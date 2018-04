European Tour Trophée Hassan II Scores

Apr 23 (OPTA) - Scores from the European Tour Trophée Hassan II on Sunday

-8 Alexander Levy (France) 72 69 69 70

-7 Alvaro Quiros (Spain) 67 70 72 72

-6 Alexander Björk (Sweden) 74 69 69 70

Mikko Ilonen (Finland) 72 72 66 72

Joakim Lagergren (Sweden) 68 73 71 70

Andrea Pavan (Italy) 75 71 70 66

-5 Andy Sullivan (England) 72 72 69 70

Erik Van Rooyen (South Africa) 68 71 71 73

-4 Seungsu Han (Korea Republic) 70 73 74 67

Joost Luiten (Netherlands) 72 70 70 72

Paul Waring (England) 72 69 73 70

-3 Ryan Fox (New Zealand) 72 71 71 71

-2 Austin Connelly (Canada) 69 71 71 75

Bradley Dredge (Wales) 67 73 73 73

Benjamin Hebert (France) 71 70 72 73

Yusaku Miyazato (Japan) 73 70 70 73

Callum Shinkwin (England) 70 72 72 72

Jeunghun Wang (Korea Republic) 73 71 67 75

-1 Thomas Detry (Belgium) 73 71 75 68

Adrian Otaegui (Spain) 70 75 73 69

Marcel Siem (Germany) 71 71 75 70

0 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 73 69 68 78

Sean Crocker (USA) 71 74 71 72

Nacho Elvira (Spain) 70 73 75 70

Marcus Fraser (Australia) 75 72 72 69

Romain Langasque (France) 71 73 74 70

Richard Sterne (South Africa) 71 73 70 74

Brandon Stone (South Africa) 74 70 69 75

1 Laurie Canter (England) 73 72 75 69

Pedro Oriol (Spain) 72 75 70 72

Ashun Wu (China PR) 69 73 75 72

2 Andrew Dodt (Australia) 70 68 74 78

Jamie Donaldson (Wales) 73 73 72 72

Richie Ramsay (Scotland) 73 73 73 71

Lee Slattery (England) 69 76 71 74

3 Chris Hanson (England) 72 74 74 71

David Horsey (England) 76 69 71 75

David Howell (England) 73 72 76 70

Tapio Pulkkanen (Finland) 74 72 73 72

Robert Rock (England) 74 71 72 74

4 Lorenzo Gagli (Italy) 68 75 77 72

Raphaël Jacquelin (France) 70 73 74 75

Maximilian Kieffer (Germany) 70 75 73 74

Mikko Korhonen (Finland) 75 68 73 76

Pontus Widegren (Sweden) 72 75 76 69

5 Jorge Campillo (Spain) 73 73 71 76

Ryan Evans (England) 73 74 72 74

Josh Geary (New Zealand) 74 73 73 73

Matteo Manassero (Italy) 73 74 74 72

Matthew Nixon (England) 71 74 73 75

Marc Warren (Scotland) 73 71 75 74

6 Darren Fichardt (South Africa) 71 75 74 74

Oliver Fisher (England) 68 75 78 73

Wade Ormsby (Australia) 71 75 68 80

Aaron Rai (England) 71 71 75 77

Jordan Smith (England) 74 73 72 75

Henric Sturehed (Sweden) 76 69 72 77

Romain Wattel (France) 73 74 74 73

7 Nino Bertasio (Italy) 70 76 74 75

Ricardo Gouveia (Portugal) 73 73 75 74

8 SooMin Lee (Korea Republic) 76 69 72 79

Renato Paratore (Italy) 73 74 73 76

9 Grégory Bourdy (France) 72 75 74 76

Jamie Elson (England) 74 73 77 73

Mike Lorenzo-Vera (France) 71 74 74 78

10 Steven Brown (England) 70 75 75 78

11 Daniel Brooks (England) 70 74 78 77

Phachara Khongwatmai (Thailand) 72 73 76 78

Ayoub Id Omar (Morocco) 73 73 76 77

Thomas Pieters (Belgium) 74 72 78 75

Marcel Schneider (Germany) 74 73 73 79

Jonathan Thomson (England) 71 76 81 71

15 James Heath (England) 77 70 75 81

Ahmed Marjan (Morocco) 73 73 76 81

16 Connor Syme (Scotland) 73 73 77 81