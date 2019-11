Kastelijn tops Cant at Ambiancecross

Yara Kastelijn

European champion Yara Kastelijn added another win to her growing palmares Saturday in Belgium, where the Dutchwoman topped world champion Sanne Cant by 17 seconds to take the Ambiancecross crown.





# Rider Name (Country) Team Result 1 Yara Kastelijn (Ned) 777 0:44:38 2 Sanne Cant (Bel) Iko Crelan 0:00:17 3 Laura Verdonschot (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:00:18 4 Alice Maria Arzuffi (Ita) 777 5 Ellen Van Loy (Bel) Telenet Baloise Lions 0:01:22 6 Marion Norbert Riberolle (Fra) Experza pro Cx 7 Kim Van de Steene (Bel) Tarteletto - Isorex 0:01:34 8 Aniek Van Alphen (Ned) 0:01:37 9 Lindy Van Anrooij (Ned) 0:01:54 10 Loes Sels (Bel) Iko Crelan 0:02:05 11 Karen Verhestraeten (Bel) Iko – Crelan 0:02:09 12 Kata Blanka Vas (Hun) 0:02:20 13 Geerte Hoeke (Ned) 0:02:32 14 Rebecca Gariboldi (Ita) 0:02:38 15 Maud Kaptheijns (Ned) Pauwels Sauzen – Bingoal 0:02:39 16 Suzanne Verhoeven (Bel) 0:03:30 17 Veerle Goossens (Ned) 0:03:40 18 Susanne Meistrok (Ned) 19 Pauliena Rooijakkers (Ned) 0:03:52 20 Pauline Delhaye (Fra) 21 Jinse Peeters (Bel) 0:04:03 22 Elodie Kuijper (Ned) 0:04:24 23 Esther Van der Burg (Ned) 0:04:43 24 Mascha Mulder (Ned) Group Hens - Maes Containers 0:05:02 25 Kim Van de Putte (Bel) 0:05:07 26 Monique Van de Ree (Ned) 0:05:31 27 Bethany Crumpton (GBr) Tarteletto - Isorex 0:05:39 28 Axelle Bellaert (Bel) 0:06:09 29 Cassidy Hickey (USA) 0:06:13 30 Mirthe Van den Brande (Bel) 0:06:30 31 Bridget Tooley (USA) 0:06:38 32 Corey Coogan Cisek (USA) 0:06:39 33 Aurelie Vermeir (Bel) 0:06:40 34 Kaia Schmid (USA) 0:06:56 35 Tessa Zwaenepoel (Bel) 0:07:10 36 Lotte Baele (Bel) 0:07:13 37 Didi De Vries (Ned) 0:07:30 38 Lise Van Wunsel (Bel) 0:07:34 39 Famke Van Waterschoot (Ned) 0:07:41 40 Tinne Vermeiren (Bel) 41 Abigail Yates (USA) 42 Katja Freeburn (USA) 43 Lara Defour (Bel) 44 Kiona Dhont (Bel) 45 Nele De Vos (Bel) 46 Yenthe Van Lommel (Bel) 47 Jolien Verschueren (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal 48 Tess Van Loy (Bel) 49 Lies´L Schevenels (Bel) 50 Aimée Schoe (Ned) 51 Valerie Boonen (Bel) 52 Nathalie Verschelden (Bel) 53 Jo Blanchaert (Bel) 54 Lina Beirinckx (Bel) DNF Stefanie Paul (Ger) DNF Shannon Mallory (USA) DNF Jana Dobbelaere (Bel) DNF Naomi De Roeck (Bel) DNF Rosalie Janssens (Bel)

