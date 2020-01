Early 2020 fantasy football rankings: First look at top 10 QBs, RBs, WRs and TEs for next season

With an eye on the next fantasy football season, our experts take an early look at how the top 10 players at each position could play out in 2020.

Early look at Top 10 QBs for 2020

1) Lamar Jackson, 2) Patrick Mahomes, 3) Deshaun Watson, 4) Russell Wilson, 5) Dak Prescott, 6) Josh Allen, 7) Matt Ryan, 8) Kyler Murray, 9) Jameis Winston, 10) Carson Wentz - Andy Behrens

1) Lamar Jackson, 2) Patrick Mahomes, 3) Deshaun Watson, 4) Russell Wilson, 5) Kyler Murray, 6) Cam Newton, 7) Josh Allen, 8) Dak Prescott, 9) Matt Ryan, 10) Jameis Winston - Liz Loza





1) Lamar Jackson, 2) Patrick Mahomes, 3) Deshaun Watson, 4) Russell Wilson, 5) Kyler Murray, 6) Jameis Winston 7) Dak Prescott, 8) Josh Allen, 9) Matt Ryan, 10) Carson Wentz - Dalton Del Don





1) Lamar Jackson, 2) Patrick Mahomes, 3) Deshaun Watson, 4) Russell Wilson, 5) Dak Prescott, 6) Kyler Murray, 7) Josh Allen, 8) Cam Newton, 9) Carson Wentz, 10) Jameis Winston - Matt Harmon





1) Lamar Jackson, 2) Patrick Mahomes, 3) Russell Wilson, 4) Deshaun Watson, 5) Josh Allen, 6) Kyler Murray, 7) Matt Ryan, 8) Dak Prescott, 9) Drew Brees, 10) Jameis Winston - Scott Pianowski

Early look at Top 10 RBs for 2020

1) Christian McCaffrey, 2) Saquon Barkley, 3) Derrick Henry, 4) Dalvin Cook, 5) Ezekiel Elliott, 6) Aaron Jones, 7) Joe Mixon, 8) Alvin Kamara, 9) Kenyan Drake, 10) Nick Chubb - Dalton Del Don





1) Christian McCaffrey, 2) Saquon Barkley, 3) Ezekiel Elliott, 4) Dalvin Cook, 5) Derrick Henry, 6) Nick Chubb, 7) Aaron Jones, 8) Alvin Kamara, 9) Whoever Kansas City drafts, 10) Austin Ekeler - Andy Behrens

Gonna be hard to choose anyone over this guy at running back this year. (Photo by Justin Casterline/Getty Images)

1.) Christian McCaffrey, 2) Saquon Barkley, 3) Dalvin Cook, 4) Ezekiel Elliott, 5) Derrick Henry, 6) Aaron Jones, 7) Nick Chubb, 8) Austin Ekeler, 9) Joe Mixon, 10) Josh Jacobs - Scott Pianowski





1) Christian McCaffrey, 2) Alvin Kamara, 3) Saquon Barkley, 4) Dalvin Cook, 5) Ezekiel Elliott, 6) Nick Chubb, 7) Derrick Henry, 8) Aaron Jones 9) Austin Ekeler, 10) Joe Mixon - Matt Harmon

1) Christian McCaffrey, 2) Saquon Barkley, 3) Ezekiel Elliot, 4) Alvin Kamara, 5) Nick Chubb, 6) Aaron Jones, 7) Dalvin Cook, 8) Derrick Henry, 9) Joe Mixon, 10) Josh Jacobs - Liz Loza

Early look at Top 10 WRs for 2020

1) Michael Thomas, 2) Davante Adams, 3) Julio Jones, 4) Tyreek Hill, 5) DeAndre Hopkins, 6) Chris Godwin, 7) Mike Evans, 8) Odell Beckham Jr., 9) Allen Robinson, 10) Keenan Allen - Matt Harmon





1) Michael Thomas, 2) DeAndre Hopkins, 3) Davante Adams, 4) Tyreek Hill, 5) Julio Jones, 6) Mike Evans, 7) Chris Godwin, 8) Kenny Golladay, 9) DJ Moore, 10) Keenan Allen - Scott Pianowski





1) Michael Thomas, 2) Julio Jones, 3) DeAndre Hopkins, 4) Tyreek Hill, 5) Davante Adams, 6) Chris Godwin, 7) Kenny Golladay, 8) Odell Beckham Jr., 9) Mike Evans, 10) Allen Robinson - Liz Loza





1) Michael Thomas, 2) Davante Adams, 3) Julio Jones, 4) DeAndre Hopkins, 5) Tyreek Hill, 6) Chris Godwin, 7) Mike Evans, 8) A.J. Brown, 9) Courtland Sutton, 10) DeVante Parker - Dalton Del Don

1) Michael Thomas, 2) Tyreek Hill, 3) DeAndre Hopkins, 4) Julio Jones, 5) Chris Godwin, 6) Davante Adams, 7) Mike Evans, 8) Kenny Golladay, 9) Odell Beckham Jr., 10) Amari Cooper - Andy Behrens

Early look at Top 10 TEs for 2020

1) Travis Kelce, 2) George Kittle, 3) Zach Ertz, 4) Mark Andrews, 5) Darren Waller, 6) Austin Hooper, 7) Hunter Henry, 8) Evan Engram, 9) Jared Cook, 10) Jonnu Smith - Liz Loza





1) Travis Kelce, 2) George Kittle, 3) Mark Andrews, 4) Austin Hooper, 5) Darren Waller, 6) Zach Ertz, 7) Hunter Henry, 8) Evan Engram, 9) Jared Cook, 10) Tyler Higbee - Andy Behrens





1) George Kittle, 2) Travis Kelce, 3) Zach Ertz, 4) Mark Andrews, 5) Darren Waller, 6) Austin Hooper, 7) Evan Engram, 8) Hunter Henry, 9) Tyler Higbee, 10) Jonnu Smith - Matt Harmon





1.) Travis Kelce, 2) George Kittle, 3) Zach Ertz, 4) Mark Andrews, 5) Austin Hooper, 6) Tyler Higbee, 7) Hunter Henry, 8) Darren Waller, 9) Jared Cook, 10) Evan Engram - Scott Pianowski





1) George Kittle, 2) Travis Kelce, 3) Mark Andrews, 4) Austin Hooper, 5) Zach Ertz, 6) Darren Waller, 7) Tyler Higbee, 8) Evan Engram, 9) Hunter Henry, 10) Mike Gesicki - Dalton Del Don





Who’s top-10 do you agree with most? What does yours look like? Let us know in the comments below and hit us up @YahooFantasy!