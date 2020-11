Bihar election seat-wise results 2020: NDA gets majority on 125 seats; here's full list of winners

The >Nitish Kumar-led NDA on Tuesday defeated the >Tejashwi Yadav-led Mahagathbandhan in the Bihar Assembly Election 2020, winning 125 of the 243 seats and leading in two seats.

Based on the final election results available on the Election Commission's website, the NDA has crossed the half-way mark (simple majority) required to form the government, whereas the opposition Mahagathbandhan won 11o seats.

Here is the full list of winners in the Bihar Assembly Election 2020:

Constituency Const. No. Winning Candidate Winning Party Losing Candidate Losing Party Margin Status Agiaon 195 Manoj Manzil CPI-ML Prabhunath Prasad JDU 48550 Result Declared Alamnagar 70 Narendra Narayan Yadav JDU Nabin Kumar RJD 28680 Result Declared Alauli 148 Ramvriksh Sada RJD Sadhna Devi JDU 2773 Result Declared Alinagar 81 Mishri Lal Yadav VIP Binod Mishra RJD 3101 Result Declared Amarpur 159 Jayant Raj JDU Jitendra Singh Congress 3114 Result Declared Amnour 120 Krishan Kumar Mantoo BJP Sunil Kumar RJD 3681 Result Declared Amour 56 Akhtarul Iman AIMIM Saba Zafar JDU 52515 Result Declared Araria 49 Abidur Rahman Congress Shagufta Azim JDU 47936 Result Declared Arrah 194 Amrendra Pratap Singh BJP Quyamuddin Ansari CPI-ML 3002 Result Declared Arwal 214 Maha Nand Singh CPI-ML Dipak Kumar Sharma BJP 19950 Result Declared Asthawan 171 Jitendra Kumar JDU Anil Kumar RJD 11600 Result Declared Atri 233 Ajay Yadav RJD Manorma Devi JDU 7931 Result Declared Aurai 89 Ram Surat Kumar BJP Md. Aftab Alam CPI-ML 47866 Result Declared Aurangabad 223 Anand Shankar Singh Congress Ramadhar Singh BJP 2243 Result Declared Babubarhi 34 Mina Kumari JDU Umakant Yadav RJD 11488 Result Declared Bachhwara 142 Surendra Mehata BJP Abdhesh Kumar Rai CPI 484 Result Declared Bagaha 4 Ram Singh BJP Jayesh Manglam Singh Congress 30020 Result Declared Bahadurganj 52 Mohammad Anzar Nayeemi AIMIM Lakhan Lal Pandit VIP 45215 Result Declared Bahadurpur 85 Madan Sahni JDU Ramesh Choudhary RJD 2629 Result Declared Baikunthpur 99 Prem Shankar Prasad RJD Mithilesh Tiwari BJP 11113 Result Declared Baisi 57 Syed Ruknuddin Ahmad AIMIM Vinod Kumar BJP 16373 Result Declared Bajpatti 27 Mukesh Kumar Yadav RJD Dr. Ranju Geeta JDU 2704 Result Declared Bakhri 147 Suryakant Paswan CPI Ramshankar Paswan BJP 777 Result Declared Bakhtiarpur 180 Aniruddh Kumar RJD Ranvijay Singh BJP 20672 Result Declared Balrampur 65 Mahboob Alam CPI-ML Barun Kumar Jha VIP 53597 Result Declared Baniapur 115 Kedar Nath Singh RJD Virendra Kumar Ojha VIP 27789 Result Declared Banka 161 Ram Narayan Mandal BJP Javed Iqbal Ansari RJD 16828 Result Declared Bankipur 182 Nitin Nabin BJP Luv Sinha Congress 39036 Result Declared Banmankhi 59 Krishna Kumar Rishi BJP Upendra Sharma RJD 27743 Result Declared Barachatti 228 Jyoti Devi Ham Samata Devi RJD 6318 Result Declared Barari 68 Bijay Singh JDU Neeraj Kumar RJD 10438 Result Declared Barauli 100 Rampravesh Rai BJP Reyazul Haque Urf Raju RJD 14155 Result Declared Barbigha 170 Sudarshan Kumar JDU Gajanand Shahi Congress 113 Result Declared Barh 179 Gyanendra Kumar Singh BJP Satyendra Bahadur Congress 10240 Result Declared Barhara 193 Raghvendra Pratap Singh BJP Saroj Yadav RJD 4973 Result Declared Barharia 110 Bachcha Pandey RJD Shyambahadur Singh JDU 3559 Result Declared Baruraj 96 Arun Kumar Singh BJP Nand Kumar Rai RJD 43654 Result Declared Bathnaha 24 Anil Kumar BJP Sanjay Ram Congress 46818 Result Declared Begusarai 146 Kundan Kumar BJP Amita Bhushan Congress 4554 Result Declared Belaganj 232 Surendra Prasad Yadav RJD Abhay Kumar Sinha JDU 23963 Result Declared Beldaur 150 Panna Lal Singh Patel JDU Chandan Kumar Alias Dr. Chandan Yadav Congress 5108 Result Declared Belhar 163 Manoj Yadav JDU Ramdeo Yadav RJD 2473 Result Declared Belsand 30 Sanjay Kumar Gupta RJD Sunita Singh Chauhan JDU 13685 Result Declared Benipatti 32 Vinod Narayan Jha BJP Bhawana Jha Congress 32652 Result Declared Benipur 80 Binay Kumar Choudhary JDU Mithilesh Kumar Choudhary Congress 6590 Result Declared Bettiah 8 Renu Devi BJP Madan Mohan Tiwari Congress 18079 Result Declared Bhabua 205 Bharat Bind RJD Rinki Rani Pandey BJP 10045 Result Declared Bhagalpur 156 Ajit Sharma Congress Rohit Pandey BJP 1113 Result Declared Bhorey 103 Sunil Kumar JDU Jitendra Paswan CPI-ML 462 Result Declared Bibhutipur 138 Ajay Kumar Cpm Ram Balak Singh JDU 40496 Result Declared Bihariganj 71 Niranjan Kumar Mehta JDU Subhashini Bundela Alias Subhashini Sharad Yadav Congress 18711 Result Declared Biharsharif 172 Dr. Sunil Kumar Father's Name :-Bhagwat Prasad BJP Sunil Kumar Father's Name :- Shyamnandan Prasad RJD 15102 Result Declared Bihpur 152 Kumar Shailendra BJP Shailesh Kumar RJD 6129 Result Declared Bikram 191 Siddharth Saurav Congress Anil Kumar Independent 35460 Result Declared Bisfi 35 Haribhushan Thakur "Bachol" BJP Da. Faiyaz Ahmad RJD 10241 Result Declared Bochaha 91 Musafir Paswan VIP Ramai Ram RJD 11268 Result Declared Bodh Gaya 229 Kumar Sarvjeet RJD Hari Manjhi BJP 4708 Result Declared Brahampur 199 Shambhu Nath Yadav RJD Hulas Pandey LJP 51141 Result Declared Buxar 200 Sanjay Kr. Tiwari @ Munna Tiwari Congress Parshuram Chaubey BJP 3892 Result Declared Chainpur 206 Mohd. Zama Khan Bsp Brij Kishor Bind BJP 24294 Result Declared Chakai 243 Sumit Kumar Singh Independent Savitri Devi RJD 581 Result Declared Chanpatia 7 Umakant Singh BJP Abhishek Ranjan Congress 13469 Result Declared Chapra 118 Dr. C. N. Gupta BJP Randhir Kumar Singh RJD 6771 Result Declared Chenari 207 Murari Prasad Gautam Congress Lalan Paswan JDU 18003 Result Declared Cheria Bariarpur 141 Raj Vanshi Mahto RJD Kumari Manju Varma JDU 40897 Result Declared Chhatapur 45 Neeraj Kumar Singh BJP Vipin Kumar Singh RJD 20635 Result Declared Chiraiya 20 Lal Babu Prasad Gupta BJP Achchhelal Prasad RJD 16874 Result Declared Danapur 186 Rit Lal Ray RJD Asha Devi BJP 15924 Result Declared Darauli 107 Satyadeo Ram CPI-ML Ramayan Manjhi BJP 12119 Result Declared Daraundha 109 Karnjeet Singh Alias Vyas Singh BJP Amarnath Yadav CPI-ML 11320 Result Declared Darbhanga 83 Sanjay Saraogi BJP Amar Nath Gami RJD 10639 Result Declared Darbhanga Rural 82 Lalit Kumar Yadav RJD Faraz Fatmi JDU 2141 Result Declared Dehri 212 Phate Bahadur Singh RJD Satyanarayan Singh BJP 464 Result Declared Dhaka 21 Pawan Kumar Jaiswal BJP Faisal Rahman RJD 10114 Result Declared Dhamdaha 61 Leshi Singh JDU Dilip Kumar Yadav RJD 33594 Result Declared Dhauraiya 160 Bhudeo Choudhary RJD Manish Kumar JDU 2687 Result Declared Digha 181 Sanjiv Chaurasia BJP Shashi Yadav CPI-ML 46073 Result Declared Dinara 210 Vijay Kumar Mandal RJD Rajendra Prasad Singh LJP 8228 Result Declared Dumraon 201 Ajit Kumar Singh CPI-ML Anjum Ara JDU 24415 Result Declared Ekma 113 Srikant Yadav RJD Sita Devi JDU 13927 Result Declared Fatuha 185 Dr. Ramanand Yadav RJD Satyendra Kumar Singh BJP 19370 Result Declared Forbesganj 48 Vidya Sagar Keshari BJP Zakir Hussain Khan Congress 19702 Result Declared Gaighat 88 Niranjan Roy RJD Maheshwar Pd Yadav JDU 7566 Result Declared Garkha 119 Surendra Ram RJD Gyanchand Manjhi BJP 9937 Result Declared Gaura Bauram 79 Swarna Singh VIP Afzal Ali Khan RJD 7280 Result Declared Gaya Town 230 Prem Kumar BJP Akhauri Onkar Nath Congress 11898 Result Declared Ghosi 217 Ram Bali Singh Yadav CPI-ML Rahul Kumar JDU 17333 Result Declared Gobindpur 238 Md Kamran RJD Purnima Yadav JDU 33074 Result Declared Goh 219 Bhim Kumar Singh RJD Manoj Kumar BJP 35618 Result Declared Gopalganj 101 Subash Singh BJP Anirudh Prasad Alias Sadhu Yadav Bsp 36752 Result Declared Gopalpur 153 Narendra Kumar Niraj JDU Shailesh Kumar RJD 24461 Result Declared Goriakothi 111 Devesh Kant Singh BJP Nutan Devi RJD 11891 Result Declared Govindganj 14 Sunil Mani Tiwari BJP Brajesh Kumar Congress 27924 Result Declared Gurua 225 Vinay Kumar RJD Rajiv Nandan BJP 6599 Result Declared Hajipur 123 Awadhesh Singh BJP Deo Kumar Chaurasia RJD 2990 Result Declared Harlakhi 31 Sudhanshu Shekhar JDU Ram Naresh Pandey CPI 17593 Result Declared Harnaut 177 Hari Narayan Singh JDU Mamta Devi LJP 27241 Result Declared Harsidhi (S.C) 13 Krishnanandan Paswan BJP Kumar Nagendra Bihari RJD 15685 Result Declared Hasanpur 140 Tej Pratap Yadav RJD Raj Kumar Ray JDU 21139 Result Declared Hathua 104 Rajesh Kumar Singh RJD Ramsewak Singh JDU 30527 Result Declared Hayaghat 84 Ram Chandra Prasad BJP Bhola Yadav RJD 10252 Result Declared Hilsa 175 Krishnamurari Sharan Urf Prem Mukhiya JDU Atri Muni Urf Shakti Singh Yadav RJD 12 Result Declared Hisua 236 Nitu Kumari Congress Anil Singh BJP 17091 Result Declared Imamganj 227 Jitan Ram Manjhi Ham Uday Narain Choudhary RJD 16034 Result Declared Islampur 174 Rakesh Kumar Roushan RJD Chandra Sen Prasad JDU 3698 Result Declared Jagdishpur 197 Ram Vishun Singh RJD Sribhagwan Singh Kushwaha LJP 22107 Result Declared Jale 87 Jibesh Kumar BJP Maskoor Ahmad Usmani Congress 21796 Result Declared Jamalpur 166 Ajay Kumar Singh Congress Shailesh Kumar JDU 4432 Result Declared Jamui 241 Shreyasi Singh BJP Vijay Prakash RJD 41049 Result Declared Jehanabad 216 Kumar Krishna Mohan Urf Suday Yadav RJD Krishannandan Prasad Verma JDU 33902 Result Declared Jhajha 242 Damodar Rawat JDU Rajendra Prasad RJD 1679 Result Declared Jhanjharpur 38 Nitish Mishra BJP Ram Narayan Yadav CPI 41788 Result Declared Jokihat 50 Shahnawaz AIMIM Sarfaraz Alam RJD 7383 Result Declared Kadwa 64 Shakeel Ahmad Khan Congress Chandra Bhushan Thakur LJP 32402 Result Declared Kahalgaon 155 Pawan Kumar Yadav BJP Shubhanand Mukesh Congress 42893 Result Declared Kalyanpur 16 Manoj Kumar Yadav RJD Sachindra Prasad Singh BJP 1193 Result Declared Kalyanpur 131 Maheshwar Hazari JDU Ranjeet Kumar Ram CPI-ML 10251 Result Declared Kanti 95 Mohammad Israil Mansuri RJD Ajit Kumar Independent 10314 Result Declared Karakat 213 Arun Singh CPI-ML Rajeshwar Raj BJP 18189 Result Declared Kargahar 209 Santosh Kumar Mishra Congress Bashisth Singh JDU 4083 Result Declared Kasba 58 Md. Afaque Alam Congress Pradeep Kumar Das LJP 17278 Result Declared Katihar 63 Tarkishore Prasad BJP Dr. Ram Prakash Mahto RJD 10519 Result Declared Katoria 162 Dr. Nikki Hembrom BJP Sweety Sima Hembram RJD 6421 Result Declared Keoti 86 Murari Mohan Jha BJP Abdul Bari Siddiqui RJD 5126 Result Declared Kesaria 15 Shalini Mishra JDU Santosh Kushwha RJD 9227 Result Declared Khagaria 149 Chhatrapati Yadav Congress Poonam Devi Yadav JDU 3000 Result Declared Khajauli 33 Arun Shankar Prasad BJP Sitaram Yadav RJD 22689 Result Declared Kishanganj 54 Ijaharul Husain Congress Sweety Singh BJP 1381 Result Declared Kochadhaman 55 Muhammed Izhar Asfi AIMIM Mujahid Alam JDU 36143 Result Declared Korha 69 Kavita Devi BJP Punam Kumari Alias Punam Paswan Congress 28943 Result Declared Kuchaikote 102 Amrendra Kumar Pandey JDU Kali Prasad Pandey Congress 20630 Result Declared Kumhrar 183 Arun Kumar Sinha BJP Dharamendra Kumar RJD 26463 Result Declared Kurhani 93 Anil Kumar Sahni RJD Kedar Prasad Gupta BJP 712 Result Declared Kurtha 215 Bagi Kumar Verma RJD Satyadeo Singh JDU 27810 Result Declared Kusheshwar Asthan 78 Shashibhushan Hajari JDU Dr. Ashok Kumar Congress 7222 Result Declared Kutumba 222 Rajesh Kumar Congress Sharwan Bhuiya Ham 16653 Result Declared Lakhisarai 168 Vijay Kumar Sinha BJP Amaresh Kumar Congress 10483 Result Declared Lalganj 124 Sanjay Kumar Singh BJP Rakesh Kumar Congress 26299 Result Declared Laukaha 40 Bharat Bhushan Mandal RJD Lakshmeshwar Ray JDU 10077 Result Declared Lauriya 5 Vinay Bihari BJP Shambhu Tiwari RJD 29004 Result Declared Madhepura 73 Chandra Shekhar RJD Nikhil Mandal JDU 15072 Result Declared Madhuban 18 Rana Randhir BJP Madan Prasad RJD 5878 Result Declared Madhubani 36 Samir Kumar Mahaseth RJD Suman Kumar Mahaseth VIP 6814 Result Declared Maharajganj 112 Vijay Shanker Dubey Congress Hem Narayan Sah JDU 1976 Result Declared Mahishi 77 Gunjeshwar Sah JDU Gautam Krishna RJD 1630 Result Declared Mahnar 129 Bina Singh RJD Umesh Singh Kushwaha JDU 7947 Result Declared Mahua 126 Mukesh Kumar Raushan RJD Ashma Parveen JDU 13687 Result Declared Makhdumpur 218 Satish Kumar RJD Devendra Kumar Ham 22565 Result Declared Maner 187 Bhai Virendra RJD Nikhil Anand BJP 32917 Result Declared Manihari 67 Manohar Prasad Singh Congress Shambhu Kumar Suman JDU 21209 Result Declared Manjhi 114 Dr. Satyendra Yadav Cpm Rana Pratap Singh Independent 25386 Result Declared Marhaura 117 Jitendra Kumar Ray RJD Altaf Alam JDU 11385 Result Declared Masaurhi 189 Rekha Devi RJD Nutan Paswan JDU 32227 Result Declared Matihani 144 Raj Kumar Singh LJP Narendra Kumar Singh @ Bogo Singh JDU 333 Result Declared Minapur 90 Rajeev Kumar RJD Manoj Kumar JDU 15512 Result Declared Mohania 204 Sangita Kumari RJD Niranjan Ram BJP 12054 Result Declared Mohiuddinnagar 137 Rajesh Kumar Singh BJP Ejya Yadav RJD 15114 Result Declared Mokama 178 Anant Kumar Singh RJD Rajeev Lochan Narayan Singh JDU 35757 Result Declared Morwa 135 Ranvijay Sahu RJD Vidya Sagar Singh Nishad JDU 10671 Result Declared Motihari 19 Pramod Kumar BJP Om Prakash Chaudhary RJD 14645 Result Declared Munger 165 Pranav Kumar BJP Avinash Kumar Vidyarthi RJD 1244 Result Declared Muzaffarpur 94 Bijendra Chaudhary Congress Suresh Kumar Sharma BJP 6326 Result Declared Nabinagar 221 Vijay Kumar Singh Alias Dabloo Singh RJD Virendra Kumar Singh JDU 20121 Result Declared Nalanda 176 Shrawon Kumar JDU Kaushlendra Kumar Jvp 16077 Result Declared Narkatia 12 Shamim Ahmad RJD Shyam Bihari Prasad JDU 27791 Result Declared Narkatiaganj 3 Rashmi Varma BJP Vinay Varma Congress 21134 Result Declared Narpatganj 46 Jai Prakash Yadav BJP Anil Kumar Yadav RJD 28610 Result Declared Nathnagar 158 Ali Ashraf Siddiqui RJD Lakshmi Kant Mandal JDU 7756 Result Declared Nautan 6 Narayan Prasad BJP Sheikh Mohammad Kamran Congress 25896 Result Declared Nawada 237 Vibha Devi RJD Sharwan Kumar S/O-Deva Mahto Independent 26310 Result Declared Nirmali 41 Aniruddha Prasad Yadav JDU Yadubansh Kumar Yadav RJD 43922 Result Declared Nokha 211 Anita Devi RJD Nagendra Chandrawansi JDU 17672 Result Declared Obra 220 Rishi Kumar RJD Prakash Chandra LJP 22668 Result Declared Paliganj 190 Sandeep Saurav CPI-ML Jay Vardhan Yadav @ Bachcha Yadav JDU 30915 Result Declared Parbatta 151 Doctor Sanjeev Kumar JDU Digambar Prasad Tiwary RJD 951 Result Declared Parihar 25 Gaytri Devi BJP Ritu Kumar RJD 1569 Result Declared Paroo 97 Ashok Kumar Singh BJP Shankar Prasad Independent 14698 Result Declared Parsa 121 Chhote Lal Ray RJD Chandrika Roy JDU 17293 Result Declared Patepur 130 Lakhendra Kumar Raushan BJP Shiv Chandra Ram RJD 25839 Result Declared Patna Sahib 184 Nand Kishore Yadav BJP Pravin Singh Congress 18300 Result Declared Phulparas 39 Sheela Kumari JDU Kripanath Pathak Congress 10966 Result Declared Phulwari 188 Gopal Ravidas CPI-ML Arun Manjhi JDU 13857 Result Declared Pipra 17 Shyambabu Prasad Yadav BJP Rajmangal Prasad Cpm 8177 Result Declared Pipra 42 Rambilash Kamat JDU Vishwa Mohan Kumar RJD 19245 Result Declared Pirpainti 154 Lalan Kumar BJP Ram Vilash Paswan RJD 27019 Result Declared Pranpur 66 Nisha Singh BJP Tauquir Alam Congress 2972 Result Declared Purnia 62 Vijay Kumar Khemka BJP Indu Sinha Congress 32154 Result Declared Rafiganj 224 Mohammad Nehaluddin RJD Pramod Kumar Singh Independent 9429 Result Declared Raghopur 128 Tejashwi Prasad Yadav RJD Satish Kumar BJP 38174 Result Declared Raghunathpur 108 Harishankar Yadav RJD Manoj Kumar Singh LJP 17965 Result Declared Rajapakar 127 Pratima Kumari Congress Mahendra Ram JDU 1796 Result Declared Rajauli 235 Prakash Veer RJD Kanhaiya Kumar BJP 12593 Result Declared Rajgir 173 Kaushal Kishore JDU Ravi Joyti Kumar Congress 16048 Result Declared Rajnagar 37 Dr. Ramprit Paswan BJP Ramawatar Paswan RJD 19121 Result Declared Rajpur 202 Vishwanath Ram Congress Santosh Kumar Nirala JDU 21204 Result Declared Ramgarh 203 Sudhakar Singh RJD Ambika Singh Bsp 189 Result Declared Ramnagar 2 Bhagirathi Devi BJP Rajesh Ram Congress 15796 Result Declared Raniganj 47 Achmit Rishidev JDU Avinash Manglam RJD 2304 Result Declared Raxaul 10 Pramod Kumar Sinha BJP Rambabu Prashad Yadav Congress 36923 Result Declared Riga 23 Moti Lal Prasad BJP Amit Kumar Congress 32495 Result Declared Rosera 139 Birendra Kumar BJP Nagendra Kumar Vikal Congress 35744 Result Declared Runnisaidpur 29 Pankaj Kumar Mishra JDU Mangita Devi RJD 24629 Result Declared Rupauli 60 Bima Bharti JDU Shankar Singh LJP 19330 Result Declared Saharsa 75 Alok Ranjan BJP Lovely Anand RJD 19679 Result Declared Sahebganj 98 Raju Kumar Singh VIP Ramvichar Rai RJD 15333 Result Declared Sahebpur Kamal 145 Satanand Sambuddha @Lalan RJD Shashikant Kumar Shashi Alias Amar Kumar Singh JDU 14225 Result Declared Sakra 92 Ashok Kumar Chodhary JDU Umesh Kumar Ram Congress 1537 Result Declared Samastipur 133 Akhtarul Islam Shahin RJD Ashwamedh Devi JDU 4714 Result Declared Sandesh 192 Kiran Devi RJD Vijayendra Yadav JDU 50607 Result Declared Sarairanjan 136 Vijay Kumar Choudhary JDU Arbind Kumar Sahni RJD 3624 Result Declared Sasaram 208 Rajesh Kumar Gupta RJD Ashok Kumar JDU 26423 Result Declared Shahpur 198 Rahul Tiwary RJD Shobha Devi Independent 22883 Result Declared Sheikhpura 169 Vijay Kumar RJD Randhir Kumar Soni JDU 6116 Result Declared Sheohar 22 Chetan Anand RJD Md. Sharfuddin JDU 36686 Result Declared Sherghati 226 Manju Agrawal RJD Vinod Prasad Yadav JDU 16690 Result Declared Sikandra 240 Prafull Kumar Manjhi Ham Sudhir Kumar Congress 5505 Result Declared Sikta 9 Birendra Prasad Gupta CPI-ML Dilip Varma Independent 2302 Result Declared Sikti 51 Vijay Kumar Mandal BJP Shatrughan Prasad Suman RJD 13610 Result Declared Simri Bakhtiarpur 76 Yusuf Salahuddin RJD Mukesh Sahani VIP 1759 Result Declared Singheshwar 72 Chandrahas Chaupal RJD Ramesh Rishidev JDU 5573 Result Declared Sitamarhi 28 Mithilesh Kumar BJP Sunil Kumar RJD 11475 Result Declared Siwan 105 Awadh Bihari Chaudhary RJD Om Prakash Yadav BJP 1973 Result Declared Sonbarsha 74 Ratnesh Sada JDU Tarni Rishideo Congress 13466 Result Declared Sonepur 122 Dr. Ramanuj Prasad RJD Vinay Kumar Singh BJP 6686 Result Declared Sugauli 11 Er. Shashi Bhushan Singh RJD Ramchandra Sahni VIP 3447 Result Declared Sultanganj 157 Lalit Narayan Mandal JDU Lalan Kumar Congress 11565 Result Declared Supaul 43 Bijendra Prasad Yadav JDU Minnatullah Rahmani Congress 28099 Result Declared Surajgarha 167 Prahlad Yadav RJD Ramanand Mandal JDU 9589 Result Declared Sursand 26 Dilip Ray JDU Sayed Abu Dojana RJD 8876 Result Declared Taraiya 116 Janak Singh BJP Sipahi Lal Mahto RJD 11307 Result Declared Tarapur 164 Mewa Lal Choudhary JDU Divya Prakash RJD 7225 Result Declared Tarari 196 Sudama Prasad S/O Ganga Dayal Sah CPI-ML Narendra Kumar Pandey @ Sunil Pandey Independent 11015 Result Declared Teghra 143 Ram Ratan Singh CPI Birendra Kumar JDU 47979 Result Declared Thakurganj 53 Saud Alam RJD Gopal Kumar Agarwal Independent 23887 Result Declared Tikari 231 Anil Kumar Ham Sumant Kumar Congress 2630 Result Declared Triveniganj 44 Veena Bharti JDU Santosh Kumar RJD 3031 Result Declared Ujiarpur 134 Alok Kumar Mehta RJD Sheel Kumar Roy BJP 23268 Result Declared Vaishali 125 Siddharth Patel JDU Sanjeev Singh Congress 7413 Result Declared Valmikinagar 1 Dhirendra Pratap Singh Alias Rinku Singh JDU Rajesh Singh Congress 21585 Result Declared Warisnagar 132 Ashok Kumar JDU Phoolbabu Singh CPI-ML 13801 Result Declared Warsaliganj 239 Aruna Devi BJP Satish Kumar Congress 9030 Result Declared Wazirganj 234 Birendra Singh BJP Shashi Shekhar Singh Congress 22430 Result Declared Ziradei 106 Amarjeet Kushwaha CPI-ML Kamala Singh JDU 25510 Result Declared

Despite a loss, the RJD emerged as the single largest party in the state with 75 seats, followed by BJP, which has won 73 seats and is leading in one. The BJP's alliance partner JD(U) has won 42 seats and is leading in one. Congress won 19 seats.

The AIMIM of Hyderabad MP Asaduddin Owaisi has sprung a surprise, clinching five seats in the Seemanchal region having a large Muslim population. Its Grand Democratic Secular Front (GDSF) ally, the BSP, has pocketed one seat.

But the biggest surprise this election was the Left Parties - CPI-ML, CPI and CPI-M, winning a total of 16 seats. The Left parties had contested the election in alliance with the Congress and RJD.

Chirag Paswan's LJP, which had walked out of the NDA just ahead of the polls and gone to the hustings alone, finally opened its account, winning just one seat. An Independent candidate also won.

With this, the polling process for the Bihar election, which began with the first phase on 28 October, has drawn to a close.

Also See: Bihar Election Final Results 2020 LIVE Updates: NDA has won people's trust, says Ravi Shankar Prasad; LJP bags lone seat in Matihani

Bihariganj Election Final Result 2020 DECLARED: JDU's Niranjan Kumar Mehta retains stronghold against Congress' Subhashini Yadav

Muzaffarpur Election Result 2020: BJP's Suresh Kumar Sharma seeks third consecutive term

Read more on India by Firstpost.