COVID-19 : la tendance observée vers une stabilisation des nouvelles hospitalisations se poursuit

COVID-19. Sur la base des données colligées jusqu'au 25 octobre 2020, les projections pour l'ensemble du Québec ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 au cours des quatre prochaines semaines. Si le taux de transmission demeure constant, le nombre de patients hospitalisés pourrait rester stable, et même diminuer rapporte l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Cette tendance est particulièrement observée dans la région de Montréal. Par contre, les projections pour les autres régions du Québec montrent une plus grande incertitude et donc une plus grande variabilité dans les résultats probables. Les projections pour ces régions n'excluent pas la possibilité d'un dépassement des capacités hospitalières. Notons que le nombre d'hospitalisations anticipées est en légère baisse par rapport à celui de la semaine dernière et comparable à la moyenne des quatre dernières semaines.

Une situation qui encourage le ministre de la Santé et des Services sociaux. «Les efforts de chacun au cours du mois d'octobre ont donné des résultats. Depuis trois semaines, les projections sont encourageantes. Nous devons cependant être prudents, car ces tendances peuvent facilement être renversées et certaines régions du Québec demeurent sous haute surveillance. C'est pourquoi on doit continuer de réduire notre nombre de cas afin de diminuer le nombre d'hospitalisations et limiter les décès», souligne Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Stéphane Lévesque, Initiative de journalisme local, L'Hebdo Journal