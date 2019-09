2019 Safeway Open tee times, viewer's guide

The Fall Series will head out west this week to Napa, Calif., for the Safeway Open on the North Course at the Silverado Resort. With certainly the strongest field thus far in the 2019-'20 PGA Tour season, make sure to keep a lookout for Justin Thomas, Phil Mickelson and Tony Romo (?).

Along with the former Dallas Cowboys' starting quarterback, four of the top 15 players in the Official World Golf Ranking will be teeing off on Thursday with a $1.188 million payday for the winner and a $6.6 million purse.

After a tremendous FedEx Cup performance, this will be Thomas's first event of the season. He is also one of seven golfers at Napa who will be participating in the Presidents Cup in December.

A week after his first PGA Tour victory, Sebastián Muñoz will be looking for his second, as part of a talented Thursday and Friday trio including Hideki Matsuyama and Adam Scott.

TV Schedule

The Golf Channel will carry live coverage on Thursday and Friday from 5-9 p.m. EDT, as well as Saturday and Sunday from 6-9 p.m. EDT.

Thursday Tee Times (all times ET)

Tee No. 1

7:00 a.m. -- Martin Laird, Luke List, Sepp Straka

7:10 a.m. -- Nick Watney, Cameron Tringale, Sam Ryder

7:20 a.m. -- George McNeill, Carlos Ortiz, Kyoung-Hoon Lee

7:30 a.m. -- Sung Kang, Corey Conners, Michael Kim

7:40 a.m. -- Martin Trainer, Grayson Murray, Daniel Berger

7:50 a.m. -- Si Woo Kim, Kevin Chappell, Kevin Stadler

8:00 a.m. -- John Daly, Abraham Ancer, Roger Sloan

8:10 a.m. -- Fabián Gómez, Robert Streb, Ricky Barnes

8:20 a.m. -- Adam Schenk, Brandon Hagy, Lanto Griffin

8:30 a.m. -- Rob Oppenheim, Maverick McNealy, Matthew NeSmith

8:40 a.m. -- Tyler Duncan, Vince Covello, Ben Taylor

8:50 a.m. -- Xinjun Zhang, Sebastian Cappelen, Vincent Whaley

11:45 a.m. -- Sangmoon Bae, J.J. Spaun, Wyndham Clark

11:55 a.m. -- Ryan Moore, Morgan Hoffmann, Harold Varner III

12:05 p.m. -- Matt Every, David Hearn, Andres Gonzales

12:15 p.m. -- Dylan Frittelli, Max Homa, Marc Leishman

12:25 p.m. -- Satoshi Kodaira, Patton Kizzire, Jason Dufner

12:35 p.m. -- Justin Thomas, Brandt Snedeker, Jim Furyk

12:45 p.m. -- Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Phil Mickelson

12:55 p.m. -- Jhonattan Vegas, Harris English, Tom Hoge

1:05 p.m. -- Mackenzie Hughes, Peter Malnati, Danny Lee

1:15 p.m. -- Tyler McCumber, Chris Baker, John Oda

1:25 p.m. -- Henrik Norlander, Cameron Davis, Isaiah Salinda

1:35 p.m. -- Robby Shelton, Ryan Brehm, Akshay Bhatia

Tee No. 10

7:00 a.m. -- Kyle Stanley, Byeong Hun An, Cameron Percy

7:10 a.m. -- John Huh, Bronson Burgoon, Mark Hubbard

7:20 a.m. -- Scott Brown, Bud Cauley, Patrick Rodgers

7:30 a.m. -- C.T. Pan, Pat Perez, Brendan Steele

7:40 a.m. -- Chez Reavie, Charles Howell III, Cameron Champ

7:50 a.m. -- Francesco Molinari, Bryson DeChambeau, Kevin Tway

8:00 a.m. -- Sebastián Muñoz, Hideki Matsuyama, Adam Scott

8:10 a.m. -- Chris Stroud, Aaron Baddeley, Doc Redman

8:20 a.m. -- Michael Thompson, Jamie Lovemark, Sungjae Im

8:30 a.m. -- Dominic Bozzelli, Hank Lebioda, Kristoffer Ventura

8:40 a.m. -- Beau Hossler, Michael Gellerman, Tony Romo

8:50 a.m. -- Mark Anderson, Michael Gligic, Stuart L. Smith

11:45 a.m. -- Charley Hoffman, Nick Taylor, Talor Gooch

11:55 a.m. -- Kevin Streelman, Chesson Hadley, Anirban Lahiri

12:05 p.m. -- Adam Hadwin, Vaughn Taylor, Brendon Todd

12:15 p.m. -- Nate Lashley, Scott Piercy, Austin Cook

12:25 p.m. -- Kevin Na, Adam Long, Andrew Landry

12:35 p.m. -- Troy Merritt, Brice Garnett, Lucas Glover

12:45 p.m. -- Brian Gay, Bo Van Pelt, Colt Knost

12:55 p.m. -- Emiliano Grillo, Fred Couples, Joel Dahmen

1:05 p.m. -- Brian Stuard, Ben Martin, Zac Blair

1:15 p.m. -- Rhein Gibson, Harry Higgs, Jinho Chung

1:25 p.m. -- Chase Seiffert, Bo Hoag, Nelson Ledesma

1:35 p.m. -- Rafael Campos, Scott Harrington, Byron Meth

Friday Tee Times (all times ET)

Tee No. 1

7:00 a.m. -- Charley Hoffman, Nick Taylor, Talor Gooch

7:10 a.m. -- Kevin Streelman, Chesson Hadley, Anirban Lahiri

7:20 a.m. -- Adam Hadwin, Vaughn Taylor, Brendon Todd

7:30 a.m. -- Nate Lashley, Scott Piercy, Austin Cook

7:40 a.m. -- Kevin Na, Adam Long, Andrew Landry

7:50 a.m. -- Troy Merritt, Brice Garnett, Lucas Glover

8:00 a.m. -- Brian Gay, Bo Van Pelt, Colt Knost

8:10 a.m. -- Emiliano Grillo, Fred Couples, Joel Dahmen

8:20 a.m. -- Brian Stuard, Ben Martin, Zac Blair

8:30 a.m. -- Rhein Gibson, Harry Higgs, Jinho Chung

8:40 a.m. -- Chase Seiffert, Bo Hoag, Nelson Ledesma

8:50 a.m. -- Rafael Campos, Scott Harrington, Byron Meth

11:45 a.m. -- Kyle Stanley, Byeong Hun An, Cameron Percy

11:55 a.m. -- John Huh, Bronson Burgoon, Mark Hubbard

12:05 p.m. -- Scott Brown, Bud Cauley, Patrick Rodgers

12:15 p.m. -- C.T. Pan, Pat Perez, Brendan Steele

12:25 p.m. -- Chez Reavie, Charles Howell III, Cameron Champ

12:35 p.m. -- Francesco Molinari, Bryson DeChambeau, Kevin Tway

12:45 p.m. -- Sebastián Muñoz, Hideki Matsuyama, Adam Scott

12:55 p.m. -- Chris Stroud, Aaron Baddeley, Doc Redman

1:05 p.m. -- Michael Thompson, Jamie Lovemark, Sungjae Im

1:15 p.m. -- Dominic Bozzelli, Hank Lebioda, Kristoffer Ventura

1:25 p.m. -- Beau Hossler, Michael Gellerman, Tony Romo

1:35 p.m. -- Mark Anderson, Michael Gligic, Stuart L. Smith

Tee No. 10

7:00 a.m. -- Sangmoon Bae, J.J. Spaun, Wyndham Clark

7:10 a.m. -- Ryan Moore, Morgan Hoffmann, Harold Varner III

7:20 a.m. -- Matt Every, David Hearn, Andres Gonzales

7:30 a.m. -- Dylan Frittelli, Max Homa, Marc Leishman

7:40 a.m. -- Satoshi Kodaira, Patton Kizzire, Jason Dufner

7:50 a.m. -- Justin Thomas, Brandt Snedeker, Jim Furyk

8:00 a.m. -- Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Phil Mickelson

8:10 a.m. -- Jhonattan Vegas, Harris English, Tom Hoge

8:20 a.m. -- Mackenzie Hughes, Peter Malnati, Danny Lee

8:30 a.m. -- Tyler McCumber, Chris Baker, John Oda

8:40 a.m. -- Henrik Norlander, Cameron Davis, Isaiah Salinda

8:50 a.m. -- Robby Shelton, Ryan Brehm, Akshay Bhatia

11:45 a.m. -- Martin Laird, Luke List, Sepp Straka

11:55 a.m. -- Nick Watney, Cameron Tringale, Sam Ryder

12:05 p.m. -- George McNeill, Carlos Ortiz, Kyoung-Hoon Lee

12:15 p.m. -- Sung Kang, Corey Conners, Michael Kim

12:25 p.m. -- Martin Trainer, Grayson Murray, Daniel Berger

12:35 p.m. -- Si Woo Kim, Kevin Chappell, Kevin Stadler

12:45 p.m. -- John Daly, Abraham Ancer, Roger Sloan

12:55 p.m. -- Fabián Gómez, Robert Streb, Ricky Barnes

1:05 p.m. -- Adam Schenk, Brandon Hagy, Lanto Griffin

1:15 p.m. -- Rob Oppenheim, Maverick McNealy, Matthew NeSmith

1:25 p.m. -- Tyler Duncan, Vince Covello, Ben Taylor

1:35 p.m. -- Xinjun Zhang, Sebastian Cappelen, Vincent Whaley

