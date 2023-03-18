High school baseball and softball: Friday's scores
BASEBALL
Academy for Careers and Exploration 18, Lucerne Valley 0
Adelanto 6, Victor Valley 2
Alemany 7, Chaminade 6
Alhambra 10, Bell Gardens 2
Animo Leadership 8, Shalhevet 7
Anza Hamilton 8, Borrego Springs 0
Arlington 8, Patriot 0
Baldwin Park 5, Montclair 3
Birmingham 7, Cleveland 2
Bloomington 9, San Gorgonio 1
Bonita 2, Alta Loma 0
Buena 2, Ventura 1
Burbank 4, Pasadena 0
Calabasas 4, Camarillo 0
Capistrano Valley 7, Ocean View 6
Capistrano Valley Christian 14, Katella 1
Carter 6, Colton 2
Chaparral 6, Great Oak 2
Cobalt 16, Victor Valley Christian 0
Corona del Mar 3, Edison 2
Crespi 13, Loyola 2
Cypress 4, Tustin 0
de Toledo 10, Buckley 2
Diamond Bar 9, Colony 6
Don Lugo 7, Chaffey 3
Dos Pueblos 3, San Marcos 2
El Dorado 12, El Modena 6
El Rancho 11, California 7
El Toro 3, San Juan Hills 2
Estancia 8, Santa Ana Calvary Chapel 3
Fontana 15 , Eisenhower 5
Foothill Tech 12, Cate 0
Fullerton 16, Minden (Nev.) Douglas 4
Garden Grove Pacifica 2, Layton (Utah) 1
Garfield 2, Bell 1
Glendale 1, Los Angeles Marshall 0
Glendora 5, Claremont 1
Grace Brethren 3, Thousand Oaks 2
Granada Hills 5, El Camino Real 1
Hart 8, Golden Valley 1
Hillcrest 11, Norte Vista 1
Hollywood 11, East Valley 3
Huntington Beach 13, Newport Harbor 2
Jurupa Hills 1, Rialto 0
Jurupa Valley 1, Miller 0
La Quinta 13, Palm Springs 0
La Salle 11, St. Paul 0
La Serna 6, Whittier 1
Legacy 11, Huntington Park 0
Liberty 15, Perris 2
Loara 9, Bolsa Grande 5
Long Beach Poly 15, Compton 0
Long Beach Wilson 14, Long Beach Jordan 0
Los Alamitos 8, Laguna Beach 0
Los Angeles Hamilton 14, Fairfax 0
Marina 2, Fountain Valley 0
Mayfair 14, Firebaugh 0
Mira Costa 4, Peninsula 3
Monrovia 4, San Marino 3
Montebello 25, San Gabriel 0
Morningside 7, Locke 6
Mountain View 8, El Monte 0
North Valley Military 12, Panorama 2
Oakwood 6, Burbank Providence 3
Ontario 5, Chino 2
Orange 8, Saddleback 0
Palisades 14-17, Westchester 0-2
Palmdale 4, Knight 3
Palos Verdes 3, Santa Monica 2
Paraclete 2, Gardena Serra 1
Pasadena Marshall 2, Arroyo 1
Ramona 4, La Sierra 0
Rancho Mirage 2, Palm Desert 1
Riverside Notre Dame 5, Arroyo Valley 1
Riverside Prep 14, Academy for Academic Excellence 0
Royal 6, Moorpark 2
San Jacinto 10, West Valley 3
Santa Ana Calvary Chapel 2, Estancia 1
Santa Barbara 3,Oxnard 2
Santa Margarita 8, JSerra 7
Santa Paula 10,Nordhoff 4
Savanna 13, Anaheim 0
Sherman Oaks Notre Dame 9, Harvard-Westlake 4
South Hills 5, Damien 1
South Pasadena 5, Temple City 2
St. Anthony 6, Salesian 2
Summit 2, Kaiser 1
Tahquitz 6, Citrus Hill 0
Torrance 7, West Torrance 3
Trabuco Hills 6, Parker (Colo.) Legend 1
Valencia 4, Castaic 0
Valley View 15, Riverside North 9
Villa Park 3, Foothill 2
Village Christian 5, Whittier Christian 4
West Ranch 5, Saugus 1
SOFTBALL
Academy for Careers and Exploration 26, Lucerne Valley 1
Aliso Niguel 5, Buena Park 2
Anza Hamilton 15, Borrego Springs 0
Arleta 29, Monroe 1
Arroyo 15, Pasadena Marshall 1
Artesia 12, Whitney 1
Ayala 3, Claremont 0
Bonita 3, Glendora 2
Burbank Providence 12, Mayfield 1
California 9, El Rancho 0
Compton Early College 20, Dominguez 17
Culver City 3, Mira Costa 0
Da Vinci 15, Lawndale 0
Don Lugo 8, Chaffey 0
Eastvale Roosevelt 2, Oakdale 0
El Camino Real 8, Los Angeles Marshall 0
El Monte 6, Mountain View 5
Foothill 2, San Juan Hills 1
Fresno Central 3, Eastvale Roosevelt 2
Garden Grove 10, Loara 5
Garfield 16, Bell 2
Grand Terrace 8, Kaiser 2
Harbor Teacher 2, Gardena 1
Hawthorne 15, Crossroads 3
Hawthorne Math//Science 11, Animo Leadership 1
Hillcrest 11, Norte Vista 0
JSerra 8, Rosary 1
Jurupa Hills 11, Bloomington 0
La Quinta 13, Palm Springs 2
Liberty 15, Perris 0
Mary Star 9, San Pedro 8
Maywood 13, Alliance Smidt Tech 3
Montclair 1, Baldwin Park 0
Murrieta Mesa 12, Temecula Valley 0
Northview 13, Nogales 0
Northwood 18, Irvine University 0
Oxnard 13, Santa Barbara 0
Ramona 27, La Sierra 0
Rancho Cucamonga 1, Walnut 0
Redlands 11, Yucaipa 6
Redondo 8, Palos Verdes 2
Rio Mesa 9, Oxnard Pacifica 0
Riverside North 7, Buckeye (Ariz.) 3
Riverside North 9, Phoenix Paradise Valley 1
Rubidoux 16, Pacific 3
San Jacinto 19, West Valley 2
Santa Fe 6, Milwaukie (Ore.) Putnam 1
Santa Monica 8, Peninsula 0
Santa Rosa Academy 20, Nuview Bridge 6
Saugus 5, West Ranch 1
Serrano 12, Hesperia 2
Shadow Hills 18, Xavier Prep 0
St. Monica 13-9, La Salle 0-5
Summit 4, Carter 3
Temple City 11, South Pasadena 1
Ventura 11, Buena 8
Verdugo Hills 10, North Hollywood 1
Vista Murrieta 3, Murrieta Valley 0
West Adams 21, Manual Arts 14
West Torrance 5, El Segundo 1
This story originally appeared in Los Angeles Times.