Happy Independence Day 2021: Sachin Tendulkar, Vijender Singh, Mary Kom, VVS Laxman & Others Extend Wishes to Fellow Indians

भारत हमेशा सर आँखों पर!

I have always worn the 🇮🇳 flag on my helmet with pride and it always reminded me why I stepped on the field.

Wish a very Happy 75th #IndependenceDay to all the Indians across the globe.

Jai Hind! pic.twitter.com/9XwUmau31O

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2021