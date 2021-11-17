提高多樣性，萬錦消防局與亨伯學院聯手向少數族裔學生提供獎學金

This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version here. 對於所有尋求進入消防行業的黑人、原住民和其他少數族裔的學生來說，這是一個絕佳的機會。萬錦消防和緊急服務中心和亨伯學院最近達成了一項協議，旨在增強包容性，同時減少希望在消防領域發展的少數民族學生的參與障礙。 這項協議將為符合條件的學生提供一整套獎學金、設備、培訓和認證支持，以及暑期工作安排和指導。 其中亨伯學院將提供8個獎學金，每學期2個名額，為期4個學期。學生們將學習兩年的消防理論文憑，然後參加為期一年的職前消防員教育和培訓項目。萬錦消防局將提供學生的設備，支付他們的 DZ 車輛執照和安大略消防管理局 (OFAI) 認證的費用。 在校期間，每個學生將與一名現任消防局工作人員配對，提供指導並讓他們與消防部門保持聯繫。大家還將獲得行政辦公室的暑期工作機會，學習消防服務的其他領域並建立關係。 最終完成學業並通過認證以後，學生們將獲得消防局的工作面試。更重要的是，成功的候選人將獲得萬錦消防員的就業機會。 值得注意的是，該獎學金申請者必須在萬錦市生活、工作或上學，並且是黑人、土著或其他少數族裔。 萬錦市長薛家平讚揚了本市消防局為支持多樣性所做的努力。「與亨伯學院達成的這項激動人心的協議使我們能夠共同努力，增加種族群體來到消防局工作的機會，同時為學生提供高質量的培訓和指導。」 Andy Taylor，萬錦市首席行政官則表示，萬錦市消防局已逐步建立了一個在安省種族話和女性消防員比例最高的機構之一。「現在他們正在採取下一步行動，繼續努力，減少少數族裔參與種族社區的障礙，使他們能夠在萬錦消防局和消防員的職業生涯中取得成功。」 為了紀念這一時刻，消防局向該計劃捐贈了一輛使用壽命即將結束消防車和相關設備。 消防局長Adam Grant希望這一創新和進步的計劃能激勵其他企業和組織採取類似措施，增加工作場所的多樣性。 萬錦非洲加勒比加拿大人協會主席 Lisa-Joy Facey則表示，相信這一舉措有可能真正為社區帶來變革。「我希望這個項目的受惠者能夠抓住機會，發揮他們的社區繁榮發展方面的積極作用。」 Amanda Baskwill 也對此類獎學金項目表示歡迎，因為它們將有助於吸引更多少數族裔的學生。作為亨伯學院健康科學與健康學院的副院長，她認為，更具包容性的消防服務可以提高團隊的創新和解決問題的能力，因為每個人都有不同的視角和經驗。 在通過與各種社區合作夥伴和團體進行協商後，萬錦市消防局已經選定了 2021 年 9 月入學的兩名獎學金獲得者。 而2022 至 2023 學年的下一屆招生將於 2022 年 2 月進行，更多信息請訪問www.markham.ca/fire。

Scarlett Liu, Local Journalism Initiative Reporter, Economist & Sun