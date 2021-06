Euro 2020: Confirmed squad lists of all 24 nations at European Championship

Euro 2020 gets underway on 11 June after being pushed forward by a year due to the pandemic. The 24-nation tournament will be played across 11 stadiums in 11 different countries. The tournament is being held across multiple European cities in celebration of the 60th "birthday" of the European Championship competition. Portugal are the defending champions.

19 of the 24 teams that have qualified for the tournament played the 2016 event as well. North Macedonia and Finland will be making their tournament debuts. Scotland are playing their first major event since the 1998 World Cup. Netherlands and Denmark return having missed the 2016 Euros which were played in Portugal. Among the absentees, 2004 champions Greece are possibly the most notable ones alongside Albania, Iceland, Northern Ireland, Republic of Ireland and Romania.

Unlike previous editions, Euro 2020 will have squad sizes of 26 players instead of the 23 to counter possible COVID-19 outbreaks and strain on footballers. However, the team sheet would include the usual 23 - 11 starting and 12 on the bench - with five substitutes. The teams were required to announce their squads by 1 June.

Turkey

Goalkeepers: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (İstanbul Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defenders: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Liverpool), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Midfielders: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan)

Forwards: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Leicester), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Italy

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Defenders: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Midfielders: Nicolò Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Forwards: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Wales

Goalkeepers: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester), Adam Davies (Stoke)

Defenders: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton)

Midfielders: Joe Allen (Stoke), Joe Morrell (Luton), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Forwards: Kieffer Moore (Cardiff), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds), Daniel James (Manchester United)

Switzerland

Goalkeepers: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Jonas Omlin (Montpellier)

Defenders: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Cömert (Basel), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zürich), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Silvan Widmer (Basel)

Midfielders: Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt)

Forwards: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb), Haris Seferović (Benfica)

Denmark

Goalkeepers: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke)

Defenders: Jens Stryger Larsen (Udinese), Simon Kjær (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Joachim Andersen (Fulham), Daniel Wass (Valencia), Mathias Jørgensen (Copenhagen), Joakim Mæhle (Atalanta), Jannik Vestergaard (Southampton), Nicolai Boilesen (Copenhagen)

Midfielders: Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Anders Christiansen (Malmö), Christian Eriksen (Inter Milan), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Robert Skov (Hoffenheim)

Forwards: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (Leipzig), Kasper Dolberg (Nice), Jonas Wind (Copenhagen)

Finland

Goalkeepers: Lukas Hradecky (Bayerv Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers)

Defenders: Paulus Arajuuri (Pafos), Daniel O'Shaugnessy (HJK Helsinki), Joona Toivio (Häcken), Leo Väisänen (Elfsborg), Sauli Väisänen (Chievo), Robert Ivanov (Warta Poznan), Jere Uronen (Genk), Nikolai Alho (MTK Budapest), Jukka Raitala (Minnesota United), Pyry Soiri (Esbjerg)

Midfielders: Glen Kamara (Rangers), Robert Taylor (Brann), Robin Lod (Minnesota United), Joni Kauko (Esbjerg), Onni Valakari (Pafos), Rasmus Schüller (Djurgården), Thomas Lam (Zwolle), Tim Sparv (Larissa), Fredrik Jensen (Augsburg), Lassi Lappalainen (Montréal)

Forwards: Joel Pohjanpalo (Union Berlin), Marcus Forss (Brentford), Teemu Pukki (Norwich)

Belgium

Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg)

Defenders: Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Jan Vertonghen (Benfica), Toby Alderweireld (Tottenham), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe)

Midfielders: Axel Witsel (Borussia Dortmund), Youri Tielemans (Leicester), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Kevin De Bruyne (Manchester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Dennis Praet (Leicester), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir)

Forwards: Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Dries Mertens (Napoli), Jeremy Doku (Rennes), Leandro Trossard (Brighton)

Russia

Goalkeepers: Yuri Dyupin (Rubin Kazan), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dynamo Moscow)

Defenders: Georgi Dzhikiya (Spartak Moscow), Igor Diveev (CSKA Moscow), Yuri Zhirkov (Zenit St. Petersburg), Vyacheslav Karavaev (Zenit St. Petersburg), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (CSKA Moscow)

Midfielders: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moscow), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moscow), Maksim Mukhin (CSKA Moscow), Aleksandr Golovin (Monaco), Daniil Fomin (Dynamo Moscow), Roman Zobnin (Spartak Moscow), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit St. Petersburg), Andrei Mostovoy (Zenit St. Petersburg), Magomed Ozdoev (Zenit St. Petersburg), Denis Makarov (Rubin Kazan), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia)

Forwards: Artem Dzyuba (Zenit St. Petersburg), Anton Zabolotny (CSKA Moscow), Aleksandr Sobolev (Spartak Moscow)

Netherlands

Goalkeepers: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Defenders: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Matthijs de Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton), Stefan de Vrij (Inter Milan), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Midfielders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forwards: Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Spartak Moscow), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Ukraine

Goalkeepers: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defenders: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kyiv), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Midfielders: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent)

Forwards: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro-1)

Austria

Goalkeepers: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Defenders: David Alaba (Bayern Munich), Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Salzburg)

Midfielders: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintract Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Inter Milan), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke)

Forwards: Marko Arnautović (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz)

North Macedonia

Goalkeepers: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia), Riste Jankov (Rabotnicki)

Defenders: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehérvár), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezdzan Alioski (Leeds)

Midfielders: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ružomberok), Ferhan Hasani (Partizani), Eljif Elmas (Napoli), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko Curlinov (Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)

Forwards: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava)

England

Goalkeepers: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Defenders: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Midfielders: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham)

Forwards: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City)

Croatia

Goalkeepers: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinić (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton)

Defenders: Šime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barišić (Rangers), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Dejan Lovren (Zenit St. Petersburg), Josip Juranović (Legia Warsaw), Domagoj Vida (Beşiktaş), Joško Gvardiol (Leipzig), Domagoj Bradarić (Lille), Mile Škorić (Osijek)

Midfielders: Mateo Kovačić (Chelsea), Luka Modrić (Real Madrid), Marcelo Brozović (Inter Milan), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlašić (CSKA Moscow), Mario Pašalić (Atalanta), Ivan Perišić (Inter Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb)

Forwards: Ante Rebić (AC Milan), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Scotland

Goalkeepers: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Defenders: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (KV Oostende), Scott McKenna (Aberdeen), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal), Greg Taylor (Celtic)

Midfielders: Stuart Armstrong (Southampton), Billy Gilmour (Chelsea), John Fleck (Sheffield United), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), John McGinn (Aston Villa), David Turnbull (Celtic)

Forwards: Che Adams (Southampton), Ryan Christie (Celtic), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle), Kevin Nisbet (Hibernian)

Czech Republic

Goalkeepers: Tomáš Vaclík (Sevilla), Jiří Pavlenka (Werder Bremen), Aleš Mandous (Olomouc)

Defenders: Jan Bořil (Slavia Prague), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Vladimír Coufal (West Ham), Ondřej Čelůstka (Sparta Prague), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City), Aleš Matějů (Brescia), David Zima (Slavia Prague)

Midfielders: Antonín Barák (Hellas Verona), Vladimír Darida (Hertha Berlin), Adam Hložek (Sparta Prague), Tomáš Holeš (Slavia Prague), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Král (Spartak Moscow), Lukáš Masopust (Slavia Prague), Jakub Pešek (Slovan Liberec), Tomáš Souček (West Ham), Petr Ševčík (Slavia Prague), Michal Sadílek (PSV Eindhoven)

Forwards: Michael Krmenčík (Club Brugge), Tomáš Pekhart (Legia Warsaw), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matěj Vydra (Burnley)

Spain

Goalkeepers: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton)

Defenders: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Midfielders: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke (Atlético Madrid), Fabián Ruiz (Napoli)

Forwards: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Álvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)

Sweden

Goalkeepers: Robin Olsen (Everton), Karl-Johan Jonsson (FC Copenhagen), Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi)

Defenders: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Helsingborg), Victor Lindelof (Manchester United), Filip Helander (Rangers), Emil Krafth (Newcastle), Mikael Lustig (AIK), Pontus Jansson (Brentford), Marcus Danielson (Dalian Professional), Martin Olsson (Häcken)

Midfielders: Jens Cajuste (FC Midtjylland), Gustav Svensson (Guangzhou), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bologna)

Strikers: Marcus Berg (Krasnodar), Jordan Larsson (Spartak Moscow), Robin Quaison (Mainz), Alexander Isak (Real Sociedad)

Poland

Goalkeepers: Łukasz Fabiański (West Ham), Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna)

Defenders: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kyiv), Kamil PiÄ tkowski (Raków Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow)

Midfielders: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscow), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich), Piotr Zieliński (Napoli)

Forwards: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Marseille), Karol Świderski (PAOK Thessaloniki), Jakub Świerczok (Piast Gliwice)

Slovakia

Goalkeepers: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk)

Defenders: Peter Pekarík (Hertha Berlin), Ľubomír Šatka (Lech Poznan), Denis Vavro (Huesca), Milan Škriniar (Inter Milan), Tomáš Hubočan (Omonoia), Dávid Hancko (Sparta Prague), Martin Koscelník (Liberec), Martin Valjent (Mallorca)

Midfielders: Marek Hamšík (IFK Gothenburg), Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (Cologne), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Prague), Tomáš Suslov (Groningen), Ján Greguš (Minnesota United)

Forwards: Michal Ďuriš (Omonoia), Róbert Boženík (Feyenoord), Ivan Schranz (Jablonec)

Hungary

Goalkeepers: Péter Gulácsi (Leipzig), Dénes Dibusz (Ferencváros), Ádám Bogdán (Ferencváros)

Defenders: GergÅ' Lovrencsics (Ferencváros), Endre Botka (Ferencváros), Ádám Lang (Omonia Nicosia), Ákos Kecskés (Lugano), Attila Fiola (Fehérvár), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe), Bendegúz Bolla (Fehérvár)

Midfielders: Loïc Négo (Fehérvár), Ádám Nagy (Bristol City), László Kleinheisler (Osijek), Dávid Sigér (Ferencváros), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), András Schäfer (Dunajská Streda), Tamás Cseri (MezÅ'kövesd), Filip Holender (Partizan Belgrade)

Forwards: Ádám Szalai (Mainz), Roland Sallai (Freiburg), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest), Szabolcs Schön (FC Dallas), János Hahn (Paks)

Portugal

Goalkeepers: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Granada)

Defenders: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting Lisbon), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Midfielders: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), João Palhinha (Sporting Lisbon), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

Forwards: Pedro Gonçalves (Sporting Lisbon), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (Benfica)

France

Goalkeepers: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (AC Milan)

Defenders: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Midfielders: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Forwards: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Germany

Goalkeepers: Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (Arsenal)

Defenders: Antonio Rüdiger (Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern Munich), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Gosens (Atalanta), Robin Koch (Leeds), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig)

Midfielders: Joshua Kimmich (Bayern Munich), İlkay Gündoğan (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Munich), Kai Havertz (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Forwards: Serge Gnabry (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea)

