Information Update - UPDATE: Auro Pharma Inc., Pharmascience Inc. and Sivem Pharmaceuticals ULC recall multiple lots of losartan

OTTAWA, ON, Oct. 15, 2021 /CNW/ - Auro Pharma Inc., Pharmascience Inc., and Sivem Pharmaceuticals ULC are recalling multiple lots of prescription losartan tablets, in 25 mg, 50 mg and 100 mg strengths, after tests found an azido impurity (5-(4'-((5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H imidazol-1-yl)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H tetrazole) above the acceptable limit. Long-term exposure to the impurity at levels above what is considered safe could potentially increase the risk of cancer.

Please see the full advisory for more information, including what Canadians should do and Health Canada's work to address the issue of azido impurities found in certain drugs.

Product Company DIN Lot Expiry AURO-LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 ACI5021007B 05 February 2024 AURO-LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 QX5019009-C 05 December 2022 AURO-LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 QX5019009-B 05 December 2022 AURO-LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 QX5019010-A 05 December 2022 AURO-LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423642 QX5019011-B 12 December 2022 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 ACO1021003A 16 February 2024 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018013-A 04 December 2021 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018015-A 04 December 2021 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018012-A 04 December 2021 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018010-A 03 December 2021 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018012-B 04 December 2021 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018014-A 04 December 2021 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1018011-A 03 December 2021 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1019009-D 02 December 2022 AURO-LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Auro Pharma Inc. 02423650 QY1019009-A 02 December 2022 AURO-LOSARTAN HCT 100/25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019007-A 24 June 2022 AURO-LOSARTAN HCT 100/25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 ACI1021007A 05 February 2024 AURO-LOSARTAN HCT 100/25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019008-A 24 June 2022 AURO-LOSARTAN HCT 100/25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019010-B 05 December 2022 AURO-LOSARTAN HCT 100/25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019009-B 05 December 2022 AURO-LOSARTAN HCT 100/25 mg Auro Pharma Inc. 02423669 QX1019011-A 12 December 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019002-A May 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019001-A May 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019003-A May 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019004-A May 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019008-A July 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019007-B July 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019009-C December 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 ACO1021003AR February 2024 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 ACO1021001B February 2024 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 ACO1021002A February 2024 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019005-A May 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019006-A July 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019007-A July 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 QY1019009-B December 2022 LOSARTAN HCT 100/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388979 ACO1021001A February 2024 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019001-A June 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019002-A June 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019005-A June 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019004-A June 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019003-A June 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019010-A December 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019009-C December 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 ACI1021005B February 2024 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 ACI1021006A February 2024 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019006-A June 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 QX1019009-A December 2022 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 ACI1021005A February 2024 LOSARTAN HCT 100/25 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388987 ACI1021004A February 2024 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019001-A June 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019002-A June 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019003-A June 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019008-A June 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019007-A June 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019005-A June 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019006-A June 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019004-A June 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019010-B December 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021007A February 2024 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021005A February 2024 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021006A February 2024 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021004B February 2024 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019009-A December 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 QX5019011-A December 2022 LOSARTAN HCT 50/12.5 mg Sivem Pharmaceuticals ULC 02388960 ACI5021004A February 2024 pms-LOSARTAN 25 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309750 629303 October 2023 pms-LOSARTAN 25 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309750 636356 July 2024 pms-LOSARTAN 50 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309769 629302 September 2023 pms-LOSARTAN 50 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309769 636348 June 2024 pms-LOSARTAN 50 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309769 636357 June 2024 pms-LOSARTAN 100 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309777 629306 September 2023 pms-LOSARTAN 100 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309777 629307 September 2023 pms-LOSARTAN 100 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309777 636346 July 2024 pms-LOSARTAN 100 mg TABLETS Pharmascience Inc. 02309777 636358 July 2024

