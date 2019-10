2019 Houston Open tee times, viewer's guide

After an 18-month break and an adjustment to the PGA Tour schedule, the Houston Open returns this week with a new spot on the golf calendar. It's a new beginning for a historic event, which will be played for the final time at the Golf Club of Houston before moving to the Memorial Park Golf Course in 2020.

The purse totals $7.5 million with a winner’s share of $1.26 million and 500 FedEx Cup points up for grabs. Current FedEx Cup leader and Sanderson Farms Championship winner Sebastián Muñoz will be playing in his fourth straight tournament to start the 2019-’20 season. Muñoz went to the University of North Texas.

Cole Hammer, the No. 2-ranked amateur in the world and University of Texas sophomore will be making his first non-major PGA Tour start on Thursday (he played in the 2015 U.S. Open as a. 15-year-old) thanks to a sponsor's exemption.

TV Schedule

Golf Channel will carry live coverage on Thursday and Friday from 3-7 p.m. EDT, as well as Saturday and Sunday from 4-7 p.m. EDT.

Thursday Tee Times (all times CDT)

Tee No. 1

7:15 a.m. -- Russell Henley, Mackenzie Hughes, Josh Teater

7:25 a.m. -- James Hahn, Matt Jones, Tim Herron

7:35 a.m. -- David Lingmerth, Harris English, Rich Beem

7:45 a.m. -- Michael Kim, Brice Garnett, Austin Cook

7:55 a.m. -- Ted Potter, Jr., Ryan Armour, Stewart Cink

8:05 a.m. -- Nick Watney, Talor Gooch, Brandon Hagy

8:15 a.m. -- Brian Harman, Arjun Atwal, Graham DeLaet

8:25 a.m. -- Ben Crane, Patrick Rodgers, Zac Blair

8:35 a.m. -- Harry Higgs, Michael Gligic, Andy Zhang

8:45 a.m. -- Omar Uresti, Tom Lewis, Jeremy Gandon

8:55 a.m. -- Tyler McCumber, Michael Gellerman, Vince Covello

9:05 a.m. -- Doug Ghim, Rhein Gibson, George Cunningham

12:05 p.m. -- David Hearn, Roberto Castro, Richy Werenski

12:15 p.m. -- Scott Stallings, Robert Garrigus, Carlos Ortiz

12:25 p.m. -- J.J. Henry, John Senden, Cameron Tringale

12:35 p.m. -- Sebastián Muñoz, Andrew Landry, Pat Perez

12:45 p.m. -- Keegan Bradley, Daniel Berger, Kevin Chappell

12:55 p.m. -- Bill Haas, Hunter Mahan, Denny McCarthy

1:05 p.m. -- Brendon Todd, Chad Campbell, Mark Hubbard

1:15 p.m. -- Sangmoon Bae, John Merrick, Bo Van Pelt

1:25 p.m. -- Beau Hossler, Scottie Scheffler, Maverick McNealy

1:35 p.m. -- Henrik Norlander, Sebastian Cappelen, Chandler Phillips

1:45 p.m. -- Rob Oppenheim, Xinjun Zhang, Ben Taylor

1:55 p.m. -- Cameron Davis, Ryan Brehm, Chase Seiffert

Tee No. 10

7:15 a.m. -- Martin Laird, Bronson Burgoon, Sepp Straka

7:25 a.m. -- Scott Brown, Daniel Chopra, Tom Hoge

7:35 a.m. -- Chris Stroud, Brian Gay, J.J. Spaun

7:45 a.m. -- Jim Herman, Jhonattan Vegas, D.A. Points

7:55 a.m. -- Cameron Champ, Henrik Stenson, Jason Dufner

8:05 a.m. -- Matt Every, Derek Ernst, John Rollins

8:15 a.m. -- Alex Cejka, Boo Weekley, John Huh

8:25 a.m. -- Aaron Baddeley, Lanto Griffin, Robby Shelton

8:35 a.m. -- Wes Roach, Rafael Campos, Cole Hammer

8:45 a.m. -- Dominic Bozzelli, Matthew NeSmith, Michael Perras

8:55 a.m. -- Scott Harrington, Nelson Ledesma, Braden Bailey

9:05 a.m. -- Tyler Duncan, Joseph Bramlett, Brandon Wu

12:05 p.m. -- D.J. Trahan, Ricky Barnes, Shawn Stefani

12:15 p.m. -- Robert Streb, Tommy Gainey, Doc Redman

12:25 p.m. -- Peter Malnati, Luke List, Roger Sloan

12:35 p.m. -- Patton Kizzire, Brendan Steele, Grayson Murray

12:45 p.m. -- Martin Trainer, Russell Knox, Kevin Stadler

12:55 p.m. -- Bud Cauley, Sam Ryder, Lucas Bjerregaard

1:05 p.m. -- Kyle Stanley, George McNeill, Jonathan Byrd

1:15 p.m. -- Michael Thompson, Johnson Wagner, Sam Burns

1:25 p.m. -- Peter Uihlein, Bo Hoag, Logan McCracken

1:35 p.m. -- Mark Anderson, Kristoffer Ventura, Chris Baker

1:45 p.m. -- Zack Sucher, Kramer Hickok, Vincent Whaley

1:55 p.m. -- Seamus Power, Hank Lebioda, Dawie van der Walt

Friday Tee Times (all times CDT)

Tee No. 1

7:15 a.m. -- D.J. Trahan, Ricky Barnes, Shawn Stefani

7:25 a.m. -- Robert Streb, Tommy Gainey, Doc Redman

7:35 a.m. -- Peter Malnati, Luke List, Roger Sloan

7:45 a.m. -- Patton Kizzire, Brendan Steele, Grayson Murray

7:55 a.m. -- Martin Trainer, Russell Knox, Kevin Stadler

8:05 a.m. -- Bud Cauley, Sam Ryder, Lucas Bjerregaard

8:15 a.m. -- Kyle Stanley, George McNeill, Jonathan Byrd

8:25 a.m. -- Michael Thompson, Johnson Wagner, Sam Burns

8:35 a.m. -- Peter Uihlein, Bo Hoag, Logan McCracken

8:45 a.m. -- Mark Anderson, Kristoffer Ventura, Chris Baker

8:55 a.m. -- Zack Sucher, Kramer Hickok, Vincent Whaley

9:05 a.m. -- Seamus Power, Hank Lebioda, Dawie van der Walt

12:05 p.m. -- Martin Laird, Bronson Burgoon, Sepp Straka

12:15 p.m. -- Scott Brown, Daniel Chopra, Tom Hoge

12:25 p.m. -- Chris Stroud, Brian Gay, J.J. Spaun

12:35 p.m. -- Jim Herman, Jhonattan Vegas, D.A. Points

12:45 p.m. -- Cameron Champ, Henrik Stenson, Jason Dufner

12:55 p.m. -- Matt Every, Derek Ernst, John Rollins

1:05 p.m. -- Alex Cejka, Boo Weekley, John Huh

1:15 p.m. -- Aaron Baddeley, Lanto Griffin, Robby Shelton

1:25 p.m. -- Wes Roach, Rafael Campos, Cole Hammer

1:35 p.m. -- Dominic Bozzelli, Matthew NeSmith, Michael Perras

1:45 p.m. -- Scott Harrington, Nelson Ledesma, Braden Bailey

1:55 p.m. -- Tyler Duncan, Joseph Bramlett, Brandon Wu

Tee No. 10

7:15 a.m. -- David Hearn, Roberto Castro, Richy Werenski

7:25 a.m. -- Scott Stallings, Robert Garrigus, Carlos Ortiz

7:35 a.m. -- J.J. Henry, John Senden, Cameron Tringale

7:45 a.m. -- Sebastián Muñoz, Andrew Landry, Pat Perez

7:55 a.m. -- Keegan Bradley, Daniel Berger, Kevin Chappell

8:05 a.m. -- Bill Haas, Hunter Mahan, Denny McCarthy

8:15 a.m. -- Brendon Todd, Chad Campbell, Mark Hubbard

8:25 a.m. -- Sangmoon Bae, John Merrick, Bo Van Pelt

8:35 a.m. -- Beau Hossler, Scottie Scheffler, Maverick McNealy

8:45 a.m. -- Henrik Norlander, Sebastian Cappelen, Chandler Phillips

8:55 a.m. -- Rob Oppenheim, Xinjun Zhang, Ben Taylor

9:05 a.m. -- Cameron Davis, Ryan Brehm, Chase Seiffert

12:05 p.m. -- Russell Henley, Mackenzie Hughes, Josh Teater

12:15 p.m. -- James Hahn, Matt Jones, Tim Herron

12:25 p.m. -- David Lingmerth, Harris English, Rich Beem

12:35 p.m. -- Michael Kim, Brice Garnett, Austin Cook

12:45 p.m. -- Ted Potter, Jr., Ryan Armour, Stewart Cink

12:55 p.m. -- Nick Watney, Talor Gooch, Brandon Hagy

1:05 p.m. -- Brian Harman, Arjun Atwal, Graham DeLaet

1:15 p.m. -- Ben Crane, Patrick Rodgers, Zac Blair

1:25 p.m. -- Harry Higgs, Michael Gligic, Andy Zhang

1:35 p.m. -- Omar Uresti, Tom Lewis, Jeremy Gandon

1:45 p.m. -- Tyler McCumber, Michael Gellerman, Vince Covello

1:55 p.m. -- Doug Ghim, Rhein Gibson, George Cunningham

