康山居民不滿地鐵北延線貫穿社區

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雖然省府剛公佈在地鐵央街北延線新站落戶康山Clark Avenue，但位處康山和萬錦交界Royal Orchard社區的居民對這個耗資$56億的工程卻是怒火中燒。

都會聯通公布新方案，讓北延線偏離央街，在Royal Orchard地下鑽隧道，自三月公布以來，這是首次派人落區，與這個社區受影響的居民和業主面對面交待。

這場於七月十二日舉行的會面氣氛越來越幟熱，居民感覺都會聯通是來「游說」他們接受新方案，而事前竟毫無諮詢。新方案的地鐵路線將偏離央街，穿過Royal Orchard地底，再走上地面連接國家鐵路局鐵路網。

「為什麼不做公眾諮詢？」由於防疫限制，只有25人可以參與這場會面。

「口口聲聲減低成本達致最大效益。誰會受益？輪不到康山居民。誰要付出代價？你計算將成本壓在$56億時，有考慮我們這個社區承受的代價嗎？」Royal Orchard納稅人協會主席Mia Poscente認為，社區居民的訴求被漠視了。

還有嘈音和震動的問題困擾著居民，受影響的街道範圍包括Donalbain Crescent, Thorny Brae Drive, Banquo Road and Kirk Drive。

都會聯通資料顯示，地面房屋與地鐵隧道底部的距離是25米，隧道的深度仍有待進一步地質工程研究。山出席會議的代表邀請居民去體驗館，感受地鐵列車在隧道駛過時造成的嘈音和震動。

「我可以在那裡過一晚嗎？問題是你的體驗館沒有人住的呀，我可是有家人住在60年老房子的地庫呢！」Naama Zukier說，她來自受影響居民組成的爭取終止第三方案委員會。

出席會議的居民都認為，沒有足夠理據要建造一條貫穿社區的地鐵線，又沒有保證都會聯通可以確保工程期間地面房屋安全打擾居民生活。

雪上加霜的是，居民會上才獲悉，社區內還要興建兩座建築物，作為地鐵隧道的逃生出口。社區居民亦不滿都會聯通從未透露手上有降低央街北延線成本的其他方案。

都會聯通代表在會議上露了口風，單是將High Tech北面車廠改為地面已節省了$7億，將隧道從East Don River下面走過，加上將Steeles站的巴士總站搬上路面，都可節省數以億計的成本。

「他們絕對有能力用$56億興建出一條不必貫穿Royal Orchard社區的地鐵線。」另一個居民組織The Gazebo工作小組發言人Bill McNaught說。

都會聯通表示，重視與社區區民對話的機會，期望未來與Royal Orchard 社區繼續溝通。

Irene Wong, Local Journalism Initiative Reporter, Economist & Sun