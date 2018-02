2018 Pyeongchang Olympics medal projections

Medal projections for the 2018 Pyeongchang Winter Olympics, compiled from predictions by the staff of The Associated Press who cover each sport:

___

ALPINE SKIING

Men:

Downhill

Gold: Aksel Lund Svindal, Norway

Silver: Beat Feuz, Switzerland

Bronze: Hannes Reichelt, Austria

Super-G

Gold: Kjetil Jansrud, Norway

Silver: Dominik Paris, Italy

Bronze: Aksel Lund Svindal, Norway

Combined

Gold: Alexis Pinturault, France

Silver: Justin Murisier, Switzerland

Bronze: Marcel Hirscher, Austria

Giant Slalom

Gold: Marcel Hirscher, Austria

Silver: Henrik Kristoffersen, Norway

Bronze: Ted Ligety, United States

Slalom

Gold: Marcel Hirscher, Austria

Silver: Henrik Kristoffersen, Norway

Bronze: Stefano Gross, Italy

Women:

Downhill

Gold: Lindsey Vonn, United States

Silver: Sofia Goggia, Italy

Bronze: Michelle Gisin, Switzerland

Super-G

Gold: Lara Gut, Switzerland

Silver: Anna Veith, Austria

Bronze: Tina Weirather, Liechtenstein

Combined

Gold: Mikaela Shiffrin, United States

Silver: Federica Brignone, Italy

Bronze: Wendy Holdener, Switzerland

Giant Slalom

Gold: Tessa Worley, France

Silver: Viktoria Rebensburg, Germany

Bronze: Mikaela Shiffrin, United States

Slalom

Gold: Mikaela Shiffrin, United States

Silver: Wendy Holdener, Switzerland

Bronze: Petra Vlhova, Slovakia

Team Event

Gold: Sweden

Silver: France

Bronze: Austria

___

BIATHLON

Men:

10km Sprint

Gold: Johannes Boe, Norway

Silver: Martin Fourcade, France

Bronze: Lukas Hofer, Italy

12.5km Pursuit

Gold: Martin Fourcade, France

Silver: Johannes Boe, Norway

Bronze: Ondrej Moravec, Czech Republic

15km Mass Start

Gold: Martin Fourcade, France

Silver: Johannes Boe, Norway

Bronze: Emil Hegle Svendsen, Norway

20km Individual

Gold: Johannes Boe, Norway

Silver: Martin Fourcade, France

Bronze: Quentin Fillon Maillet, France

4x7.5km Relay

Gold: Norway

Silver: France

Bronze: Germany

Women:

7.5km Sprint

Gold: Laura Dahlmeier, Germany

Silver: Kaisa Makarainen, Finland

Bronze: Anastasiya Merkushyna, Ukraine

10km Pursuit

Gold: Kaisa Makarainen, Finland

Silver: Anastasia Kuzmina, Slovakia

Bronze: Laura Dahlmeier, Germany

12.5km Mass Start

Gold: Laura Dahlmeier, Germany

Silver: Kaisa Makarainen, Finland

Bronze: Anastasia Kuzmina, Slovakia

15km Individual

Gold: Laura Dahlmeier, Germany

Silver: Nadezhda Skardino, Belarus

Bronze: Darya Domracheva, Belarus

4x6km Relay

Gold: Germany

Silver: Ukraine

Bronze: Norway

Mixed Biathlon Relay

Gold: Norway

Silver: France

Bronze: Czech Republic

___

BOBSLED

Men:

Two-man

Gold: Francesco Friedrich, Germany

Silver: Justin Kripps, Canada

Bronze: Nico Walther, Germany

Four-man

Gold: Johannes Lochner, Germany

Silver: Oskars Kibermanis, Latvia

Bronze: Francesco Friedrich, Germany

Women:

Gold: Kaillie Humphries, Canada

Silver: Elana Meyers Taylor, United States

Bronze: Jamie Greubel Poser, United States

___

CROSS-COUNTRY SKIING:

Men:

15km

Gold: Martin Johnsrud Sundby, Norway

Silver: Maurice Manificat, France

Bronze: Iivo Niskanen, Finland

50km

Gold: Martin Johnsrud Sundby, Norway

Silver: Matti Heikkinen, Finland

Bronze: Alex Harvey, Canada

4x10km relay

Gold: Norway

Silver: Finland

Bronze: Sweden

15x15 skiathlon

Gold: Martin Johnsrud Sundby, Norway

Silver: Alex Harvey, Canada

Bronze: Johannes Hosflot Klaebo, Norway

Sprint 1.5km

Gold: Johannes Hosflot Klaebo, Norway

Silver: Federico Pellegrino, Italy

Bronze: Finn Krogh, Norway

Team Sprint

Gold: Norway

Silver: Italy

Bronze: Sweden

10km

Gold: Marit Bjoergen, Norway

Silver: Charlotte Kalla, Sweden

Bronze: Heidi Weng, Norway

30km

Gold: Marit Bjoergen, Norway

Silver: Heidi Weng, Norway

Bronze: Krista Parmakoski, Finland

4x5km relay

Gold: Norway

Silver: Sweden

Bronze: Finland

7.5x7.5 Skiathlon

Gold: Charlotte Kalla, Sweden

Silver: Marit Bjoergen, Norway

Bronze: Heidi Weng, Norway

1.5km Sprint

Gold: Maiken Caspersen Falla, Norway

Silver: Jessica Diggins, United States

Bronze: Stina Nilsson, Sweden

Team Sprint

Gold: Norway

Silver: United States

Bronze: Sweden

___

CURLING

Men:

Gold: Canada

Silver: Sweden

Bronze: United States

Women:

Gold: Canada

Silver: Britain

Bronze: Olympic Athletes from Russia

Mixed Doubles:

Gold: China

Silver: Canada

Bronze: Switzerland

___

FIGURE SKATING

Men:

Gold: Nathan Chen, United States

Silver: Shoma Uno, Japan

Bronze: Javier Fernandez, Spain

Women:

Gold: Evgenia Medvedeva, Olympic Athlete from Russia

Silver: Alina Zagitova, Olympic Athlete from Russia

Bronze: Kaetlyn Osmond, Canada

Pairs

Gold: Aliona Savchenko and Bruno Massot, Germany

Silver: Su Wenjin and Han Cong, China

Bronze: Meagan Duhamel and Eric Radford, Canada

Dance

Gold: Tessa Virtue and Scott Moir, Canada

Silver: Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron, France

Bronze: Maia Shibutani and Alex Shibutani, United States

Team

Gold: Canada

Silver: United States

Bronze: Olympic Athletes from Russia

___

FREESTYLE SKIING

Men:

Aerials

Gold: Maxim Burov, Olympic Athlete from Russia

Silver: Anton Kushnir, Belarus

Bronze: Oleksandr Abramenko, Ukraine

Halfpipe

Gold: David Wise, United States

Silver: Torin Yater-Wallace, United States

Bronze: Alex Ferreira, United States

Moguls

Gold: Mikael Kingsbury, Canada

Silver: Matt Graham, Austria

Bronze: Dmitiry Reiherd, Kazakhstan

Skicross

Gold: Marc Bischofberger, Switzerland

Silver: Sergey Ridzik, Olympic Athlete from Russia

Bronze: Kevin Drury, Canada

Slopestyle

Gold: Gus Kenworthy, United States

Silver: Andri Ragettli, Switzerland

Bronze: Oystein Braaten, Norway

Women:

Aerials

Gold: Xu Mengtao, China

Silver: Hanna Huskova, Belarus

Bronze: Lydia Lassila, Australia

Halfpipe

Gold: Brita Sigourney, United States

Silver: Maddie Bowman, United States

Bronze: Cassie Sharpe, Canada

Moguls

Gold: Justine Dufour-Lapointe, Canada

Silver: Perrine Lafont, France

Bronze: Andi Naude, Canada

Skicross

Gold: Sandra Naeslund, Sweden

Silver: Heidi Zacher, Germany

Bronze: Fanny Smith, Switzerland

Slopestyle

Gold: Johanne Killi, Norway

Silver: Jennie-Lee Burmansson, Sweden

Bronze: Maggie Voisin, United States

___

HOCKEY

Men:

Gold: Canada

Silver: Sweden

Bronze: Finland

Women:

Gold: Canada

Silver: United States

Bronze: Finland

___

LUGE

Men:

Gold: Felix Loch, Germany

Silver: Wolfgang Kindl, Austria

Bronze: Dominik Fischnaller, Italy

Women:

Gold: Natalie Geisenberger, Germany

Silver: Alex Gough, Canada

Bronze: Erin Hamlin, United States

Doubles

Gold: Toni Eggert and Sascha Benecken, Germany

Silver: Tobias Wendl and Tobias Arlt, Germany

Bronze: Peter Penz and Georg Fischler, Austria

Team Relay

Gold: Germany

Silver: United States

Bronze: Canada

___

NORDIC COMBINED

Men:

Individual Gundersen NH/10km

Gold: Jan Schmid, Norway

Silver: Akito Watabe, Japan

Bronze: Graabek Joergen, Norway

Individual Gundersen LH/10km

Gold: Akito Watabe, Japan

Silver: Eric Frenzel, Germany

Bronze: Jan Schmid, Norway

Team 4x5km

Gold: Norway

Silver: Germany

Bronze: Finland

___

SKELETON

Men:

Gold: Sungbin Yun, South Korea

Silver: Martins Dukurs, Latvia

Bronze: Tomass Dukurs, Latvia

Women:

Gold: Jacqueline Loelling, Germany

Silver: Elisabeth Vathje, Canada

Bronze: Tina Hermann, Germany

___

SKI JUMPING

Men:

Normal Hill

Gold: Andreas Wellinger, Germany

Silver: Kamil Stoch, Poland

Bronze: Richard Freitag, Germany

Large Hill

Gold: Kamil Stoch, Poland

Silver Richard Freitag, Germany

Bronze: Noriaki Kasai, Japan

Team

Gold: Germany

Silver: Norway

Bronze: Poland

Women:

Normal Hill

Gold: Maren Lundby, Norway

Silver: Katharina Althaus, Germany

Bronze: Sara Takanashi, Japan

___

SNOWBOARDING

Men:

Men's Big Air

Gold: Max Parrot, Canada

Silver: Mark McMorris, Canada

Bronze: Yuki Kadono, Japan

Halfpipe

Gold: Ayumu Hirano, Japan

Silver: Shaun White, United States

Bronze: Scotty James, Austria

Parallel Giant Slalom

Gold: Andreas Prommegger, Austria

Silver: Benjamin Karl, Austria

Bronze: Nevin Galmarini, Switzerland

Slopestyle

Gold: Mark McMorris, Canada

Silver: Red Gerard, United States

Bronze: Darcy Sharpe, Canada

Snowboardcross

Gold: Alex Pullin, Austria

Silver: Pierre Vaultier, France

Bronze: Alessandro Haemmerle, Austria

Women:

Big Air

Gold: Anna Gasser, Austria

Silver: Reira Iwabuchi, Japan

Bronze: Jamie Anderson, United States

Halfpipe

Gold: Chloe Kim, United States

Silver: Cai Xuetong, China

Bronze: Arielle Gold, United States

Parallel Giant Slalom

Gold: Ester Ledecka, Czech Republic

Silver: Julia Dujmovits, Austria

Bronze: Selina Joerg, Germany

Slopestyle

Gold: Jamie Anderson, United States

Silver: Julia Marino, United States

Bronze: Reira Iwabuchi, Japan

Snowboardcross

Gold: Michela, Moioli, Italy

Silver: Lindsey Jacobellis, United States

Bronze: Charlotte Bankes, France

___

SPEEDSKATING

Short Track:

Men:

500 metres

Gold: Wu Dajing, China

Silver: Sandor Liu Shaolin, Hungary

Bronze: Samuel Girard, Canada

1,000 metres

Gold: Hwang Dae-heon, South Korea

Silver: Sandor Liu Shaolin, Hungary

Bronze: Sjinkie Knegt, Netherlands

1,500 metres

Gold: Hwang Dae-heon, South Korea

Silver: Sjinkie Knegt, Netherlands

Bronze: Charles Hamelin, Canada

5,000 metre relay

Gold: South Korea

Silver: Canada

Bronze: United States

Women:

500 metres

Gold: Choi Min-jeong, South Korea

Silver: Kim Boutin, Canada

Bronze: Arianna Fontana, Italy

1,000 metres

Gold: Choi Min-jeong, South Korea

Silver: Kim Boutin, Canada

Bronze: Shim Suk-hee, South Korea

1,500 metres

Gold: Shim Suk-hee, South Korea

Silver: Choi Min-jeong, South Korea

Bronze: Kim Boutin, Canada

3,000 metre relay

Gold: South Korea

Silver: China

Bronze: Netherlands

Long Track:

Men:

500 Metres

Gold: Alex Boisvert-Lacroix, Canada

Silver: Havard Lorentzen, Norway

Bronze: Jan Smeekens, Netherlands

1,000 Metres

Gold: Kjeld Nuis, Netherlands

Silver: Koen Verweij, Netherlands

Bronze: Kai Verbij, Netherlands

1,500 Metres

Gold: Koen Verweij, Netherlands

Silver: Kjeld Nuis, Netherlands

Bronze: Joey Mantia, United States

5,000 Metres

Gold: Sven Kramer, Netherlands

Silver: Ted-Jan Bloemen, Canada

Bronze: Sverre Pedersen, Norway

10,000 Metres

Gold: Ted-Jan Bloemen, Canada

Silver: Sven Kramer, Netherlands

Bronze: Jorrit Bergsma, Netherlands

Mass start

Gold: Joey Mantia, United States

Silver: Lee Seung-hoon, South Korea

Bronze: Koen Verweij, Netherlands

Team Trial

Gold: Netherlands

Silver: Norway

Bronze: United States

Women:

500 Metres

Gold: Nao Kodaira, Japan

Silver: Lee Sang-hwa, South Korea

Bronze: Brittany Bowe, United States

1,000 Metres

Gold: Nao Kodaira, Japan

Silver: Brittany Bowe, United States

Bronze: Jorien ter Mors, Netherlands

1,500 Metres

Gold: Miho Takagi, Japan

Silver: Heather Bergsma, United States

Bronze: Ireen Wust, Netherlands

3,000 Metres

Gold: Antoinette de Jong, Netherlands

Silver: Ireen Wust, Netherlands

Bronze: Ivanie Blondin, Canada

5,000 Metres

Gold: Claudia Pechstein, Germany

Silver: Martina Sablikova, Czech Republic

Bronze: Esmee Visser, Netherlands

Mass Start

Gold: Ivanie Blondin, Canada

Silver: Francesca Lollobrigida, Italy

Bronze: Heather Bergsma, United States

Team Trial

Gold: Japan

Silver: Netherlands

Bronze: United States

The Associated Press