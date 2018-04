UPDATE 2-PGA Tour Zurich Classic of New Orleans Scores

Apr 29 (OPTA) - Scores from the PGA Tour Zurich Classic of New Orleans on Saturday -20 Kevin Kisner (USA) 62 70 64 -19 Tony Finau (USA) 62 72 63 Michael Kim (USA) 62 69 66 -18 Brice Garnett (USA) 64 73 61 -17 Jason Dufner (USA) 66 72 61 Billy Horschel (USA) 65 73 61 Troy Merritt (USA) 62 75 62 -16 Tyler Duncan (USA) 64 72 64 Retief Goosen (South Africa) 65 71 64 J.J. Henry (USA) 62 73 65 Russell Knox (Scotland) 64 73 63 Chris Paisley (England) 62 75 63 Charl Schwartzel (South Africa) 66 72 62 -15 Zach Johnson (USA) 66 70 61 Nate Lashley (USA) 64 69 68 Denny McCarthy (USA) 68 71 62 Justin Rose (England) 65 71 65 Brendan Steele (USA) 64 71 66 -14 Charley Hoffman (USA) 65 72 65 Whee Kim (Korea Republic) 66 69 67 Graeme McDowell (Northern Ireland) 65 71 66 Chez Reavie (USA) 60 75 67 Patrick Reed (USA) 65 71 66 -13 Chad Campbell (USA) 63 70 70 Greg Chalmers (Australia) 66 72 65 Cody Gribble (USA) 66 68 69 Jimmy Walker (USA) 64 73 66 Bubba Watson (USA) 68 67 68 -12 Alex Cejka (Germany) 64 74 66 Sung Kang (Korea Republic) 66 73 65 Seamus Power (Republic of Ireland) 66 72 66 Richy Werenski (USA) 64 71 69 -11 Jason Day (Australia) 64 74 67 Jonathan Randolph (USA) 65 73 67 Chris Stroud (USA) 68 71 66 -10 Shane Lowry (Republic of Ireland) 63 75 68