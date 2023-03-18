High school baseball and softball: Friday's scores

Los Angeles Times staff
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VARIOUS CITIES, - MARCH 12: A detail of baseballs during a Grapefruit League spring training game.
(Michael Reaves / Getty Images)

BASEBALL

Academy for Careers and Exploration 18, Lucerne Valley 0

Adelanto 6, Victor Valley 2

Alemany 7, Chaminade 6

Alhambra 10, Bell Gardens 2

Animo Leadership 8, Shalhevet 7

Anza Hamilton 8, Borrego Springs 0

Arlington 8, Patriot 0

Baldwin Park 5, Montclair 3

Birmingham 7, Cleveland 2

Bloomington 9, San Gorgonio 1

Bonita 2, Alta Loma 0

Buena 2, Ventura 1

Burbank 4, Pasadena 0

Calabasas 4, Camarillo 0

Capistrano Valley 7, Ocean View 6

Capistrano Valley Christian 14, Katella 1

Carter 6, Colton 2

Chaparral 6, Great Oak 2

Cobalt 16, Victor Valley Christian 0

Corona del Mar 3, Edison 2

Crespi 13, Loyola 2

Cypress 4, Tustin 0

de Toledo 10, Buckley 2

Diamond Bar 9, Colony 6

Don Lugo 7, Chaffey 3

Dos Pueblos 3, San Marcos 2

El Dorado 12, El Modena 6

El Rancho 11, California 7

El Toro 3, San Juan Hills 2

Estancia 8, Santa Ana Calvary Chapel 3

Fontana 15 , Eisenhower 5

Foothill Tech 12, Cate 0

Fullerton 16, Minden (Nev.) Douglas 4

Garden Grove Pacifica 2, Layton (Utah) 1

Garfield 2, Bell 1

Glendale 1, Los Angeles Marshall 0

Glendora 5, Claremont 1

Grace Brethren 3, Thousand Oaks 2

Granada Hills 5, El Camino Real 1

Hart 8, Golden Valley 1

Hillcrest 11, Norte Vista 1

Hollywood 11, East Valley 3

Huntington Beach 13, Newport Harbor 2

Jurupa Hills 1, Rialto 0

Jurupa Valley 1, Miller 0

La Quinta 13, Palm Springs 0

La Salle 11, St. Paul 0

La Serna 6, Whittier 1

Legacy 11, Huntington Park 0

Liberty 15, Perris 2

Loara 9, Bolsa Grande 5

Long Beach Poly 15, Compton 0

Long Beach Wilson 14, Long Beach Jordan 0

Los Alamitos 8, Laguna Beach 0

Los Angeles Hamilton 14, Fairfax 0

Marina 2, Fountain Valley 0

Mayfair 14, Firebaugh 0

Mira Costa 4, Peninsula 3

Monrovia 4, San Marino 3

Montebello 25, San Gabriel 0

Morningside 7, Locke 6

Mountain View 8, El Monte 0

North Valley Military 12, Panorama 2

Oakwood 6, Burbank Providence 3

Ontario 5, Chino 2

Orange 8, Saddleback 0

Palisades 14-17, Westchester 0-2

Palmdale 4, Knight 3

Palos Verdes 3, Santa Monica 2

Paraclete 2, Gardena Serra 1

Pasadena Marshall 2, Arroyo 1

Ramona 4, La Sierra 0

Rancho Mirage 2, Palm Desert 1

Riverside Notre Dame 5, Arroyo Valley 1

Riverside Prep 14, Academy for Academic Excellence 0

Royal 6, Moorpark 2

San Jacinto 10, West Valley 3

Santa Ana Calvary Chapel 2, Estancia 1

Santa Barbara 3,Oxnard 2

Santa Margarita 8, JSerra 7

Santa Paula 10,Nordhoff 4

Savanna 13, Anaheim 0

Sherman Oaks Notre Dame 9, Harvard-Westlake 4

South Hills 5, Damien 1

South Pasadena 5, Temple City 2

St. Anthony 6, Salesian 2

Summit 2, Kaiser 1

Tahquitz 6, Citrus Hill 0

Torrance 7, West Torrance 3

Trabuco Hills 6, Parker (Colo.) Legend 1

Valencia 4, Castaic 0

Valley View 15, Riverside North 9

Villa Park 3, Foothill 2

Village Christian 5, Whittier Christian 4

West Ranch 5, Saugus 1

SOFTBALL

Academy for Careers and Exploration 26, Lucerne Valley 1

Aliso Niguel 5, Buena Park 2

Anza Hamilton 15, Borrego Springs 0

Arleta 29, Monroe 1

Arroyo 15, Pasadena Marshall 1

Artesia 12, Whitney 1

Ayala 3, Claremont 0

Bonita 3, Glendora 2

Burbank Providence 12, Mayfield 1

California 9, El Rancho 0

Compton Early College 20, Dominguez 17

Culver City 3, Mira Costa 0

Da Vinci 15, Lawndale 0

Don Lugo 8, Chaffey 0

Eastvale Roosevelt 2, Oakdale 0

El Camino Real 8, Los Angeles Marshall 0

El Monte 6, Mountain View 5

Foothill 2, San Juan Hills 1

Fresno Central 3, Eastvale Roosevelt 2

Garden Grove 10, Loara 5

Garfield 16, Bell 2

Grand Terrace 8, Kaiser 2

Harbor Teacher 2, Gardena 1

Hawthorne 15, Crossroads 3

Hawthorne Math//Science 11, Animo Leadership 1

Hillcrest 11, Norte Vista 0

JSerra 8, Rosary 1

Jurupa Hills 11, Bloomington 0

La Quinta 13, Palm Springs 2

Liberty 15, Perris 0

Mary Star 9, San Pedro 8

Maywood 13, Alliance Smidt Tech 3

Montclair 1, Baldwin Park 0

Murrieta Mesa 12, Temecula Valley 0

Northview 13, Nogales 0

Northwood 18, Irvine University 0

Oxnard 13, Santa Barbara 0

Ramona 27, La Sierra 0

Rancho Cucamonga 1, Walnut 0

Redlands 11, Yucaipa 6

Redondo 8, Palos Verdes 2

Rio Mesa 9, Oxnard Pacifica 0

Riverside North 7, Buckeye (Ariz.) 3

Riverside North 9, Phoenix Paradise Valley 1

Rubidoux 16, Pacific 3

San Jacinto 19, West Valley 2

Santa Fe 6, Milwaukie (Ore.) Putnam 1

Santa Monica 8, Peninsula 0

Santa Rosa Academy 20, Nuview Bridge 6

Saugus 5, West Ranch 1

Serrano 12, Hesperia 2

Shadow Hills 18, Xavier Prep 0

St. Monica 13-9, La Salle 0-5

Summit 4, Carter 3

Temple City 11, South Pasadena 1

Ventura 11, Buena 8

Verdugo Hills 10, North Hollywood 1

Vista Murrieta 3, Murrieta Valley 0

West Adams 21, Manual Arts 14

West Torrance 5, El Segundo 1

This story originally appeared in Los Angeles Times.

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