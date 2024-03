Jonathan Glazer’s ‘Zone Of Interest’ Oscar Speech Draws Condemnation Letter Signed By More Than 1,200 Jewish Entertainment Industry Pros – Update

UPDATED with more signatories: Reaction continues to The Zone of Interest director Jonathan Glazer’s acceptance speech after his film won the Oscar for Best International Feature Film this month.

Some 1,215 Jewish show business professionals now have signed a letter denouncing the filmmaker’s speech, in which he decried the “dehumanization” of the October 7 attack on Israel by Hamas. See the updated full list below.

“We refute our Jewishness being hijacked for the purpose of drawing a moral equivalence between a Nazi regime that sought to exterminate a race of people, and an Israeli nation that seeks to avert its own extermination,” the letter states (read it in full in full below).

This list includes among its signatories Eli Roth and Amy Sherman-Palladino, Amy Pascal, Debra Messing, Gail Berman, Hawk Koch, Jennifer Jason Leigh, Gary Barber, Lawrence Bender, Tovah Feldshuh and Rod Lurie.

You can watch Glazer’s speech here, or read the transcript below.

Inspired loosely by Martin Amis’ 2014 novel and set outside the walls of Auschwitz during the Holocaust, the UK-produced German-language film The Zone of Interest stars Christian Friedel and Sandra Hüller as Auschwitz commandant Rudolf Höss and his wife Hedwig, as they strive to build a dream life for their family in a house and garden separated from the Nazi concentration and extermination camp by a only a short wall. What is happening on the other side is rarely hinted at.

Here is the list of signatories to the open letter, followed by the letter itself and a transcript of Glazer’s Oscarcast speech:

STATEMENT FROM JEWISH HOLLYWOOD PROFESSIONALS



We are Jewish creatives, executives and Hollywood professionals.



We refute our Jewishness being hijacked for the purpose of drawing a moral equivalence between a Nazi regime that sought to exterminate a race of people, and an Israeli nation that seeks to avert its own extermination.



Every civilian death in Gaza is tragic. Israel is not targeting civilians. It is targeting Hamas. The moment Hamas releases the hostages and surrenders, is the moment this heartbreaking war ends. This has been true since the Hamas attacks of October 7th.



The use of words like “occupation” to describe an indigenous Jewish people defending a homeland that dates back thousands of years, and has been recognized as a state by the United Nations, distorts history.



It gives credence to the modern blood libel that fuels a growing anti-Jewish hatred around the world, in the United States, and in Hollywood. The current climate of growing antisemitism only underscores the need for the Jewish State of Israel, a place which will always take us in, as no state did during the Holocaust depicted in Mr. Glazer’s film.



Jonathan Glazer: Thank you so much. I’m going to read, I’m afraid.



Thank you to the Academy for this honor and to our partners A24 Films for access and Polish Film Institute, to the Stead Museum for their trust and guidance, to my producers, actors, collaborators.



All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say look what they did then, but rather look what we do now.



Our film shows where dehumanization leads at its worst. It’s shaped all of our past and present. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people.



Whether the victims of October — whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all the victims of this dehumanization, how do we resist? Alexandria, the girl who glows in the film as she did in life, chose to. I dedicate this to her memory and her resistance. Thank you.

