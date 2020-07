Degenkolb, Jakobsen top start list for GP Vermarc Sport

John Degenkolb

John Degenkolb (Lotto Soudal) and Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quickstep) will headline the start list for the GP Vermarc Sport, the first kermesse of the post-COVID19 racing season with professional teams.

Mathieu van der Poel is not on the start list, but his Alpecin-Fenix teammates Tim Merlier, the current Belgian champion, and German sprinter Alexander Krieger are among the 169 starters, as is Victor Campenaerts, racing as an independent.

The race is set for Sunday in the Flemish Brabant town of Rotselaar, home to the clothing manufacturer that supplies Lotto Soudal and Deceuninck-Quickstep.

The organisers plan for no spectators at the start and finish, with a neutral roll out of 4km followed by ten laps of the 15.4km circuit plus 6km for a total of 164km.

Only riders, one mechanic, one attendant and a team sports director will be allowed at the start finish for each team, and face masks are mandatory. The organisers ask fans to keep 1.5m apart if they come to spectate.





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Jakobsen (Ned) 2 Dries Devenyns (Bel) 3 Tim Declercq (Bel) 4 Elljo Keiss (Bel) 5 Florian Senechal (Fra) 6 Pieter Serry (Bel) 7 Stijn Steels (Bel) 8 Bert van Lerberghe (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 11 John Degenkolb (Ger) 12 Sander Armee (Bel) 13 Jasper Debuyst (Bel) 14 Nikolas Limaes (Bel) 15 Remy Smertz (Bel) 16 Gerben Thijssen (Bel) 17 Brian van Goethem (Ned) 18 Jelle Wallays (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 21 Tim Merlier (Bel) 22 Roy Jans (Bel) 23 Jimmy Janssens (Bel) 24 Alexander Krieger (Ger) 25 Senne Sleysen (Bel) 26 Jonas Rickaert (Bel) 27 Oscar Riesebeek (Ned) 28 Dries Debondt (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 31 Sean Debie (Bel) 32 Mathijs Paasschens (Ned) 33 Dimitri Peyskens (Bel) 34 Baptiste Planckaert (Bel) 35 Ludovic Srobeet (Bel) 36 Lionel Taminiau (Bel) 37 Boris Vallee (Bel) 38 Luc Wirtgen (Lux)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 41 Amaury Capiot (Bel) 42 Gilles Dewilde (Bel) 43 Milan Menten (Bel) 44 Thomas Sprengers (Bel) 45 Fabio van de Nbossche (Bel) 46 Kenneth van Rooy (Bel) 47 Sasha Weemaes (Bel) 48 Thimo Willems (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 51 Maurits Lammertink (Ned) 52 Ludwig de Winter (Bel) 53 Alfdan de Decker (Bel) 54 Wesley Kreder 55 Corne van Kessel (Ned) 56 Boy van Poppel (Ned) 57 Danny van Poppel (Ned) 58 Pieter van Speybrouck (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 61 Felix Dopchie (Bel) 62 Jeremy Frehen (Bel) 63 Tom Paquot (Bel) 64 Laurenz Rex (Bel) 65 Marvin Tasset (Bel) 66 Sebastien van Poppel (Bel) 67 Quentin Venner (Bel) 68 Sven Verbeeck (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 71 Toon Aerts (Bel) 72 Thijs Aerts (Bel) 73 Lars van de Rhaar (Ned) 74 Jim Aernouts (Bel) 75 Yentl Bekaert (Bel) 76 Andreas Goeman (Bel) 77 Daan Marien (Bel) 78 Jelle Looijen (Ned)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 81 Enzo Wouters (Bel) 82 Michael van Staeyen (Bel) 83 Julien van den Brande (Bel) 84 Maxime de Poorter (Bel) 85 Jacob Relaes (Bel) 86 Lennert Teugels (Bel) 87 Ylber Sefa (Alb) 88 Elias van Breussegem (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 91 Laurens Sweeck (Bel) 92 Dieter van Thourenhout (Bel) 93 Anton Ferdinande (Bel) 94 Toon van de Bosch (Bel) 95 Jarno Bellens (Bel) 96 Witse Meeussen (Bel) 97 Luke Verburg (Ned) 98 Pim Ronhaar (Ned)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 101 Jules Hesters (Bel) 102 Vito Braet (Bel) 103 Jens Bouts (Bel) 104 Jarne van Grieken (Bel) 105 Sander Rietjens (Bel) 106 Varno van den Broeck (Bel) 107 Lars Daniels (Bel) 108 Simon Daniels (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 111 Vincent Baestaens (Bel) 112 Lander Loockx (Bel) 113 Tom Meeusen (Bel) 114 Daan Soete (Bel) 115 Jarne Castermans (Bel) 116 Len Dejonghe (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 121 Sebastien Grignard (Bel) 122 Arne Marit (Bel) 123 Thibaut Ponsaerts (Bel) 124 Jarne van de Paar (Bel) 125 Lennert van Eetvelt (Bel) 126 Ward Vanhoof (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 131 Davide Bomboi (Bel) 132 Brent van Mulders (Bel) 133 Wesley Vercamst (Bel) 134 Thibau Verhofstadt (Bel) 135 Lothar Verhulst (Bel) 136 Maarten Verheyen (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 141 Stijn Siemons 142 Jari Snyers 143 Arne Degroote 144 Wouter van Ende (Bel) 145 Ward van Laer (Bel) 146 Daan Hoeyberghs





Pos. Rider Name (Country) Team Result 151 Michiel Offermans (Bel) 152 Dries Lehaen (Bel) 153 Kristof Dockx (Bel) 154 Vince Igerits (Bel) 155 Ronan van den Put (Bel) 156 Rabbe de Schutter (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 161 Pierre Despontin (Bel) 162 Avco Bastiaens (Bel) 163 Jonas Volkaert (Bel) 164 Willem Beke (Bel) 165 Jari Wante (Bel) 166 Milan Gosseye (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 171 Tom Timmermans (Bel) 172 Jens Moens (Bel) 173 Jannes Valvekens (Bel) 174 Ruben Dillen (Bel) 175 Brent van Duren (Bel) 176 Michael Esselens (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 181 Sander de Vet (Bel) 182 Antoine Cloux (Bel) 183 Matthis Dethy (Bel) 184 Logan Guillaume (Bel) 185 Florent Gilles (Bel) 186 Johan Vincent (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 191 Jarne de Ost (Bel) 192 Maxim Vertonghen (Bel) 193 Glenn Debruyne (Bel) 194 Maarten van Wesemael (Bel) 195 Rutger Wouters (Bel) 196 Joeri Persoon (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 201 Jorre Debaele (Bel) 202 Gauthier Ronsse (Bel) 203 Kenny Goossens (Bel) 204 Alexander Limaes (Bel) 205 Tim Poriau (GBr) 206 Yorick Slagmulders (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 211 Manolito Balcaen (Bel) Arnaud Dhont (Bel) 213 Jens Moerman (Bel) 214 Quinten Saintobijn (Bel) 215 Lars van Coppenolle (Bel) 216 Aaron Vervaeke (Bel)





Pos. Rider Name (Country) Team Result 221 Jarne van der Haegen (Bel) 222 Maarten van Asbroeck (Bel) 223 Nathan van den Berghe (Bel) 224 Sam Muylaert (Bel) 225 Rabbe Prieels (Bel) 226 Daan Coppens (Bel)