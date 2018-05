European Tour Byron Nelson Championship Scores

May 22 (OPTA) - Scores from the European Tour Byron Nelson Championship on Sunday

-23 Aaron Wise (USA) 65 63 68 65

-20 Marc Leishman (Australia) 61 66 69 68

-19 Branden Grace (South Africa) 66 68 69 62

Keith Mitchell (USA) 65 68 69 63

J.J. Spaun (USA) 64 69 69 63

-16 Ryan Blaum (USA) 66 69 67 66

Kevin Na (USA) 66 65 69 68

Jimmy Walker (USA) 64 67 70 67

-15 Charles Howell III (USA) 69 69 65 66

Adam Scott (Australia) 67 65 72 65

Kevin Tway (USA) 67 65 70 67

-14 Brian Gay (USA) 67 62 72 69

-13 Matt Jones (Australia) 67 65 68 71

Rory Sabbatini (South Africa) 66 70 69 66

Ethan Tracy (USA) 65 72 67 67

-12 Bronson Burgoon (USA) 69 68 67 68

Joel Dahmen (USA) 67 68 68 69

Derek Fathauer (USA) 70 67 66 69

Russell Knox (Scotland) 69 69 68 66

Hideki Matsuyama (Japan) 72 63 71 66

-11 Robert Garrigus (USA) 66 69 71 67

Billy Horschel (USA) 68 69 69 67

Martin Piller (USA) 69 63 71 70

Jordan Spieth (USA) 69 66 71 67

Peter Uihlein (USA) 65 70 69 69

-10 Tyler Duncan (USA) 65 73 68 68

Martin Flores (USA) 70 67 68 69

Anirban Lahiri (India) 68 67 72 67

Parker McLachlin (USA) 71 67 70 66

J.T. Poston (USA) 68 69 68 69

Shawn Stefani (USA) 68 66 69 71

-9 Fabian Gomez (Argentina) 69 69 73 64

Cody Gribble (USA) 71 67 68 69

Beau Hossler (USA) 70 68 73 64

Nate Lashley (USA) 67 71 73 64

Nicholas Lindheim (USA) 66 69 68 72

Geoff Ogilvy (Australia) 69 67 70 69

Scott Piercy (USA) 70 66 68 71

Nick Taylor (Canada) 69 68 69 69

Cheng Tsung pan (China PR) 67 71 70 67

Johnson Wagner (USA) 67 68 71 69

-8 Abraham Ancer (USA) 65 69 73 69

Eric Axley (USA) 66 65 77 68

Zac Blair (USA) 67 71 68 70

Jonathan Byrd (USA) 65 73 70 68

J.B. Holmes (USA) 69 69 72 66

Sung Kang (Korea Republic) 68 68 67 73

Denny McCarthy (USA) 71 66 69 70

Maverick McNealy (USA) 68 67 71 70

Andrew Putnam (USA) 68 69 74 65

Sam Ryder (USA) 70 68 71 67

Brian Stuard (USA) 71 67 71 67

-7 Corey Conners (Canada) 69 69 73 66

Ben Crane (USA) 68 68 72 69

Troy Merritt (USA) 67 68 70 72

Patrick Rodgers (USA) 67 67 76 67

Robert Streb (USA) 69 69 75 64

Steve Wheatcroft (USA) 70 67 71 69

-6 Ryan Armour (USA) 66 71 71 70

Dominic Bozzelli (USA) 67 71 71 69

Peter Malnati (USA) 69 66 73 70

Adam Schenk (USA) 70 68 71 69

Hudson Swafford (USA) 70 64 76 68

Vaughn Taylor (USA) 68 64 73 73

Michael Thompson (USA) 71 65 74 68

-5 Matt Atkins (USA) 69 67 71 72

Roberto Diaz (Mexico) 70 68 70 71

T.J. Vogel (USA) 66 71 73 69

-4 Sangmoon Bae (Korea Republic) 67 71 70 72

-3 Tom Lovelady (USA) 66 70 74 71

Rod Pampling (Australia) 70 68 73 70

Cameron Percy (Australia) 67 69 75 70

-1 Brian Davis (England) 69 68 73 73

1 Mark Wilson (USA) 68 66 80 71

2 Robert Allenby (Australia) 70 67 75 74