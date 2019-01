America's Second 100 Greatest Golf Courses

For the third time, Golf Digest has produced The Second 100 Greatest, a ranking of courses from 101 to 200, using the same criteria as America's 100 Greatest.

Here's a link to each course's scores.

(Parentheses indicate the course's previous ranking)

101. (100) EAGLE POINT G.C.

2017-100-Eagle-Point-GC-hole-5.jpg Courtesy of Eagle Point GC

7,471 yards / Par 72 / Points: 60.9562

Wilmington, N.C. / Tom Fazio (2000)

More about this course →

102. (120) THE OLDE FARM

The Olde Farm Golf Club Courtesy of Laurence Lambrecht

7,119 yards / Par: 71 / Points: 60.9030

Bristol, Va. / Bobby Weed (200)

More about this course →

103. (113) ROCK CREEK CATTLE CO.

Courtesy of Jon Cavalier

7,466 yards / Par: 71 / Points: 60.8775

Deer Lodge, Mont./ Tom Doak (2008)

More about this course →

104. (115) PHILADELPHIA CRICKET CLUB (Wissahickon)

18th Hole, Philadelphia Cricket Club Wissahickon Course Courtesy of Evan Schiller

7,119 yards / Par 70 / Points: 60.8556

Flourtown, Pa. / A.W. Tillinghast (1922) / Keith Foster (2014)

More about this course →

105. (96) LAUREL VALLEY GOLF CLUB

7,366 yards, Par 72 / Points: 60.8498

Ligonier, Pa. / Dick Wilson (1959) / Arnold Palmer & Thad Layton (R. 2011)

More about this course →

106. (103) PASATIEMPO GOLF CLUB

Courtesy of Jon Cavalier

6,500 yards, Par 70 / Points: 60.8314

Santa Cruz, Calif. / Alister MacKenzie (1929) / Tom Doak (2006)

More about this course →

107. (104) THE PETE DYE COURSE AT FRENCH LICK

Courtesy of Jon Cavalier

8,102 yards / Par: 72 / Points: 60.7588

French Lick, Ind./ Pete Dye (2009)

More about this course →

108. (104) MOUNTAINTOP GOLF AND LAKE CLUB

Courtesy of Jon Cavalier

7,127 yards / Par: 70 / Points: 60.7503

Cashiers, N.C. / Tom Fazio (2006)

More about this course →

109. (110) CALIFORNIA G.C. OF SAN FRANCISCO

3rd Hole, California Golf Club Courtesy of Evan Schiller

7,216 yards, Par 72 / Points: 60.7124

South San Francisco / A. Vernon Macan (1926) / Kyle Phillips (2007)

More about this course →

110. SAND VALLEY

Courtesy of Ryan Farrow

6,938 yards / Par: 72 / Points: 60.6571

Nekoosa, Wis./ Bill Coore & Ben Crenshaw (2017)

More about this course →

111. STONE EAGLE G.C.

6th Hole, Stone Eagle Courtesy of Evan Schiller

7,012 yards / Par: 71 / Points: 60.6468

Palm Desert, Calif. / Tom Doak (2005)

More about this course →

112. (102) STREAMSONG (Red)

Streansong Resort Courtesy of Laurence Lambrecht

7,148 yards / Par: 72 / Points: 60.6435

Streamsong, Fla. / Bill Coore & Ben Crenshaw (2012)

More about this course →

113. (97) FLINT HILLS NATIONAL G.C.

2017-97-Flint-Hills-National-GC-hole-2.jpg Courtesy of Flint Hills National Club

7,080 yards / Par: 71 / Points: 60.6018

Andover, Kan. / Tom Fazio (1997)

More about this course →

114. (NEW) BLUEJACK NATIONAL

Bluejack National #6 Courtesy of Aidan Bradley

7,552 yards / Par: 72 / Points: 60.5812

Montgomery, Texas / Tiger Woods & Beau Welling (2016)

More about this course →

115. (NEW) QUAIL HOLLOW CLUB

99th PGA Championship Courtesy of PGA of America

7,635 yards / Par: 71 / Points: 60.5776

Charlotte / George Cobb (1961) / Tom Fazio (2016)

More about this course →

116. (126) BALTIMORE C.C. (East)

Baltimore Country Clun Courtesy of Laurence Lambrecht

7,181 yards / Par: 70 / Points: 60.5478

Lutherville, Md. / A.W. Tillinghast (1926) / Keith Foster (2015)

More about this course →

117. (97) SAHALEE C.C.

2017-98-Sahalee-CC-North-course-hole-9.jpg Rob Perry

7,003 yards, Par 72 / Points: 60.5305

Galloway, N.J. / Tom Fazio (1994)

More about this course →

118. (106) SHOAL CREEK

Shoal Creek - Number 6 Courtesy of Michael Clemmer

7,400 yards / Par: 72 / Points: 60.5160

Shoal Creek, Ala. / Jack Nicklaus (1977) / Jack Nicklaus & Jim Lipe (2016)

More about this course →

119. (NEW) PIPING ROCK CLUB

Courtesy of Jon Cavalier

6,852 yards / Par: 71 / Points: 60.4779

Locust Valley, N.Y. / C.B. Macdonald (1913) / Bruce Hepner (2015)

More about this course →

120. (108) THE MADISON CLUB

Courtesy of Henebry

7,426 yards / Par: 72 / Points: 60.4760

La Quinta, Calif. / Tom Fazio (2006)

More about this course →

121. (126) KINGSLEY CLUB

Courtesy of Jon Cavalier

6,956 yards / Par: 71 / Points: 60.4331

Kingsley, Mich. / Mike DeVries (2001)

More about this course →

122. (107) HAZELTINE NATIONAL

Courtesy of Gary Kellner

7,674 yards / Par: 72 / Points: 60.4116

Chaska, Minn./ Robert Trent Jones (1962) / Rees Jones (2010)

More about this course →

123. (114) FOREST HIGHLANDS G.C. (Canyon)

Courtesy of Patrick Corley

7,001 yards / Par: 71 / Points: 60.3769

Flagstaff, Ariz. / Jay Morrish & Tom Weiskopf (1988)

More about this course →

124. (111) COLORADO G.C.

Courtesy of Jon Cavalier

7,604 yards / Par: 72 / Points: 60.3416

Parker, Colo. / Bill Coore & Ben Crenshaw (2007)

More about this course →

125. (112) JUPITER HILLS CLUB (Hills)

Jupiter Hills Club Courtesy of Laurence Lambrecht

7,344 yards / Par: 70 / Points: 60.3127

Tequesta, Fla. / George Fazio (1970) / Tom Fazio (2014)

More about this course →

126. (123) SHOOTING STAR G.C.

Courtesy of Evan Schiller

7,550 yards, Par 72 / Points: 60.2647

Teton Village, Wyo. / Tom Fazio (2009)

More about this course →

127. (117) GALLOWAY NATIONAL G.C.

Courtesy of Jon Cavalier

7,111 yards, Par 71 / Points: 60.2407

Galloway, N.J. / Tom Fazio (1994) / Tom Fazio (2013)

More about this course →

128. (121) GRANDFATHER G. & C.C.

Grandfather Golf and Country Club Courtesy of Laurence Lambrecht

7,010 yards, Par 72 / Points: 60.1933

Linville, N.C. / Ellis Maples (1967) / Bobby Weed (2015)

More about this course →

129. (129) CHAMBERS BAY

Courtesy of Jon Cavalier

7,585 yards, Par 72 / Points: 60.1567

University Place, Wash. / Robert Trent Jones Jr. & Bruce Charlton (2007)

More about this course →

130. (112) KAPALUA (Plantation)

Courtesy of Dave Sansom

7,411 yards, Par 73 / Points: 60.1423

Kapalua, Maui, Hawaii / Bill Coore & Ben Crenshaw (1991) / Bill Coore & Ben Crenshaw (2014)

More about this course →

131. (119) EAST LAKE G.C.

Courtesy of Jon Cavalier

7,374 yards, Par 72 / Points: 60.1349

Atlanta / Donald Ross (1915) / Rees Jones (2015)

More about this course →

132. (125) ATLANTA ATHLETIC CLUB (Highlands)

Courtesy of Dave Sansom

7,613 yards, Par 72 / Points: 60.1070

Johns Creek, Ga. / Robert Trent Jones (1967) / Joseph S. Finger (1971) / Rees Jones (2016)

More about this course →

133. (132) ROBERT TRENT JONES G.C.

Courtesy of Dick Durrance

7,500 yards, Par 72 / Points: 60.0686

Gainesville, Va. / Robert Trent Jones (1991) / Kyle Phillips (2014)

More about this course →

134. (116) NEWPORT C.C.

Courtesy of Jon Cavalier

7,075 yards, Par 70 / Points: 60.0493

Newport, R.I. / William F. Davis (1899) / A.W. Tillinghast (1924) / Ron Forse (2005)

More about this course →

135. (133) THE CONCESSION G.C.

Courtesy of Jon Cavalier

7,474 yards, Par 72 / Points: 59.9646

Bradenton, Fla. / Jack Nicklaus & Tony Jacklin (2006)

More about this course →

136. (127) HARBOUR TOWN G. LINKS

Courtesy of Rob Tipton

7,099 yards, Par 71 / Points: 59.9613

Hilton Head Island / Pete Dye & Jack Nicklaus (1969) / Pete Dye (2011)

More about this course →

137. (131) DISMAL RIVER Club (Red)

Courtesy of Jon Cavalier

6,994 yards, Par 71 / Points: 59.9407

Mullen, Neb. / Tom Doak (2013)

More about this course →

138. (124) STREAMSONG (Blue)

Streansong Resort Courtesy of Laurence Lambrecht

7,176 yards, Par 72 / Points: 59.9404

Streamsong, Fla. / Tom Doak (2012)

More about this course →

139. (New) RIDGEWOOD C.C. (East / West)

1st Hole of East Course at Ridgewood Country Club Courtesy of Evan Schiller

6,578 yards, Par 71 / Points: 59.9187

Paramus, N.J. / A.W. Tillinghast (1929) / Gil Hanse (2016)

More about this course →

140. (142) OMNI HOMESTEAD (Cascades)

Courtesy of Jon Cavalier

6,873 yards, Par 70 / Points: 59.8476

Hot Springs, Va. / William Flynn (1923) / Wayne Morrison & Tom Paul (2005)

More about this course →

141. (151) MAUNA KEA G. CSE.

Courtesy of Mauna Kea Beach Hotel

7,370 yards, Par 72 / Points: 59.8403

Kohala Coast, Hawaii / Robert Trent Jones (1964) / Rees Jones (2008)

More about this course →

142. (143) BAYONNE G.C.

16th Hole, Bayonne Golf Club, Bayonne, New Jersey Courtesy of Evan Schiller

7,120 yards, Par 71 / Points 59.8330

Bayonne, N.J. / Eric Bergstol (2006)

More about this course →

143. (136) THE CREEK

Courtesy of Jon Cavalier

6,459 yards, Par 70 / Points 59.8293

Locust Valley, N.Y. / C.B. Macdonald & Seth Raynor (1923) / Gil Hanse & George Bahto (2011)

More about this course →

144. (118) BELLERIVE C.C.

100th PGA Championship Courtesy of Gary Kellner

7,460 yards, Par 72 / Points 59.8283

St. Louis / Robert Trent Jones (1960) / Rees Jones (2014)

More about this course →

145. (New) MAMMOTH DUNES

6,935 yards, Par 73 / Points 59.7189

Nekoosa, Wis. / David McLay Kidd (2018)

More about this course →

146. (135) FOREST DUNES G.C.

8th Hole, Forest Dunes Golf Club Courtesy of Evan Schiller

7,116 yards, Par 72 / Points 59.7170

Roscommon, Mich. / Tom Weiskopf (2002)

More about this course →

147. (139) SYCAMORE HILLS G.C.

Courtesy of Jim Mandeville

7,319 yards, Par 72 / Points 59.7118

Fort Wayne, Ind./ Jack Nicklaus (1989) / Jack Nicklaus (2014)

More about this course →

148. (137) KIAWAH ISLAND CLUB (Cassique)

Courtesy of Evan Schiller

7,050 yards, Par 72 / Points: 59.7001

Kiawah Island, S.C. / Tom Watson & Bob Gibbons (2000)

More about this course →

149. (144) WANNAMOISETT C.C.

Courtesy of Jon Cavalier

6,732 yards, Par 69 / Points: 59.6754

Rumford, R.I. / Donald Ross (1916) / Ron Forse (2008)

More about this course →

150. (134) HUNTSMAN SPRINGS G.C.

Whispering Pines GC Courtesy of the Club

7,613 yards, Par 72 / Points 59.6598

Driggs, Idaho / David McLay Kidd (2009)

More about this course →

151. (149) THE HIGHLAND CSE. AT PRIMLAND

The No.8 at Primland Courtesy of Michael Clemmer

7,053 yards, Par 72 / Points 59.6503

Meadows of Dan, Va. / Donald Steel (2006)

More about this course →

152. (140) CAVES VALLEY G.C.

7,006 yards, Par 71 / Points: 59.6317

Owings Mills, Md. / Tom Fazio (1991) / Tom Fazio (2000)

More about this course →

153. (154) EASTWARD HO! C.C.

Courtesy of Jon Cavalier

6,437 yards, Par 71 / Points 59.6284

Chatham, Mass. / Herbert Fowler (1922) / Keith Foster (2007)

More about this course →

154. (145) MARTIS CAMP G.C.

Courtesy of Paul Hamill

7,766 yards, Par 72 / Points 59.6223

Truckee, Calif. / Tom Fazio (2008)

More about this course →

155. (146) COLONIAL C.C.

Courtesy of Jon Cavalier

7,209 yards, Par 70 / Points: 59.5945

Fort Worth / Perry Maxwell (1936) / Keith Foster (2008)

More about this course →

156. (150) THE STANWICH CLUB

7,445 yards, Par 72 / Points: 59.5882

Greenwich, Conn. / William Gordon & David Gordon (1962) / Tom Fazio (2017)

More about this course →

157. (New) ST. LOUIS C.C.

Courtesy of Jon Cavalier

6,534 yards, Par 71 / Points 59.5669

St. Louis / C.B. Macdonald (1914) / Brian Silva (2004)

More about this course →

158. (153) ALDARRA G.C.

Courtesy of the club

6,885 yards, Para 71 / Points 59.5364

Sammamish, Wash. / Tom Fazio (2001)

More about this course →

159. (128) EUGENE C.C.

Eugene Country Club Steven Gibbons

7,015 yards, Par 72 / Points: 59.5321

Eugene, Ore. / Robert Trent Jones (1967) / John Harbottle (2010)

More about this course →

160. (147) FOX CHAPEL G.C.

Jon Cavalier

6,657 yards, Par 70 / Points: 59.4835

Pittsburgh / Seth Raynor & Charles Banks (1925) / Brian Silva (1997)

More about this course →

161. (141) LOST DUNES G.C.

6,905 yards, Par 71 / Points: 59.4283

Bridgman, Mich. / Tom Doak (1999)

More about this course →

162. (138) OCEAN FOREST G.C.

16th hole, Ocean Forest Golf Club Courtesy of Evan Schiller

7,321 yards, Par 72 / Points: 59.4177

Sea Island, Ga. / Rees Jones (1995) / Rees Jones (2007)

More about this course →

163. (158) THE G.C. OF TENNESSEE

Courtesy of the club

7,184 yards, Par 71 / Points: 59.4165

Kingston Springs, Tenn. / Tom Fazio (1991) / Tom Fazio (2008)

More about this course →

164. (167) WHISPER ROCK G.C. (Upper)

Courtesy of the club

7,550 yards, Par 72 / Points: 59.4111

Scottsdale / Tom Fazio (2005)

More about this course →

165. (162) SOUTHERN HIGHLANDS G.C.

Courtesy of the club

7,510 yards, Par 72 / Points: 59.3629

Las Vegas / Robert Trent Jones Jr. (2000)

More about this course →

166. (155) THE STONE CANYON CLUB

Stone Canyon 18.jpg Rob Cross/courtesy of Stone Canyon

7,317 yards, Par 72 / Points: 59.3554

Oro Valley, Ariz. / Jay Morrish (2000)

More about this course →

167. (165) SECESSION G.C.

7,068 yards, Par 72 / Points: 59.2733

Beaufort, S.C. / Bruce Devlin (1992) / Billy Fuller (2012)

More about this course →

168. (148) LONG COVE CLUB

Rob Kaufman / Kaufman Photography

7,094 yards, Par 71 / Points 59.2720

Hilton Head Island / Pete Dye & Alice Dye (1982) / Bobby Weed (2018)

More about this course →

169. (New) STREAMSONG (Black)

Streansong Resort Black Course Courtesy of Laurence Lambrecht

7,331 yards, Par 73 / Points: 59.2552

Streamsong, Fla. / Gil Hanse (2017)

More about this course →

170. (157) BEL-AIR C.C.

Jon Cavalier

6,800 yards, Par 70 / Points: 59.1943

Los Angeles / George C. Thomas Jr. & William F. Bell (1926) / Tom Doak (2018)

More about this course →

171. (164) SPRING CREEK RANCH G.C.

7,426 yards, Par 72 / Points: 59.1755

Collierville, Tenn. / Jack Nicklaus (2000)

172. (160) SEA ISLAND G.C. (Seaside)

Courtesy of the club

6,657 yards, Par 70 / Points: 59.1646

St. Simons Island, Ga. / Tom Fazio (1999)

More about this course →

173. (159) THE GREENBRIER (Old White TPC)

Courtesy of DANIEL JAMES MURPHY

7,292 yards, Par 70 / Points: 59.1471

White Sulphur Springs, W.Va. / C.B. Macdonald (1915) / Keith Foster (2016)

More about this course →

174. (New) MOUNTAIN LAKE C.C.

6,685 yards, Par 70 / Points: 59.1239

Lake Wales, Fla. / Seth Raynor (1921) / Ron Prichard (2017)

More about this course →

175. (152) SANCTUARY

Sanctuary #13 Courtesy of Sanctuary

7,044 yards, Par 72 / Points: 59.1153

Sedalia, Colo. / Jim Engh (1997)

More about this course →

176. (New) TRADITION G.C.

6,889 yards, Par 72 / Points: 59.0793

La Quinta, Calif. / Arnold Palmer, Ed Seay & Harrison Minchew (1998)

More about this course →

177. (New) SHELTER HARBOR G.C.

7,032 yards, Par 71 / Points: 59.0733

Charlestown, R.I. / Michael Hurdzan & Dana Fry (2005)

More about this course →

178. (156) TRUMP INTERNATIONAL (Championship)

Courtesy of Trump Organization

7,326 yards, Par 72 / Points: 59.0646

West Palm Beach / Jim Fazio (1999)

More about this course →

179. (161) CHARLOTTE C.C.

Charlotte Country Club Courtesy of Chris Keane

7,335 yards, Par 71 / Points: 59.0477

Charlotte / Donald Ross (1925) / Ron Prichard (2007)

More about this course →

180. (New) GAMBLE SANDS G.C.

7,169 yards, Par 72 / Points: 59.0075

Brewster, Wash. / David McLay Kidd (2014)

More about this course →

181. (163) BLACK DIAMOND RANCH (Quarry)

Courtesy of Evan Schiller

7,159 yards, Par 72 / Points: 59.0012

Lecanto, Fla. / Tom Fazio (1987) / David Whelchel (2012)

More about this course →

182. (New) THE RIDGE AT BACK BROOK

7,215 yards, Par 72 / Points: 58.9714

Ringoes, N.J. / Tom Fazio (2002)

More about this course →

183. (New) WESTCHESTER C.C. (West)

2nd hole Westchester Country Club Courtesy of Evan Schiller

6.980 yards, Par 71 / Points: 58.9532

Rye, N.Y. / Walter Travis (1922) / Tom Fazio (2015)

More about this course →

184. (176) MCARTHUR G.C.

Courtesy of Larry Lambrecht

7,205 yards, Par 72 / Points 58.9506

Hobe Sound, Fla. / Tom Fazio & Nick Price (2002)

More about this course →

185. (170) ATLANTA C.C.

7,139 yards, Par 72 / Points: 58.9450

Marietta, Ga. / Willard Byrd & Joseph S. Finger (1965) / Mike Riley (2001)

More about this course →

186. (166) TORREY PINES G. CSE. (South)

7,707 yards, Par 72 / Points: 58.9361

La Jolla, Calif. / William F. Bell (1957) / Rees Jones (2006)

More about this course →

187. (173) C.C. OF BIRMINGHAM (West)

Country Club of Birmingham Courtesy of the club

7,226 yards, Par 71 / Points: 58.9229

Birmingham, Ala. / Donald Ross (1929) / Pete Dye (2009)

More about this course →

188. (168) GLENWILD G.C.

Courtesy of Doug Burke

7,564 yards, Par 71, Points 58.9037

Park City, Utah / Tom Fazio (2001)

More about this course →

189. (171) PRONGHORN CLUB (Nicklaus)

14th hole, Nicklaus Course at Pronghorn Courtesy of Evan Schiller

7,239 yards, Par 72 / Points 58.8952

Bend, Ore. / Jack Nicklaus (2003)

More about this course →

190. (New) THE VINTAGE CLUB (Mountain)

Courtesy of the club

7,138 yards, Par 72 / Points: 58.8863

Indian Wells, Calif. / George Fazio & Tom Fazio (1981) / Tom Fazio & Logan Fazio (2014)

More about this course →

191. (183) BALLYHACK G.C.

7,294 yards, Par 72 / Points: 58.8694

Roanoke, Va. / Lester George (2009)

More about this course →

192. (New) LIBERTY NATIONAL G.C.

Courtesy of Evan Schiller

7,387 yards, Par 72 / Points: 58.8645

Jersey City, N.J. / Bob Cupp & Tom Kite (2006) / Bob Cupp, Tom Kite & Steve Wenzloff (2011)

More about this course →

193. (New) CANTERBURY G.C.

Courtesy of Bill McKinley

7,005 yards, Par 72 / Points: 58.8568

Beachwood, Ohio / Herbert Strong (1922) / Bruce Hepner (2016)

More about this course →

194. (New) C.C. OF FAIRFIELD

6,442 yards, Par 70 / Points: 58.8142

Fairfield, Conn. / Seth Raynor (1921) / Bruce Hepner (2016)

More about this course →

195. (New) SHERWOOD C.C.

Courtesy of the club

7,098 yards, Par 72 / Points: 58.7933

Thousand Oaks, Calif. / Jack Nicklaus (1989) / Jack Nicklaus (2015)

More about this course →

196. (New) MORAINE C.C.

7,270 yards, Par 72 / Points: 58.7576

Dayton, Ohio / Alex Campbell (1930) / Keith Foster (2015)

More about this course →

197. (New) FOREST CREEK G.C. (North)

Courtesy of Laura L Gingerich

7,184 yards, Par 72 / Points: 58.7386

Pinehurst, N.C. / Tom Fazio (2005)

More about this course →

198. (175) KIAWAH ISLAND CLUB (River)

vividHDR Dramatic

7,019 yards, Par 72 / Points: 58.7277

Kiawah Island, S.C. / Tom Fazio (1995)

More about this course →

199. (169) THE BROADMOOR G.C. (East)

7,355 yards, Par 72 / Points: 58.7171

Colorado Springs, Colo. / Donald Ross (1918) / Robert Trent Jones (1952) / Ron Forse (2016)

More about this course →

200. (172) WHISPER ROCK G.C. (Lower)

Courtesy of the club

7,390 yards, Par 72 / Points: 57.58.6728

Scottsdale / Phil Mickelson & Gary Stephenson (2001)

More about this course →