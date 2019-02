Every MLB Win Total for 2019 Regular Season

Below are the opening win totals for the 2019 MLB regular season, via Westgate Las Vegas SuperBook.

Arizona Diamondbacks: 73.5

Atlanta Braves: 86.5

Scroll to continue with content Ad

Baltimore Orioles: 59.5

Boston Red Sox: 93.5

Chicago Cubs: 89.5

Chicago White Sox: 76.5

Cincinnati Reds: 79.5

Cleveland Indians: 90.5

Colorado Rockies: 84.5

Detroit Tigers: 69.5

Houston Astros: 96.5

Kansas City Royals: 70.5

Los Angeles Angels: 81.5

Los Angeles Dodgers: 93.5

Miami Marlins: 63.5

Milwaukee Brewers: 86.5

Minnesota Twins: 83.5

New York Mets: 86.5

New York Yankees: 96.5

Oakland Athletics: 83.5

Philadelphia Phillies: 86.5

Pittsburgh Pirates: 77.5

San Diego Padres: 76.5

San Francisco Giants: 73.5

Seattle Mariners: 70.5

St. Louis Cardinals: 88.5

Tampa Bay Rays: 84.5

Texas Rangers: 71.5

Toronto Blue Jays: 75.5

Washington Nationals: 89.5