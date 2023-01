Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 26 January 2023

Financial calendar 2023 for Ringkjøbing Landbobank

The share buy-back programme totalling DKK 369 million has now been completed and fully exercised to the sum of DKK 369 million. Shares were bought back in the period from 4 August 2022 up to and including 25 January 2023.

The share buy-back programme was implemented in compliance with EU Commission Regulation 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions were made under the share buy-back programme in the period from the last corporate announcement and until conclusion:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last corporate announcement 424,600 845.03 358,799,446 3,500 967.37 3,385,795 4,000 968.15 3,872,600 3,000 968.17 2,904,510 Total under the share buy-back programme 435,100 847.99 368,962,351 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022











453,227











814.12











368,979,244 Total bought back 888,327 830.71 737,941,595

With the transactions stated above and after the conclusion of the share buy-back programme, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

888,327 own shares under the completed share buy-back programmes corresponding to 3.1% of the bank’s share capital.





Cancellation of the repurchased shares will be recommended at the bank’s annual general meeting in 2023.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

