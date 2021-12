Junior Orange Bowl Basketball Classic preview. Plus Columbus, Kreul and Ransom results

The Orange Bowl national semifinal football game between Michigan and Georgia on Dec. 31 is a big event, but there are other activities, too, leading to the big game.

One of those will be the 27th annual Junior Orange Bowl Basketball Classic which is set for Tuesday, Dec. 28 to Thursday, Dec. 30 at Westminster Christian, 6855 SW 152nd St., in Pinecrest.

For the boys, four local teams will be participating (Palmetto, Gulliver Prep, Southridge, Westminster Christian) and three out of state teams (Madison Ridgeland (Mississippi), St. Raymond (New York) and Lakota East (Ohio). Jupiter High School will round out the field.

On the girls side, leading the way will be 2019 state champion Miami High along with four other South Florida teams (Doral Academy, Somerset Silver Palms, South Broward, Palmer Trinity). Out of town teams will be St. Johns Bartram Trail, Tallahassee Florida High and Lake Norman High School from Mooresville, North Carolina.

The two championship games are scheduled for Thursday, Dec. 30 at 6:30 p.m. (girls) and 8 p.m. (boys).

“We’re extremely proud of the tradition of community service that our teams have shared over the years in all of these events,” said Junior Basketball Committee Chairman Chuck Little. “We’re once again looking forward to some great activities.”

For more information, contact Little at 786-546-3386 or basketball@jrorangebowl.com.

SCHEDULE: Tuesday, Dec. 28

GIRLS: 9 a.m.: Somerset Silver Palms vs. St. Johns Bartram Trail; 10:30 a.m.: Doral Academy vs. Tallahassee Florida High; 5 p.m.: South Broward vs. Lake Norman (N.C); 6:30 p.m.: Miami High vs. Palmer Trinity.

BOYS: Noon: Palmetto vs. Jupiter; 1:30 p.m.: Gulliver Prep. vs. Madison Ridgeland (MS); 3:30 p.m.: Southridge vs. St. Raymond (N.Y.); 8 p.m.: Westminster Christian vs. Lakota East (OH).

Columbus Hoops

In the City of Palms Showcase Basketball Tournament, the Columbus boys’ basketball team defeated Southwest Florida Christian 67-31 at the Suncoast Credit Union Arena at Florida SouthWestern State College in Fort Myers.

The unbeaten Explorers limited Southwest Florida Christian to an 8-point in the first and fourth and a 5-point quarter in the second.

Freshman Cayden Boozer had 21 points and 7 assists, and freshman Benny Fragela sanks four 3-pointers. Twin freshman Cameron Boozer grabbed 13 rebounds.

Columbus (9-0) will compete at the elite John Wall Holiday Invitational in Raleigh, North Carolina from Dec. 27-30, featuring top high school & prep teams in the nation.

COL: Velasquez, Jalen 2; Boozer, Cayden 21; Huesa, Nicholas 5; Miranda, Angelo 4; Bess, Garyn 4; Boozer, Cameron 10; Noriega, Kevin 3; Fragela, Benny 12; Abdullahi, Malik 6.

SWFC: White, Jay 10; Cuevas, Eiram 5; Rogosich, Josh 6; Sanabria, Yadniel 5; Gonzalez, Wil 2; Morales, Sebastian 3.

3-Ptrs: Huesa, Noriega, Fragela, 4, Cuevas, Sanabria, Rogosich 2. Rebs: Ca,.Boozer 13; Asts: Cay.Boozer 7, Cam.Boozer 5.

Kreul Basketball

The Kreul Basketball Tournament — with top sponsors Eastbay/Champs, BCAA, Gatorade — was Dec. 17-22 in Coral Springs.

The top notch event featured 34 boys’ teams, including 12 teams (many ranked nationally) from out of state. Additionally there were four top girls’ teams.

This marked the 33rd year for The Kruel, named after longtime local basketball supporter, basketball parent and men’s league player the late Jim Kreul. Three of his kids played basketball for Taravella HS in Coral Springs.

The tournament was started to help the family of Jim Kreul, who died playing men’s league basketball. The event has grown into one of longest running national high school tournaments, generating 110 full tuition scholarships to Florida Atlantic University in Boca Raton.

BCAA CHALLENGE: TARAVELLA 73, KING’S ACADEMY (WEST PALM BEACH) 68: TAR: Garrido 7-3-18, Dixson 7-0-14, Thomas 6-2-14, Samuel 1-3-5, Meeks 9-3-22. KA: Council 6-2-18, Jones 3-2-8, Berg 6-3-19, Jackson 3-0-6, Cochran 2-1-5, Knight 4-4-12. Half: Tar 42-34. 3-Ptrs: Council 4, Berg 4, Garrido, Meeks.

BCAA CHALLENGE: VIERA 55, POMPANO BEACH 46: VIE: Weatherspoon 10-5-25, Toney 4-0-10, Giles 1-1-3, Cason 3-0-6, Motty 4-1-9, Rios 1-0-2. PB: Pastorius 1-4-6, Beggs 4-0-8, Campbell 2-0-5, Cappellucci 2-0-5, Brown 8-6-22. Half: Viera 31-27. 3-Ptrs: Campbell, Cappellucci, Toney 2.

BCAA CHALLENGE: BOYD ANDERSON 47, McARTHUR 42: BA: Johnson 3-0-9, Gray, William 5-0-13, Hyppolite 4-0-8, Michel 2-0-4, Abel 1-0-2. McA: Billingsley 2-0-6, Myles 1-3-5, Hickman 1-0-3, Francois 3-1-10, William 2-0-4, Roach 4-1-9. Half: BA 25-23. 3-Ptrs: Billingsley 2, Hickman, Francois 3, Johnson 3, Gray 2, William 3.

BCAA CHALLENGE: DEERFIELD BEACH 65, WEST NASSAU (CALLAHAN) 48: DB: Speights 2-3-7, Morris 6-8-21, Small 2-2-7, Summers 4-0-8, Lewis 2-0-4, Howard 3-2-8, Patel 4-0-8. WN: Thompson 5-3-13, Whitley 3-0-6, Blue 0-2-2, Johnson 5-2-12, Miller 5-1-11, Lavender 2-0-4. Half: WN 26-24. 3-Ptrs: Morris, Small.

BCAA CHALLENGE: KING’S ACADEMY (WEST PALM BEACH) 63, POMPANO BEACH 52: KA: Council 9-10-28, Jones 2-0-4, Berg 4-1-10, Jackson 0-2-2, Cochran 3-1-8, Knight 3-5-11. PB: Pastorius 1-2-4, Beggs 4-5-13, Campbell 3-1-7, Cappellucci 1-0-3, Brown 8-5-21, Vargo 1-0-2. Half: 23-23. 3-Ptrs: Cappellucci, Berg, Cochran.

BCAA CHALLENGE: McARTHUR 68, WEST NASSAU (CALLAHAN) 35: McA: Billingsley 2-4-8, Myles 10-1-23, Rivera 1-0-3, Dunning 1-0-2, Hickman 3-1-9, Hakimian 1-0-2, Francois 4-0-12, Williams 3-0-6, Roach 0-1-1, Twitty 1-0-2. WN: Thompson 1-2-4, Whitley 3-1-7, Blue 2-1-5, Johnson 3-1-7, Miller 1-1-3, Simonton 2-0-5, Moore 2-0-4. Half: McA 44-18. 3-Ptrs: Myles, Rivera, HGickman 2, Francois 4.

BCAA CHALLENGE: WESTERN 76, MONARCH 56: WST: Fowls 2-1-5, Stevens 4-0-9, Debien 2-2-8, Laurent 1-0-2, Hampton 5-2-12, Maine 9-0-25, Jean 1-1-3, Lewis 2-1-5, Rodriguez 1-2-5. MON: Phang 1-2-4, St Louis 1-0-2, Crudup 9-4-23, Vassor 5-3-15, 1-2-5, Parrish 1-0-2. Half: WST 35-17. 3-Ptrs: Stevens, Debien, Maine 7, Rodriguez, Ganley, Vassor 2, Crudup.

BCAA CHALLENGE: DEERFIELD BEACH 67, HALLANDALE 52: DB: Speights 0-1-1, Morris 1-2-4, Small 4-0-9, Summers 14-3-31, Howard 4-0-8, Lewis 1-0-3, Lovett 3-0-9, Patel 1-0-2. HALL: Barnett 4-0-8, Floyd 5-5-15, Narcisse 1-0-2, Washington 1-0-3, Sands 2-2-6, Harney 5-0-13, Henderson 1-0-3, Green 1-0-2. Half: DB 35-22. 3-Ptrs: Harney 3, Henderson, Washington, Small, Lewis, Lovett.

BCAA CHALLENGE: VIERA 69, TARAVELLA 61: VIE: Williams 1-0-3, Weatherspoon 11-0-22, Keith 2-1-5, Toney 3-3-11, Giles 3-3-9, Motty 3-1-7, Rios 1-0-2. TAR: Garrido 5-2-13, 6-3-17, Thomas 2-0-5, Samuel 3-0-6, Meeks 7-0-16, Evans 1-0-2, Smith 0-1-1. Half: TAR 40-32. 3-Ptrs: Williams, Toney, Garrdio 2, Dixon 2, Thomas, Meeks 2.

PUBLIX CHALLENGE: MT VERNON (MT VERNON, NEW YORK) 75, MONARCH 39: MtV: Morris 3-0-7, Robinson 3-0-6, Barnes 3-0-6, George 1-0-2, Austin 2-2-7, Fearon 1-0-2, Sinclair 1-2-4, Nunes 1-1-4, Colon 2-2-7, Sampson 2-1-5, Fitzgerald 1-2-4, Simon 1-0-2, Taylor 7-1-15, Barkor 1-1-3, Hart 1-0-2. MON: Phang 2-0-4, Saint Louis 3-0-7, Parrish 3-3-9, Dinnall 3-0-9, Crudup 4-0-9. Half: MV 42-16. 3-Ptrs: Saint Louis 2, Dinnall 3, Crudup, Morris 2, Austin, Nunes, Colon.

PUBLIX CHALLENGE: STRANAHAN 62, CARDINAL NEWMAN (WEST PALM BEACH) 60: STR: Bush 2-0-4, Garrett 2-0-4, Black 3-2-8, Adams 4-2-12, D Williams 0-1-1, Thorpe 3-3-12, H Williams 3-0-6, Culpepper 6-3-15. CN: Jimenez 4-1-11, Mosely 6-2-15, Moumine 9-6-24, Eutsey 1-0-2, Anosier 2-0-4, Lomicky 0-2-2, Hanlon 1-0-2. Half: STR 32-26. 3-Ptrs: Jimienez 2, Moseley, Adams, Thorpe 3.

PUBLIX CHALLENGE: CARDINAL GIBBONS 62, CAMPBELL (SMYRNA, GEORGIA) 58: CG: Etienne 1-2-4, Jordan 2-0-4, Owens 5-3-18, Alcineus 3-1-8, Perrier 1-4-7, Papadakos 4-6-14, Heinrich 1-0-2. CAM: Clark 3-3-11, Harrison 4-2-10, Marble 1-2-5, Stone 2-3-7, Ray 6-3-15, Robertson 3-1-8. Half: CG 24-22. 3-Ptrs: Clark 2, Marble, Owens 5, Alcineus, Perrier.

PUBLIX CHALLENGE: CARDINAL NEWMAN (WEST PALM BEACH) 60, CAMPBELL (SMYRNA, GEORGIA) 53: CN: Jimenez 2-0-4, Moseley 3-4-11, Moumine 7-2-16, Bates 3-3-9, Eutsey 4-0-9, Anosier 0-1-1, Lomicky 2-2-6, Torre 2-0-4. CAM: Clark 5-2-13, Harrison 3-2-9, Marble 2-1-6, Lane 1-1-3, Stone 1-0-2, Ray 6-0-12, Robertson 2-3-8. Half: CAM 32-29. 3-Ptrs: Robertson, Marble, Harrison, Clark, Moseley, Eutsey.

PUBLIX CHALLENGE: MT VERNON (MT VERNON, NEW YORK) 66, VICTORY CHRISTIAN (LAKELAND) 42: MtV: Morris 2-0-4, Robinson 3-0-7, Barnes 1-0-2, George 1-0-2, Sinclair 3-0-6, Colon 6-2-15, Fitzgerald 1-0-2, Taylor 4-3-11, Hart 1-0-2, Simon 3-1-7, Austin 1-0-2, Barkor 3-0-6. VC: Cason 7-4-18, Adamson 0-4-4, Reese 0-1-1, Fitzgerald 0-2-2, Davis 1-0-2, Andino 6-0-14, Wilson 0-1-1. Half: MtV34-19. 3-Ptrs: Andino 2, Robinson, Colon.

PUBLIX CHALLENGE: STRANAHAN 37, CARDINAL GIBBONS 27: STR: Black 2-0-5, Adams 1-1-3, Thorpe 3-4-12, H Williams 2-1-6, Culpepper 4-3-11. CG: Etienne 4-8-16, Jordan 2-0-4, Alcineus 2-2-7. Half: CG 18-14. 3-Ptrs: Black, Thorpe 2, H.Williams, Alcineus.

CORAL SPRINGS CHALLENGE: THE ROCK (GAINESVILLE,) 71, ST THOMAS AQUINAS 50: TR: Jones 5-4-16, Horne 3-2-9, E Sterck 1-4-6, Wright 4-0-9, Hurley 7-2-20, Charles 3-1-8, J Sterck 1-1-4. STA: Aloma 1-0-3, Cadogan 7-1-18, Myrtidis 2-0-4, Smith 1-0-2, Akuchie 3-5-13, Saez 2-0-5, Buxbaum 1-0-3, Anta 1-0-2. Half: ROCK 35-18. 3-Ptrs: Aloma, Cadogan 3, Akuchie 2, Saez, Buxbaum, Anta, Jones 2, Horne, Wright, Hurley 4, Charles.

CORAL SPRINGS CHALLENGE: PATRICK SCHOOL (HILLSIDE, NEW JERSEY) 55, RIVIERA PREP 49: PS: Sameuls 5-7-17, Johnson 4-5-15, Griffin 1-4-6, Navarro 3-0-8, Tacko 1-0-2, Embeya 1-2-4, Lee 1-0-2, Laqerre 0-1-1. RP: Perez 0-1-1, Lluberes 5-3-16, Nnamoko 4-8-16, Flowers 3-0-9, Allen 3-1-7. Half: PS 29-17. 3-Ptrs: Lluberes 3, Flowers 3, Johnson 2, Navarro 2.

CORAL SPRINGS CHALLENGE: PATRICK SCHOOL (HILLSIDE, NEW JERSEY) 45, THE ROCK (GAINESVILLE) 36: PS: Johnson 4-9-18, Samuels 0-4-4, Lee 1-0-3, Loftin 3-0-8, Navarro 1-0-3, Laqerre 1-1-3, Embeya 1-0-2, Griffin 1-0-2. TR: Jones 4-0-8, Horne 1-0-3, E Sterck 2-0-4, Wright 2-1-5, Hurley 3-3-10, Hayes 1-1-3, J Sterck 1-0-3. Half: 18-18. 3-Ptrs: Hurley, Horne, J Sterck, Johnson, Lee, Loftin 2, Navarro.

CORAL SPRINGS CHALLENGE: RIVIERA PREP 71, ST. THOMAS AQUINAS 57: RP: Perez 2-1-5, Lluberes 7-2-18, Nnamoko 6-1-13, Syarez 5-0-14, Flowers 2-2-8, Allen 4-2-11. STA: Aloma 1-0-3, Cadogan 5-0-13, Myrtidis 5-0-11, Smith 1-1-4, Akuchie 4-2-12, Benton 1-0-2, Saez 2-0-5. Half: STA 30-25. 3-Ptrs: Lluberes 2, Suarez 4, Flowers 2, Allen, Aloma, Cadogan 2, Myrtidis, Smith, Akuchie 2, Saez.

KREUL ELITE CHALLENGE: ST FRANCIS (QUEENS, NEW YORK) 80, MATER DEI (SANTA ANA, CALIFORNIA) 47: STF: Briscoe 6-4-17, Daughtry 5-4-15, Morrish 5-3-13, Pascarelli 6-2-16, Battaglia 2-0-6, Anthony 3-0-7, Chen 1-0-2. MD: Karich 1-0-2, Verna 0-1-1, Ressler 3-0-9, Reimers 4-0-10, Quiette 1-1-3, Davidson 2-3-7, Minter 1-0-3, Bartlett 3-2-8, Peabody 1-1-3. Half: STF 36-29. 3-Ptrs: Ressler 3, Reimers 2, Minter, Briscoe, Daughtry, Pascarelli 2, Battaglia 2, Anthony.

KREUL ELITE CHALLENGE: WESTMINSTER ACADEMY 74, BLANCHE ELY 0: WA: Carey 4-5-13, Jacques 0-1-1, Lloyd 10-5-28, Ballard 5-1-11, Conningsby 4-2-13, Ma Fuentes 1-0-2, Gumieres 1-0-2, My Fuentes 1-0-2, Dorcivil 0-2-2. BE: Gray 2-0-4, McFadden 1-3-5, Smith 2-2-7, Brown 1-0-2, Morris 5-0-10, Worthy 2-1-5, Tigner 1-0-2, Forrest 4-3-11, Marks 3-2-8. Half: WA 32-13. 3-Ptrs: Smith, Lloyd 3, Conningsby 3.

KREUL ELITE CHALLENGE: WESTMINSTER ACADEMY 73, ST. FRANCIS PREP (QUEENS, NEW YORK) 63: WA: Carey 7-6-21, Abell 5-2-14, Jacques 1-0-2, Lloyd 10-5-28, Ballard 2-0-4, Conningsby 0-2-2, Gumieres 0-2-2. SP: Briscoe 2-2-6, Daughtry 5-0-10, Morrish 1-1-3, Pascarelli 7-0-17, Anthony 9-0-20, Battaglia 2-0-5, Michel 1-0-2. Half: SP: 36-31. 3-Ptrs: Carey, Abell 2, Lloyd 3, Pascarelli 3, Anthony 2.

KREUL ELITE CHALLENGE: MATER DEI (SANTA ANA, CALIFORNIA) 66, BLANCHE ELY 49: MD: Verna 5-0-13, Minter 6-0-16, Davidson 4-1-9, Quiette 6-0-13, Belnap 1-1-4, Bartlett 4-0-8, Jenkins 0-1-1, Main 1-0-2. BE: Gray 1-4-7, McFadden 1-3-5, Smith 1-1-3, Brown 3-0-6, Tigner 4-1-9, Forest 4-0-10, Mark 3-3-9. Half: MD 32-14. 3-Ptrs: Gray, Forrest, Verna 3, Minter 4, Quiette, Belnap.

EASTBAY CHALLENGE: SOUTH GWINNETT (SNELLVILLE, GEORGIA) 50, DILLARD 44: SG: Walker 4-3-13, Thompson 3-0-6, Washington 6-0-12, Heathington 8-0-16, Ansah 1-0-2. DIL: Kincy 1-2-4, Wimberly 3-0-8, Kee 3-2-9, Lovett 7-3-19, Karvoski 1-0-3, Vedrine 0-1-1. Half: SG 29-24. 3-Ptrs: Walker, Wimberly 2, Karvosky.

EASTBAY CHALLENGE: WINDERMERE PREP (WINDERMERE) 85, CORAL SPRINGS 59: WP: Kousaie 4-0-10, Steineck 0-2-2, Placer 4-1-9, Pruett 7-0-17, Nadler 3-0-8, J Williams 5-2-14, Clark 8-4-23. CS: Fils 2-0-5, Spate 2-2-7, Mathieu 3-4-12, T Neille 3-0-7, Carmona 3-2-8, Borgella 4-0-9, Brown 1-1-3, S Neille 1-0-2, Yeyha 1-0-3. Half: WP 43-33. 3-Ptrs: Fils, Spate, Mathieu 2, T Neille, Borgella, Yeyha, Kousaie 2, Pruett 3, Nadler 2, J Williams 2, Clark 3.

EASTBAY CHALLENGE: BERGEN CATHOLIC (ORADELL, NEW JERSEY) 59, MIAMI SENIOR HIGH 46: BC: Flournoy 0-2-2, Richardson 5-5-16, Brown 1-6-8, Espinosa 1-0-2, Copeland 9-4-22, Robinson 1-0-2, Munro 0-1-1, Benjamin 3-0-6. MSH: Bynum 3-0-7, Robinson 2-2-6, Torriente 5-1-11, Middlebrooks 4-5-13, Smith 1-0-2, McIntosh 2-0-4, Polanco 1-1-3. Half: BC 31-12. 3-Ptrs: Bynum, Richardson.

EASTBAY CHALLENGE: UNIVERSITY SCHOOL 53, LEXINGTON CATHOLIC (LEXINGTON, KENTUCKY) 52: UNIV: Ray 2-2-7, Granville 0-2-2, Shabazz 1-0-3, Nicholls 3-4-11, Frye 4-2-13, Rondon 7-3-17. LC: Gohman 8-5-23, Reinhart 1-0-2, Busson 1-1-3, Sparks 2-1-5, Potter 4-11-19. Half: UNIV 25-17. 3-Ptrs: Ray 2, Shabazz, Nichols, Frye 3, Gohman 2.

EASTBAY CHALLENGE: LEXINGTON CATHOLIC (LEXINGTON, KENTUCKY) 63, MIAMI SENIOR HIGH 48: LC: Gohman 6-0-13, R Williams 1-0-2, Reinhart 2-0-4, M Williams 3-0-7, Sparks 2-0-5, Potter 10-4-24. MSH: Bynum 0-3-3, Robinson 2-0-4, Mercado 2-0-6, Torriente 6-0-12, Rivas 4-0-9, McIntosh 1-1-3, Middlebrooks 2-3-7. Half: LC 28-26. 3-Ptrs: Gohman, M Williams, Sparks, Mercado 2, Rivas.

EASTBAY CHALLENGE: BERGEN CATHOLIC (ORADELL) 78, WINDERMERE PREP 53: BC: Flournoy 1-0-2, Richardson 10-1-24, Brown 4-0-10, Espinosa 3-0-7, Copeland 9-3-21, Munro 1-0-2, Sargenti 1-0-2, Benjamin 5-0-10. WP: Kousaie 2-0-5, Steineck 1-0-3, Placer 8-4-21, J Williams 4-0-9, Clark 6-2-15. Half: BC 37-26. 3-Ptrs: Richardson, 3, Brown 2, Espinosa, Kousaie, Steineck, Placer, J Williams, Clark.

EASTBAY CHALLENGE: SOUTH GWINNETT (SNELLVILLE, GEORGIA) 60, UNIVERSITY SCHOOL 53: SG: Walker 6-3-15, Thompson 8-0-21, Orukpe 0-2-2, Osman 1-2-4, Washington 1-2-4, Washington 2-1-5, Heathington 6-0-12, Carter 0-1-1. UNIV: Ray 2-1-5, Levinson 1-0-2, Granville 5-0-11, Nicholls 1-3-5, Alevok 1-0-2, Frye 5-4-18, Rondon 5-0-10. Half: SG 22-20. 3-Ptrs: Thompson 5, Frye 4, Granville.

SPOTLIGHT MATCH-UP: MATER DEI (SANTA ANA, CALIFORNIA) 51, DILLARD 37: MD: Minter 5-1-13, Quiette 2-1-5, Z Davidson 3-8-14, Verna 3-2-10, Ressler 1-0-3, Belnap 1-0-2, Robinson 1-0-2, Bartlett 0-2-2. DIL: Kincy 1-0-2, Wimberly 4-1-9, Kee 4-0-11, Lovett 3-1-7, Karvoski 1-0-3, Hopkinson 2-0-4, Vedrine 0-1-1. Half: MD 30-15. 3-Ptrs: Kee 3, Karvoski, Minter 2, Verna 2, Kessler.

GIRLS ELITE CHALLENGE: AMERICAN HERITAGE (PLANTATION) 48, DILLARD 44 (OT): AH: Latson 7-4-18, Delancy 1-2-4, Theodule 5-1-17, Studesville 3-1-7, Dumas 0-2-2. DIL: McFadden 1-0-2, Flowers 2-3-7, Crockett 2-0-5, Ngudo 10-4-24, King 1-1-4, Shakir 1-0-2. Half: DIL 21-16. Regulation: Tied at 42. 3-Ptrs: Crockett, King, Theodule 5.

GIRLS ELITE CHALLENGE: DILLARD 47, SOUTH BROWARD 45: DIL: McFadden 0-1-1, Flowers 4-4-13, Crockett 1-0-2, Ngudo 9-4-22, King 2-0-5, Shakir 2-0-4. SB: Poindujour 0-2-2, Packer 2-0-4, Card 4-4-12, McKenzie 7-2-18, Butler 1-5-7, Williams 1-0-2. Half: SB 20-16. 3-Ptrs: McKenzie 2, Flowers, King.

GIRLS SPOTLIGHT: CARDINAL GIBBONS 62, NORTH BROWARD PREP 29: CG: Kennard 2-2-7, Nickelson 2-0-6, Williams 3-1-7, Ognenovic 2-0-4, Shelby 2-0-4, Celler 6-0-13, Buckman 1-2-4, Perez 1-0-2, Mantziori 2-0-4. NBP: Edelson 1-0-2, Cohen 1-0-2, Sturm 1-0-3, Rosen 1-0-2, Bruno 1-0-2, Kosoy 8-0-18. Half: CG 41-15. 3-Ptrs: Kosoy 2, Sturm, Kennard, Nickelson 2, Celler.

Ransom Everglades Holiday Classic

GIRLS: Pace 58, St. Brendan 31: StB: Castro 11, Piedra 6, Gonzalez 4, Toro 4, Schwarte 3, Valdes 3. Pace: Harrison 18, Guillaume 15, Harris 9, Gachette 6, Enriquez 4, Ferguson 4, Johnson 2. Half: Pace 31-16. 3-Ptrs: Guillaume 2, Piedra 2, Castro, Harrison, Valdes.

GIRLS: Palmer Trinity 56, St. Brendan 22: PT: Leon 6, Montes 13, Deleon 11, Kaplan 2, Nieves 14, Ruiz 1, Sullivan 4, Laria 5, Veloso 2. 3-Ptrs: Montes 1, Nieves 3. Rebs: Ruiz 8. Stls: Montes 6. Asts: Montes. 4 Blks: Montes 2.

GIRLS: Ransom Everglades 49, Pace 42.

BOYS: Ransom Everglades 53, Champagnat 50.

Wrestling

To enter a team for the Bobby Stanley Duals, which are Dec. 27-28 at the Broward County Convention Center in Fort Lauderdale, contact Coach Allen Held at 954-854-1124 (text) or Allen.held@browardschools.com. Cost is $400.

---

Roundup compiled by Jim Varsallone

jvarsallone@miamiherald.com