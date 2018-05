European Tour Sicilian Open Scores

May 14 (OPTA) - Scores from the European Tour Sicilian Open on Sunday -16 Joakim Lagergren (Sweden) 71 66 63 68 Mike Lorenzo-Vera (France) 71 64 63 70 -15 Lucas Herbert (Australia) 69 71 66 63 Andy Sullivan (England) 67 72 65 65 -14 Lucas Bjerregaard (Denmark) 65 68 68 69 -13 Julien Guerrier (France) 68 65 67 71 -11 Steven Brown (England) 68 66 73 66 Francesco Laporta (Italy) 69 69 67 68 -10 Edoardo Molinari (Italy) 71 70 67 66 Andrea Pavan (Italy) 72 66 66 70 -9 Austin Connelly (Canada) 70 74 65 66 Ryan Evans (England) 65 69 71 70 Paul Waring (England) 70 68 70 67 -8 Thomas Aiken (South Africa) 68 71 70 67 Pep Angles (Spain) 72 70 66 68 Jacques Kruyswijk (South Africa) 72 68 68 68 Tom Lewis (England) 71 71 67 67 Eddie Pepperell (England) 72 69 69 66 Jeff Winther (Denmark) 71 74 65 66 -6 Jens Fahrbring (Sweden) 74 68 67 69 Lorenzo Gagli (Italy) 72 72 67 67 Matteo Manassero (Italy) 72 73 68 65 Philipp Mejow (Germany) 70 72 68 68 Matthias Schwab (Austria) 69 73 66 70 Mark Tullo (China PR) 71 69 68 70 -5 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 71 72 66 70 Laurie Canter (England) 70 73 66 70 Nick Cullen (Australia) 70 69 72 68 Oliver Farr (Wales) 73 71 68 67 Simon Khan (England) 74 71 67 67 Mikko Korhonen (Finland) 70 69 68 72 Guido Migliozzi (Italy) 72 71 66 70 Steve Webster (England) 70 68 70 71 -4 Scott Fernandez (Spain) 67 73 72 68 Kristian K Johannessen (Norway) 68 75 67 70 Chase Koepka (USA) 72 69 71 68 Zander Lombard (South Africa) 71 71 68 70 Tom Murray (USA) 70 70 73 67 Eun-Shin Park (Korea Republic) 68 73 67 72 Justin Walters (South Africa) 73 72 68 67 -3 Marcus Armitage (England) 67 75 68 71 Thomas Björn (Denmark) 71 70 69 71 S.S.P. Chawrasia (India) 72 71 72 66 Jbe' Kruger (South Africa) 72 70 69 70 Matthew Nixon (England) 71 73 68 69 Haydn Porteous (South Africa) 70 73 68 70 Ben Stow (England) 71 70 72 68 -2 Daniel Brooks (England) 67 76 69 70 Jens Dantorp (Sweden) 71 72 71 68 Sébastien Gros (France) 68 72 69 73 Daniel Im (USA) 74 71 69 68 Eirik Tage Johansen (Norway) 73 70 70 69 Victor Perez (France) 73 70 71 68 Matthew Southgate (England) 72 71 71 68 -1 Matthew Baldwin (England) 70 74 69 70 Emilio Cuartero Blanco (Spain) 74 68 68 73 Bernd Ritthammer (Germany) 75 68 70 70 0 Adilson Da Silva (Brazil) 67 73 74 70 Oliver Lindell (Finland) 74 70 68 72 Matthew Millar (Australia) 72 73 69 70 Kalle Samooja (Finland) 71 74 71 68 Lee Slattery (England) 71 72 70 71 1 Christian Braeunig (Germany) 76 69 67 73 Richard Finch (England) 69 76 69 71 Trevor Fisher Jnr (South Africa) 69 74 71 71 Florian Fritsch (Germany) 74 71 70 70 Alexander Knappe (Germany) 71 74 70 70 Tapio Pulkkanen (Finland) 74 70 69 72 Edoardo Raffaele Lipparelli (Italy) 73 70 68 74 2 Nino Bertasio (Italy) 74 68 74 70 Nathan Kimsey (England) 71 72 72 71 Giovanni Manzoni (Italy) 75 69 73 69 Pontus Widegren (Sweden) 73 71 71 71 3 Federico Maccario (Italy) 76 69 73 69 5 Grégory Bourdy (France) 70 73 71 75 Hugo Leon (Chile) 70 74 72 73

