fong認為，這個構思可讓餐廳將戶外用餐區擴展到街試，毋須事先申請。

「這個想法太好了，會吸引更多人過來，對商戶對所有人都有利。」

不過肯定不是人人讚好，髮廊和珠寶店東主Paul Knappett說，顧客中有長者、殘疾人士，或者穿上禮服的新人，遇上天氣不好的日子，就要在附近泊車再徒步過來。

「這個想法已經談了50年，不是什麼新意思啦。但我認為這裡需要車流。行人有行人路，車有車路，就保持這樣子吧。」

Carmichael就認為，不應以食肆酒吧為優先。「所有店舖同樣重要」她補充說不介意長周末禁止車輛駛入Main Street「但難道要將Main Street變成餐廳街或者酒吧街嗎？」

她說已經受夠了酒客在牆邊嘔吐，門外丟滿了香煙屁股，深夜擾人清夢。

商業促進區主席Tom Hempen要求，要充分諮詢商戶才做決定。他表示要有周詳計劃。舉辦什麼活動？哪裡有藝術表演？哪裡有街頭藝人？哪裡有攤販？

「要做就要做到有聲有色，擺地攤太老套了吧！」

Irene Wong, Local Journalism Initiative Reporter, Economist & Sun