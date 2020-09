Jobindex får støtte af Innovationsfonden

Der er godt nyt til de mange danskere, der årligt navigerer i jobsøgningsjunglen. Et nyt 3-årigt forskningsprojekt går nu i gang med at knække koden til at matche jobsøgende med de rigtige job. Projektet bliver støttet af Innovationsfonden med 7 mio. kr.

KU, AAU og Jobindex vil matche jobsøgende med de rigtige job

Ingen er hidtil lykkedes med at designe den perfekte algoritme til at lave gode jobmatch. Den udfordring vil forskere på Københavns Universitet og Aalborg Universitet forsøge at løse i samarbejde med it- og rekrutteringsvirksomheden Jobindex.

Nøglen til det nye system er unikke data fra de omtrent 100.000 stillinger, som Jobindex' jobkonsulenter har matchet manuelt over de sidste 10 år. Dem skal forskerne bruge til at give systemet viden om hvilke personlige egenskaber og faglige evner, der passer bedst til hvilke stillinger.

Det bliver ikke en let opgave. Der sidder forskere verden over og arbejder med at lave sådanne systemer. Men med de unikke data fra Jobindex tror forskerne på, at de kan knække koden til at skabe et brugbart værktøj, som vil kunne hjælpe de mange jobsøgende. Det bliver til en it-løsning, som aldrig er set før, siger professor ved Københavns Universitet, Christina Lioma.

Flere vil lande i det rette job

Værktøjet skal være i stand til to ting: For det første at matche kandidater og stillinger bedre og ud fra langt flere parametre, end det er muligt i dag.

"Systemet bliver bygget på den samme slags algoritme, som Netflix og Spotify bruger til at anbefale nye film og ny musik på baggrund af tidligere forbrugsmønstre. Ved at kigge på jobhistorik, bopæl og personlige præferencer for arbejdspladskultur vil algoritmen kunne skræddersy sine anbefalinger af job," siger lektor ved Aalborg Universitet, Toine Bogers.

For det andet skal systemet kunne generere automatiske tekster, som rekrutteringskonsulenter kan bruge, når de kontakter mulige kandidater.

Standardteksten, som konsulenterne normalt sender ud, skal tilpasses ud fra viden om, hvad de enkelte kandidater lægger vægt på. Dette vil virke mere overbevisende og fange kandidaternes opmærksomhed for stillingen - og forhåbentligt føre til, at de får øjnene op for nogle job, som de ellers ikke havde lagt mærke til.

Danmarks største rekrutteringsportal

Jobindex står for cirka 10 procent af jobbesættelserne i Danmark. Omkring 300.000 danskere har ifølge Megafon fundet deres nuværende job via Jobindex. Den langsigtede ambition er at gøre Jobindex kunderne 1% mere produktive ved at finde bedre kandidater til stillingerne, og på den måde skabe ekstra værdi for kunder og samfundet på 1 mia. kr. om året.

"I dag foreslår vores systemer job blandt andet ud fra, hvad man tidligere har kigget på. Det nye system skal foreslå job, hvor man er et godt match, og som man har en god chance for at få. Vi har over 20.000 jobannoncer og 200.000 CV'er på Jobindex, og vi glæder os til at kunne tilbyde et nyt system, som vil hjælpe vores brugere til at finde job, de ellers ikke ville have fundet", siger Kaare Danielsen, direktør i Jobindex.