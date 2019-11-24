Arensman wins day 2 at North Carolina Grand Prix

Cyclingnews
Mud
Mud


#

Rider Name (Country) Team

Result

1

Hannah Arensman (USA)

0:43:17

2

Raylyn Nuss (USA)

0:01:00

3

Samantha Runnels (USA)

0:01:19

4

Erica Zaveta (USA)

0:01:40

5

Caroline Nolan (USA)

0:02:06

6

Jennifer Malik (USA)

0:02:21

7

Emily Werner (USA)

0:03:11

8

Carla Williams (USA)

0:03:52

9

Allison Arensman (USA)

0:04:08

10

Anna Dorovskikh (USA)

0:05:06

11

Philicia Marion (USA)

0:06:52

12

Molly Russell (USA)

0:07:01

13

Jessica Cutler (USA)

0:07:23

14

Rhys May (USA)

0:07:44

15

Mackenzie Myatt (Can)

16

Courtney Tanner (USA)

17

Jane Rossi (USA)

18

Kimberly Flynn (USA)

19

Skylar Bovine (USA)

20

Danielle Clark (USA)

21

Laura Rice (USA)

22

Aliza Tobias (USA)

23

Hayden Gizinski (USA)

DNF

Anna Savage (USA)

Scroll to continue with content
Ad

What to Read Next

Back