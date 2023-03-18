High school baseball and softball: Friday's scores

Associated Press

The NBA fined Memphis Grizzlies guard-forward Dillon Brooks $35,000 on Friday for shoving a camera person on the sideline after chasing a loose ball in a loss in Miami. Joe Dumars, the NBA's executive vice president and head of basketball operations, announced the fine. Brooks shoved the person with 2:40 left in the second quarter of Memphis' 138-119 loss in Miami to the Heat on Wednesday night.