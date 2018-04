European Tour Valero Texas Open Scores

Apr 25 (OPTA) - Scores from the European Tour Valero Texas Open on Sunday -17 Andrew Landry (USA) 69 67 67 68 -15 Trey Mullinax (USA) 74 68 62 69 Sean O'Hair (USA) 72 70 65 66 -14 Jimmy Walker (USA) 71 69 67 67 -13 Zach Johnson (USA) 70 65 68 72 -12 Joaquin Niemann (Chile) 72 70 67 67 -11 Ryan Moore (USA) 68 67 70 72 -10 Chris Kirk (USA) 73 66 68 71 Andrew Putnam (USA) 73 68 68 69 Kevin Streelman (USA) 74 68 69 67 -9 Ben Crane (USA) 72 66 74 67 Billy Horschel (USA) 68 71 70 70 Martin Laird (Scotland) 73 65 69 72 Richy Werenski (USA) 72 68 68 71 -8 Brandt Snedeker (USA) 70 72 68 70 -7 Aaron Baddeley (Australia) 71 71 68 71 David Hearn (Canada) 70 68 73 70 Grayson Murray (USA) 67 69 72 73 Vaughn Taylor (USA) 72 68 69 72 -5 Dylan Frittelli (South Africa) 72 71 68 72 Retief Goosen (South Africa) 73 71 70 69 Chesson Hadley (USA) 68 71 71 73 Denny McCarthy (USA) 72 67 74 70 Johnson Wagner (USA) 72 72 70 69 Nick Watney (USA) 70 72 70 71 -4 Corey Conners (Canada) 70 74 70 70 Jim Furyk (USA) 71 73 71 69 Keith Mitchell (USA) 70 72 72 70 J.J. Spaun (USA) 72 70 71 71 -3 Kevin Chappell (USA) 72 72 67 74 Austin Cook (USA) 70 74 69 72 Ernie Els (South Africa) 73 69 71 72 Jamie Lovemark (USA) 75 69 72 69 J.T. Poston (USA) 72 69 68 76 Brendan Steele (USA) 70 74 69 72 -2 Zac Blair (USA) 73 69 71 73 Harris English (USA) 69 72 73 72 Jason Kokrak (USA) 74 70 69 73 Nicholas Lindheim (USA) 74 67 72 73 Troy Merritt (USA) 73 70 71 72 Sam Ryder (USA) 73 71 68 74 Ollie Schniederjans (USA) 71 71 72 72 Brian Stuard (USA) 71 69 75 71 Kevin Tway (USA) 72 71 69 74 -1 Keegan Bradley (USA) 68 71 72 76 Kyung Ju Choi (Korea Republic) 73 69 71 74 Si Woo Kim (Korea Republic) 71 74 71 71 Hunter Mahan (USA) 73 72 70 72 Ben Martin (USA) 73 72 71 71 Ben Silverman (Canada) 71 73 73 70 0 Ricky Barnes (USA) 73 71 72 72 Zecheng Dou (China PR) 71 71 73 73 Beau Hossler (USA) 71 69 69 79 Matt Kuchar (USA) 71 72 73 72 Danny Lee (New Zealand) 76 68 70 74 David Lingmerth (Sweden) 75 68 74 71 Graeme McDowell (Northern Ireland) 72 71 71 74 1 Abraham Ancer (USA) 70 73 74 72 Lanto Griffin (USA) 78 67 71 73 Anirban Lahiri (India) 76 68 73 72 Adam Schenk (USA) 71 71 72 75 Daniel Summerhays (USA) 74 70 71 74 Julian Suri (USA) 74 71 69 75 2 Joshua Creel (USA) 69 72 73 76 Charley Hoffman (USA) 72 73 71 74 Peter Malnati (USA) 75 69 73 73 Andrew Yun (USA) 73 72 72 73 4 Matt Atkins (USA) 68 73 71 80 Steve Marino (USA) 73 68 74 77 Rod Pampling (Australia) 72 70 73 77 Michael Thompson (USA) 72 73 70 77 8 Ethan Tracy (USA) 72 72 73 79

