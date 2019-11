Ganna breaks world record twice in individual pursuit

null

Filippo Ganna (Italy) produced the headline display of the Track World Cup in Minsk when he broke the world record in the individual pursuit twice on the final day. The Italian recorded a time of 4:04.252 in qualifying on Sunday morning to beat the mark set by Ashton Lambie (USA) in September, and then broke his own mark by clocking a remarkable 4:02.647 in the final.

Ganna caught his opponent John Archibald (Great Britain) en route to victory and proceeded to break his own record by over a second, finishing in an average speed of 59.345kph. Lambie took the bronze medal, beating Stefan Bissegger (Switzerland) with a time of 4:11.215.

Scroll to continue with content Ad

More to follow...

Men's Individual Pursuit





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Filippo Ganna (Ita) Italy 0:04:03 2 John Archibald (GBr) Huub Wattbike Test Team





Pos. Rider Name (Country) Team Result 3 Ashton Lambie (USA) United States Of America 0:04:11 4 Stefan Bissegger (Swi) Switzerland 0:04:12





Story continues

Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands 0:00:09.465 2 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 0:00:09.502 3 Sebastien Vigier (Fra) France 0:00:09.587 4 Mateusz Rudyk (Pol) Poland 0:00:09.589 5 Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club 0:00:09.664 6 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation 0:00:09.711 7 Jack Carlin (GBr) Great Britain 0:00:09.719 8 Jason Kenny (GBr) Great Britain 0:00:09.773 9 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 0:00:09.780 10 Stefan Botticher (Ger) Germany 0:00:09.788 11 Pavel Yakushevskiy (Rus) Russian Federation 0:00:09.801 12 Melvin Landerneau (Fra) France 0:00:09.852 13 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 0:00:09.861 14 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic 0:00:09.882 15 Martin Cechman (Cze) Czech Republic 0:00:09.887 16 Yuta Obara (Jpn) Japan 0:00:09.894 17 Kevin Santiago Quintero Chavarro (Col) Colombia 0:00:09.919 18 Muhammad Shah Firdaus Sahrom (Mas) SDF - Sime Darby Foundation 0:00:09.924 19 Sandor Szalontay (Hun) Hungary 0:00:09.977 20 Jose Moreno Sanchez (Spa) Spain 0:00:09.992 21 Yu Zhou (Chn) People's Republic of China 0:00:10.016 22 Tsz Chun Law (HKg) Hong Kong, China 0:00:10.024 23 Andrey Chugay (Kaz) Kazakhstan 0:00:10.036 24 Maximilian Dornbach (Ger) Team Erdgas.2012 0:00:10.056 25 Pavel Rostov (Rus) Marathon - Tula Cycling Team 0:00:10.141 26 Santiago Ramirez Morales (Col) Colombia 0:00:10.147 27 Shuai Guo (Chn) People's Republic of China 0:00:10.208 28 Artsiom Zaitsau (Blr) Minsk Cycling Club 0:00:10.213 29 Muhammad Fadhil Mohd Zonis (Mas) Malaysia 0:00:10.221 30 Maxim Nalyotov (Kaz) Kazakhstan 0:00:10.298 DNS Marc Jurczyk (Ger) Team Erdgas.2012 DNS Francesco Ceci (Ita) Italy DNS Hersony Canelon Vera (Ven) Venezuela

Men's Individual Sprint





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club 0:00:10.904 2 Artsiom Zaitsau (Blr) Minsk Cycling Club





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation 0:00:10.865 2 Shuai Guo (Chn) People's Republic of China





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jack Carlin (GBr) Great Britain 0:00:10.301 2 Santiago Ramirez Morales (Col) Colombia





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Kenny (GBr) Great Britain 0:00:10.279 2 Pavel Rostov (Rus) Marathon - Tula Cycling Team





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 0:00:10.181 2 Maximilian Dornbach (Ger) Team Erdgas.2012





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Botticher (Ger) Germany 0:00:10.339 2 Andrey Chugay (Kaz) Kazakhstan





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Pavel Yakushevskiy (Rus) Russian Federation 0:00:10.477 2 Tsz Chun Law (HKg) Hong Kong, China





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Melvin Landerneau (Fra) France 0:00:10.327 2 Yu Zhou (Chn) People's Republic of China





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 0:00:10.136 2 Jose Moreno Sanchez (Spa) Spain





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic 0:00:10.343 2 Sandor Szalontay (Hun) Hungary





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Muhammad Shah Firdaus Sahrom (Mas) SDF - Sime Darby Foundation 0:00:10.172 2 Martin Cechman (Cze) Czech Republic





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Yuta Obara (Jpn) Japan 0:00:10.211 2 Kevin Santiago Quintero Chavarro (Col) Colombia





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands 0:00:10.157 2 Yuta Obara (Jpn) Japan





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 0:00:09.889 2 Muhammad Shah Firdaus Sahrom (Mas) SDF - Sime Darby Foundation





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastien Vigier (Fra) France 0:00:10.017 2 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Mateusz Rudyk (Pol) Poland 0:00:10.069 2 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club 0:00:10.248 2 Melvin Landerneau (Fra) France





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation 0:00:10.246 2 Pavel Yakushevskiy (Rus) Russian Federation





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jack Carlin (GBr) Great Britain 0:00:10.172 2 Stefan Botticher (Ger) Germany





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Kenny (GBr) Great Britain 0:00:10.246 2 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands 2 Jason Kenny (GBr) Great Britain





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Jack Carlin (GBr) Great Britain





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastien Vigier (Fra) France 2 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club 2 Mateusz Rudyk (Pol) Poland





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Sebastien Vigier (Fra) France





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands 2 Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club

Women's Keirin





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Hinze (Ger) Germany 0:00:11.174 2 Mathilde Gros (Fra) France 2 Hyejin Lee (Kor) Korea 4 Martha Bayona Pineda (Col) Colombia 5 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China 6 Tianshi Zhong (Chn) People's Republic of China





Pos. Rider Name (Country) Team Result 7 Lea Sophie Friedrich (Ger) Team Erdgas.2012 0:00:11.474 8 Robyn Stewart (Irl) Ireland 9 Crismonita Dwi Putri (Ina) Indonesia 10 Riyu Ohta (Jpn) Japan 11 Katy Marchant (GBr) Great Britain DNS Anastasiia Voinova (Rus) Russian Federation





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China 2 Miriam Vece (Ita) Italy 3 Laurine Van Riessen (Ned) Netherlands 4 Mandy Marquardt (USA) United States Of America DNS Liubov Basova (Ukr) Ukraine





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Hyejin Lee (Kor) Korea 2 Urszula Los (Pol) Poland 3 Crismonita Dwi Putri (Ina) Indonesia 4 Hoi Yan Yan Jessica Lee (HKg) Hksi Pro Cycling Team 5 Anis Amira Rosidi (Mas) Sime Darby Foundation





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Robyn Stewart (Irl) Ireland 2 Riyu Ohta (Jpn) Japan 3 Lea Sophie Friedrich (Ger) Team Erdgas.2012 4 Nicole Rodriguez (Gua) Guatemala DNF Daria Shmeleva (Rus) Gazprom - Rusvelo





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Anastasiia Voinova (Rus) Russian Federation 2 Sophie Capewell (GBr) Team Inspired 3 Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 4 Mathilde Gros (Fra) France 5 Sara Kankovska (Cze) Czech Republic





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Martha Bayona Pineda (Col) Colombia 2 Fatehah Mustapa (Mas) Malaysia 3 Nicky Degrendele (Bel) Beat Cycling Club 4 Helena Casas Roige (Spa) Spain 5 Tzu Chun Wang (Tpe) Chinese Taipei





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Hinze (Ger) Germany 2 Katy Marchant (GBr) Great Britain 3 Tianshi Zhong (Chn) People's Republic of China 4 Charlene Du Preez (RSA) South Africa 5 Dziyana Miadzvetskaya (Blr) Belarus





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tianshi Zhong (Chn) People's Republic of China 2 Sara Kankovska (Cze) Czech Republic 3 Helena Casas Roige (Spa) Spain 4 Miriam Vece (Ita) Italy





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Mathilde Gros (Fra) France 2 Urszula Los (Pol) Poland 3 Nicky Degrendele (Bel) Beat Cycling Club 4 Daria Shmeleva (Rus) Gazprom - Rusvelo





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Riyu Ohta (Jpn) Japan 2 Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 3 Anis Amira Rosidi (Mas) Sime Darby Foundation 4 Nicole Rodriguez (Gua) Guatemala





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lea Sophie Friedrich (Ger) Team Erdgas.2012 2 Sophie Capewell (GBr) Team Inspired 3 Hoi Yan Yan Jessica Lee (HKg) Hksi Pro Cycling Team





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Crismonita Dwi Putri (Ina) Indonesia 2 Fatehah Mustapa (Mas) Malaysia 3 Mandy Marquardt (USA) United States Of America 4 Dziyana Miadzvetskaya (Blr) Belarus





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Katy Marchant (GBr) Great Britain 2 Laurine Van Riessen (Ned) Netherlands 3 Charlene Du Preez (RSA) South Africa 4 Tzu Chun Wang (Tpe) Chinese Taipei





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong, China 2 Martha Bayona Pineda (Col) Colombia 3 Tianshi Zhong (Chn) People's Republic of China 4 Crismonita Dwi Putri (Ina) Indonesia 5 Riyu Ohta (Jpn) Japan 6 Anastasiia Voinova (Rus) Russian Federation





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Hyejin Lee (Kor) Korea 2 Emma Hinze (Ger) Germany 3 Mathilde Gros (Fra) France 4 Katy Marchant (GBr) Great Britain 5 Robyn Stewart (Irl) Ireland 6 Lea Sophie Friedrich (Ger) Team Erdgas.2012

Women's Omnium





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) United States Of America 2 Laura Kenny (GBr) Great Britain 3 Letizia Paternoster (Ita) Italy 4 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 5 Amalie Dideriksen (Den) Denmark 6 Amber Joseph (Bar) Barbados 7 Clara Copponi (Fra) France 8 Maria Martins (Por) Portugal 9 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 10 Emily Kay (Irl) Ireland 11 Daria Pikulik (Pol) Poland 12 Diana Klimova (Rus) Russian Federation 13 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway 14 Xiaofei Wang (Chn) People's Republic of China 15 Verena Eberhardt (Aut) Austria 16 Sze Wing Lee (HKg) Hong Kong, China 17 Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania 18 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 19 Andrea Waldis (Swi) Switzerland 20 Tereza Medvedova (Svk) Slovakia 21 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 22 Olga Zabelinskaya (Uzb) Uzbekistan 23 Maggie Coles-lyster (Can) Canada 24 Rinata Sultanova (Kaz) Kazakhstan





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) United States Of America 23 2 Letizia Paternoster (Ita) Italy 23 3 Amalie Dideriksen (Den) Denmark 22 4 Daria Pikulik (Pol) Poland 21 5 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 21 6 Maria Martins (Por) Portugal 20 7 Diana Klimova (Rus) Russian Federation 7 8 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway 3 9 Sze Wing Lee (HKg) Hong Kong, China 2 10 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 1 11 Clara Copponi (Fra) France 1 12 Laura Kenny (GBr) Great Britain 1 13 Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania 1 14 Xiaofei Wang (Chn) People's Republic of China 15 Emily Kay (Irl) Ireland 16 Verena Eberhardt (Aut) Austria 17 Tereza Medvedova (Svk) Slovakia 18 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 19 Amber Joseph (Bar) Barbados 20 Andrea Waldis (Swi) Switzerland 21 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 22 Maggie Coles-lyster (Can) Canada 23 Olga Zabelinskaya (Uzb) Uzbekistan 24 Rinata Sultanova (Kaz) Kazakhstan





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Laura Kenny (GBr) Great Britain 2 Letizia Paternoster (Ita) Italy 3 Jennifer Valente (USA) United States Of America 4 Daria Pikulik (Pol) Poland 5 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 6 Jolien D'Hoore (Bel) Belgium 7 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 8 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 9 Clara Copponi (Fra) France 10 Amalie Dideriksen (Den) Denmark 11 Sze Wing Lee (HKg) Hong Kong, China 12 Andrea Waldis (Swi) Switzerland 13 Maggie Coles-lyster (Can) Canada 14 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway 15 Emily Kay (Irl) Ireland 16 Tereza Medvedova (Svk) Slovakia 17 Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania 18 Verena Eberhardt (Aut) Austria 19 Xiaofei Wang (Chn) People's Republic of China 20 Amber Joseph (Bar) Barbados 21 Olga Zabelinskaya (Uzb) Uzbekistan 22 Diana Klimova (Rus) Russian Federation 23 Maria Martins (Por) Portugal 24 Rinata Sultanova (Kaz) Kazakhstan

Men's Madison