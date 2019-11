The Best Teachers In Your State (2019-20)

The teachers highlighted in BOLD are on the list of America's 50 Best Teachers.

ALABAMA

1.) Mark Blackburn (17), Blackburn Golf Academy at Greystone G. & C.C., Birmingham

2.) Tony Ruggiero (43), C.C. of Mobile (Frederica G.C., St. Simons Island, Ga.)

3.) Wayne Flint, Highland Park G. Cse., Birmingham

4.) Eric Eshleman, C.C. of Birmingham

5.) Jackson Koert, Lakewood G.C., Point Clear

6.) Morgan Hale, C.C. of Mobile

7.) Brian Speakman, Blackburn Golf Academy at Greystone G. & C.C., Birmingham

8.) Wade Hamilton, Montgomery C.C.

9.) Rea Schuessler, Schuessler Golf, Gulf Shores G.C.

10.) Craig Bocking, The Ledges of Huntsville

11.) Neil Thompson, Robert Trent Jones Golf Trail at Oxmoor Valley, Birmingham

12.) Shane Allen, Heron Lakes C.C., Mobile

ALASKA

1.) George Collum, Palmer G. Cse.

ARIZONA

1.) Pia Nilsson (18), Vision54, Scottsdale

2.) Mike Malaska (19), Malaska Golf at Superstition Mountain G. & C.C., Gold Canyon

3.) Stan Utley (20), Grayhawk G.C., Scottsdale

4.) Lynn Marriott (23), Vision54, Scottsdale

5.) Martin Chuck (36), Tour Striker Golf Academy at Raven G.C., Phoenix

6.) Boyd Summerhays (T-45), McDowell Mountain G.C., Scottsdale

7.) Peter Kostis (T-50), Grayhawk G.C., Scottsdale

8.) Mike Labauve, Kierland G.C., Scottsdale

9.) Terry Rowles, Cool Clubs, Scottsdale (Metedeconk National G.C., Jackson, N.J.)

10.) Tina Tombs, Tina Tombs Golf at the Arizona Biltmore G.C., Phoenix

11.) Susie Meyers, Ventana Canyon Golf Academy, Tucson

12.) Sandy Labauve, Kierland G.C., Scottsdale

13.) Scott Sackett, McCormick Ranch G.C., Scottsdale

14.) Andy Patnou, McCormick Ranch G.C., Scottsdale

15.) Paxton O’Connor, Desert Mountain C., Scottsdale

16.) Andrew Getson, Grayhawk G.C., Scottsdale

17.) Steve Dahlby, Phoenix C.C.

18.) Aaron Olson, Tour Striker Golf Academy at Raven G.C., Phoenix

19.) Marvol Barnard, Haven G.C., Green Valley

20.) Jeremy Anderson, Legacy Golf Resort, Phoenix

21.) Kay Cornelius, Foothills G.C., Phoenix

22.) Donald Crawley, Boulders Golf Academy, Carefree

23.) Paul Trittler, Grayhawk G.C., Scottsdale

24.) Lindy Labauve, Kierland G.C., Scottsdale

25.) Michael Lamanna, The Phoenician G.C., Scottsdale

26.) Matt Trimble, Papago G. Cse., Phoenix

27.) Tiffany Yager, Vision54, Scottsdale

28.) Ashley Moss, Malaska Golf at Superstition Mountain G. & C.C., Gold Canyon

29.) Justin Klemballa, Paradise Valley C.C.

ARKANSAS

1.) Lucas Wald, Arkansas Golf Center, Conway

2.) Brannon Watson, Arkansas Golf Center, Conway

3.) Justin Hill, Justin Hill Golf Academy, Little Rock

4.) Brad McMakin, University of Arkansas, Fayetteville

CALIFORNIA

1.) George Gankas (11), Westlake G. Cse., Westlake Village

2.) Dana Dahlquist (27), El Dorado Park G. Cse., Long Beach

3.) Bill Harmon (30), Bill Harmon Performance Center at Toscana C.C., Indian Wells

4.) Dave Phillips (31), Titleist Performance Institute, Oceanside

5.) Dave Stockton (T-39), Stockton Golf at Redlands C.C.

6.) Brady Riggs, Hansen Dam G. Cse., Pacoima

7.) Jamie Mulligan, Virginia C.C., Long Beach

8.) Josh Zander, Stanford Univ. G. Cse.

9.) Liam Mucklow, Madison C., La Quinta

10.) Laird Small, Pebble Beach Golf Academy

11.) Alison Curdt, Alison Curdt Golf at Wood Ranch G.C., Los Angeles

12.) Kip Puterbaugh, Aviara Golf Academy, Carlsbad

13.) Will Robins, Will Robins Golf at Empire Ranch, Folsom

14.) Chris Mayson, Maderas Golf Academy, Poway

15.) Tyler Ferrell, La Rinconada C.C., Los Gatos

16.) Dean Reinmuth, Dean Reinmuth Golf School, San Diego

17.) Derek Uyeda, The Grand G.C., San Diego

18.) Don Parsons, Don Parsons Golf Instruction, Goleta

19.) Preston Combs, Don Parsons Golf Instruction, Goleta

20.) Chris Smeal, Stadium Golf Center, San Diego

21.) James Jordan, Woodley Lakes G. Cse., Van Nuys

22.) Tom Rezendes, NorCal Golf Academy, Walnut Creek

23.) Devan Bonebrake, Rolling Hills C.C., Los Angeles

24.) Bryan Lebedevitch, PGA West Golf Academy, La Quinta

25.) Fred Shoemaker, Extraordinary Golf, Carmel Valley Ranch Resort, Carmel

26.) Gregg McHatton, Vista Valencia G. Cse., Valencia

27.) Bruce Nakamura, Aviara Golf Academy, Carlsbad

28.) Shawn Cox, The Grand G.C., San Diego

29.) Glenn Deck, Pelican Hill G.C., Newport Coast

30.) Dr. David Wright, Wright Balance Golf Academy, Mission Viejo

31.) John Battaglia, PGA West Golf Academy, La Quinta

32.) Chris Walkey, PGA West Golf Academy, La Quinta

33.) Dale Abraham, Bighorn G.C., Palm Desert

34.) Grant Halverson, Aviara Golf Academy, Carlsbad

35.) Kevin Hanssen, Pebble Beach Golf Academy

36.) Bob Knee, Aviara Golf Academy, Carlsbad

37.) Bob Lasken, Arroyo Trabuco G.C., Mission Viejo

38.) Ed Merrins, Bel-Air C.C., Los Angeles

39.) Randy Chang, Talega G.C., San Clemente

40.) Greg Coplin, Crystal Springs G. Cse., Burlingame

41.) Ken Green, Aviara Golf Academy, Carlsbad

42.) Roger Gunn, The Golf Development Complex, Moorpark

43.) Zach Heusser, Crystal Springs G. Cse., Burlingame

44.) Jon Horner, Jon Horner Golf Academy, San Martin

45.) John Ray Leary, Angeles National G.C., Sunland

46.) Bob Madsen, Singing Hills G. Resort, El Cajon

47.) Bill McKinney, Swing Fit Golf Academy at Marbella C.C., San Juan Capistrano

48.) Alan Ochiai, Oak Creek G.C., Irvine

49.) Tasha Browner Bohlig, El Caballero C.C., Tarzana

50.) Jason Puterbaugh, Aviara Golf Academy, Carlsbad

51.) A.J. Avoli, Omni La Costa Golf Performance Institute, Carlsbad

52.) Jamie Puterbaugh, Aviara Golf Academy, Carlsbad

53.) Joby Ross, Mariners Point Golf Center, Foster City

54.) Justin Lee, Blackhawk C.C., Danville

55.) Keith Lyford, Golf Academy at Old Greenwood, Truckee

56.) Mick Soli, Mariners Point Golf Center, Foster City

57.) Ron Stockton, Stockton Golf at Redlands C.C.

58.) Jerome Andrews, GolfTEC El Segundo

59.) Ayumi Hori, Balboa G.C., Encino

COLORADO

1.) Nick Clearwater (T-33), GolfTEC Headquarters, Englewood

2.) Patrick Nuber, GolfTEC Headquarters, Englewood

3.) Trent Wearner, Trent Wearner Golf Academy, Englewood

4.) Don Hurter, Castle Pines G.C., Castle Rock

5.) Ed Oldham, The Ranch C.C., Westminster

6.) Brad Skupaka, GolfTEC Headquarters, Englewood

7.) Ty Walker, GolfTEC DTC, Denver

8.) Nathan Morris, GolfTEC Westminster

9.) Steve Atherton, Eagle Springs G.C., Wolcott

10.) Chad Miller, GolfTEC Chapel Hills, Colorado Springs

11.) Jerred McKinney, GolfTEC Centennial

12.) Dan Sniffin, Interlocken G.C., Broomfield

13.) Zach Lambeck, GolfTEC Headquarters, Englewood

14.) Elena King, ExperienceGolf at CommonGround G. Cse., Aurora

15.) Vincent Downie, GolfTEC Park Meadows, Englewood

16.) Stan Sayers, Colorado G.C., Parker

CONNECTICUT

1.) Tom Henderson, Round Hill C., Greenwich

2.) Megin O’Donnell Kelly, Brooklawn C.C., Fairfield

3.) Mike Summa, The Stanwich C., Greenwich

4.) Jim Fatsi, Brooklawn C.C., Fairfield

5.) John Vitale, GolfTEC West Hartford

6.) Kammy Maxfeldt, Birchwood C.C., Westport

7.) Joe Connerton, Hartford G.C.

8.) Ron Beck, Lake of Isles, North Stonington

9.) Ken Doyle, Hop Meadow C.C., Simsbury

10.) David Pianki, Tower Ridge C.C., Simsbury

11.) Brian Hussey, Rock Ridge C.C., Newtown

12.) Dave Bove, Tashua Knolls G. Cse., Trumbull

13.) Gene Mulak, Silver Spring C.C., Ridgefield

14.) Sean Busca, Clinton C.C.

15.) George Connor, ConnorGolf, Bolton

16.) Jessica Carafiello, Innis Arden G.C., Greenwich

17.) Chet Dunlop, Chet Dunlop’s New England School of Golf, Burlington

DELAWARE

1.) Bob Lennon, Wilmington C.C.

2.) Earl Cooper, Earl Cooper Golf, Wilmington

FLORIDA

1.) Mike Bender (3), Mike Bender Golf Academy at Magnolia Plantation, Lake Mary

2.) David Leadbetter (4), The Leadbetter Golf Academy at ChampionsGate

3.) Claude Harmon III (6), Butch Harmon Floridian, Palm City

4.) Jim McLean (7), Jim McLean Golf School at The Biltmore Miami, Coral Gables

5.) Sean Foley (8), Sean Foley Performance at EaglesDream, Lake Mary

6.) Martin Hall (13), The Club at Ibis, West Palm Beach

7.) Todd Anderson (15), PGA Tour Performance Center at TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach

8.) Andy Plummer (22), Stack & Tilt Miami at Turnberry Isle, Aventura

9.) Bob Toski (29), Toski Golf, Lake Worth

10.) Jim Suttie (35), The Golf Academy at TwinEagles, Naples

11.) Mike Bennett (T-39), Stack & Tilt Miami at Turnberry Isle, Aventura

12.) Grant Waite (41), C.C. of Ocala

13.) Rick Smith (44), Rick Smith Golf Performance Center at Trump National Doral

14.) Cheryl Anderson (47), Mike Bender Golf Academy at Magnolia Plantation, Lake Mary

15.) Craig Shankland (T-50), LPGA International, Daytona Beach

16.) Mark Sweeney, AimPoint Golf, Orlando

17.) Jimmy Ballard, The Champions Club at Summerfield, Stuart

18.) Suzy Whaley, C.C. at Mirasol, Palm Beach Gardens

19.) Gary Gilchrist, Gary Gilchrist Golf Academy, Howey-in-the-Hills

20.) Mike Shannon, PGA Tour Performance Center at TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach

21.) Gary Wiren, Trump International G.C., West Palm Beach

22.) Brian Mogg, Brian Mogg Golf Academy (Waldorf Astoria), Orlando

23.) Jeff Leishman, Dye Preserve, Jupiter

24.) Charlie King, Rick Smith Golf Performance Center at Trump National Doral

25.) Craig Harmon, Seagate C.C., Delray Beach

26.) Bobby Clampett, Impact Zone Golf, Naples

27.) T.J. Yeaton, Atlantic Beach C.C.

28.) Darren May, The Bear’s C., Jupiter

29.) Andrew Park, Andrew Park Performance Golf (Orange County National Golf Center), Winter Haven

30.) Sean Hogan, The Leadbetter Golf Academy at ChampionsGate

31.) Travis Fulton, Travis Fulton Golf, Ponte Vedra Beach

32.) Scott Munroe, Scott Munroe Golf, Boca Raton

33.) Steve Lippincott, GolfTEC Tampa

34.) Matt Dejohn, Matt DeJohn Golf Academy at St. Lucie Trail G.C., Port St. Lucie

35.) Mike Malizia, Harbour Ridge Golf Academy, Palm City

36.) Bob Grissett, Osprey Point G. Cse., Boynton Beach

37.) Kellie Stenzel, Kellie Stenzel Golf Academy, Boca Raton Resort & C.

38.) John Elliott jr., Golden Ocala G. & Equestrian C., Ocala

39.) Mark Hackett, Old Palm G.C., Palm Beach Gardens

40.) David Armitage, David Armitage Golf, Miami

41.) Fred Griffin, Grand Cypress Academy of Golf, Orlando

42.) Larry Rinker, Ritz-Carlton G.C., Orlando

43.) John Webster, John Webster Golf Academy, Palm Beach

44.) Justin Sheehan, Pelican G.C., Belleair

45.) Dan Carraher, Dan Carraher Golf at the G.C. at South Hampton, St. Augustine

46.) Brendan Kennedy, Legacy C. at Alaqua Lakes, Longwood

47.) Bobby Cole, Jim McLean Golf School at The Biltmore Miami, Coral Gables

48.) Warren Bottke, PGA National G.C., Palm Beach Gardens

49.) Renee Trudeau O’Higgins, Quail West G. & C.C., Naples

50.) Bill Davis, Abacoa G.C., Jupiter

51.) Justin Bruton, Rick Smith Golf Performance Center at Trump National Doral

52.) Don Law, Don Law Golf Academy at Osprey Point, Boca Raton

53.) Tom Patri, Esplanade G. & C.C., Naples

54.) Matt Denzer, The Leadbetter Golf Academy at PGA National Resort, Palm Beach Gardens

55.) Alana Swain, PGA Tour Performance Center at TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach

56.) Gayle Leslie, Rick Smith Golf Performance Center at Trump National Doral

57.) Julio Nutt, Jim McLean Golf School at The Biltmore Miami, Coral Gables

58.) Sarah Dant, Sarah Dant Golf at Royal Poinciana G.C., Naples

59.) Ryan Crysler, Butch Harmon Floridian, Palm City

60.) Grayson Zacker, Jim McLean Golf School at The Biltmore Miami, Coral Gables

61.) Harry Zimmerman, Grand Cypress Academy of Golf, Orlando

GEORGIA

1.) Andrew Rice (25), The Club at Savannah Harbor

2.) Scott Hamilton (26), Scott Hamilton Golf Academy at Cartersville C.C.

3.) Jack Lumpkin, Sea Island Golf Performance Center, St. Simons Island

4.) John Tillery, Cuscowilla Golf Academy, Eatonton

5.) Brandon Stooksbury, Idle Hour Golf Learning Center, Macon

6.) Daniel Gray, Sea Island Golf Performance Center, St. Simons Island

7.) Danny Elkins, Georgia Golf Center, Roswell

8.) Gale Peterson, Sea Island Golf Performance Center, St. Simons Island

9.) Shawn Koch, C.C. of the South, Johns Creek

10.) Jon Tattersall, Fusion ATL, Atlanta

11.) Mike Granato, Athletic Motion Golf, Cartersville

12.) Nicole Weller, The Landings C., Savannah

13.) Mike Perpich, RiverPines Golf, Johns Creek

14.) Ted Fort, Marietta Golf Center

15.) Iain Highfield, Game Like Training Golf, Kennesaw

16.) Jim Goergen, Capitol City C. Brookhaven, Atlanta

17.) Chad Phillips, Pinetree C.C., Kennesaw

HAWAII

1.) Claude Brousseau, Wailea Golf Academy

2.) Ben Hongo, Kapalua Golf Academy, Lahaina

3.) Kevin Shimomura, Ko Olina Golf Academy, Kapolei

4.) David Ishii, Pearl C.C., Aiea

5.) Eddie Lee, Hualalai C., Kailua Kona

6.) Kyle Kunioka, Honolulu C.C.

7.) Kevin Ralbovsky, KMR School of Golf, Kaneohe

IDAHO

1.) Paul Weyland, Falcon Crest G.C., Boise

2.) Jim Empey, Quail Hollow G.C., Boise

3.) Tommy Sanderson, Valley C., Sun Valley

4.) Jonathan Gibbs, BanBury Golf Cse., Eagle

5.) Zach Abels, Canyon Springs G. Cse., Twin Falls

ILLINOIS

1.) Kevin Weeks (48), Cog Hill G. & C.C., Lemont

2.) Todd Sones, White Deer Run G.C., Vernon Hills

3.) E.A. Tischler, Olympia Fields C.C.

4.) Rick Silva, Movement 3 Golf, Highland Park

5.) Pat Goss, Northwestern University, Evanston

6.) Garrett Chaussard, Skokie C.C., Glencoe

7.) Louis Sauer, Louis Sauer Golf, Northbrook

8.) Connie Demattia, Cantigny Golf, Wheaton

9.) Dan Kochevar, Oak Brook G.C.

10.) Clayton Pendergraft, Cog Hill G. & C.C., Lemont

11.) Carol Rhoades, Cog Hill G. & C.C., Lemont

12.) Mike Small, University of Illinois, Champaign

13.) Mike Carbray, Butterfield C.C., Oak Brook

14.) Dan Shelden, Ruth Lake C.C., Hinsdale

15.) Michael Wenzel, Sportsman’s C.C., Northbrook

16.) David Impastato, Golf Channel Academy, Batavia

17.) Jake Thurm, Ruffled Feathers G.C., Lemont

18.) John Perna, TPS Player Service, Downers Grove

19.) T.J. Sullivan, GolfTEC Oak Brook

20.) Louise Davis, Cog Hill G. & C.C., Lemont

21.) Greg Baresel, Cantigny Golf, Wheaton

22.) Kiel Alderink, Champion Ways Golf Performance, Lake Bluff

23.) Shane Lebaron, Knollwood C., Lake Forest

24.) Lloyd Higley, Diversey Range, Chicago

INDIANA

1.) Jeff Smith, Sagamore C., Noblesville

2.) Brad Fellers, Golf School of Indiana, Carmel

3.) Ryan Schrecongost, GolfTEC Carmel

4.) John Dunham, Riverside Golf Academy, Indianapolis

5.) Mike O’Toole, Riverside Golf Academy, Indianapolis

6.) Tony Pancake, Crooked Stick G.C., Carmel

7.) Gary Gant, Chestnut Hills G.C., Fort Wayne

8.) Colby Huffman, Golf Channel Academy at Wood Wind G.C., Westfield

9.) Fred Mattingly, Golf School of Indiana, Carmel

10.) Tony Day, G.C. of Indiana, Zionsville

11.) Jamie Broce, IUPUI, Indianapolis

12.) Jon Hoover, Otter Creek G. Cse., Columbus

IOWA

1.) Luke Donah, Cedar Rapids C.C.

2.) Lori Gaffney-Burmeister, Glen Oaks C.C., West Des Moines

3.) John Bermel, Pheasant Ridge G. Cse., Cedar Falls

4.) Mark Egly, Des Moines Driving Range

5.) Sarah Bidney, Wakonda C., Des Moines

KANSAS

1.) Josh Cook, Josh Cook Golf Academy, Wichita

2.) Paul Hooser, Kansas City C.C., Mission Hills

3.) Randy Syring, Salina C.C.

4.) Matt Murdoch, Mission Hills C.C.

5.) Skip Maiwald, Ironhorse G.C., Leawood

6.) Brett Beard, GolfTEC Overland Park

7.) Courtney Mahon, Falcon Ridge G.C., Lenexa

KENTUCKY

1.) Larry Ward, High Performance Golf Academy, Nicholasville

2.) Jeff Pierce, The C. at Olde Stone, Bowling Green

3.) Jon Hardesty, High Performance Golf Academy, Nicholasville

4.) Michael Finney, University of Louisville G.C., Simpsonville

5.) Grover Justice, High Performance Golf Academy, Nicholasville

6.) Mike Thomas, Harmony Landing C.C., Goshen

7.) Todd Trimble, The Golf Complex, Paducah

8.) Ralph Landrum, World of Golf, Florence

9.) Tyrus York, High Performance Golf Academy, Nicholasville

10.) Brad Bachand, Man O’ War Golf Learning Center, Lexington

LOUISIANA

1.) Brian Manzella (28), Brian Manzella Golf Academy at English Turn G. & C.C., New Orleans

2.) James Leitz (T-45), Tchefuncta C.C., Covington

3.) Shaun Webb, David Toms 265 Golf Academy, Shreveport

4.) Rob Noel, Rob Noel Golf Academy, Abita Springs

5.) Ryan McGwyer, GolfTEC Baton Rouge

MAINE

1.) Abby Spector, Riverside G. Cse., Portland

2.) Paul Piveronas, The Woodands C., Falmouth

3.) Jason Hurd, Augusta C.C., Manchester

4.) John King, Poland Spring Resort, Poland

MARYLAND

1.) Bernie Najar (42), Caves Valley G.C., Owings Mills

2.) Trillium Rose (T-50), Woodmont C.C., Rockville

3.) John Scott Rattan, Congressional C.C., Bethesda

4.) Steve Bosdosh, Steve Bosdosh Golf Academy at The Club at P.B. Dye, Ijamsville

5.) Wayne Defrancesco, Woodholme C.C., Pikesville

6.) Jim Estes, Olney G. Park

7.) Patrick Bedingfield, Bethesda C.C.

8.) Patrick Coyner, Baltimore C.C., Timonium

9.) Mark Russo, MR Golf Instruction at Night Hawk Golf Center, Gambrills

10.) Joe Plecker, Swing Index, Baltimore

11.) Jim Fitzgerald, Chevy Chase C.

12.) Fran Rhoads, TPC Potomac at Avenel Farm

13.) Joy Bonhurst, Blue Mash G. Cse., Kensington

14.) Mike Dickson, Congressional C.C., Bethesda

15.) Bob Dolan, Columbia C.C., Chevy Chase

16.) Mark Evenson, The Suburban C., Pikesville

17.) Ryan Chaney, Ryan Chaney Golf, Laytonsville

18.) Kevin Tanner, GolfTEC North Bethesda

MASSACHUSETTS

1.) Shawn Hester, TPC Boston, Norton

2.) Tom Cavicchi, Harmon Golf, Rockland

3.) Jane Frost, Jane Frost Golf Performance Center at Sandwich Hollows G.C., East Sandwich

4.) Adam Kolloff, Pure Drive Golf, Woburn

5.) Brendan Walsh, The Country Club, Chestnut Hill

6.) Cathy Macpherson, MacPherson Golf at Ferncroft C.C., Middleton

7.) Skip Guss, GolfRite, Southborough

8.) Kevin Rhoads, The Country Club, Chestnut Hill

9.) Mark Heartfield, Sankaty Head G.C., Siasconset

10.) Sean McTernan, Brae Burn C.C., West Newton

11.) Chris Carpenter, Nashawtuc C.C., Concord

12.) Graham Cunningham, Framingham C.C.

13.) Sara Dickson, The Country Club, Chestnut Hill

14.) Chip Johnson, Hatherly G.C., Scituate

15.) Bill McInerney, Kohr Golf Center and Academy, Natick

MICHIGAN

1.) Adam Schriber, LochenHeath G.C., Williamsburg

2.) Jason Guss, Jason Guss Golf Academy at Hawk Hollow, Bath Township

3.) Charles Vandenberg, Thousand Oaks G.C., Grand Rapids

4.) Ian Hughes, GolfTEC Grand Rapids

5.) Brandon Roby, Cascade Hills C.C., Grand Rapids

6.) Jordan Young, Fox Hills Learning Center, Plymouth

7.) Jack Seltzer, Seltzer Golf Academy, Grand Blanc

8.) David Vanloozen, Oakland Hills C.C., Bloomfield Hills

9.) Chris Mory, Jason Guss Golf Academy at Hawk Hollow, Bath Township

10.) Scott Wilson, Bay Meadows G. Cse., Traverse City

11.) Gary Bissell, Meadows G. Cse., Allendale

12.) Lee Houtteman, Manitou Passage G.C., Cedar

13.) Brian Cairns, Fox Hills Learning Center, Plymouth

14.) Paul Haase, Kendall Academy at Miles of Golf, Ypsilanti

15.) Dave Kendall, Kendall Academy at Miles of Golf, Ypsilanti

16.) Tom Harding, Carl’s Golfland, Bloomfield Hills

17.) Nick Pumford, Oakland University, Rochester

18.) Mike Fay, Boyne Golf Academy, Harbor Springs

19.) Chad Kurmel, Spartan Golf Academy, East Lansing

20.) Ed Laprade, Crystal Mountain Resort, Thompsonville

MINNESOTA

1.) Chris Foley, Chris Foley Golf Schools, Brainerd

2.) Luke Benoit, Interlachen C.C., Edina

3.) Mike Barge, Hazeltine National G. Chaska

4.) Steve Fessler, Medina G. & C.C.

5.) Brad Pluth, Deer Run G.C., Victoria

6.) Eric Chiles, Chaska Town Cse.

7.) Scott Dirck, Scott Dirck Golf Academy at Geneva G.C., Alexandria

8.) Craig Waryan, Medina G. & C.C.

9.) Sheryl Maize, Crystal Lake G. Cse., Lakeville

10.) Angie Ause, Oak Marsh G. Cse., Oakdale

11.) Aaron Jacobson, Rush Creek G.C., Maple Grove

12.) Rod Lidenberg, Bluff Creek G.C., Chaska

13.) Oliver Darby, GolfTEC Bunker Hills, Coon Rapids

14.) Nick Pelle, GolfTEC Minnetonka, Plymouth

15.) Jon Reigstad, Keller G. Cse., Maplewood

MISSISSIPPI

1.) V.J. Trolio, Old Waverly G.C., West Point

2.) Tim Yelverton, Old Waverly G.C., West Point

3.) Hoppy Smith, Diamondhead C.C.

4.) Billy Pomeroy, Northwood C.C., Meridian

MISSOURI

1.) Brian Fogt, Bellerive C.C., St. Louis

2.) Todd Meyer, Boone Valley G.C., Augusta

3.) Rob Sedorcek, Family Golf and Learning Center, Kirkwood

4.) Helen Kurtin, St. Louis Golf Academy

5.) Bobby Pavelonis, Norwood Hills C.C., St. Louis

6.) Rick Grayson, Rivercut G. Cse., Springfield

7.) Ryan Martin, Sunset C.C., St. Louis

8.) Maria Palozola, St. Louis Golf Lessons, Valley Park

9.) Ed Schwent, Old Hickory G.C., St. Peters

10.) Jeff Mullican, Golf Headquarters Family Golfplex, O’Fallon

11.) Brenndan Cooper, Staley Farms G.C., Kansas City

12.) Craig Story, Greenbriar Hills C.C., St. Louis

MONTANA

1.) David Baucom, Black Bull, Bozeman

2.) Travis Olson, Rock Creek Cattle Company, Deer Lodge

3.) Greg Morris, Iron Horse G.C., Whitefish

NEBRASKA

1.) James Sieckmann (12), The Golf Academy at Shadow Ridge C.C., Omaha

2.) James Kinney, GolfTEC Omaha

3.) Mike Cornell, Champions Run, Omaha

4.) Chris Thomson, Wilderness Ridge G.C., Lincoln

5.) Mike Schuchart, Nebraska Golf Academy at Wilderness Ridge G.C., Lincoln

6.) Andrew Storm, Andrew Storm Golf at Shadow Ridge C.C., Omaha

NEVADA

1.) Butch Harmon (1), Butch Harmon School of Golf at Rio Secco G.C., Henderson

2.) Jeff Smith, TPC Summerlin, Las Vegas

3.) Drew Steckel, Southern Highlands, Las Vegas

4.) Matt Henderson, TPC Las Vegas

5.) Mario Bevilacqua, TPC Summerlin, Las Vegas

6.) Joseph Mayo, TPC Summerlin, Las Vegas

7.) Jake Gilmer, Desert Pines G.C., Las Vegas

8.) Don Callahan, Butch Harmon School of Golf at Rio Secco G.C., Henderson

9.) Tim Sam, GolfTEC Henderson

10.) Paul Marchand, The Summit C., Las Vegas

11.) Vic Wilk, Butch Harmon School of Golf at Rio Secco G.C., Henderson

12.) Shawn Callahan, Butch Harmon School of Golf at Rio Secco G.C., Henderson

13.) Greg Labelle, Butch Harmon School of Golf at Rio Secco G.C., Henderson

14.) Mike Davis, DragonRidge C.C., Henderson

15.) Nick Helwig, Butch Harmon School of Golf at Rio Secco G.C., Henderson

NEW HAMPSHIRE

1.) Jason Sedan, Golf Channel Academy at Lake Winnipesaukee G.C., New Durham

2.) Rico Riciputi, Wentworth by the Sea C.C., Rye

NEW JERSEY

1.) Mike Adams (2), Fiddler’s Elbow C.C., Bedminster Township

2.) Jason Carbone, Baltusrol G.C., Springfield

3.) Jorge Parada, Liberty National G.C., Jersey City

4.) Steve Sieracki, Woodcrest C.C., Cherry Hill

5.) Nick Bova, Hamilton Farm G.C., Gladstone

6.) David Glenz, Black Oak G.C., Long Valley

7.) Brian Dobbie, Montclair G.C., West Orange

8.) Bill Britton, Trump National G.C., Colts Neck

9.) Gia Bocra Liwski, Hamilton Farm G.C., Gladstone

10.) C.J. Nafus, Roxiticus G.C., Mendham

11.) Mark Wood, Fiddler’s Elbow C.C., Bedminster Township

12.) Matt Barr, Baltusrol G.C., Springfield

13.) David Taraschi, Burlington C.C., Mount Holly

14.) Paul Kaster, Paul Kaster Golf Coaching, Little Silver

15.) Kathy Hart Wood, Fiddler’s Elbow C.C., Bedminster Township

16.) Michael Hunt, Bayonne G.C.

17.) Debby Murphy, Trump National G.C., Bedminster

18.) Brian Gussis, GolfTEC Woodbridge

19.) Brian Gaffney, Essex Fells C.C.

20.) George Deitz, Fiddler’s Elbow C.C., Bedminster Township

21.) Bill Schmedes III, Forsgate C.C., Monroe Township

22.) Vince Ramagli, Springdale G.C., Princeton

NEW MEXICO

1.) Henry Stetina, New Mexico State U., Las Cruces

2.) Todd Kersting, Puerto del Sol G. Cse., Albuquerque

3.) Tom Velarde, Black Mesa G.C., Espanola

4.) Brad Lardon, The C. at Las Campanas, Santa Fe

NEW YORK

1.) Michael Breed (16), Michael Breed Golf Academy at Trump G. Links at Ferry Point, New York

2.) Michael Hebron (24), Smithtown Landing G. Cse.

3.) Michael Jacobs (32), Jacobs3D at Rock Hill G. & C.C., Manorville

4.) Darrell Kestner, Deepdale G.C., Manhasset

5.) Debbie Doniger, GlenArbor G.C., Bedford Hills

6.) Jason Birnbaum, Manhattan Woods G.C., West Nyack

7.) Mario Guerra, Quaker Ridge G.C., Scarsdale

8.) James Hong, Harbor Links G. Cse., Port Washington

9.) Kevin Sprecher, Sleepy Hollow C.C., Scarborough

10.) John Graham, Webster G.C.

11.) Christopher Toulson, Sunningdale C.C., Scarsdale

12.) Marty Nowicki, Turning Stone Resort, Verona

13.) John Hobbins, Greenside Golf Academy at Trinity Centre, New York

14.) Sarah Stone, Westchester C.C., Rye

15.) Kirk Oguri, Pete’s Golf Shop, Mineola

16.) Brian Jacobs, Brian Jacobs Golf at Mill Creek G.C., Churchville

17.) Jeff Urzetta, Oak Hill C.C., Rochester

18.) Gary Weir, Westchester C.C., Rye

19.) Steve Haggerty, Laurel Links C.C., Laurel

20.) Bobby Heins, Old Oaks C.C., Purchase

21.) Mike Sweeney, The Bridge G.C., Bridgehampton

22.) Carl Alexander, G.C. of Purchase

23.) Jeff Warne, The Bridge G.C., Bridgehampton

24.) Matt Dobyns, Meadow Brook C., Jericho

25.) Dan Benzenberg, GolfTEC Carle Place

26.) Michael Diffley, Pelham C.C.

27.) Kate Tempesta, Urban Golf Academy, New York

28.) Eden Foster,Maidstone C., East Hampt

NORTH CAROLINA

1.) David Orr (T-33), Pine Needles Lodge and G.C., Southern Pines

2.) Ed Ibarguen, Duke University G.C., Durham

3.) Eric Alpenfels, Pinehurst Resort

4.) Jason Sutton, Carmel C.C., Charlotte

5.) Robbie Fritz, Greensboro C.C.

6.) Gus Ulrich, Pinewild Golf Academy, Pinehurst

7.) Ryan Dailey, Operation 36 Golf, Garner

8.) Jimmy Hamilton, Golf Academy at Wildwood Green G.C., Raleigh

9.) Kelly Mitchum, Pinehurst Resort

10.) Rick Murphy, Rick Murphy Golf Academy, Greensboro

11.) Tom Ream, Prestonwood C.C., Cary

12.) Matt Reagan, Operation 36 Golf, Garner

13.) Seth Thompson, The Hasentree C., Wake Forest

14.) Ben Blalock, North Ridge C.C., Raleigh

15.) Brad Clayton, PuzzleDuck Golf, Durham

16.) Ben Hynson, Lochmere G.C., Cary

NORTH DAKOTA

1.) John Dahl, Oxbow C.C.

OHIO

1.) Kyle Morris, The Golf Room, Dublin

2.) Don Sargent, Scioto C.C., Columbus

3.) Doug Spencer, Spencer Golf Academy, Cincinnati

4.) Todd Casabella, Golf Channel Academy at Barrington G.C., Aurora

5.) Chad Middaugh, Muirfield Village G.C., Dublin

6.) Steve Mulcahy, Shawnee C.C., Lima

7.) Jon Jones, Youngstown C.C.

8.) Mike Emery, Brookside C.C., Canton

9.) Nick Paez, GolfTEC Cleveland West, North Olmstead

10.) Gary Robison, Brookside C.C., Canton

11.) Gene Powell, Four Bridges C.C., Liberty Township

12.) Jimmy Logue, Cincinnati C.C.

13.) Chase Wilson, The Virtues G.C., Nashport

14.) Joe Stago, GolfTEC Dublin

15.) Rob Moss, Pepper Pike C.

16.) Patrick Milkovich, Canterbury G.C., Beachwood

17.) Tim Lambert, Shaker Run G.C., Lebanon

OKLAHOMA

1.) Todd Graves, Graves Golf Academy, Edmond

2.) Steve Ball, Ball Golf Center, Oklahoma City

3.) Tracy Phillips, FlyingTee, Jenks

4.) Cary Cozby, Southern Hills C.C., Tulsa

5.) Jimmy Saenz, Fountainhead Creek G.C., Checotah

6.) E.J. Pfister, Oak Tree National, Edmond

7.) Ryan Rody, Southern Hills C.C., Tulsa

OREGON

1.) Jeff Ritter, Pronghorn Resort, Bend

2.) Noah Horstman, Southern Oregon Golf Academy, Medford

3.) Brian Henninger, The Golf Farm, Tualatin

4.) Bruce Furman, Langdon Farms G.C., Aurora

5.) Jerry Mowlds, Pumpkin Ridge G.C., Portland

6.) Grant Rogers, Bandon Dunes G. Resort, Bandon

7.) Christopher Smith, Eugene C.C.

8.) Sean Lanyi, Langdon Farms G.C., Aurora

PENNSYLVANIA

1.) John Dunigan (49), White Manor C.C., Malvern

2.) Ted Sheftic, Ted Sheftic Learning Center at Bridges G.C., Abbottstown

3.) Dom Dijulia, DiJulia Golf at Jericho National G.C., New Hope

4.) John Bierkan, Aronimink G.C., Newtown Square

5.) Mark Sheftic, Merion G.C., Ardmore

6.) Eric Johnson, Nemacolin Woodlands Resort, Farmington

7.) Mark Anderson, Philadelphia Cricket C., Flourtown

8.) Lou Guzzi, Lou Guzzi Golf Academy at Talamore C.C., Ambler

9.) Nathalie Filler, Philadelphia Cricket C., Flourtown

10.) Mike Dynda, LuLu C.C., Glenside

11.) Dave Wedzik, Golf Evolution, Erie

12.) Erik Barzeski, Golf Evolution, Erie

13.) Eric Cogorno, Bethlehem G.C.

14.) John Spina, Philadelphia Cricket C., Flourtown

15.) Andy Miller, LedgeRock G.C., Mohnton

16.) Scott Chisholm, Rolling Green G.C., Springfield

RHODE ISLAND

1.) Ryan Galloway, GolfTEC Rhode Island, Cranston

SOUTH CAROLINA

1.) Dana Rader, Belfair Learning Center, Bluffton

2.) Carol Preisinger, Kiawah Island C.

3.) Krista Dunton, Berkeley Hall, Bluffton

4.) Jonathan Yarwood, International Junior Golf Academy, Bluffton

5.) Colin Swatton, Belfair/Berkeley Hall C., Bluffton

6.) Tim Cooke, Golf Learning Center at Sea Pines Resort, Hilton Head Island

7.) Kevin Britt, C.C. of Spartanburg

8.) Allen Terrell, Dustin Johnson Golf School, Murrells Inlet

9.) Brandon Ray, Patriots Point Links, Mt. Pleasant

10.) Marc Lapointe, Marc Lapointe Golf, Fort Mill

11.) Doug Weaver, Palmetto Dunes Golf Academy, Hilton Head Island

12.) Rick Barry, Sea Pines Resort, Hilton Head Island

13.) Ron Cerrudo, Daniel Island C., Charleston

14.) David La Pour, Colleton River C., Bluffton

15.) Meredith Kirk, Indian Wells G.C., Murrells Inlet

SOUTH DAKOTA

1.) Todd Kolb, Sanford Power Golf Academy, Sioux Falls

TENNESSEE

1.) Joe Hallett, Vanderbilt Legends C., Franklin

2.) Matt Killen, Troubadour G. & Field C., College Grove

3.) Rob Akins, Rob Akins Golf Academy at Spring Creek Ranch, Collierville

4.) Brian Lackey, G.C. of Tennessee, Kingston Springs

5.) Nancy Quarcelino, Gaylord Springs G. Links, Nashville

6.) Virgil Herring, Ensworth Golf Center, Nashville

7.) Henrik Simonsen, The Honors C., Ooltewah

8.) Matt Walter, Vanderbilt Legends C., Franklin

9.) Ben Pellicani, Westhaven G.C., Franklin

10.) Walt Chapman, Fairways and Greens, Knoxville

11.) Brad Redding, Target Golf Practice and Training Facility, Knoxville

12.) Jake Reeves, Fox Den C.C., Knoxville

13.) Gaylon Cude, Golf House Tennessee Learning Center, Franklin

14.) Jex Wilson, Old Fort G.C., Murfreesboro

TEXAS

1.) Chuck Cook (5), University of Texas G.C., Austin

2.) Chris Como (9), Dallas National G.C.

3.) Cameron McCormick (10), Altus Performance at Trinity Forest G.C., Dallas

4.) Jim Hardy (14), Plane Truth Golf at BlackHorse G.C., Cypress

5.) Hank Haney (21), Hank Haney Golf Ranch at Vista Ridge, Lewisville

6.) Randy Smith (37), Royal Oaks C.C., Dallas

7.) Dave Pelz (38), Dave Pelz Scoring Game Schools, Austin

8.) Chris O’Connell, Plane Truth Dallas, Plano

9.) Mike McGetrick, Mike McGetrick Golf Academy, Humble

10.) Kevin Kirk, The Woodlands C.C.

11.) Joey Wuertemberger, Texas Rangers G.C., Arlington

12.) Jon Sinclair, Sinclair’s Golf Training Center, Euless

13.) Cameron Doan, Preston Trail G.C., Dallas

14.) Corey Lundberg, Altus Performance at Trinity Forest G.C., Dallas

15.) Jeff Barton, Preston Trail G.C., Dallas

16.) Jim Murphy, Sugar Creek C.C., Sugar Land

17.) Brech Spradley, Barton Creek Golf Academy, Austin

18.) Tim Cusick, Four Seasons G. & Sports C., Irving

19.) Bill Moretti, Austin G.C.

20.) Troy Denton, Maridoe G.C., Dallas

21.) Steve Johnson, Hank Haney Golf Ranch at Vista Ridge, Lewisville

22.) Pat O’Brien, Lakewood C.C., Dallas

23.) Jonathan Buchanan, Dallas C.C.

24.) Erik Wait, GolfTEC Plano

25.) Stephen Aumock, Gleneagles C.C., Plano

26.) Mike Bury, Las Colinas C.C., Dallas

27.) Derek Hooper, Royal Oaks C.C., Houston

28.) EJ Kim, Axis Golf Academy, Montgomery

29.) Buck Mayers, Escondido G. & Lake C., Horseshoe Bay

30.) Deb Vangellow, Riverbend C.C., Sugar Land

31.) Doug Strawbridge, GolfTEC Upper Kirby, Houston

32.) Bryan Gathright, The Clubs of Cordillera Ranch, Boerne

33.) Christy Longfield, Spanish Oaks G.C., Austin

34.) Charlie Epps, Mike McGetrick Golf Academy, Humble

35.) Robert Scott, Royal Oaks C.C., Houston

36.) David Ogrin, Golf Channel Academy at David Ogrin Golf, New Braunfels

37.) Marty Fleckman, Marty Fleckman Golf at BlackHorse G.C., Cypress

38.) Mark Steinbauer, Bentwater Yacht & C.C., Montgomery

39.) Carlos Brown, Hackberry Creek C.C., Irving

40.) Anne Marie Gildersleeve, Austin C.C.

41.) Nick Dunn, Altus Performance at Trinity Forest G.C., Dallas

42.) Justin Poynter, Crown Golf, Arlington

43.) Kaylin Skovron, Jeff Isler Golf, Southlake

44.) Scott Hause, Westwood G.C., Houston

45.) Cliff Mishler, Hank Haney Golf Ranch at Vista Ridge, Lewisville

46.) Jeff Isler, Jeff Isler Golf, Southlake

47.) Brian Schorsten, Colonial C.C., Fort Worth

UTAH

1.) Doug Roberts, Entrada at Snow Canyon C.C., St. George

2.) Corey Badger, Golf Lab, Salt Lake City

3.) Jon Paupore, Jim McLean Golf School at Red Ledges, Heber

4.) Tommy Sharp, Golf Lab, Salt Lake City

VERMONT

1.) Jay Morelli, Mount Snow G.C., West Dover

2.) Tom Mackey, Ekwanok C.C., Manchester

3.) Sue Newell, Mount Snow G.C., West Dover

VIRGINIA

1.) Erika Larkin, Creighton Farms, Aldie

2.) Leighann Albaugh, Magnolia Green G.C., Moseley

3.) Chris George, Kingsmill Resort, Williamsburg

4.) Steve Slotterback, Kinloch G.C., Manakin-Sabot

5.) Mark Guttenberg, Bull Run G.C., Haymarket

6.) Adam Harrell, 1757 Game Improvement Center, Dulles

7.) Adam Smith, The C.C. of Virginia, Richmond

8.) Robert McNamara, Farmington C.C., Charlottesville

9.) Andrew Brewer, Bayville G.C., Virginia Beach

10.) Jon Eisman, Eisman Golf Academy, Lorton

11.) Billy Hoffman, Westwood C.C., Vienna

12.) Mike Hott, Salisbury C.C., Midlothian

13.) Peter Weisel, Hunting HIlls Golf Academy, Roanoke

14.) Eric Layton, The C.C. of Virginia, Richmond

15.) Brian Rogish, G.C. at Landsdowne

16.) Tom McKnight, Farmington C.C., Charlottesville

WASHINGTON

1.) Jeff Coston, Jeff Coston Golf Academy, Blaine

2.) Jason Aichele, Meadow Springs C.C., Richland

3.) Craig Welty, Skagit G. & C.C., Burlington

4.) Todd Erwin, Tacoma Firs Golf Center

5.) Christopher Runyan, GolfTEC Spokane

6.) Derek Siesser, Indian Canyon Golf Academy, Spokane

7.) Tom Sovay, The G.C. at Redmond Ridge, Redmond

8.) Brian Thornton, Meridian Valley C.C., Kent

9.) Rick Fehr, Pro Golf Discount, Bellevue

10.) Kathy Gildersleeve-Jensen, Kalispel G. & C.C., Spokane

11.) Doug Doxsie, Seattle G.C.

12.) Joe Thiel, Joe Thiel World Wide Golf Schools, Woodinville

13.) Bill Tindall, The Golf Club at Newcastle

14.) Josh McKinley, GolfTEC Spokane

15.) Erin Menath, Erin Menath Golf, Redmond

WEST VIRGINIA

1.) Billy Winters, The Greenbrier, White Sulphur Springs

WISCONSIN

1.) Kevin Kihslinger, GolfTEC Milwaukee

2.) David Roesch, Storm’s Golf Range, Brookfield

3.) Jim Schuman, Blue Mound G. & C.C., Wauwatosa

4.) Dennis Tiziani, Cherokee C.C., Madison

5.) Larry Tiziani, Cherokee C.C., Madison

6.) Brent Snyder, Troy Burne G.C., Hudson

7.) Kevin Kramp, Hidden Glen at Bentdale Farms, Cedarburg

8.) Tim Boegh, GolfTEC Madison

9.) Todd Gamroth, GolfTEC Wauwatosa

10.) Molly Braid, Westmoor C.C., Brookfield

11.) Pat Gorman, Pat Gorman Golf Academy at the Oaks G. Cse., Cottage Grove

12.) Brendan Locke, GolfTEC Madison

13.) Todd Wagner, Kohler Golf Academy

14.) Lucas Hana, Green Bay C.C.

WYOMING

1.) Jon McLean, The Club at 3 Creek, Jackson

