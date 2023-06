Inspectors hand out another “C” in follow-up inspection in Myrtle Beach area restaurant

One Pizzeria in Myrtle Beach receives 80 percent “B” grade in this week’s restaurant inspections. Another Pizzeria in Pawleys Island receives 84 percent “B” grade in a routine inspection.

Another restaurant in Myrtle Beach receives a 75 percent “C” grade in a follow-up inspection “Which means food safety practices need significant improvement,“ according to the SC Department of Health and Environmental Control.

Two of these establishments had a routine inspection and one had a follow-up inspection, both will have follow-up inspections within the next ten days as noted on reports provided to The Sun News.

This information provided by SC Department of Health and Environmental Control.

Here is the list for the week of May 29 - June 1, 2023

Abuelo’s Mexican Food Embassy, 740 Coastal Grand Cir., Myrtle Beach, F, 96

Acme Bar & Grill, 3340 U.S. 17 S., Murrells Inlet, R, 93

Afc Sushi @ Kroger #26, 3735 Renee Dr., Myrtle Beach, R, 97

Afc Sushi @ Publix #1812, 136 Sapwood Rd., Myrtle Beach, R, 100

Andys Corner, 3300 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 91

Arbys #673, 2303 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 97

Athena’s, 407 Yaupon Dr., Myrtle Beach, R, 96

Auntie Anne’s Pretzels, 4834 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 96

Bay Watch Resort Banquets, 2713 S. Ocean Blvd., North Myrtle Beach, F, 100

Best Western Plus Mb Intracoas, 9551 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 96

Big Mama’s Country & Soul, 21101 N. Fraser St., Georgetown, R, 96

Birchin Lane Coffee Co, 9620 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

Bistro 217, 10707 Ocean Hwy., Unit D, Pawleys Island, F, 100

Boardwalk Cafe @Mb Jetport, 1100 Jetport Rd., Myrtle Beach, F, 100

Burger King, 5425 Dick Pond Rd., Myrtle Beach, F, 92

Captain D’s #3268, 1204 S. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

Carlsyles, 2703 4th Ave., Conway, R, 92

Carolina Roadhouse, 4617 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 99

Carrabba’s Italian Grill #9105, 1015 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 100

Charley’s Grilled Subs, 10835 Kings Rd., #288, Myrtle Beach, F, 96

Chestnut Hill, 9922 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 90

Chick Fil A @ The Airport, 1100 Jetport Rd., Myrtle Beach, F, 100

Circle K Store #3221, 1929 10th Ave. N., Myrtle Beach, R, 98

Crabby George’s Seafood Buffet, 7904 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 94

Cracker Barrel #566, 1208 N. Retail Ct., Myrtle Beach, F, 100

Crafty Cow, 4880 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, R, 100

Deroma’s Pizzeria, 10025 Ocean Hwy., Unit 334, Pawleys Island, R, 84

Dumpling & Seafood Restaurant, 9650 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 98

Dunkin Donuts/Baskin Robbins, 7102 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

El Abuelo Tomy, 6100 Red Bluff Rd., Loris, R, 92

El Cerro Grande, 516 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, F, 99

Embassy Banquet Kitchen, 9800 Queensway Blvd., Myrtle Beach, R, 98

Embassy Main Kitchen, 9800 Queensway Blvd., Myrtle Beach, R, 97

Fairfield Inn, 10231 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, R, 95

Fajitas Mexican Restaurant, 1207 3rd Ave. S.,Unit C, Myrtle Beach, F, 96

Firehouse Subs #1959, 148 Sapwood Rd., Suite 201, Myrtle Beach, R, 94

Five Guys Burgers And Fries, 1772 Pine Island Dr., Myrtle Beach, F, 99

French Fry - Family Kingdom, 300 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

Friendly’s Family Restaurant, 4705 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Golda’s, 1400 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

Golden Egg, 415 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

Grab & Go/Cinnabon/Aviator’s, 1100 Jetport Rd., Myrtle Beach, F, 100

Hachiya Express Surside Inc, 2735 Beaver Run Blvd., Surfside Beach, F, 100

Harry The Hats, 351 Lake Arrowhead Rd., Myrtle Beach, F, 94

Homewood Suites Coastal Grand, 302 Seaboard St., Myrtle Beach, R, 92

Hong Kong, 775 Main St., North Myrtle Beach, R, 92

Hot Stacks, 87 N. Kings Hwy., North Myrtle Beach, R, 97

Ice Cream - Family Kingdom, 300 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 98

Ihop #3317, 100 Legends Dr., Myrtle Beach, F, 98

Inlet Affairs Banquet/Catering, 4024 U.S. 17 Bus., Murrells Inlet, F, 100

Je Asian Fusion, 2126 S.C. 9 E., Longs, F, 100

Jersey Mikes Nmb, 515 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 99

Jersey Mike’s Subs, 2602 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 100

Knots Bar And Grill, 2743 Harbour Lights Dr., Myrtle Beach, R, 92

La Poblana Restaurant, 1480 S. King Hwy., Myrtle Beach, F, 98

M Family City Pizza, 316 N. Kings Hwy., Myrtle Beach, F, 99

Masters Club, 1901 Mr. Joe White Ave., Myrtle Beach, R, 91

Mcalister’s Deli #1210, 1000 S. Commons Dr., Myrtle Beach, F, 96

Midway Grill - Family Kingdom, 300 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 100

Mr Sub, 1011 Broadway St., Myrtle Beach, F, 97

Mrs Fish, 919 Broadway St., Myrtle Beach, R, 91

Ocean Enclave (1st&2nd Floor), 1600 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, R, 99

Olympic Flame Restaurant, 1309 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 95

Paisano Of Surfside, 720 U.S. 17 Bus. N., Unit C, Surfside Beach, R, 90

Panthers, 13812 N. Fraser St., Georgetown, R, 95

Pizza De Roma 7, 806 N. Oak St., Myrtle Beach, R, 80

Plantation Pancake House, 2001 U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 92

Rapone Brick Oven, 3303 U.S. 17 S., Unit A, North Myrtle Beach, F, 100

Red Lobster #0725, 10000 U.S. 17 N., Myrtle Beach, F, 99

Red Lobster #6318, 1230 N. Retail Ct., Myrtle Beach, R, 89

Saigon Cafe Restaurant, 1943-A Mr Joe White Ave., Myrtle Beach, F, 75

Saltwater Grille, 7036 S.C. 90, Longs, R, 92

Sam’s Club #6353 Bakery, 1946 10th Ave. N., Myrtle Beach, F, 100

Sam’s Place, 116 U.S. 17 S., North Myrtle Beach, F, 100

Sarabella’s Italian Deli, 683 Main St., North Myrtle Beach, F, 98

Shorty’s Grill, 4115 Meeting St., Loris, F, 89

Starbucks, 1401 N. Ocean Blvd., Unit 5, Myrtle Beach, R, 98

Steak N Shake @Mb Jet Port, 1100 Jetport Rd., Myrtle Beach, R, 97

Stella’s Homemade Ice Cream, 3021 U.S. 17 Bus., Garden City, F, 96

Subway #17631, 3300-B U.S. 17, North Myrtle Beach, R, 100

The Barefoot Queen, 2051 Bridge View, North Myrtle Beach, R, 98

The Grumpy Monk, 4545 U.S. 501, Myrtle Beach, R, 88

The Manilla Grille, 1782 U.S. 17 N., Surfside Beach, F, 100

The Treasure Club Of Mb, 716 Seaboard St., Myrtle Beach, F, 100

Tin Roof, 1410 N. Ocean Blvd., Myrtle Beach, F, 97

Tpc Of Myrtle Beach, 1199 Tpc Blvd., Murrells Inlet, R, 99

Valley At Eastport, 4355 Eastport Blvd., Little River, R, 98

Vietnam House, 619 Broadway St., Myrtle Beach, R, 90

Villa Tuscanna, 97 U.S. 17 N., North Myrtle Beach, F, 98

Wendy’s #202, 1305 Tadlock Dr., Murrells Inlet, F, 96

Wild Wing Plantation, 1000 Wild Wing Plantation, Conway, R, 83

Wooden Spoon Eatery, 828 Surfside Dr., Surfside Beach, F, 97

Wood’s Grocery, 4275 Sea Mountain Hwy., Little River, R, 99

“INSPECTION KE Y”

A | 100 - 88 - The retail food establishment earned more than 87 points. Food safety practices appeared to meet the requirements of Regulation 61-25.

B | 87 - 78 - The retail food establishment earned 78-87 points. Food safety practices need improvement.

C | 77 & Below - The retail establishment earned less than 78 points. Food safety practices need significant improvement.

R | Indicates a Routine Inspection - Unannounced and conducted on a frequency determined by the facility’s Risk Category on a frequency of one to four times a year.

F | Indicates a Follow-Up Inspection - Conducted within 10 days of a Routine Inspection that requires follow-up verification.