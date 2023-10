All-conference volleyball teams are out. Did your favorite player make the cut?

The 2023 all-conference high school volleyball teams from the Boise, Idaho, region are available below.

The teams are chosen by each league’s coaches. The Idaho Statesman publishes the results.

Eagle senior Delaney Bub was voted the 5A Southern Idaho Conference Player of the Year by the league’s coaches.

5A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Delaney Bub, sr., Eagle

Coach of the Year: Michelle Dodds, Owyhee

FIRST TEAM

Tenesyn Frye, jr., Mountain View

Aly Cox, sr., Timberline

Liv Manning, sr., Eagle

Maija Howse, jr., Eagle

Mikale Roy, jr., Owyhee

Lily Hoellwarth, sr., Centennial

Teagan Scott, sr., Eagle

Ava Brickner, sr., Timberline

SECOND TEAM

Chloe Hansen, so., Rocky Mountain

Makaiya Gerhardt, jr., Owyhee

Daelyn Harris, sr., Centennial

Sydney Hyde, jr., Mountain View

Aubrey Evans, sr., Rocky Mountain

Kinsley Kollmann, sr., Rocky Mountain

Avery Hassman, sr., Eagle

HONORABLE MENTION

Sydney Short, jr., Middleton

Reese Meier, fr., Owyhee

Alivia Shepherd, sr., Boise

Shaynee McWilliams, jr., Owyhee

Kenna McClure, jr., Owyhee

Lailauni Cortes, sr., Middleton

Masina Wooley, jr., Eagle

Keira Adrian, sr., Eagle

Paige McKenzie, jr., Capital

McKenna Chavez, so., Capital

Racquel Gauna, so., Mountain View

Courtney Cline, sr., Timberline

Gena Fink, so., Borah

Kennedy Coleman, jr., Mountain View

Afton McRae, so., Kuna

Gentry Powell, sr., Timberline

Mary Irwin, so., Owyhee

Eden Francis, so., Capital

Liberty Ipsen, jr., Centennial

Allison Medaris, sr., Middleton

Lylah Mendoza, jr., Nampa

Skyview senior Alex Bower was named the 4A Southern Idaho Conference Player of the Year by the league’s coaches.

4A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Alex Bower, sr., Skyview

Coach of the Year: Kevin Murphy, Skyview

FIRST TEAM

Melissa Eyer, sr., Skyview

Khalila Salinas, sr., Columbia

Judith Burke, sr., Bishop Kelly

Berlyn Overturf, sr., Columbia

Tamar Callender, jr., Caldwell

Hollund Miller, jr., Ridgevue

SECOND TEAM

Emylie Gwyn, sr., Skyview

Malia McNicol, sr., Ridgevue

Taylor Holloway, sr., Bishop Kelly

Shelbie Hemphill, jr., Emmett

Caroline Monahan, so., Bishop Kelly

Josie Uhlenhoff, sr., Skyview

Lizzie Bower, fr., Skyview

McKenna Durrant, jr., Ridgevue

Charlize Zastrow, sr., Bishop Kelly

HONORABLE MENTION

Eliana DeLeon, sr., Columbia

Kendall Green, sr., Caldwell

Olivia Fischer, jr., Columbia

Eva Flores, sr., Caldwell

Densie Child, jr., Vallivue

Adelina Alfonso, sr., Vallivue

Ellie Leavitt, sr., Vallivue

Jasmyne Lupo, sr., Vallivue

Gabbie Adams, sr., Caldwell

3A SNAKE RIVER VALLEY

Coming soon

2A WESTERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Tariah Carter, jr., Melba

Coach of the Year: Sierra Wells, Ambrose

FIRST TEAM

Karly Clark, sr., Cole Valley Christian

Ella Stosich, sr., Melba

Ellie Johnson, so., Melba

Alyssa Gregory, sr., Nampa Christian

Alexis Douthit, jr., Nampa Christian

Brooklyn Sawyer, jr., Ambrose

Joelle Kelly, fr., Melba

Hadley Fraas, sr., Cole Valley Christian

SECOND TEAM

Sam Simonson, sr., Cole Valley Christian

Kailey Reeves, jr., Nampa Christian

Addison Herbek, sr., Cole Valley Christian

Adyson Chadez, so., Marsing

Anna Campbell, fr., Ambrose

Shelby Gantz, jr., New Plymouth

HONORABLE MENTION

Bridget Bagley, jr., Ambrose

Cody King, sr., Cole Valley Christian

Scarlet Stickler, fr., Compass Charter

Lily Thoene, jr., Marsing

Emma Dillbeck, sr., Melba

Sophy Mylander, sr., Nampa Christian

Hailey Ferrira, jr., New Plymouth

Jaycee Miller, so., North Star Charter

SENIOR ALL-STARS

Hadley Fraas, Cole Valley Christian

Karly Clark, Cole Valley Christian

Sam Simonson, Cole Valley Christian

Addison Herbek, Cole Valley Christian

Cody King, Cole Valley Christian

Kiki Collins, Compass Charter

Ella Stosich, Melba

Emma Dillbeck, Melba

Jessica Tackett, Melba

Jada Kelly, Melba

Alyssa Gregory, Nampa Christian

Sophy Mylander, Nampa Christian

1A DIVISION I WESTERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Hope Miller, sr., Greenleaf

Coach of the Year: Madisen Martens, Greenleaf

JV Coach of the Year: Cheri Edwards, Liberty Charter

FIRST TEAM

Natalie Escutia, so., Wilder

Maud Slots, sr., Riverstone

Molly Mulberry, jr., Rimrock

Constance Knight, sr., Greenleaf

Katie Duke, sr., Victory Charter

Addy Roskam, sr., Liberty Charter

SECOND TEAM

Lidia Ovalle, sr., Greenleaf

Ashten Moore, sr., Rimrock

Kayla Hiner Landis, sr., Centennial Baptist

Abby Bidiman, sr., Notus

Arilyn Phillips, sr., Vision Charter

Emily Ramirez, jr., Wilder

Kaya Brown, sr., Idaho City

HONORABLE MENTION

Paige Emly, sr., Notus

Lauren Kelly, sr., Gem State

Ava Jacquez, sr., Centennial Baptist

Brinley Kendal, jr., Gem State

Kailee Martinez, sr., Rimrock

Lily Yeakley, fr., Greenleaf

Makayla Barber, jr., Idaho City

Kaleesa Holloway, sr., Centennial Baptist

Rhylyn Burbank, sr., Rimrock

Marissa Perez, sr., Victory Charter

McKenna Sprague, sr., Vision Charter

Aveyah Flores, fr., Liberty Charter

Nancy Ramirez, so., Wilder

Addie McCain, fr., Liberty Charter

Maria Garcia, sr., Riverstone

SENIOR ALL-STARS

Hope Miller, Greenleaf

Maud Slots, Riverstone

Constance Knight, Greenleaf

Katie Duke, Victory Charter

Addy Roskam, Liberty Charter

Ashten Moore, Rimrock

Lidia Ovalle, Greenleaf

Kaya Brown, Idaho City

Kayla Hiner-Landis, Centennial Baptist

Abby Bidiman, Notus

Arilyn Phillips, Vision Charter

Maria Garcia, Riverstone

Alternate: Marissa Perez, Victory Charter

1A DIVISION II LONG PIN CONFERENCE

MVP: Annelie Wilson, sr., Horseshoe Bend

Setter MVP: Aliyah Meyer, jr., Horseshoe Bend

Coach of the Year: Sharsti Moore, Horseshoe Bend

FIRST TEAM

Abby Howerton, sr., Horseshoe Bend

Hope Zollman, sr., Council

Aubree Zimmer, jr., Garden Valley

Torey Tschida, sr., Horseshoe Bend

McKayla Hart, sr., Tri-Valley

Ava Eppich, jr., Council

SECOND TEAM

Lacey Tucker, so., Garden Valley

Olivia Bauer, sr., Horseshoe Bend

Ashlyn Wolsleben, jr., Horseshoe Bend

Cora Bingham, jr., Council

Rylee Walters, so., Salmon River

Porter Hart, so., Tri-Valley

HONORABLE MENTION

Kielee Mack, jr., Cascade

Rhianna Iveson, sr., Council

Emma Davis, jr., Garden Valley

Alaina Rane, sr., Horseshoe Bend

Taylor Ewing, fr., Salmon River

Stella Warren, jr., Tri-Valley

SENIOR ALL-STARS

Annelie Wilson, Horseshoe Bend

Abby Howerton, Horseshoe Bend

Hope Zollman, Council

Torey Tschida, Horseshoe Bend

McKayla Hart, Tri-Valley

Olivia Bauer, Horseshoe Bend

Rhianna Iveson, Council

Alaina Rane, Horseshoe Bend

Pepper Matthews, Council

Gertie Fuhriman, Garden Valley

Rebecca Chandler, Tri-Valley

Kaylin Penney, Horseshoe Bend

Gracie Yoakum, Council