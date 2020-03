eNASCAR iRacing Pro Invitational Series Dixie Vodka 150 race results

Full results for Sunday‘s Dixie Vodka 150 for the eNASCAR iRacing Pro Invitational Series at virtual Homestead-Miami Speedway, with finish (starting position in parenthesis), driver, car and laps completed:

1. (9) Denny Hamlin, No. 11 Toyota, 100.

2. (5) Dale Earnhardt Jr., No. 8 Chevrolet, 100.

3. (7) Timmy Hill, No. 66 Toyota, 100.

4. (6) Chase Briscoe, No. 98 Ford, 100.

5. (1) Garrett Smithley, No. 51 Chevrolet, 100.

6. (12) Alex Bowman, No. 88 Chevrolet, 100.

7. (18) Bubba Wallace, No. 43 Chevrolet, 100.

8. (13) Ryan Preece, No. 37 Chevrolet, 100.

9. (3) Ty Majeski, No. 45 Chevrolet, 100.

10. (25) Erik Jones, No. 20 Toyota, 100.

11. (16) Matt DiBenedetto, No. 21 Ford, 100.

12. (10) Landon Cassill, No. 89 Chevrolet, 100.

13. (8) Parker Kligerman, No. 77 Toyota, 100.

14. (4) Ross Chastain, No. 6 Ford, 100.

15. (19) Joey Logano, No. 22 Ford, 100.

16. (11) Clint Bowyer, No. 14 Ford, 100.

17. (23) Ryan Truex, No. 40 Chevrolet, 100.

18. (29) Bobby Labonte, No. 19 Toyota, 100.

19. (28) Ty Dillon, No. 13 Chevrolet, 100.

20. (26) Justin Allgaier, No. 7 Chevrolet, 100.

21. (33) Ricky Stenhouse Jr., No. 47 Chevrolet, 100.

22. (15) Austin Cindric, No. 12 Ford, 100.

23. (32) Michael McDowell, No. 34 Ford, 100.

24. (20) Chase Elliott, No. 9 Chevrolet, 100.

25. (30) Brad Keselowski, No. 2 Ford, 100.

26. (27) Christopher Bell, No. 95 Toyota, 100.

27. (24) Austin Dillon, No. 3 Chevrolet, 100.

28. (21) Chris Buescher, No. 17 Ford, 99.

29. (34) Kyle Busch, No. 18 Toyota, 94.

30. (22) John Hunter Nemechek, No. 38 Ford, 93.

31. (35) Jimmie Johnson, No. 48 Chevrolet, 93.

32. (17) Anthony Alfredo, No. 33 Chevrolet, 86.

33. (14) Kyle Larson, No. 42 Chevrolet, 86.

34. (2) William Byron, No. 24 Chevrolet, 79.

35. (31) Kurt Busch, No. 1 Chevrolet, 46.

Race statistics

Margin of victory: 0.153 seconds.

Caution periods: 9 for 42 laps.

Lead changes: 11 among 6 drivers.

Lap leaders: Byron (28), Smithley (24), Hamlin (14), Earnhardt (14), Hill (13), Briscoe (7).