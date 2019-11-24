Arensman wins day 2 at North Carolina Grand Prix
#
Rider Name (Country) Team
Result
1
Hannah Arensman (USA)
0:43:17
2
Raylyn Nuss (USA)
0:01:00
3
Samantha Runnels (USA)
0:01:19
4
Erica Zaveta (USA)
0:01:40
5
Caroline Nolan (USA)
0:02:06
6
Jennifer Malik (USA)
0:02:21
7
Emily Werner (USA)
0:03:11
8
Carla Williams (USA)
0:03:52
9
Allison Arensman (USA)
0:04:08
10
Anna Dorovskikh (USA)
0:05:06
11
Philicia Marion (USA)
0:06:52
12
Molly Russell (USA)
0:07:01
13
Jessica Cutler (USA)
0:07:23
14
Rhys May (USA)
0:07:44
15
Mackenzie Myatt (Can)
16
Courtney Tanner (USA)
17
Jane Rossi (USA)
18
Kimberly Flynn (USA)
19
Skylar Bovine (USA)
20
Danielle Clark (USA)
21
Laura Rice (USA)
22
Aliza Tobias (USA)
23
Hayden Gizinski (USA)
DNF
Anna Savage (USA)
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