Drake, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch Lead 2020 BET Awards Nominations
The nominations for the 2020 “BET Awards” are out, and Drake leads the pack with six nods. He’s closely followed by Megan Thee Stallion and Roddy Ricch with five each, and Beyoncé, Nicki Minaj, Chris Brown, Lizzo, and Dababy with four nominations each.
The awards ceremony, which celebrates “the best and most beautiful aspects of the Black experience,” will simulcast live at 8 p.m. ET across ViacomCBS networks including BET and BET HER, and will make its national broadcast premiere on CBS on Sunday, June 28 from 8-11 p.m. ET/PT.
See the full list of nominations below:
BEST FEMALE R&B/POP ARTIST
BEYONCÉ
H.E.R.
JHENE AIKO
KEHLANI
LIZZO
SUMMER WALKER
BEST MALE R&B/POP ARTIST
ANDERSON .PAAK
CHRIS BROWN
JACQUEES
KHALID
THE WEEKND
USHER
BEST GROUP
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
EARTHGANG
GRISELDA
JACKBOYS
MIGOS
BEST COLLABORATION
CHRIS BROWN FT. DRAKE
NO GUIDANCE
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND
HIGHER
FUTURE FT. DRAKE
LIFE IS GOOD
H.E.R. FT. YG
SLIDE
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN
HOT GIRL SUMMER
WALE FT. JEREMIH
ON CHILL
BEST MALE HIP HOP ARTIST
DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT
BEST FEMALE HIP HOP ARTIST
CARDI B
DOJA CAT
LIZZO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
SAWEETIE
VIDEO OF THE YEAR
CHRIS BROWN FT. DRAKE
NO GUIDANCE
DABABY
BOP
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND
HIGHER
DOJA CAT
SAY SO
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN
HOT GIRL SUMMER
RODDY RICCH
THE BOX
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
COLE BENNETT
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
EIF RIVERA
TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR
BEST NEW ARTIST
DANILEIGH
LIL NAS X
POP SMOKE
RODDY RICCH
SUMMER WALKER
YBN CORDAE
ALBUM OF THE YEAR
CUZ I LOVE YOU
LIZZO
FEVER
MEGAN THEE STALLION
HOMECOMING: THE LIVE ALBUM
BEYONCÉ
I USED TO KNOW HER
H.E.R.
KIRK
DABABY
PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL
RODDY RICCH
DR. BOBBY JONES
BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
FRED HAMMOND
ALRIGHT
JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ
I MADE IT OUT
KANYE WEST
FOLLOW GOD
KIRK FRANKLIN
JUST FOR ME
PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY
ALL IN HIS PLAN
THE CLARK SISTERS
VICTORY
BEST ACTRESS
ANGELA BASSETT
CYNTHIA ERIVO
ISSA RAE
REGINA KING
TRACEE ELLIS ROSS
ZENDAYA
BEST ACTOR
BILLY PORTER
EDDIE MURPHY
FOREST WHITAKER
JAMIE FOXX
MICHAEL B. JORDAN
OMARI HARDWICK
YOUNGSTARS AWARD
ALEX HIBBERT
ASANTE BLACKK
JAHI DI’ALLO WINSTON
MARSAI MARTIN
MILES BROWN
STORM REID
BEST MOVIE
BAD BOYS FOR LIFE
DOLEMITE IS MY NAME
HARRIET
HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ
JUST MERCY
QUEEN & SLIM
SPORTSWOMAN OF THE YEAR
AJEÉ WILSON
CLARESSA SHIELDS
COCO GAUFF
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
SIMONE BILES
SPORTSMAN OF THE YEAR
GIANNIS ANTETOKOUNMPO
KAWHI LEONARD
LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
PATRICK MAHOMES II
STEPHEN CURRY
BET HER AWARD
ALICIA KEYS
UNDERDOG
BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN
BROWN SKIN GIRL
CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA
MELANIN
LAYTON GREENE
I CHOOSE
LIZZO FT. MISSY ELLIOT
TEMPO
RAPSODY FT. PJ MORTON
AFENI
VIEWER’S CHOICE AWARD
CHRIS BROWN FT. DRAKE
NO GUIDANCE
DABABY
BOP
FUTURE FT. DRAKE
LIFE IS GOOD
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ
HOT GIRL SUMMER
RODDY RICCH
THE BOX
THE WEEKND
HEARTLESS
BEST INTERNATIONAL ACT
BURNA BOY (NIGERIA)
INNOSS’B (DRC)
SHO MADJOZI (S. AFRICA)
DAVE (U.K.)
STORMZY (U.K.)
NINHO (FRANCE)
S.PRI NOIR (FRANCE)
VIEWERS’ CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT
REMA (NIGERIA)
SHA SHA (ZIMBABWE)
CELESTE (U.K.)
YOUNG T & BUGSEY (U.K.)
HATIK (FRANCE)
STACY (FRANCE)
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