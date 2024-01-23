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See Kim Kardashian Model Balenciaga’s City Bag in Her Closet

Claire Stern, Kevin LeBlanc
·2 min read
balenciaga kim kardashian le city bag
The Best Spring/Summer 2024 Fashion CampaignsInez & Vinoodh

Spring is upon us...sort of. Here are the best of the campaigns that have rolled out thus far, including Kim Kardashian and other fashion stars for Balenciaga, Lauren Hutton and Diana Ross for Saint Laurent, Lana Del Rey for SKIMS, and more.

Balenciaga

Starring Kim Kardashian

kim kardashian balenciaga campaign
Inez & Vinoodh

Balenciaga

Starring Pat Field

pat field balenciaga
Inez & Vinoodh

Balenciaga

Starring Paloma Elsesser

inez and vinoodh paloma elsesser balenciaga
Inez & Vinoodh

Marc Jacobs

Starring Cindy Sherman

cindy sherman marc jacobs
Juergen Teller

Saint Laurent

Starring Lauren Hutton

lauren hutton saint laurent
David Sims
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Juergen Teller

Saint Laurent

Starring Diana Ross

saint laurent diana ross
David Sims

SKIMS

Starring Lana Del Rey

lana del rey skims
Nadia Lee Cohen

SKIMS

Starring Lana Del Rey

lana del rey skims
Nadia Lee Cohen

SKIMS

Starring Lana Del Rey

lana del rey skims
Nadia Lee Cohen

MCM

Starring Cara Delevingne

cara delevingne for mcm
Craig McDean

MCM

Starring Cara Delevingne

cara delevingne for mcm
Craig McDean

Victoria’s Secret

Starring Paloma Elsesser

victoria's secret valentine's day campaign
ZOEY GROSSMAN

Victoria’s Secret

Starring Adut Akech

victoria's secret valentine's day campaign
ZOEY GROSSMAN

Alo Yoga

Starring Jisoo

jisoo in alo yoga
courtesy of Alo Yoga

Alo Yoga

Starring Jisoo

jisoo in alo yoga
courtesy of Alo Yoga

Alo Yoga

Starring Jisoo

a woman sitting on a television
courtesy of Alo Yoga

FRAME

Starring Gisele Bündchen

a person lying on a bed
Erik Torstensson

FRAME

Starring Gisele Bündchen

a person lying on a bed
Erik Torstensson

Gucci

gucci sabato de sarna burgundy
David Sims

Gucci

gucci spring summer ancora campaign
David Sims

Calvin Klein

Starring Jeremy Allen White

jeremy allen white calvin klein
Mert Alas

Calvin Klein

Starring Jeremy Allen White

jeremy allen white calvin klein
Mert Alas

Prada

Starring Troye Sivan

troye sivan prada
Willy Vanderperre

Prada

Starring Anok Yai

anok yai prada
Willy Vanderperre

Prada

Starring Harris Dickinson

harris dickinson prada
Willy Vanderperre

Proenza Schouler

Starring Pamela Anderson

pamela anderson for proenza schouler
Davit Giorgadze

Proenza Schouler

Starring Pamela Anderson

pamela anderson for proenza schouler
Davit Giorgadze

Proenza Schouler

Starring Pamela Anderson

pamela anderson for proenza schouler
Davit Giorgadze

Bottega Veneta

Starring Kendall Jenner

kendall jenner bottega veneta paparazzi pictures
Courtesy of Bottega Veneta

Bottega Veneta

Starring Kendall Jenner

kendall jenner bottega veneta paparazzi pic
Courtesy of Bottega Veneta

Bottega Veneta

Starring A$AP Rocky

asap rocky bottega veneta
Courtesy of Bottega Veneta

Bottega Veneta

Starring A$AP Rocky

bottega veneta asap rocky
Courtesy of Bottega Veneta

Balenciaga

Starring Michelle Yeoh

michelle yeoh
courtesy of Balenciaga

Balenciaga

Starring Eva Herzigová

balenciaga eva herzigova
Courtesy of Balenciaga

Loewe

Starring Maggie Smith

a woman holding a bag
Juergen Teller

Loewe

Starring Maggie Smith

a woman holding a bag
Juergen Teller

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