Gaspésie : Une nouvelle éclosion en CHSLD et 23 nouveaux cas

Le coronavirus continue à se propager en Gaspésie. La région a rapporté 23 nouveaux cas samedi, ainsi qu’une nouvelle éclosion dans un CHSLD de Gaspé. La majorité des cas est reliée à une éclosion au centre de détention de New-Carlisle.

Déjà touché par une éclosion il y a quelques semaines, le centre Mgr-Ross de Gaspé est à nouveau la proie de la COVID-19. Cette fois, c’est le CHSLD qui est touché, avec moins de cinq résidents et moins de cinq employés affectés par le virus. Les 84 résidents et la quasi-totalité des 145 travailleurs fréquentant l’établissement ont été dépistés au cours des dernières heures.

Le Manoir Saint-Augustin de Gaspé, une résidence pour aînés particulièrement touchée par le virus, déplore un troisième décès dans ses murs et annonce qu’un employé de plus a reçu un diagnostic de COVID-19. Depuis le début de l’éclosion, 26 employés et 61 résidents de l’établissement du réseau Sélection Retraite ont reçu un test positif. Il s’agit de l’éclosion la plus importante de la péninsule depuis l'émergence du virus.

Parmi les 23 cas, 15 se retrouvent dans la MRC de Bonaventure, dont la majorité sont reliés à l’éclosion au centre de détention de New Carlisle. Sept cas s’ajoutent dans la Côte-de-Gaspé et un cas dans MRC du Rocher-Percé.

Hausse dans Bonaventure : la prison en cause

Alors que la situation était plutôt calme dans la MRC de Bonaventure au cours des derniers jours, le secteur rapporte une importante hausse des nouvelles infections samedi. Cette importante hausse est en partie due à l’éclosion au centre de détention de New Carlisle, révélée vendredi par Le Soleil.

Au moins 14 détenus et 3 employés ont contracté la maladie, et la sécurité publique, en charge de l’établissement, a effectué plus d’une soixantaine de tests de dépistage au cours des derniers jours. La centre de détention compte 54 détenus.

Simon Carmichael, Initiative de journalisme local, Le Soleil