Lucinda Brand wins elite women's Heusden-Zolder World Cup

Lucinda Brand (Telenet-Baloise) won the elite women's Heusden-Zolder World Cup on Thursday. The Dutch champion finished a mere one second ahead of Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) and 13 seconds to Annemarie Worst (777). Marianne Vos (CCC-Liv) finished just off the podium in fourth place.

More to follow...





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lucinda Brand (Ned) 0:47:49 2 Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) 0:00:01 3 Annemarie Worst (Ned) 0:00:13 4 Marianne Vos (Ned) 0:00:14 5 Inge Van Der Heijden (Ned) 0:00:26 6 Sanne Cant (Bel) 0:00:29 7 Eva Lechner (Ita) 0:00:34 8 Shirin Van Anrooij (Ned) 0:00:52 9 Yara Kastelijn (Ned) 0:01:12 10 Laura Verdonschot (Bel) 0:01:15 11 Alice Maria Arzuffi (Ita) 0:01:16 12 Katherine Compton (USA) 0:01:18 13 Puck Pieterse (Ned) 0:01:37 14 Maghalie Rochette (Can) 0:01:41 15 Katerina Nash (Cze) 0:01:44 16 Ellen Van Loy (Bel) 0:01:55 17 Francesca Baroni (Ita) 0:01:56 18 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) 0:01:57 19 Anna Kay (GBr) 0:02:03 20 Marion Norbert Riberolle (Fra) 0:02:24 21 Loes Sels (Bel) 0:02:45 22 Amandine Fouquenet (Fra) 0:02:46 23 Maud Kaptheijns (Ned) 0:03:22 24 Clara Honsinger (USA) 0:03:24 25 Rebecca Fahringer (USA) 0:03:36 26 Geerte Hoeke (Ned) 0:03:44 27 Caroline Mani (Fra) 0:03:56 28 Ruby West (Can) 0:03:58 29 Joyce Vanderbeken (Bel) 0:04:06 30 Madigan Munro (USA) 0:04:09 31 Nikola Bajgerová (Cze) 0:04:21 32 Noemi Rüegg (Swi) 0:04:24 33 Manon Bakker (Ned) 0:04:27 34 Zina Barhoumi (Swi) 35 Lara Krähemann (Swi) 0:04:28 36 Mari-Liis Mõttus (Est) 0:04:30 37 Nadja Heigl (Aut) 0:04:49 38 Bethany Crumpton (GBr) 0:04:56 39 Léa Curinier (Fra) 0:04:58 40 Elisabeth Brandau (Ger) 0:05:06 41 Samantha Runnels (USA) 0:05:09 42 Lauriane Duraffourg (Fra) 0:05:13 43 Marthe Truyen (Bel) 0:05:16 44 Raylyn Nuss (USA) 0:05:39 45 Lizzy Gunsalus (USA) 0:05:44 46 Letizia Borghesi (Ita) 0:06:00 47 Gaia Realini (Ita) 0:06:06 48 Karolína Bedrníková (Cze) 0:06:16 49 Anaïs Morichon (Fra) 0:06:22 50 Hannah Arensman (USA) 0:06:24 51 Tina Züger (Swi) 0:06:42 52 Jinse Peeters (Bel) 0:06:45 53 Kateřina Mudříková (Cze) 0:06:50 54 Irene Trabazo Bragado (Spa) 0:06:55 55 Clea Seidel (Ger) 0:07:03 56 Kätlin Kukk (Est) 0:07:48 57 Tereza Vaníčková (Cze) 0:08:02 58 Marie Schreiber (Lux) 59 Paula Diaz Lopez (Spa) 60 Sara Cueto Vega (Spa) 61 Barbara Borowiecka (Pol) 62 Sophie Thackray (GBr) 63 Lauren Zoerner (USA) 64 Marta Zanga (Ita) 65 Katie Scott (GBr) 66 Mirthe Van Den Brande (Bel) 67 Mélissa Rouiller (Swi) 68 Maria Parajon Fuentes (Spa) 69 Fabienne Kipfmüller (Swi) 70 Giada Borghesi (Ita) 71 Michaela Thompson (USA) 72 Kelly Lawson (Can) 73 Judith Krahl (Ger) 74 Claire Steciuk (Can) 75 Sandra Trevilla Samperio (Spa) 76 Camille Devigne (Fra) 77 Laetitia Maus (Lux) 78 Julie Brouwers (Bel) 79 Michelle Schätti (Swi) 80 Guzel Akhmadullina (Rus) 81 Lucie Cottier (Swi) 82 Siobhan Kelly (Can) 83 Diana Steffenhagen (Ger) DNF Kristýna Zemanová (Cze) DNF Alicia Franck (Bel) DNS Rebecca Gariboldi (Ita)

