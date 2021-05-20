BW Energy: First Quarter Results 2021

BW Energy Limited
·6 min read

HIGHLIGHTS

  • Q1 EBITDA of USD 33.2 million and net profit of USD 7.8 million

  • Maintained a strong balance sheet with no debt and cash position of USD 184.8 million

  • Q1 gross production of 1.22 million barrels with 0.8 million barrels sold to the Company

  • Completed one lifting of 0.65 million barrels (net BWE) at a price of USD 66.7 per barrel

  • Jack-up rig soon on location to drill the DTM-7H horizontal production well at the Tortue field

  • Progressing preparations for Hibiscus/Ruche development with reduced CAPEX and time to first oil

  • Managing and monitoring the COVID-19 pandemic and its impact on operations

EBITDA FOR THE FIRST QUARTER OF 2021 WAS 33.2 USD MILLION, UP FROM USD 28.3 MILLION IN THE FOURTH QUARTER 2020, MAINLY DUE TO A HIGHER REALISED OIL PRICE.

DUSSAFU PRODUCTION AVERAGED APPROXIMATELY 13,600 BARRELS OF OIL PER DAY FROM FOUR WELLS, AMOUNTING TO A TOTAL GROSS PRODUCTION OF 1.22 MILLION BARRELS OF OIL IN THE QUARTER. ONE LIFTING WAS COMPLETED TO BW ENERGY IN THE QUARTER, REALISING AN AVERAGE PRICE OF USD 66.7 PER BARREL. PAYMENT FOR THE LIFTING WAS RECEIVED IN APRIL 2021. THE COMPANY SOLD 0.8 MILLION BARRELS OF OIL NET IN THE QUARTER INCLUDING APPROXIMATELY 97,000 BARRELS OF FIRST QUARTER DMO DELIVERIES AND AN UNDER-LIFT POSITION OF AROUND 156,000 BARRELS AT PERIOD-END.

“WE ARE FULLY FOCUSED ON OUR VALUE-ENHANCING ACTIVITIES ON THE DUSSAFU MARIN LICENSE LED NEAR TERM BY THE COMPLETION OF THE TORTUE PHASE 2 DEVELOPMENT WELLS AND THE PROGRESSION OF THE HIBISCUS-RUCHE DEVELOPMENT PROJECT INCLUDING THE SIGNIFICANT COST REDUCTIONS ENABLED BY THE JACK-UP RIG CONVERSION”, COMMENTED CARL K. ARNET, CEO OF BW ENERGY. “WE ARE DISAPPOINTED THAT THE HIBISCUS EXTENSION APPRAISAL WELL WAS UNSUCCESSFUL, BUT WE HAVE GATHERED VALUABLE DATA TO REFINE OUR SUBSURFACE MODELS. THE KNOWLEDGE GAINED ALLOWS US TO FURTHER HIGH-GRADE OUR EXTENSIVE INVENTORY OF ATTRACTIVE EXPLORATION PROSPECTS WITH HIBISCUS NORTH BEING THE FIRST IN LINE FOR DRILLING LATER THIS YEAR.”

FIRST QUARTER PRODUCTION COST (EXCLUDING ROYALTIES) WAS USD 23 PER BARREL, INCLUDING APPROXIMATELY USD 1.0 MILLION OF ADDITIONAL COVID-19 RELATED COSTS. BW ADOLO HAD A SIX-DAY SCHEDULED MAINTENANCE SHUTDOWN IN MAY, WHICH WILL IMPACT THE SECOND QUARTER PRODUCTION.

TOTAL DUSSAFU PRODUCTION FOR 2021 IS PROJECTED TO BE APPROXIMATELY 12,900 TO 15,600 BARRELS PER DAY GROSS, OR BETWEEN 4.7 TO 5.7 MILLION BARRELS IN TOTAL FOR THE YEAR, BASED ON FIRST OIL FROM THE REMAINING TORTUE PHASE 2 AT END OF THE THIRD OR EARLY IN THE FOURTH QUARTER. FULL YEAR PRODUCTION COST (EXCLUDING ROYALTIES) IS EXPECTED BETWEEN USD 21 TO 24 PER BARREL. THE CONTINUING COVID-19 PANDEMIC HAS SO FAR NOT IMPACTED DAY TO DAY OPERATIONS BUT IT IS AFFECTING PLANNED MODIFICATION WORK TO AMONG OTHERS THE GAS LIFT SYSTEM, AND COULD POTENTIALLY ALSO INFLUENCE THE HOOK-UP OF THE LAST TWO TORTUE PHASE 2 WELLS. AS A CONSEQUENCE, THE UNCERTAINTY IN OUR PRODUCTION FORECAST HAS INCREASED.

CASH BALANCE WAS USD 184.8 MILLION AT 31 MARCH 2021, COMPARED TO USD 120 MILLION AT 31 DECEMBER 2020. ON 20 JANUARY 2021, BW ENERGY COMPLETED A PRIVATE PLACEMENT RAISING GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY USD 75 MILLION, ENSURING THAT BW ENERGY HAS CAPITAL TO DEPLOY TOWARDS ACCRETIVE PROJECTS AND CAPTURE SIGNIFICANT VALUE CREATION GOING FORWARD.


DEVELOPMENT PLANS
THE HIBISCUS EXTENSION APPRAISAL WELL, DHIBM-2, HAD THE PRIMARY OBJECTIVE OF TESTING THE NORTH-WESTERN EXTENSION OF THE GAMBA SANDSTONE RESERVOIR OF THE HIBISCUS FIELD, DISCOVERED IN 2019. THE WELL RESULTS PROVED TO BE MORE REPRESENTATIVE OF AN EARLIER SEISMIC INTERPRETATION REFERRED TO AS THE MUPALE PROSPECT, WITH THE OUTCOME DEMONSTRATING A STRUCTURAL SEPARATION BETWEEN THE TWO AREAS WITH NO INDICATIONS OF HYDROCARBONS IN THE GAMBA OR IN THE SECONDARY TARGETS IN THE DEEPER DENTALE FORMATION. THE DATA ACQUIRED FROM THE DHIBM-2 WELL WILL NOW BE ANALYSED AND INTEGRATED INTO THE LARGER DUSSAFU MARIN MODEL. THE WELL WAS DRILLED TO A TOTAL DEPTH OF 3,536M AND WAS THEN PLUGGED AND ABANDONED.

THE EXISTING HIBISCUS 2P GROSS RECOVERABLE RESERVES OF 46.1 MILLION BARRELS ESTABLISHED BY THE DHIBM-1 WELL, AND ITS APPRAISAL SIDE-TRACK DRILLED IN 2019, ARE NOT AFFECTED AND REMAIN THE BASIS FOR THE ONGOING HIBISCUS/RUCHE DEVELOPMENT PROJECT.

FOLLOWING THE DHIBM-2 WELL, THE RIG MOVED TO DRILL THE HORIZONTAL PRODUCTION WELL, DTM-7H, AT THE TORTUE FIELD, WHERE SPUDDING WILL SOON COMMENCE. THE RIG WILL SUBSEQUENTLY MOVE TO DRILL THE HIBISCUS NORTH PROSPECT, LOCATED APPROXIMATELY 6 KM NORTH-NORTHEAST OF THE DHIBM-1 WELL. THE HIBISCUS ALPHA CONVERSION PROJECT IS PROGRESSING AHEAD OF PLAN WITH PLACEMENT UNDERWAY FOR ALL MAJOR CONTRACTS AND FIRST OIL TARGET IN Q4 2022, COMPARED TO PREVIOUSLY Q1 2023.

THE MAROMBA PROJECT CONTINUES TO PROGRESS TOWARDS THE ENVIRONMENTAL APPROVAL AND OPTIMISATION OF THE FIELD DEVELOPMENT PLAN WITH RESPECT TO INVESTMENT, OPERATIONAL COSTS, AND SCHEDULE. THE ENVIRONMENTAL BASE-LINE STUDY WAS COMPLETED EARLIER THIS YEAR. A FINAL INVESTMENT DECISION IS PLANNED BY THE FIRST QUARTER OF 2022.

IN JANUARY 2021, BW ENERGY ANNOUNCED A FARM-IN AND CARRY AGREEMENT WITH NAMCOR TO INCREASE ITS WORKING INTEREST IN THE KUDU GAS FIELD TO 95%, IN LINE WITH PREVIOUSLY DISCLOSED INTENTIONS. THE AGREEMENT HAS NOW BEEN APPROVED BY THE NAMIBIAN COMPETITION COMMISSION WITH GOVERNMENT APPROVAL STILL PENDING. BW ENERGY IS CONTINUING ITS EFFORTS TO DEVELOP THIS RESOURCE COMMERCIALLY.

PLEASE SEE THE ATTACHED Q1 PRESENTATION. THE EARNINGS TABLES ARE AVAILABLE AT:

WWW.BWENERGY.NO/INVESTORS/REPORTS-AND-PRESENTATIONS.

BW ENERGY WILL TODAY HOLD A CONFERENCE CALL FOLLOWED BY A Q&A HOSTED BY CEO CARL K. ARNET, CFO KNUT R. SÆTHRE AND COO LIN G. ESPEY AT 14:00 CEST.

CONFERENCE CALL INFORMATION:

TO DIAL IN TO THE CONFERENCE CALL WHERE THE SECOND QUARTER RESULTS AND Q&A WILL BE HOSTED, PLEASE DIAL IN TO ONE OF THE FOLLOWING NUMBERS:

NORWAY: +47 2350 0236
FRANCE: +33 170 750 775
SINGAPORE: +65 6408 5768
UK: +44 3333 009 266
US: +1 833 5268 395

YOU CAN ALSO FOLLOW THE PRESENTATION VIA WEBCAST WITH SUPPORTING SLIDES, AVAILABLE ON:

HTTPS://STREAMS.EVENTCDN.NET/BWE/BW-ENERGY-Q1-2021-PRESENTATION/

PLEASE NOTE, THAT IF YOU FOLLOW THE WEBCAST VIA THE ABOVE URL, YOU WILL EXPERIENCE A 30 SECOND DELAY COMPARED TO THE MAIN CONFERENCE CALL. THE WEB PAGE WORKS BEST IN AN UPDATED BROWSER - CHROME IS RECOMMENDED.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:
KNUT R. SÆTHRE, CFO BW ENERGY, +47 91 11 78 76
IR@BWENERGY.NO

ABOUT BW ENERGY
BW ENERGY IS A GROWTH E&P COMPANY WITH A DIFFERENTIATED STRATEGY TARGETING PROVEN OFFSHORE OIL AND GAS RESERVOIRS THROUGH LOW RISK PHASED DEVELOPMENTS. THE COMPANY HAS ACCESS TO EXISTING FPSOS TO REDUCE TIME TO FIRST OIL AND CASHFLOW WITH LOWER INVESTMENTS THAN TRADITIONAL OFFSHORE DEVELOPMENTS. THE MAIN ASSETS ARE 73.5% OF THE PRODUCING DUSSAFU MARINE PERMIT OFFSHORE GABON AND A 95% INTEREST IN THE MAROMBA FIELD IN BRAZIL, BOTH OPERATED BY THE COMPANY. TOTAL NET 2P+2C RESERVES WERE 242 MILLION BARRELS AT THE START OF 2021.

THIS INFORMATION IS CONSIDERED INSIDE INFORMATION PURSUANT TO THE EU MARKET ABUSE REGULATION AND IS SUBJECT TO THE DISCLOSURE REQUIREMENTS PURSUANT TO SECTION 5-12 THE NORWEGIAN SECURITIES TRADING ACT. THIS STOCK EXCHANGE RELEASE WAS PUBLISHED BY ERIC STOUSLAND, CORPORATE FINANCE, BW OFFSHORE, ON 20 MAY AT 07.30 CEST.

Attachment


Latest Stories

  • Masai Ujiri's focus in contract negotiations: 'This is all about winning the championship again'

    Toronto Raptors president Masai Ujiri wants assurances that ownership are dedicated to winning in contract negotiations.

  • The best version of Connor McDavid is knocking on the postseason door

    It's long been understood that McDavid has to be everything for the Oilers to have true success. So far this season, he's been everything and more.

  • Vladimir Guerrero Jr. is shattering expectations while building AL MVP case

    Toronto Blue Jays star Vladimir Guerrero Jr. is building a strong case for American League MVP contention.

  • Raptors' Masai Ujiri on Maple Leafs' playoff run: 'This is their year'

    Raptors president Masai Ujiri believes this is the year the Toronto Maple Leafs win the Stanley Cup.

  • Knicks expecting 13K fans for first playoff game in 8 years amid easing COVID restrictions

    Madison Square Garden is going to be raucous on Sunday. And it won't be the only NBA arena with more fans during the playoffs.

  • Antonio Brown deal with Bucs on hold until he passes physical following knee scope

    Antonio Brown will undergo a knee scope, and hasn't passed his physical with the Bucs yet.

  • Rory McIlroy, Jordan Spieth face legacy-defining moment at Kiawah

    Rory McIlroy and Jordan Spieth have a chance to add to their already substantial legacies this weekend at the PGA Championship.

  • Mike Trout's calf injury makes Shohei Ohtani the overwhelming AL MVP favorite

    Trout is set to miss up to two months with a calf injury. And his teammate's AL MVP betting odds dropped precipitously as a result.

  • PGA Championship 2021: Bettors like Sergio Garcia to lead after Thursday's first round

    Garcia seems a popular pick because of his tantalizing odds.

  • Who has the power to cancel the Tokyo Olympics?

    With Japan in the midst of a COVID surge, many are calling for the Summer Olympics to be cancelled. But does Tokyo even have the power to do so?

  • Stanley Cup playoffs preview: Is the North ready to be competitive yet?

    The Maple Leafs and Oilers are clear favorites to advance in the first round of the Stanley Cup Playoffs.

  • North Division champ will win free beer for their entire city

    Budweiser has thrown in an extra incentive for fans of the team that comes out of the all-Canadian division.

  • 2021 Stanley Cup playoffs: Round 1 matchups, schedule, TV channels

    The road to the NHL's final four starts this weekend with Washington and Boston kicking things off.

  • Watch live Premier League and Serie A this week with a free trial

    With the Premier League and Serie A winding down, four games could dictate next year's Champions League races.

  • Don't miss a thing: Subscribe to the Raptors Reaction newsletter

    Get news, analysis, memes and more delivered to your inbox the morning after every Raptors game.

  • The Rush: Lakers make the playoffs, North Carolina’s new rings and money reigns supreme

    Day 2 of the NBA play-in tournament, UNC football unveils its new rings and a wealthy businessman buys a professional soccer team with two questionable motives.

  • Jets' goaltender Connor Hellebuyck stellar in 4-1 win over Oilers in Game 1

    EDMONTON — The Winnipeg Jets contained the NHL's top two scorers and their goaltender Connor Hellebuyck did the rest in a 4-1 win Wednesday over the Edmonton Oilers to open their first-round playoff series. Hellebuyck was stellar with 32 saves. Oilers stars Connor McDavid and Leon Draisaitl were held off the scoresheet with a combined six shots on goal. Dominic Toninato scored the third-period game winner for Winnipeg in its first playoff meeting with Edmonton since 1990 in their Smythe Division days. Tucker Poolman also scored and both Kyle Connor and Blake Wheeler added empty-netters for the Jets. Hellebuyck stared down a barrage of shots in the final minutes as the hosts pressed for a goal. Last season's Vézina Trophy winner, who turned 28 on Wednesday, posted a 2-5 record versus the Jets in the regular season. "Today has been an exciting day for me," Hellebuyck said. "Everyone around the rink has been making me feel real happy about my birthday. This is the perfect way to celebrate it. "And I just thought it was a good team game tonight. Our details were right and I thought our offensive game came when it needed to." Edmonton's Jesse Puljujarvi scored his first playoff goal in his NHL post-season debut. Edmonton starter Mike Smith had 18 saves in the loss. No fans were allowed in Rogers Place, but Alberta Health provided an exemption for a dozen front-line health workers to attend Wednesday's game. Game 2 is Friday in Edmonton before Games 3 and 4 on Sunday and Monday respectively in Winnipeg. McDavid officially earned his third Art Ross Trophy as the NHL's regular-season points leader Wednesday when the Calgary Flames and Vancouver Canucks concluded the campaign. The 24-year-old Oilers captain finished with 33 goals and 72 assists in 56 games played, which was 21 points more than teammate and runner-up Draisaitl. Edmonton boasts the top power-play in the NHL, but didn't convert its one chance with a man-advantage Wednesday. The Oilers needed to make life Hellebuyck's life more difficult, their captain said. "I think we can do a better job being hard on him, getting bodies there," McDavid said. "We had that in spurts. Other times he was able to catch it and the play was done. "As forwards, we've got to do a better job of getting there and bringing traffic to him." "I actually didn't mind our game. I thought we did a lot of good things. I thought we had the puck a lot of the night, played in their zone. Put a lot of pucks there. Just didn't find a way to get one." The Oilers went 7-3-0 compared to Winnipeg's 3-7-0 in their last 10 games of the regular season. Led by McDavid's seven goals and 15 assists, the Oilers won the season series 7-2. But the Jets brought a hard game to the opener taking away time and space from Edmonton's attack and tying up Oiler bodies and sticks. Winnipeg tallied 68 hits to Edmonton's 50. The Oilers outshot the visitors 22-14 over two periods, but the game was tied 1-1 heading into the third. "It's playoff hockey. It's going to be tight. Space is at a premium out there," Oilers head coach Dave Tippet said. "We like what we've done all year. We've got a confident group. We'll re-rack and get ready for Game 2." Hellebuyck's glove save on Ryan Nugent-Hopkins to start the second period and stopping an Alex Chiasson's tip during Edmonton's power-play later in the period were difference-makers. “Our confidence is directly tied to him," Wheeler said. "The way he carries himself gives us confidence every single night and we know that goaltending means a lot this time of year." Play continued for a few seconds before the goal horn sounded on Toninato's game-winner at 10:46 of the third period. He'd tipped a Logan Stanley blast from the blue-line, but the puck flew out so quickly it wasn't immediately signalled a goal. "I thought it was initially in," Toninato said. "I actually rose my stick right away but then the play kept going. "I was like, 'Oh no, now I'm going to look kind of dumb.' And then, luckily I got back to the bench and the guys said it was in so it was a good feeling.” The 27-year-old had COVID-19 in November and spent much of the season on Winnipeg's taxi squad before making his Jets debut in the second-last game of the regular season. Poolman drew Winnipeg even to 1-1 at 11:01 of the second period when Smith didn't secure the rebound on a Wheeler shot. Poolman swept the puck underneath the Edmonton goaltender. Puljujarvi scored the first goal of the series at 8:24 in the second. Teammate Tyson Barrie's shot from the blue-line bounced off Jets defenceman Dylan DeMelo for Puljujarvi to corral and thread under Hellebuyck's arm. Winnipeg out-hit Edmonton 31-19 in a goal-free first period. Edmonton's Josh Archibald delivered the biggest check of the period, however, crunching DeMelo into the boards. Notes: Wheeler's goal and assist gave him a franchise-leading 30 career playoff points … Jets forwards Pierre-Luc Dubois (undisclosed) and Nikolaj Ehlers (upper-body) were scratched Wednesday … Oilers forward Zach Kassian drew back into the lineup after sitting out 11 games with a lower-body injury. This report by The Canadian Press was first published May 19, 2021. The Canadian Press

  • Gurriel drives in four runs as Astros thump Athletics 8-1

    OAKLAND, Calif. (AP) — José Altuve homered on the first pitch of the game, Yuli Gurriel drove in four runs to back Zack Greinke, and the Houston Astros won for the seventh time in eight games by beating the Oakland Athletics 8-1 on Wednesday night. Greinke (4-1) struck out eight and didn't walk a batter, allowing one run on four hits over eight impressive innings to win back-to-back starts for the first time this season. Gurriel hit a pair of two-run doubles among his four hits, Carlos Correa contributed two RBI singles and Michael Brantley also singled home a late run for Houston. The Astros pulled back within a half-game of the defending AL West champion A's in the division race — with everybody realizing it's still May and early but fully expecting these two clubs to chase each other down to the end. Houston hasn't led the West since April 8. Sean Murphy had an RBI double in the second for Oakland, coming off its major league-leading fifth walk-off win in a 6-5 victory a night earlier. Altuve, still getting booed at every chance in Oakland since the Astros' 2017-18 sign-stealing scam was exposed, extended his hitting streak to 13 games. It's his first hitting streak of 12 or more games since a career-best 19-game string during the 2017 World Series championship season. A’s righty Frankie Montas (5-3) had his three-start winning streak snapped. He allowed two runs and seven hits over five innings, struck out six and walked two. ROOKIE'S SHOT Astros right-handed pitching prospect Tyler Ivey has been called up to make his major league debut Friday against Texas. “It’s indescribable,” said the 25-year-old Ivey, who grew up in the Dallas suburb of Rowlett as a Rangers fan. “To be making my debut there, I really can’t describe it.” He’s expecting as many as 50 friends and family members in the stands. “It’ll be pretty overwhelming. It’ll be quite the experience, for sure,” said Ivey, who also had a short stint as an Astros fan more than 15 years ago. TRAINER’S ROOM Astros: Manager Dusty Baker remains hopeful of welcoming back third base coach Gary Pettis sometime in June after his absence while undergoing treatment for cancer in Southern California. "He’s making great strides. He’s hoping sometime next month," Baker said of the 63-year-old Pettis, fighting multiple myeloma. “We miss him. We just pray that he gets healed.” Athletics: RHP Mike Fiers, on the injured list with a sprained elbow, isn't ready to play catch yet. "He hasn’t thrown yet. He’s still doing strengthening stuff," manager Bob Melvin said. “We’re still a ways away with him.” ... LHP A.J. Puk (strained left biceps) is set to pitch an inning with Triple-A Las Vegas on Thursday, while LHP Jesús Luzardo (hairline fracture in his pinkie) will throw with the A's. He is likely to need some innings with Las Vegas before returning, too. UP NEXT LHP Cole Irvin (3-4, 3.02 ERA) takes the mound for the A's in the series finale looking for his first victory against the Astros after going 0-2 with a 7.45 ERA in two previous matchups, both this year. Houston starts RHP Luis García (1-3, 3.34) as he tries to win consecutive outings for the first time in his career. ___ More AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb and https://twitter.com/AP_Sports Janie Mccauley, The Associated Press

  • Lakers beat Warriors, advance to face Suns in first round

    LOS ANGELES (AP) — LeBron James made a long, go-ahead 3-pointer with 58.2 seconds remaining, rallying the Los Angeles Lakers to a 103-100 victory over the Golden State Warriors in a Western Conference play-in game Wednesday night. The Lakers earned the seventh seed and a first-round series with the second-seeded Phoenix Suns. Golden State will host Memphis, which beat San Antonio on Wednesday, for the eighth seed Friday, with the winner facing top-seeded Utah. James finished with 22 points, 11 rebounds and 10 assists for his fifth triple-double of the season, Anthony Davis scored 13 of his 25 points in the fourth quarter, and the Lakers overcame 37 points from NBA scoring champ Stephen Curry. Golden State had a chance to send it into overtime, but Kent Bazemore had a bad inbounds pass. GRIZZLIES 110, SPURS 96 MEMPHIS, Tenn. (AP) — Dillon Brooks scored eight of his 24 points in the fourth quarter to help put Memphis ahead to stay and the Grizzlies eliminated San Antonio. Jonas Valanciunas had a season-high 23 rebounds and 23 points for Memphis. Ja Morant added 20 points and six assists. Jaren Jackson Jr. had 10 points. DeMar DeRozan and Rudy Gay each scored 20 points as the Spurs lost their fifth straight. Dejounte Murray had his fifth triple-double with 10 points, 13 rebounds and 11 assists. The Associated Press

  • LeBron's 3 lifts Lakers over Warriors in West play-in game

    LOS ANGELES (AP) — LeBron James made a long, go-ahead 3-pointer with 58.2 seconds remaining, rallying the Los Angeles Lakers to a 103-100 victory over the Golden State Warriors in a Western Conference play-in tournament game Wednesday night. James finished with 22 points, 11 rebounds and 10 assists for his fifth triple-double of the season, Anthony Davis scored 13 of his 25 points in the fourth quarter, and the Lakers overcame 37 points from league scoring champ Stephen Curry. Golden State had a chance to send it into overtime, but Kent Bazemore had a bad inbounds pass and sealed the victory for the Lakers — who earned the seventh seed for the playoffs and a first-round matchup with second-seeded Phoenix. Golden State hosts Memphis, which defeated San Antonio in Wednesday’s other play-in game, for the eighth seed on Friday. The winner of that game will face top-seeded Utah. James and Davis were 3 of 19 from the field in the first half before getting back on track. They combined to go 14 of 22 in the second half. Los Angeles trailed by 13 at halftime and were down by 12 midway through the third quarter before rallying back. The defending NBA champions didn't get their first lead until Kyle Kuzma's layup 56 seconds into the fourth quarter put them up 81-79. The final 12 minutes saw three lead changes and five ties. The Warriors were up 98-95 on Curry's bank shot before the Lakers scored seven of the game's final nine points. Alex Caruso scored 14 points and Dennis Schröder added 12. Andrew Wiggins added 21 points for Golden State. Golden State led 55-42 at halftime as Curry buried a 3-pointer at the buzzer. The Lakers opened the second half by going on a 14-2 run that included seven points by Dennis Schröder. Schröder's 3-pointer drew Los Angeles within a point at 57-56, but he fouled Curry when he attempted a shot beyond the arc. Curry made all three of his shots to start a 15-4 spurt by the Warriors. Curry's fourth 3-pointer of the night pushed Golden State's advantage to 72-60 before the Lakers regained control and ended the quarter with a 17-7 rally. Golden State took a 9-2 lead as it made four of its first five shots from the field, while the Lakers missed six of their first seven. The Warriors extended their first-quarter advantage to 15-4 when Wiggins hit a 3-pointer with 7:38 remaining in the quarter. The Lakers countered with a 12-2 run to get within one, but couldn't draw closer in the quarter as Golden State led 28-22 after 12 minutes. The Warriors were up by five midway through the second quarter before steadily pulling out to a double-digit lead. Curry had 10 points in the period, including three 3-pointers in the final four minutes. His step-back shot from beyond the arc at the buzzer gave Golden State its largest lead of the first half. QUIET START FOR CURRY Curry came in averaging 11.8 points in the first quarter this month, but scored just five in the opening 12 minutes. Curry didn't take his first shot until nearly four minutes into the game when he failed to connect on a driving layup and didn't make his first field goal until a layup with 4:59 remaining. TIP-INS Warriors: Kevon Looney already had his 10th rebound with 8:22 remaining in the second quarter. He finished with six points and 13 boards. Lakers: Caruso kept Los Angeles in it in the first half with 12 points. He made all five of his shots from the field, including a pair of 3-pointers. ___ More AP NBA: https://apnews.com/hub/NBA and https://twitter.com/AP_Sports Joe Reedy, The Associated Press