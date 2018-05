UPDATE 5-European Tour Belgian Knockout Scores

May 18 (OPTA) - Scores from the European Tour Belgian Knockout on Friday -8 Jorge Campillo (Spain) 67 67 -7 James Heath (England) 68 67 -6 Thomas Detry (Belgium) 67 69 Søren Kjeldsen (Denmark) 70 66 Dimitrios Papadatos (Australia) 69 67 Victor Perez (France) 69 67 Jeff Winther (Denmark) 67 69 -5 Matthew Baldwin (England) 67 70 Nick Cullen (Australia) 68 69 Marcus Fraser (Australia) 70 67 Lorenzo Gagli (Italy) 69 68 Nico Geyger (Chile) 67 70 Gavin Green (Malaysia) 67 70 Benjamin Hebert (France) 68 69 Adrian Otaegui (Spain) 69 68 -4 Jazz Janewattananond (Thailand) 69 69 Justin Walters (South Africa) 70 68 -3 Nicolas Colsaerts (Belgium) 68 71 Oliver Fisher (England) 70 69 Josh Geary (New Zealand) 69 70 Grégory Havret (France) 72 67 Thomas Linard (France) 69 70 David Lipsky (USA) 71 68 -2 Oliver Farr (Wales) 71 69 Stephen Gallacher (Scotland) 71 69 Joachim B Hansen (Denmark) 72 68 Mike Lorenzo-Vera (France) 70 70 Thomas Pieters (Belgium) 73 67 Haydn Porteous (South Africa) 71 69 Matthew Southgate (England) 73 67 -1 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 71 70 Rak hyun Cho (Korea Republic) 71 70 David Drysdale (Scotland) 69 72 Scott Fernandez (Spain) 72 69 Lucas Herbert (Australia) 69 72 Sam Horsfield (England) 68 73 Nathan Kimsey (England) 71 70 Christopher Mivis (Chad) 71 70 0 Adam Bland (Australia) 70 72 Jens Dantorp (Sweden) 73 69 Estanislao Goya (Argentina) 72 70 Anders Hansen (Denmark) 72 70 Robert Karlsson (Sweden) 71 71 Maximilian Kieffer (Germany) 72 70 Joost Luiten (Netherlands) 74 68 Richard McEvoy (England) 71 71 James Morrison (England) 70 72 Pedro Oriol (Spain) 71 71 Aaron Rai (England) 70 72 Richie Ramsay (Scotland) 72 70 Marcel Schneider (Germany) 72 70 Matthias Schwab (Austria) 70 72 Robin Sciot-Siegrist (France) 70 72 Jordan Smith (England) 70 72 Duncan Stewart (Scotland) 71 71 Erik Van Rooyen (South Africa) 69 73 1 Felipe Aguilar (Chile) 72 71 Laurie Canter (England) 73 70 Jinho Choi (Korea Republic) 74 69 Ryan Evans (England) 67 76 Jens Fahrbring (Sweden) 70 73 Tom Lewis (England) 73 70 Callum Shinkwin (England) 71 72 Scott Vincent (Zimbabwe) 68 75 Romain Wattel (France) 74 69 Jordan Zunic (Australia) 75 68 2 Pep Angles (Spain) 70 74 Richard Bland (England) 75 69 Christofer Blomstrand (Sweden) 73 71 Austin Connelly (Canada) 71 73 Mathieu Decottignies Lafon (France) 72 72 Mark Foster (England) 73 71 Ryan Fox (New Zealand) 72 72 Ricardo Gouveia (Portugal) 76 68 Daan Huizing (Netherlands) 70 74 Lasse Jensen (Denmark) 72 72 Phachara Khongwatmai (Thailand) 72 72 Chase Koepka (USA) 73 71 Romain Langasque (France) 70 74 Zander Lombard (South Africa) 76 68 Bradley Neil (Scotland) 76 68 Marcel Siem (Germany) 71 73 Clément Sordet (France) 72 72 Gary Stal (France) 74 70 Ashun Wu (China PR) 72 72 3 Charlie Ford (England) 71 74 Birgir Hafthorsson (Iceland) 73 72 Peter Hanson (Sweden) 74 71 Raphaël Jacquelin (France) 73 72 SooMin Lee (Korea Republic) 76 69 Connor Syme (Scotland) 75 70 Marc Warren (Scotland) 71 74 4 Steven Brown (England) 73 73 Ashley Chesters (England) 71 75 Asaf Cohen (Israel) 71 75 Andrew Dodt (Australia) 75 71 Sébastien Gros (France) 74 72 Sebastian Heisele (Germany) 72 74 Kim Koivu (Finland) 76 70 Francesco Laporta (Italy) 75 71 Andrea Pavan (Italy) 72 74 Oscar Serna (Mexico) 73 73 Joel Stalter (France) 75 71 Brandon Stone (South Africa) 76 70 Pontus Widegren (Sweden) 75 71 5 Thomas Aiken (South Africa) 76 71 Marcus Armitage (England) 75 72 Daniel Brooks (England) 77 70 Lars Buijs (Belgium) 76 71 Johan Carlsson (Sweden) 75 72 Bradley Dredge (Wales) 73 74 Ben Evans (England) 72 75 Florian Fritsch (Germany) 73 74 Kevin Hesbois (Belarus) 72 75 Alexander Knappe (Germany) 72 75 Jacques Kruyswijk (South Africa) 72 75 Maarten Lafeber (Netherlands) 76 71 Jack Munro (Australia) 73 74 Matthew Nixon (England) 75 72 Julien Quesne (France) 73 74 Bernd Ritthammer (Germany) 72 75 Brett Rumford (Australia) 72 75 Adrien Saddier (France) 73 74 6 S.S.P. Chawrasia (India) 77 71 Chris Hanson (England) 75 73 Ross McGowan (England) 72 76 Tom Murray (USA) 74 74 Jason Norris (Australia) 78 70 Mark Tullo (China PR) 72 76 Chris Wood (England) 72 76 7 Jarand Ekeland Arnoy (Norway) 76 73 8 Jamie Donaldson (Wales) 73 77 Adrien Dumont De Chassart (Belgium) 76 74 9 Trevor Fisher Jnr (South Africa) 74 77 Daniel Im (USA) 81 70 Hugues Joannes (Belgium) 77 74 Reinier Saxton (Netherlands) 76 75 Jonathan Thomson (England) 76 75 10 Jean De Wouters (Belgium) 77 75 Matthieu Pavon (France) 76 76 11 Alan De Bondt (Belgium) 75 78 12 Sandro Piaget (Monaco) 77 77 13 Oliver Lindell (Finland) 76 79 15 Yente Van Doren (Belgium) 80 77

