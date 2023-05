2A WIC all-conference softball teams

All-conference teams are chosen solely by coaches in that league.

The Idaho Statesman publishes the results and has no role in their selection.

2A WESTERN IDAHO CONFERENCE

Player of the Year: Mekhia Wagner, sr., Cole Valley Christian

Coach of the Year: Justin Shook, Nampa Christian

FIRST TEAM

Peyton Shook, fr., P/2B, Nampa Christian

Kate Crosby, sr., 2B, Cole Valley Christian

Mila Astorquia, sr., 3B, Marsing

Aly Marion, jr., P/2B, Nampa Christian

Quincy Hartley, sr., SS, Nampa Christian

Brooklyn Roadenbaugh, fr., P , Marsing

Emma Myers, jr., SS, New Plymouth

Bella Barbee, jr., C/OF, New Plymouth

Lola Crosby, so., SS/P, Cole Valley Christian

Analise Robson, jr., OF, Melba

SECOND TEAM

Hannah Thompson, sr., OF, Cole Valley Christian

Abbie English, fr., INF/P, Cole Valley Christian

Jewel Bell, jr., P/2B, New Plymouth

Karly Williams, sr., 3B, Nampa Christian

Kenzie Shaffer, so., 3B, Melba

Analyse Durham, fr., UTIL, Melba

Abi Robinson, jr., 2B/P, New Plymouth

Addison Gray, fr., C/CF, Nampa Christian

Eden Dustan, sr., CF/C, Nampa Christian

Wesli Crockett, fr., 1B/P, New Plymouth

HONORABLE MENTION

Lily Thoene, so., 2B, Marsing

Bailey Daugherty, fr., C/OF, Marsing

Mallory Lincoln, jr., 1B, Melba

Kenzy Stradley, sr., 2B, Melba

Aislyn King, sr., 3B, New Plymouth

Kylee Howard, sr., OF/P, New Plymouth

Payton Davy, fr., OF , Nampa Christian

Kelley Vander Schaaf, sr., OF, Nampa Christian

Windee Boer, sr., 1B, Cole Valley Christian

Johanna Fowler, jr., C , Cole Valley Christian