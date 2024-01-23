See Kim Kardashian Model Balenciaga’s City Bag in Her Closet
Spring is upon us...sort of. Here are the best of the campaigns that have rolled out thus far, including Kim Kardashian and other fashion stars for Balenciaga, Lauren Hutton and Diana Ross for Saint Laurent, Lana Del Rey for SKIMS, and more.
Balenciaga
Starring Kim Kardashian
Balenciaga
Starring Pat Field
Balenciaga
Starring Paloma Elsesser
Marc Jacobs
Starring Cindy Sherman
Saint Laurent
Starring Lauren Hutton
Saint Laurent
Starring Diana Ross
SKIMS
Starring Lana Del Rey
SKIMS
Starring Lana Del Rey
SKIMS
Starring Lana Del Rey
MCM
Starring Cara Delevingne
MCM
Starring Cara Delevingne
Victoria’s Secret
Starring Paloma Elsesser
Victoria’s Secret
Starring Adut Akech
Alo Yoga
Starring Jisoo
Alo Yoga
Starring Jisoo
Alo Yoga
Starring Jisoo
FRAME
Starring Gisele Bündchen
FRAME
Starring Gisele Bündchen
Gucci
Gucci
Calvin Klein
Starring Jeremy Allen White
Calvin Klein
Starring Jeremy Allen White
Prada
Starring Troye Sivan
Prada
Starring Anok Yai
Prada
Starring Harris Dickinson
Proenza Schouler
Starring Pamela Anderson
Proenza Schouler
Starring Pamela Anderson
Proenza Schouler
Starring Pamela Anderson
Bottega Veneta
Starring Kendall Jenner
Bottega Veneta
Starring Kendall Jenner
Bottega Veneta
Starring A$AP Rocky
Bottega Veneta
Starring A$AP Rocky
Balenciaga
Starring Michelle Yeoh
Balenciaga
Starring Eva Herzigová
Loewe
Starring Maggie Smith
Loewe
Starring Maggie Smith
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